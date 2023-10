The West’s hypocrisy towards Gaza’s breakout is stomach-turning There will be little sympathy in the West as, yet again, besieged Palestinians are bombed by Israel, the immense suffering justified by the term ‚Israeli retaliation‘

Trauernde reagieren während der Beerdigung der palästinensischen Zwillinge Ossayd und Mohammad Abu Hmaid, ihrer Mutter und ihrer drei Schwestern, die bei israelischen Angriffen in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 8. Oktober 2023 getötet wurden (Reuters)

Die Heuchelei des Westens gegenüber dem Ausbruch aus dem Gazastreifen ist erschütternd

Von Jonathan Cook

8. Oktober 2023

Der Westen wird wenig Mitgefühl zeigen, wenn belagerte Palästinenser erneut von Israel bombardiert werden und das unermessliche Leid mit dem Begriff „israelische Vergeltung“ gerechtfertigt wird

Die derzeitige Welle der Sympathie für Israel sollte jeden, der nur ein halbes Herz hat, zu Tränen rühren.

Nicht, weil es nicht schrecklich ist, dass israelische Zivilisten in so großer Zahl sterben und leiden. Sondern weil die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen seit Jahrzehnten immer wieder von Israel angegriffen wird, was weitaus mehr Leid verursacht, aber nie auch nur einen Bruchteil der Besorgnis hervorgerufen hat, die derzeit von westlichen Politikern oder der Öffentlichkeit geäußert wird.

Die Heuchelei des Westens angesichts der Tatsache, dass palästinensische Kämpfer Hunderte von Israelis getötet und verwundet haben und Dutzende von ihnen in den Gemeinden rund um und im belagerten Gazastreifen als Geiseln halten, ist in der Tat eklatant.

Dies ist das erste Mal, dass es den in der Küstenenklave eingesperrten Palästinensern gelungen ist, Israel einen nennenswerten Schlag zu versetzen, der auch nur annähernd mit der Grausamkeit vergleichbar ist, der die Palästinenser im Gazastreifen immer wieder ausgesetzt waren, seit sie vor mehr als 15 Jahren in einen Käfig gesperrt wurden, als Israel 2007 seine Blockade zu Land, zu Wasser und in der Luft begann.

Westliche Medien bezeichnen den Ausbruch aus dem Gefängnis und den Angriff der Palästinenser aus dem Gazastreifen als „beispiellos“ – und als die größte nachrichtendienstliche Fehlleistung Israels, seit es im Jom-Kippur-Krieg vor genau 50 Jahren überrascht wurde.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Hamas, die nominell das Freiluftgefängnis in Gaza verwaltet, beschuldigt, einen „grausamen und bösen Krieg“ begonnen zu haben. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Palästinenser nichts „begonnen“ haben. Es ist ihnen gelungen, nach langem Kampf einen Weg zu finden, ihren Peiniger zu verletzen.

Für die Palästinenser, wie auch Netanjahu feststellte, wird der Preis unweigerlich hoch sein“ – insbesondere für die Zivilbevölkerung. Israel wird den Gefangenen die härteste Strafe für ihre Unverschämtheit auferlegen.

Beobachten Sie, wie wenig Mitgefühl und Anteilnahme es im Westen für die vielen palästinensischen Männer, Frauen und Kinder geben wird, die wieder einmal von Israel getötet werden. Ihr unermessliches Leid wird mit dem Begriff „israelische Vergeltung“ verschleiert und gerechtfertigt werden.

Die wahren Lehren

All die aktuellen Analysen, die sich auf Israels nachrichtendienstliche „Fehler“ konzentrieren, lenken von den wahren Lehren aus diesen sich rasch entwickelnden Ereignissen ab.

Niemand kümmerte sich wirklich darum, als die Palästinenser in Gaza einer von Israel verhängten Blockade ausgesetzt waren, die ihnen das Lebensnotwendige verwehrte. Die wenigen Dutzend Israelis, die von Hamas-Kämpfern als Geiseln gehalten werden, verblassen im Vergleich zu den zwei Millionen Palästinensern, die von Israel seit fast zwei Jahrzehnten in einem Freiluftgefängnis gefangen gehalten werden.

Niemand kümmerte sich wirklich darum, als bekannt wurde, dass die Palästinenser in Gaza von Israel auf eine „Hungerkur“ gesetzt worden waren – nur eine begrenzte Menge an Lebensmitteln war erlaubt, um die Bevölkerung kaum satt zu bekommen.

Niemand kümmerte sich wirklich darum, als Israel die Küstenenklave alle paar Jahre bombardierte und dabei jedes Mal viele hundert palästinensische Zivilisten tötete. Israel nannte es einfach „Rasenmähen“. Die Zerstörung großer Teile des Gazastreifens, mit der sich die israelischen Generäle rühmten, die Enklave in die Steinzeit zurückversetzt zu haben, wurde als Militärstrategie unter der Bezeichnung „Dahiya-Doktrin“ bekannt.

Niemand kümmerte sich wirklich darum, als israelische Scharfschützen auf Krankenschwestern, Jugendliche und Rollstuhlfahrer schossen, die auf die Straße gingen, um gegen ihre Inhaftierung durch Israel zu protestieren. Viele Tausende wurden zu Amputierten, nachdem die Scharfschützen den Befehl erhalten hatten, den Demonstranten wahllos in die Beine oder Knöchel zu schießen.

Die westliche Besorgnis über den Tod von israelischen Zivilisten durch palästinensische Kämpfer ist schwer zu ertragen. Sind in den letzten 15 Jahren nicht Hunderte von palästinensischen Kindern bei den wiederholten israelischen Bombenangriffen auf den Gazastreifen ums Leben gekommen? Zählt ihr Leben nicht genauso viel wie das Leben von Israelis – und wenn nicht, warum nicht?

Nach so langer Gleichgültigkeit fällt es schwer, das plötzliche Entsetzen westlicher Regierungen und Medien zu verstehen, weil die Palästinenser endlich einen Weg gefunden haben, sich – im Gegensatz zu Israels unmenschlicher, jahrzehntelanger Politik – wirksam zu wehren.

Dieser Moment reißt die Maske herunter und entlarvt den unverhohlenen Rassismus, der sich in den westlichen Hauptstädten als moralische Sorge tarnt.

Destillierte Heuchelei

Volodymr Zelenskiy, der ukrainische Präsident, hat diese Heuchelei auf den Punkt gebracht. Am Wochenende veröffentlichte er einen langen Tweet, in dem er die Palästinenser als „Terroristen“ verurteilte und Israel seine uneingeschränkte Unterstützung anbot.

Er betonte, dass „Israels Recht auf Selbstverteidigung unbestreitbar ist“, und fügte hinzu: „Die Welt muss vereint und solidarisch sein, damit der Terror nicht versucht, das Leben zu zerstören oder zu unterdrücken, egal wo und zu welchem Zeitpunkt.“

In den Augen von Selenskyj und seinen Gönnern in den westlichen Hauptstädten sind offenbar nicht alle Formen des „Terrorismus“ gleichwertig. Sicherlich nicht der Staatsterrorismus Israels, der das Leben der Palästinenser seit Jahrzehnten zur Hölle macht.

Die Umkehrung der Realität ist atemberaubend. Die Palästinenser können das Leben in Israel nicht „unterjochen“. Sie haben keine solche Macht, auch wenn es einigen wenigen kurzzeitig gelang, aus ihrem Käfig auszubrechen. Es ist Israel, das das palästinensische Leben seit Jahrzehnten unterdrückt.

Wie kann Israel ein „unbestreitbares Recht“ haben, sich gegen die Palästinenser zu „verteidigen“, deren Territorium es besetzt hält und kontrolliert? Inwiefern hat Russland dann nicht den gleichen Anspruch, sich zu „verteidigen“, wenn es ukrainische Städte als „Vergeltung“ für ukrainische Angriffe angreift, die darauf abzielen, sein Gebiet von der russischen Besatzung zu befreien?

Israel, die viel stärkere, kriegerische Partei, verwüstet jetzt den Gazastreifen, „als Vergeltung“, wie die BBC es ausdrückt, für den jüngsten palästinensischen Angriff.

Mit welcher Begründung also können Selenskyj oder seine Beamten Moskau verurteilen, wenn es Raketen „als Vergeltung“ für die Angriffe der Ukraine auf russisches Gebiet abfeuert? Wenn der palästinensische Widerstand gegen die israelische Besetzung des Gazastreifens Terrorismus ist, wie Selenskyj behauptet, ist dann der ukrainische Widerstand gegen die russische Besatzung nicht ebenfalls Terrorismus?

Kein Versteck

Indem sie Israel in seinen Täuschungen nachgeben, haben Israels Verbündete es ihm ermöglicht, immer unverschämtere Lügen zu verbreiten. Am Wochenende warnte Netanjahu die Palästinenser im Gazastreifen, sie sollten „jetzt gehen“, weil die israelischen Streitkräfte sich darauf vorbereiteten, „mit aller Gewalt“ vorzugehen.

Doch Netanjahu weiß ebenso wie seine westlichen Unterstützer, dass die Bevölkerung von Gaza nirgendwo hin fliehen kann. Es gibt kein Versteck. Die Palästinenser sind im Gazastreifen eingeschlossen, seit Israel ihn auf dem Land-, See- und Luftweg belagert.

Israel kann sein eigenes Schicksal nicht mehr kontrollieren“ nach dem überwältigenden palästinensischen Angriff

Die einzigen Palästinenser, die den Gazastreifen „verlassen“ können, sind die bewaffneten Gruppen, die aus ihrem von Israel verhängten Gefängnis ausgebrochen sind und von westlichen Politikern und Medien als „Terroristen“ denunziert werden.

Die westlichen Regierungen, die über den palästinensischen Angriff auf Israel so entsetzt sind, sind es auch, die schweigen, während Israel dem Gefängnis in Gaza den Strom abdreht – wiederum als angebliche „Vergeltung“.

Die kollektive Bestrafung von zwei Millionen Palästinensern in Gaza, die von Israel abhängig sind, weil Israel jeden Aspekt ihres Lebens in der Enklave umgibt und kontrolliert, ist ein Kriegsverbrechen.

Seltsamerweise verstehen westliche Beamte, dass es ein Kriegsverbrechen ist, wenn Russland Kraftwerke in der Ukraine bombardiert und das Licht ausschaltet. Sie schreien danach, dass der russische Präsident Wladimir Putin vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gezerrt werden soll. Warum fällt es ihnen dann so schwer, die Parallelen zu dem, was Israel im Gazastreifen anrichtet, zu verstehen?

Gewagte Flucht

Es gibt zwei unmittelbare und gegensätzliche Lehren, die aus den Ereignissen dieses Wochenendes zu ziehen sind.

Die erste ist, dass der menschliche Geist nicht ewig eingesperrt werden kann. Die Palästinenser in Gaza haben ständig neue Wege gefunden, um sich aus ihren Ketten zu befreien.

Sie haben ein Netz von Tunneln gebaut, von denen Israel die meisten entdeckt und zerstört hat. Sie haben Raketen abgefeuert, die ausnahmslos von immer ausgefeilteren Abfangsystemen abgeschossen werden. Sie haben massenhaft gegen die schwer befestigten und mit Türmen versehenen Zäune protestiert, mit denen Israel sie eingekreist hat – nur um von Scharfschützen erschossen zu werden.

Jetzt haben sie eine waghalsige Flucht inszeniert. Israel wird die Enklave mit massiven Bombardements wieder in die Knie zwingen, aber natürlich nur „zur Vergeltung“. Die Sehnsucht der Palästinenser nach Freiheit und Würde wird nicht gestillt werden. Eine andere Form des Widerstands, die zweifellos noch brutaler sein wird, wird sich entwickeln.

Und die Hauptverantwortlichen für diese Brutalität werden Israel und der Westen sein, der es so großzügig unterstützt, weil Israel sich weigert, mit der Brutalisierung der Palästinenser aufzuhören, die es zwingt, unter seiner Herrschaft zu leben.

Palästinensische Familien suchen Schutz in Schulen, die den Vereinten Nationen (UN) angegliedert sind, aufgrund der israelischen Bombardierungen in Gaza-Stadt, Gaza am 08. Oktober 2023

Ein palästinensisches Kind sucht mit seiner Familie Schutz in einer Schule, die den Vereinten Nationen angegliedert ist, wegen der israelischen Bombardierungen in Gaza-Stadt am 8. Oktober 2023 (Reuters)

Die zweite Lektion ist, dass Israel, das von seinen westlichen Gönnern endlos verwöhnt wird, immer noch keinen Anreiz hat, die obige grundlegende Wahrheit zu verinnerlichen. Die Rhetorik seiner derzeitigen Regierung aus Faschisten und jüdischen Vorherrschern mag besonders hässlich sein, aber es gibt einen breiten Konsens unter Israelis aller politischen Richtungen, dass die Palästinenser weiterhin unterdrückt werden müssen.

Deshalb wird die so genannte Opposition nicht zögern, die militärische Bombardierung der seit langem belagerten Enklave Gaza zu unterstützen und noch mehr palästinensische Zivilisten zu töten, um ihnen „eine Lektion zu erteilen“, eine Lektion, die niemand in Israel formulieren kann, außer der Behauptung, dass die Palästinenser ihre permanente Unterlegenheit und Gefangenschaft akzeptieren müssen.

Die „guten Israelis“ – die Oppositionsführer Yair Lapid und Benny Gantz – sind bereits in Gesprächen mit Neyanyahu, um sich ihm in einer „Notstands-Einheitsregierung“ anzuschließen.

Welcher „Notfall“? Der Notfall der Palästinenser, die das Recht fordern, nicht als Gefangene in ihrer eigenen Heimat zu leben.

Die Israelis und die westliche Welt können ihre geistige Gymnastik fortsetzen, um die Unterdrückung der Palästinenser zu rechtfertigen und ihnen jedes Recht auf Widerstand zu verweigern. Aber ihre Heuchelei und ihre Selbsttäuschung sind für den Rest der Welt offenkundig. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net



https://www.middleeasteye.net/opinion/russia-ukraine-war-israel-palestine-zelensky-support-disgrace

