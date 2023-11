Time is short to head off catastrophe in southern Gaza Biden is proving incapable of changing long-held beliefs.

Die Zeit drängt, um eine Katastrophe im südlichen Gazastreifen abzuwenden

Von Michael F. Brown

Rechte und Rechenschaftspflicht

27. November 2023

Zelte für vertriebene Palästinenser in Khan Younis

Israel könnte als nächstes den südlichen Gazastreifen verwüsten, der bereits durch die Angriffe des Apartheid-Militärs beschädigt wurde, wenn die Bombardierung diese Woche wieder aufgenommen wird. Yasser Qudih Xinhua Nachrichtenagentur

Die Zeit ist knapp.

Es bleiben nur noch wenige Stunden, bevor Israel einen umfassenden Angriff auf den südlichen Gazastreifen starten könnte.

Wenn der Druck der Bevölkerung Präsident Joe Biden und die Demokraten nicht dazu zwingt, Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und den Kriegstreibern um ihn herum Einhalt zu gebieten, könnten die letzten sieben Wochen durch noch größere Schrecken übertroffen werden.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Biden einlenken und darauf bestehen wird, dass dieser vorübergehende Waffenstillstand dauerhaft wird. Nur zwei US-Senatoren haben einen Waffenstillstand gefordert und etwas mehr als 40 Mitglieder des Repräsentantenhauses.

Politico stellte am 21. November fest, dass „es in der Regierung einige Bedenken über eine unbeabsichtigte Folge der Pause gab: dass sie Journalisten einen breiteren Zugang zum Gazastreifen und die Möglichkeit geben würde, die Verwüstung dort weiter zu beleuchten und die öffentliche Meinung über Israel zu beeinflussen“.

Dieser Zugang von Journalisten ist wichtig, aber er findet nicht statt.

Ein CNN-Journalist sagte mir kürzlich, dass sie versuchen, hineinzukommen, aber es gibt keine Anzeichen für einen Erfolg. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass CNN seinen Zuschauern mitteilen wird, dass Israel die Einreise verweigert, vermutlich weil es nicht will, dass der Sender die Kriegsverbrechen der letzten sieben Wochen dokumentiert.

Da diese Journalisten in den ersten Tagen der Pause nicht nach Gaza gelangen, ist es weniger wahrscheinlich, dass Druck auf amerikanische Politiker ausgeübt wird, weil es weniger Beweise dafür gibt, was Israel mit amerikanischen Waffen angerichtet hat.

Selbst der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Jon Finer zögert, sich dazu zu äußern, ob sich Israel in Gaza an das Völkerrecht gehalten hat.

Die Regierung Biden macht sich zunehmend mitschuldig.

Israel hat in nur sieben Wochen mehr als „15.000 Ziele“ getroffen, unter anderem mit 1.000- und 2.000-Pfund-Bomben, was die New York Times als „liberalen Einsatz von sehr großen Waffen in dichten städtischen Gebieten“ bezeichnet.

Die Zeitung fügt hinzu: „Satellitenanalysen zufolge wurden im Gazastreifen mehr als 60.000 Gebäude beschädigt oder zerstört, darunter etwa die Hälfte der Gebäude im Norden des Gazastreifens.“

Zivilisten in historischem Ausmaß getötet“

Nach Angaben der New York Times werden palästinensische Zivilisten bei israelischen Angriffen in einem Ausmaß getötet, das nach Ansicht von Experten „in diesem Jahrhundert ohne Beispiel“ ist. Die Zeitung betitelt den Artikel mit „Gaza Civilians, Under Israeli Barrage, Are Being Killed at Historic Pace“.

Das wird sich nur noch verschlimmern, wenn Biden nicht willens oder in der Lage ist, Netanjahu in den Stunden vor einer wahrscheinlich katastrophalen Invasion von Khan Younis und Rafah im südlichen Gazastreifen aufzuhalten.

Bereits jetzt sind 1,7 Millionen Menschen in Gaza auf der Flucht. Wohin werden diese Menschen gehen, wenn Khan Younis und Rafah ebenfalls ausgelöscht werden?

Wie stehen die Chancen, dass Hunderttausende von Palästinensern versuchen werden, nach Ägypten zu gelangen, wenn die israelischen Bombardements und die Äußerungen israelischer Beamter wie Avi Dichter, einem Minister der Regierung, von einer „Nakba des Gazastreifens“ sprechen, die auf der Enteignung von 800.000 Palästinensern im Jahr 1948 beruht?

Die Gefahr einer ethnischen Säuberung bleibt sehr real.

Wird der deutsche Antisemitismus-„Experte“ und ehemalige Frankfurter Bürgermeister @itsuwe Becker die ehemalige israelische Ministerin @Ayelet__Shaked bei der Verwirklichung der ethnischen Säuberung der Palästinenser in Gaza unterstützen? Sie ruft ganz offen zu diesem Kriegsverbrechen auf. Kommen Sie Herr Becker, zeigen Sie uns, wo Sie stehen. https://t.co/EbXCJMzfxZ pic.twitter.com/idPAqWJcUP

– Adri Nieuwhof (@steketeh) November 22, 2023

Bidens politische Denkweise stammt aus den 1950er und frühen 1960er Jahren, vor der israelischen Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens 1967 und sogar vor seinem Treffen mit der damaligen israelischen Premierministerin Golda Meir 1973. Er erweist sich nicht als fähig, lang gehegte Überzeugungen zu ändern und Informationen aufzunehmen, die jüngeren Wählern über Israels Politik der Enteignung, Besetzung und Apartheid bekannt sind.

Die israelischen Regierungsvertreter, einschließlich des Premierministers, wollen unbedingt zur Bombardierung des Gazastreifens und zur Erschießung palästinensischer Zivilisten zurückkehren.

Wenn die israelischen Kriegsanstrengungen wieder aufgenommen werden, werden Israel und die USA und ihre Entschlossenheit, nicht nur die Hamas, sondern auch den Gazastreifen und die Palästinenser auszulöschen, die volle Schuld daran tragen.

Die Washington Post stellte fest, dass „US-Beamte die Pause nun nutzen, um Israel zu drängen, seine erwartete Militäroperation im Süden des Gazastreifens, wo sich fast 2 Millionen Palästinenser aufhalten, gezielter und weniger tödlich zu gestalten, so zwei hochrangige Regierungsbeamte.“

Viele derzeitige und ehemalige Basisdemokraten werden null Vertrauen in „gezielte“ israelische Angriffe haben, wenn sie sehen, wie diese – wieder einmal – ganze Familien in Khan Younis und Rafah auslöschen.

Biden wird als ein erneutes Nachgeben gegenüber dem Apartheid-Premierminister angesehen werden.

Berichten zufolge sagte der amerikanische Präsident zu fünf prominenten muslimischen amerikanischen Führern, die ihm von den überwältigenden Verlusten an palästinensischem Leben berichteten: „Es tut mir leid. Ich bin von mir selbst enttäuscht“.

Aber das sind nur Worte, denen keine sinnvollen Taten folgen. Ohne einen dramatischen Bruch mit Israel in Bezug auf Enteignung, Besatzung und Apartheid gegenüber den Palästinensern hat Biden einen wichtigen Bestandteil seiner Koalition verloren.

Mutige Maßnahmen in diesen Fragen zu ergreifen, liegt jedoch nicht in Bidens Machtbereich.

Die Gefahren sind sehr real, wenn die USA sich mit einem Apartheidregime mit einem segregationistischen Finanzminister verbündet und dieses aufrüstet, der Epidemien im südlichen Gazastreifen als Mittel zur Förderung der Kriegsziele Israels unterstützt.

Bidens politischer Instinkt, Israel bei der Auslöschung eines Großteils des Gazastreifens zu unterstützen, wird langfristig tiefgreifende politische Folgen haben. Dies wird sich noch verschlimmern, wenn Biden in den kommenden Tagen nicht auf die Basisdemokraten hört.

Die Washington Post schreibt: „Viele hochrangige Beamte befürchten, dass Israel keine Zurückhaltung zeigen wird, wenn es seine Operation in den Süden des Gazastreifens verlegt, und befürchten, dass der Konflikt für Biden politisch und diplomatisch umso schädlicher wird, je länger er andauert.“

Das ist richtig und katastrophal für die Palästinenser.

Biden hat nicht die Energie, den politischen Sinn oder den moralischen Kompass, um Israel in Gaza oder im Westjordanland zur Rechenschaft zu ziehen.

Warum sollte er auch?

Er hat das Gemetzel mit verursacht.

Tod und Elend in Gaza sind mit Bidens Namen verbunden, jetzt und für immer.

Nur eine massive Grassroots-Kampagne und anhaltender Druck auf gewählte Amtsträger könnten Biden vor seinen schrecklichen politischen Instinkten und, was noch wichtiger ist, vor der fortgesetzten Unterstützung israelischer Kriegsverbrechen bewahren.

Die Palästinenser vor der Verwüstung zu schützen, die Netanjahu, Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich auf Gaza niederregnen lassen wollen, ist jedoch nicht Bidens natürliche Aufgabe.

Die Palästinenser werden einen sehr hohen Preis zahlen – zusätzlich zu den mehr als 14.000 bereits Getöteten und den Tausenden, die vermutlich unter den Trümmern des israelischen Bombardements begraben sind -, wenn es in den kommenden Tagen nicht zu einer erfolgreichen Intervention mit Biden kommt.

Michael F. Brown ist ein unabhängiger Journalist. Seine Arbeiten und Ansichten sind unter anderem in The International Herald Tribune, TheNation.com, The San Diego Union-Tribune, The News & Observer, The Atlanta Journal-Constitution und The Washington Post erschienen.



