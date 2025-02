Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski



„Die Hölle soll losbrechen“: Trump sagt, dass die Waffenruhe im Gazastreifen am Samstag enden sollte, wenn nicht alle israelischen Geiseln freigelassen werden

Ben Samuels

Washington

11. Februar 2025, 1:10 Uhr IST

In einem Gespräch mit Reportern sagte der US-Präsident, dass er vor Ablauf der nächsten Frist im Waffenstillstandsabkommen mit Netanjahu sprechen könnte. Ein hochrangiger Hamas-Beamter antwortete, dass das Abkommen „respektiert werden muss und dass die Sprache der Drohungen keinen Wert hat“

Trump und Netanjahu am Dienstag im Weißen Haus. Bildnachweis: Leah Millis/Reuters

WASHINGTON – US-Präsident Donald Trump warnte am Montag, dass Israel sich aus dem derzeitigen fragilen Waffenstillstand zurückziehen sollte, wenn die Hamas die verbleibenden israelischen Geiseln in Gaza nicht bis 12 Uhr mittags freilässt.

Er sagte weiter, Israel solle „die Hölle losbrechen lassen“ und er könne die Hilfe für Ägypten und Jordanien zurückhalten, wenn diese keine vertriebenen Palästinenser aufnehmen.

Der Präsident sagte: „Es ist Israels Entscheidung, aber was mich betrifft, wenn alle Geiseln bis Samstag um 12 Uhr zurückgegeben werden, denke ich, dass es an der Zeit ist, ich würde sagen, brechen Sie es ab und alle Wetten sind ungültig und lassen Sie die Hölle losbrechen.“

„Es ist Zeit, ein Datum festzulegen“, fügte Trump hinzu. “Wir werden jede Woche weitermachen, zwei Leute, drei Leute? Ich glaube nicht, dass man das noch machen kann. Das sind ernsthaft gefährdete Menschen, ich glaube nicht, dass sie noch lange durchhalten werden.“

„Diese Menschen wurden schwer verletzt. Sie wurden von unseren Vertretern befragt. Sie wurden von israelischen Vertretern befragt. Und sie sind wirklich verletzt. Sie sind wirklich psychisch und physisch verletzt. Und ich denke, die Hamas sieht sich das an und sagt: Nun, es wird nicht viel besser werden.“

Ein hochrangiger Hamas-Beamter antwortete auf die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump und sagte, der Präsident müsse sich daran erinnern, dass es ein Abkommen gebe, das respektiert werden müsse. Der Beamte fügte hinzu, dass „die Sprache der ‚Drohungen‘ keinen Wert hat und die Dinge nur verkompliziert.“

Diese Kommentare kamen, nachdem Trump in einem Interview mit Fox News gesagt hatte, dass Palästinenser in Gaza kein Recht auf Rückkehr hätten, wenn sein Plan für die “Inbesitznahme“ des vom Krieg zerrütteten Gebiets durch die USA umgesetzt würde – was im Widerspruch zu anderen Beamten seiner Regierung steht, die argumentieren, dass Trump nur die vorübergehende Umsiedlung der Bevölkerung gefordert habe. Weiterlesen in haaretz.com

