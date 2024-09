https://mondoweiss.net/2024/09/palestine-defines-us/



Palästina definiert uns

Von Tom Suarez

8. September 2024

Palästina ist das perfekte Beispiel für die erschütternde Heuchelei des Westens. Der Völkermord in Gaza definiert uns, denn er ist wir.

Menschen bahnen sich ihren Weg durch die Trümmer von Gebäuden, die während der israelischen Bombardierung zerstört wurden, im Jabalia-Lager für vertriebene Palästinenser am 31. August 2024. (Foto: Hadi Daoud/APA Images)

Die Bürger früherer Nationen, die Völkermorde verübten, wachten jeden Morgen auf und konzentrierten sich auf die Herausforderungen des täglichen Lebens, nicht auf die der Menschen, die ihre Herrscher abschlachteten. Die Opfer mögen über Kontinente hinweg oder innerhalb derselben Bevölkerung gewesen sein, so dass das Bewusstsein für das Gemetzel variierte, aber Propaganda und Entmenschlichung waren der allgegenwärtige Balsam für das unruhige Gewissen und die politische Deckung. Diejenigen, die sich über die Gehirnwäsche hinwegsetzten, waren in ihren Möglichkeiten eingeschränkt, ihre Herrscher herauszufordern, und mussten mit – oft brutalen – Konsequenzen rechnen, wenn sie dies taten.

Dennoch hat die Nachwelt das Land als Ganzes in unterschiedlichem Maße für moralisch verantwortlich gehalten. Ungeachtet aller mildernden Umstände hat die Nachwelt das „Wir haben es nicht gewusst“ skeptisch beurteilt.

Stellen Sie sich also vor, Sie wären ein Doktorand der Geschichte im Jahr 2124 und würden in den Archiven dieses dunklen Flecks auf dem alten westlichen Imperium recherchieren, der einfach als palästinensischer Völkermord bekannt ist. Was würden Sie sehen?Weiterlesen in mondoweiss.net

