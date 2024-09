https://english.almayadeen.net/articles/blog/the-historical-tradition-of-the-palestinian-resistance–the



Die historische Tradition des palästinensischen Widerstands: Der unbesiegbare nationale Charakter

Alexander Tuboltsev

Quelle: Al Mayadeen Englisch

8. September 2024

Die Beschäftigung mit den historischen Ereignissen, die Palästina geprägt haben, zeigt uns die Kontinuität der Generationen von palästinensischen Kämpfern und ihre Bereitschaft, für ihre Unabhängigkeit und die Sicherheit ihres Heimatlandes zu kämpfen.

Vor wenigen Tagen hat das zionistische Regime eine neue Aggression gegen die Palästinenser im Westjordanland gestartet. Während der Kämpfe in Dschenin und Tulkarm haben die palästinensischen Widerstandskämpfer ihre Heimat, ihre Häuser und ihre Familien tapfer verteidigt. Jeden Tag führen sie heldenhafte Operationen gegen die feindlichen Kräfte durch.

Wie im September 2000, als die zweite Intifada begann, wurde das Westjordanland erneut zum Zentrum der Konfrontation. Dieses Land, dessen Geschichte von großen und dramatischen Ereignissen geprägt ist, wurde erneut von gepanzerten zionistischen Fahrzeugen überfallen. Der Funke des Volkswiderstandes ist zu einer hellen Flamme entbrannt, da die palästinensischen Kräfte mit den Waffen in der Hand gegen die Besatzer zurückschlagen.

Vor genau 86 Jahren, im September 1938, kam es in diesen Gebieten ebenfalls zu Kämpfen. Damals kämpften palästinensische Guerillas unter dem Kommando von Abd al-Rahim al-Hajj Muhammad gegen die britischen Kolonialisten in Nablus, Tulkarm und Dschenin. Dies geschah während der arabischen Revolte in Palästina, als sich die einheimische Bevölkerung in ihrem Kampf um ihre Freiheit gegen die von Großbritannien unterstützten Imperialisten und zionistischen Siedler erhob.

Es ist kein Zufall, dass ich unter diese historischen Ereignisse erwähne. Sie zeigen uns die Kontinuität der Generationen von palästinensischen Kämpfern und ihre Bereitschaft, für ihre Unabhängigkeit und die Sicherheit ihres Heimatlandes zu kämpfen. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, auf den ich näher eingehen möchte.

Die israelische Besatzungsarmee ist mit einem massiven Aufgebot an Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Flugzeugen in den Gazastreifen eingedrungen – genau die militärische Ausrüstung, mit der sich die Zionisten seit Jahren stolz brüsten. Doch was sahen wir in der Zukunft?

Die Kämpfer der palästinensischen Widerstandsgruppen schlugen auf die feindliche Aggression zurück. Videos von gepanzerten israelischen Fahrzeugen, die sich in brennendes Metall verwandelten, nachdem sie auf den Straßen der palästinensischen Städte von Handgranatenwerfern getroffen worden waren, gingen um die Welt. Das zionistische Regime erlitt schwere Verluste und musste in Gaza und Khan Younis erhebliche militärische Niederlagen hinnehmen.

Die Palästinenser haben allen bewiesen, dass es Menschen und nicht nur militärische Ausrüstung sind, die Siege erringen. Sie begegneten dem vorrückenden Feind mit einem Hagel aus Blei und Kugeln und zwangen ihn an vielen Stellen zum Rückzug.

Heute zeigen die palästinensischen Krieger den gleichen Mut wie ihre mutigen Vorfahren. Dies ist nicht nur eine Folge von Generationen von Widerstandskämpfern. Dies ist der nationale Charakter des palästinensischen Volkes, das bereit ist, für seine Freiheit zu kämpfen.

Wenn wir den aktiven Widerstand gegen die zionistische Invasion im Norden des Westjordanlandes beobachten, können wir erneut den Siegeswillen und den freiheitsliebenden Nationalcharakter des palästinensischen Volkes erkennen.

Sie verteidigen ihre Häuser, weil „Israel“ versucht, sie zu zerstören, indem es Tonnen von Bomben und Raketen auf zivile Gebiete abwirft.

Sie verteidigen ihr Land, vom Gazastreifen bis zum Westjordanland, weil „Israel“ versucht, es zu besetzen, um an seiner Stelle illegale zionistische Siedlungen zu errichten.

Sie kämpfen für die Freiheit und Unabhängigkeit ihres Heimatlandes, des souveränen Staates Palästina, unter schwierigen Bedingungen, während das vom Westen unterstützte zionistische Regime einen Völkermord am palästinensischen Volk begeht.

Dies ist wahrlich ein Beispiel für unbeugsamen und unbesiegbaren Widerstand.

Die Geschichte lehrt uns, dass Nationen durch aktiven Widerstand über die Besatzer siegen. Als Nazi-Deutschland 1941 seine Aggression gegen die UdSSR startete, standen die Rote Armee und die sowjetischen Partisanen Schulter an Schulter, um das Vaterland zu verteidigen. Der heldenhafte Kampf endete mit der vollständigen Niederlage der Nazi-Besatzer und führte im Mai 1945 zu einem großen Sieg.

Auch bei der Invasion Vietnams durch die Vereinigten Staaten war es der entschlossene Widerstand der vietnamesischen Guerillas, der es dem Land ermöglichte, seine Unabhängigkeit zu bewahren und die amerikanischen Aggressoren schließlich zu besiegen.

Deshalb ist der bewaffnete Widerstand der Palästinenser gegen das zionistische Regime aus historischer Sicht ein Kampf. Die zentrale Schlacht des 21. Jahrhunderts im Rahmen des internationalen antikolonialen Kampfes findet in Palästina statt. Dieser nationale Widerstand gegen den zionistischen Siedlerkolonialismus und den westlichen Imperialismus ist von immenser globaler Tragweite für die Schaffung einer gerechteren und ausgewogeneren Weltordnung.

Ich habe einige wichtige Meilensteine der Geschichte aufgeführt: den Aufstand gegen die britischen Kolonialisten in Palästina in den 1930er Jahren, die Zweite Intifada und den Widerstand gegen die „israelische“ Aggression im Westjordanland und im Gazastreifen in den Jahren 2023-2024.

Dies ist eine chronologisch klare Illustration der herausragenden und langen Geschichte des palästinensischen Kampfes. Und die wahre Stärke dieses Kampfes liegt im Charakter, in den Idealen und im unerschütterlichen Willen des palästinensischen Volkes. Er ist eine unauslöschliche Quelle der Inspiration für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

