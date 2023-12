https://www.middleeastmonitor.com/20231221-the-houthis-are-turning-the-tables-on-everyone/





Tausende von Houthi-Absolventen, die ihre militärische Ausbildung abgeschlossen haben, nehmen am 20. Dezember 2023 in Amran, Jemen, an einer Militärparade mit ihren leichten und schweren Waffen teil [Mohammed Hamoud – Anadolu Agency].

Die Houthis drehen den Spieß um

von Dr. Mohammad Makram Balawi

21. Dezember 2023

Die eskalierenden Angriffe der Houthi-Bewegung im Jemen auf Schiffe im Arabischen Meer und in der Straße von Bab Al-Mandeb stellen eine echte Bedrohung für die israelische, westliche und amerikanische Wirtschaft dar. Das Rote Meer ist eine der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten der Welt für Öl und Gas. Die meisten großen Schifffahrtsunternehmen wie die weltgrößte Containergesellschaft, die italienische und schweizerische Mediterranean Shipping Company (MSC), die dänische Maersk, die deutsche Hapag-Lloyd und die französische CMA CGM haben die Nutzung des Roten Meeres eingestellt.

Aufgrund der Angriffe der Houthi müssen die Schiffe nun Afrika über das Kap der Guten Hoffnung umfahren, was die Fahrt um 4.000 Seemeilen verlängert. Dies führt zu einer Verdoppelung der Transportkosten auf 4.000 Dollar pro 40-Fuß-Container. Experten zufolge ist diese Änderung auf die zusätzlichen Treibstoffkosten von 1 Million Dollar für jedes Schiff zurückzuführen, das über das Kap anstatt über das Rote Meer und den Suezkanal fährt.

Die Houthis verfolgen offenbar einen ethisch begründeten Ansatz, der auf der gleichen Logik beruht wie der israelische Besatzungsstaat. Israel belagert den Gazastreifen und räumt sich selbst das Recht ein, dies zu tun. Mit dieser Logik räumt sich die Gruppe selbst das Recht ein, Israel zu belagern, und verknüpft die Öffnung der Meerenge mit der Aufhebung der israelischen Blockade des Gazastreifens.

Dieser Ansatz wird von vielen in der Region als gerechtfertigt und edel angesehen.

Da die Angriffe zunehmen und eine echte Gefahr für die Seewege darstellen, so dass viele Unternehmen die Nutzung des Roten Meeres fürchten und die Versicherungs- und Transportkosten steigen, haben die USA die Bildung einer internationalen Marinekoalition angekündigt, die Frachtschiffe schützen soll. Ironischerweise sind die USA jedoch das größte Land, das Blockaden gegen andere Staaten verhängt und Sanktionen als Waffe einsetzt.

Während frühere US-Präsidenten jeden Krieg im Ausland als Gelegenheit betrachteten, die amerikanische Bevölkerung hinter sich zu scharen und sich selbst einen Wahlvorteil zu verschaffen, ist die Situation unter Präsident Joe Biden eine andere. Er ist der Hauptbefürworter des Krieges gegen Russland in der Ukraine, den er verliert, obwohl er Milliarden von Dollar in ihn investiert hat. Eine bewaffnete Konfrontation mit den Houthis wäre ein eklatanter Misserfolg, da die Gruppe wenig zu verlieren hat und einen Krieg nicht fürchtet. Vielmehr würde sie als einzige Kraft im Jemen, die den Imperialismus bekämpft, an Legitimität gewinnen. Darüber hinaus hat ihr Krieg mit der von Saudi-Arabien geführten arabischen Koalition, zu der auch die Vereinigten Arabischen Emirate gehören, gezeigt, dass sie widerstandsfähig und in der Lage ist, die Koalition nach jahrelangen Kämpfen zum Einfrieren der Kampfeinsätze zu zwingen.

Der Ausbruch eines weiteren Krieges in dieser Region würde langfristig schwerwiegende Störungen und erhöhte Transportkosten sowie steigende Kraftstoff- und Energiekosten für die Endverbraucher bedeuten. Angesichts der bereits unterbrochenen Öl- und Gaslieferungen aus Russland hätte dies im Winter erhebliche Auswirkungen auf Europa. Die Rohölpreise steigen bereits schleichend an.

Die Auswirkungen eines Krieges wären auch für Biden eine Herausforderung. Der US-Präsident sieht sich selbst als Führer der Welt, nicht als einer, aber er steht vor schwierigen Entscheidungen. Ihm wird Korruption vorgeworfen und er hat mit innenpolitischen Problemen zu kämpfen, ebenso wie sein Rivale, der ehemalige Präsident Donald Trump. Darüber hinaus haben die bestehenden Kriege und Krisen langfristige negative Auswirkungen auf das Ansehen und den internationalen Einfluss Washingtons.

Trotzdem scheint es für die Amerikaner unmöglich zu sein, alternative, intelligentere Mittel zur Lösung von Problemen in Erwägung zu ziehen, anstatt militärische „Schocks und Schrecken“. Die USA und ihr Schützling Israel haben schon immer versucht, in der internationalen Politik die Rolle von Göttern zu spielen, bei denen das, was sie wollen, ohne Rücksicht auf internationale Gesetze und Konventionen durchgesetzt wird. Das mag kurzfristig erfolgreich sein, geht aber langfristig nach hinten los, wie man in Vietnam, Irak und Afghanistan gesehen hat. Die bewaffnete Einmischung in all diesen Ländern hat die USA und ihre Bevölkerung, die im Allgemeinen von den politischen, wirtschaftlichen und medialen Eliten kontrolliert wird, ausgelaugt.

Diese Eliten arbeiten systematisch daran, die Gewaltbereitschaft der amerikanischen Bürger zu fördern, indem sie ihnen eine Schießwütigen-Mentalität einimpfen, in der der Krieg als der effektivste Weg zur Lösung internationaler Probleme angesehen wird. Hollywood und Videospiele flößen der Öffentlichkeit die Vorstellung von der Ausnahmestellung der USA (und Israels) und ihrer Unverwundbarkeit ein, so dass es leicht wird, sie zu rekrutieren, um in den Schlachten der Elite zu kämpfen und zu sterben. Die USA tragen dazu bei, den Rassismus in der Welt zu verbreiten, indem sie die Menschen spalten und sie gegeneinander aufhetzen. Das alte, von den Siedlerkolonialstaaten geliebte Prinzip „Teile und herrsche“ erleichtert die Manipulation der Menschen und trägt dazu bei, die Konzentration des Reichtums in den Händen der Elite zu gewährleisten, die den Rassismus begünstigt.

Ein einfacher Vergleich mit dem iranischen Kino – das von den USA als Sponsor des Terrorismus bezeichnet wird – zeigt einen deutlichen Unterschied. Das iranische Kino befasst sich nur selten mit humanitären und sozialen Themen und zeigt so gut wie nie Gewalt, im Gegensatz zu Hollywood, das von der Gewalt auf der Leinwand lebt, sie normalisiert und das Publikum so weit desensibilisiert, dass es den Menschen leichter fällt, ihren Mitmenschen im Dienste und im Interesse der Elite zu schaden.

Während die Wirtschaft scheitert und das Bildungswesen in Amerika vor großen Herausforderungen steht, gibt die Regierung Billionen von Dollar für ungerechtfertigte und sinnlose Kriege aus, einschließlich des Krieges, den Israel gegen das palästinensische Volk führt. Immer mehr Ressourcen in den Sumpf des Nahen Ostens zu versenken, wird nur zu noch mehr Leid in Amerika und im Ausland führen. Ebenso wird das, was im Jemen geschieht, weltweite Auswirkungen haben, nicht nur in Gaza.

Die Folgen eines Krieges gegen die Houthis werden viel weitreichender sein und das zionistische Kolonialprojekt und den westlichen Imperialismus in ein höllisches Szenario ziehen. Unabhängig davon, was die Zionisten und ihre Unterstützer im Westen glauben, haben sie keinen sicheren Hafen für Juden geschaffen, als sie den Staat Israel im Herzen der arabischen Welt gründeten. Die Houthis drehen den Spieß um, indem sie die Palästinenser gegen Israels Völkermord in Gaza verteidigen.

