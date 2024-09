https://consortiumnews.com/2024/09/06/patrick-lawrence-vote-joy-a-delusion-of-nostalgia/



PATRICK LAWRENCE: „Freude an der Wahl“ – ein Wahn der Nostalgie

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

6. September 2024

Diejenigen, die die Freude und die Stimmung der Vizepräsidentin bevölkern, können so tun, als würden sie einen Zustand des Hochgefühls feiern, während sie die Billigung von Massenmord durch ihren Kandidaten hinnehmen.

Luftballons fallen nach der Rede von Vizepräsidentin Kamala Harris auf dem Demokratischen Parteitag im letzten Monat. (Chris Bentley, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Viele Kommentatoren haben versucht, die erstaunliche Verwandlung der Politik der Demokratischen Partei in reines Marketing zu beschreiben: Kamala Harris als Produkt, „neu und verbessert“ wie ein Waschmittel oder ein Tiefkühlgericht.

Vanessa Beeley nennt es „Cartoon-Theatralik“, und das ist so gut, wie ich es bisher gesehen habe. In zwei Worten fängt die britische Journalistin aus nützlicher Distanz den Infantilismus der Harris-for-President-Kampagne und die Hollywoodisierung der amerikanischen Politik ein.

Bis vor ein paar Tagen dachte ich, ich hätte alles in dieser Reihe gesehen, aber in dieser, der unseriösesten politischen Saison meines Lebens, ist es unvorsichtig, eine solche Annahme zu treffen.

Es gibt immer noch mehr – etwas Schlimmeres – einen weiteren Schritt hinunter in eine Art politischen Nihilismus, der die Wähler verblüfft zurücklässt, während das Imperium seine gewalttätigen, illegalen Geschäfte betreibt.

Ein wahrhaft vulgärer Grafiker namens Kii Arens liefert uns jetzt ein Kamala Harris-Wahlkampfplakat, das ein unfassbares Beispiel dafür ist.

Hier steht „Kamala“ vor einem pastellfarbenen Feld, ohne Nachnamen, die Präsidentschaftskandidatin als schreitende Figur aus der Gegenkultur der 1960er Jahre, ein heldenhafter Hippie. Ich hoffe, Sie sind bereit für den Slogan. Sie lautet „Wählt die Freude 2024“.

Ich war mit meinen Gedanken ganz woanders, als ich das erste Mal auf dieses Plakat stieß. Und es war ein plötzlicher Angriff und eine Beleidigung zugleich.

Sehen Sie es sich erst einmal an: So stellen sich manche Wähler der Demokraten, und ich vermute viele, einen Kandidaten vor, der neben verschiedenen anderen spätimperialen Verbrechen einen Völkermord von weltgeschichtlicher Bedeutung unterstützt und vorantreibt.

Irgendwie scheint diese Vorstellung eine fast kriminelle Verletzung der menschlichen Intelligenz zu sein.

„Es gibt immer noch mehr, etwas Schlimmeres, eine weitere Stufe hinab in eine Art politischen Nihilismus, der die Wählerschaft verblüfft zurücklässt, während das Imperium seine gewalttätigen, illegalen Geschäfte betreibt.“

Kii Arens verdient seinen Lebensunterhalt mit Pop-Art-Grafiken – Logos und dergleichen – für viele Leute aus dem Showgeschäft und nennt das Kinderfernsehen am Samstagmorgen als seine Hauptinspiration. Draußen in Kalifornien besitzt und betreibt er die La La Land Gallery, und das scheint auch zu stimmen.

Kii Arens scheint sich in der Tat sehr ernst zu nehmen. Und es geht in diese Richtung: Entweder hat Kii Arens die Leichtgläubigkeit, die Selbsttäuschung und die Bewusstlosigkeit der liberalen Wähler überschätzt, insbesondere derjenigen, die sich selbst als „progressiv“ oder „links“ bezeichnen, oder ich habe dasselbe unterschätzt.

Ich fürchte, Kii Arens hat mich in diesem Punkt überholt. „Die Leute sind wirklich begeistert von diesem Plakat“, sagte er in einem kurzen Videointerview, nachdem er auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago Exemplare des Plakats verschenkt hatte. „Die Menschen verbinden sich emotional mit meiner Kunst.“

Als ich das „Kamala“-Poster zum ersten Mal sah, war es über eine Social-Media-Nachricht , die Katrina vanden Heuvel mit fröhlicher Zustimmung auf „X“ verschickte.

Vanden Heuvel ist, wie viele Leser wissen, die Redaktionsleiterin von The Nation. Es ist wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen. In „Vote Joy 2024“ finden wir die Auflösung der langen, bedauernswerten Geschichte darüber, was aus der amerikanischen „Linken“ geworden ist und warum dieser Begriff jetzt Anführungszeichen erfordert.

Ich bin seit langem der Meinung, dass Politik sinnvollerweise als Ausdruck vorangegangener kultureller und psychologischer Phänomene gelesen werden kann.

Psychische Reise

So sehe ich das Plakat von Kii Arens und denke, dass es eine genaue Betrachtung verdient: Es ist ein Fenster, oder vielleicht ein Stein von Rosette, in dem wir die verschlüsselte innere Reise der „Linken“ von den ehrenwerten Verpflichtungen früherer Zeiten zu… zu was?… zu einem Zustand willentlicher politischer und intellektueller Unreife lesen können.

Studieren Sie das Plakat ein paar Minuten lang.

Da ist Harris, natürlich in ihrem Standard-Hosenanzug und mit Perlen – die politische Kandidatin, die wir kennen. Sie ist seriös und durchaus glaubwürdig, aber sie trägt dieses fröhliche Lächeln der Verbindungsschwestern, das sie bei vielen demokratischen Wählern beliebt macht.

Und dann sind da noch die Blumen, die sich über die gesamte Grafik verteilen. Sie sind für die Gesamtwirkung unerlässlich. Es sind die Art von Blumen, die man an den Wänden im Kunstunterricht der Grundschule sieht.

Und es sind „Flower Power“-Blumen. Sie tauchen Harris in eine Ästhetik der Unschuld, mit einer unterschwelligen Andeutung von kindlicher Schuldlosigkeit. Man beachte Harris‘ Schritt in diesem Zusammenhang: Er ist zielstrebig, aber mit der Ausstrahlung eines unbekümmerten Mädchens, das in einem Garten spazieren geht.

Und dann die Schrifttypen. Der Schriftzug „Vote Joy 2024“ unten rechts zieht sofort die Blicke auf sich. Sie ist ein subtiler, aber unverkennbarer Verweis auf die Plakate der Rockszene der späten 60er Jahre – eine Variation von Psychedelic Fillmore West und Psychedelic Fillmore East (die, ob Sie es glauben oder nicht, zwei anerkannte Schriftarten sind).

Kii Arens hat ein paar kleine Details hinzugefügt, die ich aus reinem Spaß an der Freude erwähnen muss. Er hat ein schwaches Paisleymuster in Harris‘ Präsidenten-Hosenanzug eingearbeitet. Paisley. Denken Sie einmal kurz über Paisley nach und überlegen Sie, was das bedeuten könnte.

Und unter dem Hosenanzug lässt er Kamala Harris Canvas-Sneakers tragen – diese fadenscheinigen schwarzen Converse-Turnschuhe, die von jungen Leuten bevorzugt werden, die, um es milde auszudrücken, leger gekleidet sind.

Ein reiner Spaß: und wenn man darüber nachdenkt, ein sehr reiner Fall von gezielter Bildmanipulation.

Wäre ich eine bestimmte Art von Kolumnist, würde ich sagen, dass das Poster, das Kii Arens gemacht hat, um seine Begeisterung für die Harris-Kampagne auszudrücken (das er jetzt für 47 Dollar verkauft, mit Aufpreis für die Rahmung), wie mir gerade von der anderen Seite des Raumes zugerufen wurde, „ein kompletter Hirnfick“ ist.

Aber ich bin nicht diese Art von Kolumnist. Ich werde nicht sagen, dass dieses Poster mit all seiner Flower-Power-Ikonographie im Namen eines Kriegstreibers ein kompletter Hirnfick ist.

Ich würde sagen, dass die physiologisch ehrgeizige Absicht dieses Plakats darin besteht, den Liebesakt in der Gehirnhöhle zu vollziehen. Das ist für eine Familienpublikation wie Consortium News viel akzeptabler .

Ich weiß nicht, ob die Harris-Kampagne dieses Ding in Auftrag gegeben hat. Ich vermute, es gefällt ihnen gut genug, aber sie haben es nicht bestellt. In dem oben erwähnten Videointerview kommt Kii Arens als durchschnittlich argloser, durchschnittlich indoktrinierter Liberaler rüber, der keine Ahnung von dem teuflischen Zynismus hat, mit dem die Demokratische Partei Kamala Harris aus dem Hut zaubert.

Meine Lektüre: „Vote Joy 2024“ kommt direkt aus dem Unterbewusstsein von Kii Arens, und das macht es so interessant. Es ist nur recht und billig, wenn wir uns Arens als das Idol jener „progressiven“ und „links“ eingestellten Wähler vorstellen, die die Harris-Kampagne verführen muss, wenn „Kamala“ im November gewinnen soll.

Ich weiß nicht, wie viele demokratische Wähler den verschiedenen Signifikanten Glauben schenken, die Arens in sein Plakat eingeschrieben hat. Ich vermute, dass er für sehr viele spricht – jemand sollte seine Verkaufszahlen überprüfen – aber lassen wir das beiseite.

Sein Werk ist sicherlich ein beunruhigendes Beispiel dafür, in welchem Ausmaß diejenigen, die Harris im November ins Weiße Haus befördern könnten, bereit sind, sich vorzumachen, in Kamala Harris Dinge zu sehen, die einfach nicht da sind.

„Meine Kunst soll Positivität, Hoffnung und Freude widerspiegeln“, sagt Arens in dem Videointerview. Es gibt eine Menge Demokraten, die genau diese Dinge in der Figur von Kamala Harris suchen. Aber dies ist nicht die Bemerkung eines bewussten oder selbstbewussten Amerikaners im Spätsommer 2024. Es ist die Bemerkung von jemandem, der ganz bestimmt keines von beiden ist.

Kii Arens hat die Semiologie in seinem „Vote Joy 2024“-Plakat mit einer Kelle aufgetragen. Semiologie ist die Wissenschaft der Zeichen, der Bedeutungen. Mit welchen Zeichen hantiert Kii Arens?

Als ästhetisches Objekt ist das Arens-Plakat krude, aber das spielt keine Rolle. Es ist dicht mit vielschichtigen Signifikanten besetzt, und auf diese kommt es an.

Es lassen sich wichtige Erkenntnisse gewinnen, wenn wir diese Schichten untersuchen und entdecken, was sie in ihrer Gesamtheit zu sagen haben – über den langen Rückschritt am linken Ende der amerikanischen Politik, über die Ängste, Phantasien und Unverschämtheiten der liberalen und „linken“ Wähler.

Hier ist die Brittanica-Definition von „Flower Power“. Das ist ein guter Anfang.

„Flower Power: die Überzeugung, dass Krieg falsch ist und dass die Menschen einander lieben und ein friedliches Leben führen sollten – wird insbesondere verwendet, um sich auf die Überzeugungen und die Kultur der jungen Leute (Hippies genannt) in den 1960er und 1970er Jahren zu beziehen.

Wir lernen sofort etwas.

Seit die Eliten und Spender der Demokratischen Partei Kamala Harris auf undemokratische Weise als ihre Kandidatin für 2024 durchgesetzt haben, ist täglich von „Freude“ und „Vibes“ die Rede.

Und nun stellen wir über einen zugegebenermaßen albernen, aber wahrscheinlich repräsentativen Harris-Wähler mit einer Amateurbegabung für Sozialpsychologie fest, dass hinter all dieser zwanghaften „Positivität“ ein starker Zug von Nostalgie zu stecken scheint.

Warum, so die naheliegende Frage, schwelgen die liberalen Wähler, für die Arens spricht, oder zu denen er spricht, oder beide, in einer Nostalgie für eine Zeit, die sie nie gekannt haben?

Warum ist es so wichtig, dass sie sich so stark mit denjenigen identifizieren, deren politisches und kulturelles Engagement, wie schwammig es auch immer in Erinnerung bleiben mag, den 1960er Jahren den Ruf verliehen hat, den das Jahrzehnt im öffentlichen Bewusstsein hat.

Nostalgischer Rückzug

Harris bei einer Wahlkampfveranstaltung in Glendale, Arizona, im August. (Gage Skidmore, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Warum der historische Bezug? Wenn wir diese Frage beantworten, können wir die seltsame Dynamik erkennen, die die Welle des Enthusiasmus für die Harris-Kampagne antreibt, während sie auf bauschigen Wolken der Freude und guten Stimmung dahintreibt.

Nostalgie, so argumentiere ich seit langem, ist im Grunde ein Symptom der Depression. Nostalgiker sind diejenigen, die sich in die Vergangenheit zurückziehen, um sich vor einer Gegenwart zu schützen, die sie auf die eine oder andere Weise als unerträglich empfinden.

Und hier biete ich einen ergänzenden Gedanken an: Das Gefühl der Ohnmacht ist eine der Hauptursachen für Depressionen. Jeder gute Psychiater würde dies bestätigen.

Denken Sie in diesem Zusammenhang an all die Menschen, die sich mit der Ikonographie von Kii Arens „emotional verbinden“, und dann an all die anderen, die sie vielleicht nicht gesehen haben, sich aber in ähnlicher Weise mit ihr identifizieren würden. Dass diese Menschen in irgendeiner Weise nostalgisch sind, steht außer Frage.

Die Folgerung daraus scheint mir ebenso offensichtlich: All das Gerede über Freude und gute Laune ist im Grunde eine Maske für eine mehr oder weniger weit verbreitete Depression, die die Menschen sich selbst nicht eingestehen wollen.

Wie die Britannica in ihrer spießigen, hölzernen Art feststellt, gehörten „Frieden“ und „Liebe“ zu den totemistischen Begriffen, die die Gegenkultur der 1960er Jahre charakterisierten, auf die Arens unsubtil verweist. Aber man kann heute schlicht und einfach nicht mehr herumlaufen und erwarten, dass man ernst genommen wird.

Wir sind kein Gemeinwesen, das den Begriffen Frieden und Nächstenliebe irgendeinen Glauben schenkt. Das ist absolut out.

Propagandisten und Ideologen haben die amerikanische Mainstream-Kultur längst – seit den Reagan-Jahren, würde ich sagen – in eine Kultur des Krieges und der Feindseligkeit verwandelt.

Und so kehren wir zurück zur Freude und zu den Vibes. Dies sind hervorragende Begriffe für diejenigen, die Kamala Harris mit Begeisterung lesen.

Für Frieden und Liebe einzutreten bedeutete vor 50 oder 60 Jahren, das herauszufordern, was man damals „das Establishment“ nannte. Sie hatten eine Bedeutung, auch wenn diejenigen, die sich zu diesen Dingen bekannten, engelsgleich waren.

„Freude“ und ‚Vibes‘ haben keine Bedeutungen. Deshalb haben sie sich durchgesetzt wie Brände in einem trockenen Wald. Sie bedeuten keine Herausforderung für irgendetwas; sie sind ein Freibrief für ein außergewöhnliches Zurückweichen vor allem.

Alles: die amerikanische Beteiligung an einem Völkermord, der Stellvertreterkrieg in der Ukraine, die unaufhörlichen und immer gefährlicheren Provokationen Chinas, die brutalen Sanktionen gegen den Iran, Venezuela, Syrien, Kuba und alle anderen ernsthaften politischen Angelegenheiten.

„‚Freude‘ und ‚Vibes‘ haben keine Bedeutungen. Deshalb haben sie sich wie Feuer in einem trockenen Wald ausgebreitet.“

Über all das muss man nicht nachdenken. Es gibt in der Tat einen ungeschriebenen Kodex, dass über die Krisen unserer Zeit, für die Amerikas Führer verantwortlich sind, weder nachgedacht noch sie erwähnt werden dürfen.

Diese Verstümmelung der Logik und des Denkens ist genial, würde ich sagen. Es ist für jeden etwas dabei.

Für die Harris-Kampagne ist der kindische Unsinn von Freude und Stimmung ein teuflisch wirksames Blendwerk. Dahinter können sich Harris‘ Leute – und Kamala Harris ist nichts anderes als die Summe ihrer Berater – auf die Außenpolitik des Imperiums einlassen, ohne sich der öffentlichen Kontrolle aussetzen zu müssen.

Überlasst das alles einfach uns: Das ist die Botschaft der Harris-Leute, die sich rundheraus weigern, sich mit den Fragen zu befassen, die für die Bürger des Imperiums am wichtigsten sind.

Und für die Anhänger des Ethos der Freude und der guten Laune, von Katrina vanden Heuvel bis hinunter, ist dies ein doppelter Gewinn.

Sie können sich einreden, dass sie sich gegen die bestehende Ordnung stellen, indem sie für die bestehende Ordnung stimmen. Sagen Sie mir, dass Sie jemanden kennen, der sich selbst so geschickt getäuscht hat wie sie.

Und während sie die verwelkten Blumen in ihren Haaren arrangieren, können diejenigen, die zur Gruppe derer gehören, die Freude und gute Laune verbreiten, so tun, als würden sie einen Zustand der Begeisterung feiern, während sie die Zustimmung ihres Kandidaten zum Massenmord hinnehmen.

Das ist für diese Menschen wichtig, denn sie müssen um jeden Preis vermeiden, sich ihrer völligen Machtlosigkeit und damit ihrer unterschwelligen Depression zu stellen, wenn sie sich wieder einmal dazu hinreißen lassen, für ein Übel zu stimmen, das man kaum als das geringere Übel ansehen kann.

Aufopferung und Risiko

Eine Frage drängt sich auf, wenn ich mir das Plakat von Kii Arens noch einmal ansehe. Was ist mit der amerikanischen Linken zwischen ihren Jahren auf den Barrikaden im Dienste einer ehrenwerten Sache und der jetzigen Zeit der Feigheit passiert?

Wann ist sie von links zu „links“ übergegangen? Die Antwort auf diese Frage, die innere Geschichte mehrerer Generationen, würde ein ganzes Buch füllen, aber ich werde mich hier kurz fassen.

Eines der bemerkenswerten Merkmale der Antikriegs- und antiimperialistischen Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre sowie der prinzipientreuen Feministinnen jener Jahre war die Bereitschaft so vieler Menschen, die Notwendigkeit von Opfern zu akzeptieren. Opfer und Risiko, würde ich sagen.

„Was … ist aus der amerikanischen Linken geworden zwischen den Jahren, in denen sie auf den Barrikaden für ehrenwerte Ziele kämpfte, und der jetzigen Zeit, in der sie sich als schwach und feige erwiesen hat?“

Diese Menschen haben verstanden: Wenn du nicht für das eintreten kannst, was du für richtig hältst, und nicht alle Konsequenzen tragen kannst, die damit verbunden sind, authentisch zu sein, wie du bist, dann sind deine Gedanken und dein Sein nutzlos. Sie verstanden die Notwendigkeit, jenseits der Zaunpfähle zu leben, da sie zu dem Schluss gekommen waren, dass innerhalb der Zaunpfähle nichts von Wert getan werden konnte, wenn man sich für echte Veränderungen einsetzen wollte.

Und so gab man eine gut bezahlte Anstellung auf, oder das Leben in einer guten Nachbarschaft, oder den Urlaub an der Küste von Maine, oder was auch immer sonst die eigene Version des Mittelklasseprivilegs ausmachte.

Diese Entscheidungen waren oft von einer gewissen Unsicherheit begleitet. Ihr Auto war eine Schrottkiste. Die Heizungsrohre klirrten.

Allmählich, über viele Jahre hinweg, schwanden die Energie und das Engagement – das Engagement, sich zu engagieren, sagen wir -.

Ich habe das bei jüngeren Menschen schon Mitte der 1970er Jahre beobachtet. Die Leute wollten sich als „Aktivisten“, als „Engagierte“, als „Veränderer“, als – Stichwort „Bewegung“ – bezeichnen. Aber die Karriere kam zuerst. Es setzte sich der Gedanke durch, dass man die verdienstvolle Arbeit innerhalb des Zaunpfahls und ohne jedes Risiko erledigen kann.

Dietrich Bonhoeffer im Jahr 1939. (Bundesarchiv, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0)

Dietrich Bonhoeffer, der berühmte deutsche Pfarrer, der seinen Widerstand gegen das Reich mit dem Leben bezahlte, sprach und schrieb von billiger und teurer Gnade.

Erstere bedeutet, weltlich ausgedrückt, die Vortäuschung eines ehrenhaften Lebens ohne Opfer. Letzteres ist das Gegenteil davon: Kostspielige Gnade zu erlangen bedeutet, ehrenhaft zu leben und zu arbeiten und dafür jeden Preis zu zahlen, den man zahlen muss.

Ich spreche über den Unterschied zwischen den beiden, wie er sich in den letzten etwa 50 Jahren auf der linken Seite des Gartens herausgebildet hat.

Ein Buch, das ich im letzten Frühjahr begonnen habe zu lesen, ist sehr hilfreich in dieser Frage. Anne Dufournmantelle, eine hoch angesehene Psychoanalytikerin, die 2017 im Alter von 53 Jahren auf tragische Weise verstarb, veröffentlichte 2011 Éloge du risque (Payott & Rivage); Fordham University Press brachte es acht Jahre später als In Praise of Risk heraus. Nachdem es mehrere Jahre in meinem Regal gestanden hatte, hat es seinen Weg unter die wichtigsten Bücher meines Lebens gefunden.

Wir können kein authentisches Leben führen, wenn wir nicht die ständige Präsenz des Risikos akzeptieren, argumentiert Dufourmantelle in 51 kurzen Kapiteln (die nicht in der Reihenfolge gelesen werden müssen).

Sie meint damit die Risiken, die mit all unseren Entscheidungen verbunden sind – Risiken in Beziehungen, Risiken in unseren Siegen und Niederlagen, Risiken in unserem öffentlichen wie in unserem privaten Leben, die Risiken in der Art, wie wir leben.

Und das größte aller Risiken, schreibt Dufourmantelle, ist das erste, das wir eingehen müssen, um alle anderen eingehen zu können. Das ist das Risiko, das wir eingehen, wenn wir unsere Angst vor dem Leben überwinden und uns entschließen zu leben.

Es ist, wie sie sagt, „das Risiko, nicht zu sterben“. Und mit „nicht sterben“ meint sie die Ablehnung des Todes im Leben, dem die meisten Menschen erliegen, wenn sie sich der Konformität, der Untätigkeit oder unserer paranoiden Sucht nach absoluter Sicherheit hingeben.

Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt.

Kii Arens ist lediglich ein Produkt seiner Zeit, das nicht weiter hervorgehoben werden sollte. Sein Plakat ist ein kultureller Text. Das zeugt von der Vulgarisierung des amerikanischen öffentlichen Diskurses, ist aber dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – interpretationsbedürftig.

Unter anderem erinnert uns die Ikonographie seines Plakats daran, dass die Harris-for-president-Kampagne in erheblichem Maße ein psychologisches Phänomen ist.

Ich lese „Vote Joy 2024“ nicht als eine Feier des Harris-for-President-Projekts, sondern als ein implizites Eingeständnis dessen, was darin nicht vorkommt. Es ist ein Dokument, das in einfachen Worten das Bedauern derjenigen festhält, die das Risiko, nicht zu sterben, abgelehnt haben, während sie diejenigen vor ihnen beneiden, die es eingegangen sind.

Patrick Lawrence, der viele Jahre lang als Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, tätig war, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. In Anerkennung des Engagements für unabhängigen Journalismus, abonnieren Sie bitte The Floutist oder mein Patreon-Konto.

