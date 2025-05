https://www.jonathan-cook.net/blog/2025-05-07/starvation-gaza-bbc-wrong/



Die Hungersnot in Gaza ist so schlimm, dass sogar die BBC darüber berichtet – und zwar völlig falsch.

7. Mai 2025

Die Aufgabe der BBC ist es nicht, die Zuschauer zu informieren. Sie soll sie davon überzeugen, dass ein klares Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Israel in Wirklichkeit eine hochkomplizierte geopolitische Angelegenheit ist, die sie unmöglich verstehen können.

Wie schlimm die Hungersnot in Gaza mittlerweile ist – wo die Bevölkerung nun den dritten Monat einer vollständigen Blockade der Hilfslieferungen durch Israel beginnt –, lässt sich daran erkennen, dass die BBC gestern Abend endlich einen Großteil ihrer Hauptnachrichtensendung „News at Ten“ diesem Thema gewidmet hat.

Doch während erschütternde Bilder eines fünf Monate alten, ausgemergelten Babys gezeigt wurden, diente der größte Teil des Beitrags natürlich dazu, die Zuschauer zu verwirren – indem Israels Völkermordprogramm, mit dem mehr als zwei Millionen palästinensische Zivilisten ausgehungert werden, als „zweiseitig“ dargestellt wurde.

Besonders schockierend war, dass die BBC in diesem ausführlichen Bericht nicht ein einziges Mal erwähnte, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seit Monaten vor dem Internationalen Strafgerichtshof flüchtig ist, der ihn wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht stellen will. Warum? Weil er Hunger als Kriegswaffe gegen die Zivilbevölkerung einsetzt.

Ich habe noch nicht gesehen, dass die BBC oder andere große britische Medien Netanjahu in ihren Berichten mit dem Vermerk „gesuchter Kriegsverbrecher“ versehen haben. Das ist in diesem Fall umso unverantwortlicher, als es sich um einen Bericht handelt, der in direktem Zusammenhang mit genau dem Vorwurf steht, der gegen ihn erhoben wird – der Aushungerung einer Zivilbevölkerung.

Wurde die Erwähnung des Haftbefehls gegen ihn vermieden, weil dies etwas zu deutlich signalisieren könnte, dass die höchsten Rechtsinstanzen der Welt die Hungersnot in Gaza direkt Israel und seiner Regierung zuschreiben und sie nicht – wie offenbar die britischen Mainstream-Medien – als eine fortdauernde, bedauerliche „humanitäre“ Folge des „Krieges“ betrachten?

Vorhersehbar irreführend war auch der Beitrag von BBC Verify. Er lieferte eine Zeitleiste der verschärften Blockade durch Israel, die es schaffte, die Schuld nicht Israel zuzuschreiben, obwohl es Israel ist, das alle Hilfslieferungen blockiert, sondern implizit der Hamas.

Der Reporter von Verify behauptete, Israel habe Anfang März „humanitäre Hilfe blockiert und von der Hamas eine Verlängerung des Waffenstillstands und die Freilassung der verbleibenden Geiseln gefordert“. Dann sprang er zum 18. März und erklärte: „Israel hat seine Militäroperationen wieder aufgenommen.“

Die Zuschauer wurden – vermutlich absichtlich – mit dem Eindruck zurückgelassen, dass die Hamas eine Fortsetzung des Waffenstillstands abgelehnt und sich geweigert habe, die letzten Geiseln freizulassen.

Nichts davon ist wahr. Tatsächlich hat Israel den Waffenstillstand nie eingehalten und weiterhin Gaza angegriffen und Zivilisten getötet. Schlimmer noch, Israels angebliche „Verlängerung“ war in Wirklichkeit eine einseitige Verletzung des Waffenstillstands, indem es auf radikalen Änderungen der bereits vereinbarten Bedingungen bestand, zu denen auch die Freilassung der Geiseln durch die Hamas gehörte.

Israel hat den Waffenstillstand genau deshalb gebrochen, um einen Vorwand zu haben, die Zivilbevölkerung in Gaza – und die Geiseln, deren Sicherheit es angeblich am Herzen liegt – wieder auszuhungern, um sie so verzweifelt zu machen, dass sie bereit sind, ihr Leben zu riskieren, indem sie die kurze, von Ägypten abgeriegelte Grenze zum benachbarten Sinai gewaltsam öffnen.

Gestern hat ein israelischer Minister erneut deutlich gemacht, was von Anfang an der Plan war. „Gaza wird vollständig zerstört werden“, sagte Finanzminister Bezalel Smotrich. Die Bevölkerung Gazas werde gezwungen werden, „in großer Zahl in Drittländer auszuwandern“ – mit anderen Worten: Israel beabsichtigt, das durchzuführen, was wir alle als ethnische Säuberung der Palästinenser bezeichnen würden, wie es dies seit acht Jahrzehnten ununterbrochen tut.

Was nützt der BBC ein Verify-Dienst – der angeblich Fakten überprüfen und sicherstellen soll, dass die Zuschauer nur die ungeschminkte Wahrheit erfahren –, wenn dessen Mitarbeiter selbst grobe Verzerrungen der Wahrheit verbreiten?

Die BBC und ihr Verify-Dienst informieren die Zuschauer nicht. Sie propagieren ihnen, dass ein klares Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Israel in Wirklichkeit eine hochkomplizierte geopolitische Situation ist, die das Publikum unmöglich verstehen kann.

Das Ziel der etablierten Medien ist es, die Zuschauer so zu verwirren, dass sie die Hände hochwerfen und sagen: „Zur Hölle mit Israel und den Palästinensern! Die sind alle gleich schlimm. Überlassen wir das den Politikern und Diplomaten.“

Unter anderen Umständen wäre es für Sie offensichtlich, dass es moralisch verwerflich ist, Kinder massenhaft hungern zu lassen, und dass jeder, der dies tut oder entschuldigt, ein Monster ist. Die Aufgabe der BBC ist es, Sie davon zu überzeugen, dass das, was für Sie offensichtlich sein sollte, in Wirklichkeit komplizierter ist, als Sie es erkennen können.

Es mag ausgemergelte Babys geben, aber es gibt auch Geiseln. Es mag Zehntausende von Kindern geben, die abgeschlachtet werden, aber es besteht auch die Gefahr von Antisemitismus. Israelische Beamte mögen die Auslöschung des palästinensischen Volkes fordern, aber der jüdische Staat, den sie führen, muss um jeden Preis erhalten bleiben.

Wenn wir fünf Minuten in Gaza verbringen könnten, ohne ständig von diesen sogenannten Journalisten abgelenkt zu werden, wäre die Wahrheit klar. Es ist ein Völkermord. Es war immer ein Völkermord.

