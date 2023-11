Hamas Isn’t The Target, It’s The Excuse If you’re just tuning in, Israeli intelligence ignored mountains of information that the October 7 attack was coming and left Israelis completely undefended, then the IDF killed significant numbers…

Die Hamas ist nicht das Ziel, sondern die Ausrede

Von Caitlin Johnstone

27. November 2023

–

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

❖

Falls Sie gerade erst einschalten: Der israelische Geheimdienst ignorierte Berge von Informationen über den bevorstehenden Angriff am 7. Oktober und ließ die Israelis völlig unverteidigt, dann tötete die IDF eine beträchtliche Anzahl von Israelis mit wahllosem Feuer und schob die Schuld für 100 % der israelischen Todesfälle auf die Hamas, und all diese Todesfälle werden nun als Rechtfertigung dafür benutzt, die Bewohner des Gazastreifens von ihrem Land im Süden zu vertreiben und sie zu erschießen, wenn sie versuchen zurückzukehren, während israelische Beamte immer wieder davon sprechen, wie toll es wäre, alle Palästinenser aus dem gesamten Gazastreifen zu vertreiben.

❖

Was für ein verrückter Zufall, dass jeder einzelne Schritt der israelischen Militäroperationen gegen die Hamas in Gaza genau so aussieht, wie man es erwarten würde, wenn Israel versuchen würde, die Palästinenser dauerhaft aus einem großen Teil des palästinensischen Landes zu vertreiben.

❖

Es handelt sich nicht um einen Krieg gegen die Hamas. Es ist überhaupt kein Krieg. Es ist eine Militäroperation, um eine ethnische Säuberung zu erleichtern.

Die Hamas ist nicht das Ziel, sie ist der Vorwand.

❖

Israel bombardiert Gaza nicht mit der Absicht, die Hamas auszulöschen, Israel bombardiert Gaza mit der Absicht, Gaza auszulöschen.

❖

In einem neuen Artikel des Guardian heißt es: „Israels Militär schätzt, dass es zwischen 1.000 und 2.000 Hamas-Kämpfer getötet hat, von denen es glaubt, dass sie etwa 30.000 Mann stark sind.“

Wenn die Hamas „menschliche Schutzschilde“ benutzte, wie uns gesagt wurde, müsste die Tötung von Zivilisten auch eine hohe Todesrate der Hamas zur Folge haben, da sich die Hamas unter Zivilisten verstecken würde. Dennoch ist es den IDF gelungen, eine große Anzahl von Zivilisten zu töten, während sie die Hamas kaum berührten. Vielleicht lügen sie einfach über menschliche Schutzschilde?

❖

Das ganze Argument für die Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens aus dem Norden in den Süden war, ihr Leben zu schützen, doch wenn sie jetzt versuchen, in den Norden zurückzukehren, werden sie von den israelischen Streitkräften erschossen und getötet. Was ist das neue Argument für dieses Mal? Töten sie sie, um ihr Leben zu retten?

❖

❖

Die Behauptung, Gaza sei nicht besetzt, weil Israel sich 2005 „zurückgezogen“ hat, ist dasselbe wie die Behauptung, ein Gefangener sei frei, weil der Wärter technisch gesehen nicht mit ihm in seiner Zelle sitzt.

❖

Immer wenn ich sage, dass Israel absichtlich Zivilisten tötet, sagt die Hälfte der Israel-Apologeten in meinen Kommentaren: „Nein, sie sind keine verdammten Lügner“, und die andere Hälfte sagt: „Doch, sie sind es und es ist gut.“

❖

Sagen Sie einem Israel-Befürworter, dass Israel ein rassistischer Apartheidstaat ist, und er wird es leugnen. Weisen Sie auf das abgestufte Sozialsystem und die Unterdrückung der Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland hin, und sie werden Ihnen sagen, dass das daran liegt, dass die Palästinenser alle affenartige Wilde sind, die sich nicht benehmen können.

❖

Der Parteivorsitzende von Präsident Selenskyj im ukrainischen Parlament hat offiziell bestätigt, was viele von uns seit Monaten verleumdet haben: dass in den ersten Tagen des Krieges in der Ukraine ein Friedensabkommen in Arbeit war, wenn Kiew sich nur zur ukrainischen Neutralität verpflichten würde, das aber unter dem Druck der westlichen Mächte aufgegeben wurde.

Wenn Sie jemals beschuldigt werden, ein russischer Propagandist zu sein, weil Sie auf offensichtliche Beweise für westliches Fehlverhalten in der Ukraine hinweisen, machen Sie sich keine Sorgen, warten Sie nur lange genug, und ein ukrainischer Beamter wird irgendwann herauskommen und Ihnen Recht geben, indem er genau das sagt, was Sie gesagt haben.

Und jetzt beginnt Washington, Kiew zu drängen, über ein Ende der Kämpfe zu verhandeln, während der Oberbefehlshaber der Ukraine den Krieg als „Patt“ bezeichnet. Am Ende wird die Ukraine sicherlich viel mehr aufgeben müssen, als sie es getan hätte, wenn sie das Friedensangebot zu Beginn des Konflikts hätte annehmen dürfen.

All der Tod und die Zerstörung, für was? Für nichts. Es war alles sinnlos. Eine ganze Generation junger Männer wurde in die Kriegsmaschinerie geworfen, in einem sinnlosen Blutvergießen, das leicht hätte vermieden werden können, wäre da nicht der Wunsch des US-Imperiums gewesen, „Russland auszubluten“ und seine geostrategischen Ziele in Europa und Asien voranzutreiben.

Von der Ukraine bis zum Gazastreifen macht die imperiale US-Kriegsmaschinerie alles nur noch schlimmer.

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Texte kaufen. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

