Die imperiale Präsidentschaft schreitet voran Joe Lauria

Die imperiale Präsidentschaft schreitet voran

20. Januar 2025

Bei seiner zweiten Vereidigung erklärte Donald Trump Amerika offen zu einem territorialen Imperium, das sich sogar bis zum Mars ausdehnen würde, berichtet Joe Lauria.

Donald Trump bei seiner zweiten Antrittsrede am Montag. (C-Span)

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

Donald J. Trump ließ in seiner zweiten Antrittsrede kaum Zweifel daran, dass er versuchen wird, Amerikas globales Imperium zu erweitern und das, was er als dessen jüngsten Niedergang ansieht, rückgängig zu machen. Er erklärte kühn, dass ein „goldenes Zeitalter“ der Vorherrschaft der USA angebrochen sei.

Trump hat schon früher die Maske von den wahren globalen Absichten Amerikas gerissen und am Montag deutlich gemacht, dass die USA seit Jahrhunderten ein Imperium sind, das er in einer aufgeladenen, imperialen Präsidentschaft durchsetzen will.

„Amerika wird seinen rechtmäßigen Platz als die größte, mächtigste und angesehenste Nation der Erde zurückerobern und die ganze Welt in Ehrfurcht und Bewunderung versetzen“, verkündete er.

„Amerika wird bald größer, stärker und außergewöhnlicher sein als je zuvor“, fügte er hinzu. Die Herausforderungen, vor denen die USA stehen, werden ‚durch diesen großen Schwung, den die Welt jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika erlebt, zunichte gemacht werden‘.

Er erklärte: “Von diesem Moment an ist der Niedergang Amerikas vorbei.“

Als hätte er den Punkt über die Vorherrschaft der USA nicht noch deutlicher machen können, erklärte er:

„Vor allem ist meine Botschaft an die Amerikaner heute, dass es an der Zeit ist, dass wir wieder mit Mut, Elan und der Vitalität der größten Zivilisation der Geschichte handeln. […]

Die Vereinigten Staaten werden sich wieder als eine wachsende Nation betrachten, die unseren Wohlstand mehrt, unser Territorium erweitert, unsere Städte baut, unsere Erwartungen steigert und unsere Flagge in neue und schöne Horizonte trägt.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Trump verwendete das Wort „Schicksal“, sogar „manifestes“ Schicksal, um das quasi-religiöse Recht des Landes zu verkünden, Welten zu beherrschen. „Unsere Freiheiten und das glorreiche Schicksal unserer Nation werden nicht länger verleugnet werden“, sagte er.

Und die USA würden nicht bei der Dominanz des Planeten Erde Halt machen. „Wir werden unser manifestes Schicksal bis zu den Sternen verfolgen und amerikanische Astronauten starten, um die Stars and Stripes auf dem Planeten Mars zu hissen“, sagte er.

„Der Geist der Pionierzeit ist uns ins Herz geschrieben„, sagte Trump. ‚Der Ruf des nächsten großen Abenteuers hallt in unseren Seelen wider.“

Donald Trump verspricht, die USA während seiner zweiten Antrittsrede am Montag ‘außergewöhnlicher als je zuvor“ zu machen. (C-Span)

Anschließend ging er auf den „amerikanischen Exzeptionalismus“ ein und erzählte vom Aufbau eines Imperiums, von „unseren amerikanischen Vorfahren, die aus einer kleinen Gruppe von Kolonien am Rande eines riesigen Kontinents eine mächtige Republik machten“, indem sie „Tausende von Meilen durch ein zerklüftetes Land mit ungezähmter Wildnis“ vorrückten, ohne die Menschen zu erwähnen, die bereits dort lebten und bald vernichtet wurden.

„Ehrgeiz ist das Lebenselixier einer großen Nation„, sagte er. ‚Und im Moment ist unsere Nation ehrgeiziger als jede andere.“

Trump beabsichtigt offenbar, das zu erreichen, was nur wenige Imperien zuvor geschafft haben: expandieren, ohne neue Kriege zu beginnen, obwohl er sagte, die USA würden ‘das stärkste Militär aufbauen, das die Welt je gesehen hat“, was frühere Präsidenten bereits mit wenig Erfolg bei der Gewinnung von Angriffskriegen getan haben.

„Wir werden unseren Erfolg nicht nur an den Schlachten messen, die wir gewinnen, sondern auch an den Kriegen, die wir beenden, und vor allem an den Kriegen, in die wir nie hineingeraten“, sagte er in seiner Antrittsrede in der Rotunde des Kapitols. Er wolle als ‚Friedensstifter‘ gesehen werden, sagte er, und zwar eindeutig als Friedensstifter einer erzwungenen Pax Americana.

Trump spielte erneut auf eine Note an, die schon oft erklungen ist, eine offen absurde Vorstellung, dass Amerika ein Opfer auf der Weltbühne sei.

„Von diesem Tag an wird unser Land wieder aufblühen und weltweit respektiert werden. Alle Nationen werden uns beneiden, und wir werden uns nicht länger ausnutzen lassen“, sagte er.

Während die USA jahrzehntelang die Souveränität einer Vielzahl von Nationen mit Füßen getreten haben, erklärte er: “Unsere Souveränität wird zurückerlangt werden.“

Trump kritisierte die Führung des Imperiums durch die Biden-Regierung scharf. „Wir haben jetzt eine Regierung, die nicht einmal eine einfache Krise im eigenen Land bewältigen kann, während sie gleichzeitig in eine anhaltende Reihe katastrophaler Ereignisse im Ausland stolpert“, sagte er.

Trump griff alle Bemühungen an US-Schulen an, den Schülern die tatsächliche historische Rolle Amerikas in der Welt vor Augen zu führen.

Donald Trump bei seiner zweiten Antrittsrede am Montag. (C-Span)

„Wir haben ein Bildungssystem, das unsere Kinder in vielen Fällen lehrt, sich für sich selbst zu schämen und unser Land zu hassen, trotz der Liebe, die wir ihnen so verzweifelt entgegenbringen wollen“, sagte er. “All dies wird sich ab heute ändern, und zwar sehr schnell.“

Trump möchte, dass amerikanischen Schulkindern nur das vermittelt wird, was er als die Größe der historischen, imperialen Macht Amerikas ansieht. Dabei lobte er Präsident William McKinley, einen der offen imperialistischsten Präsidenten der Geschichte.

In seinem Bestreben, das, was er als „Wokeness“ ansieht, rückgängig zu machen, will Trump die lange Geschichte der indigenen Völker auf dem nordamerikanischen Kontinent leugnen, die Opfer imperialistischer weißer Siedler wurden, für die Trump als Sprecher fungiert.

Er sagte: „In Kürze werden wir den Namen des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika ändern. Und wir werden den Namen eines großen Präsidenten, William McKinley, auf dem Mount McKinley wiederherstellen, wo er hingehört und wo er hingehört.“

Er sagte, McKinley habe ‚Teddy Roosevelt das Geld für viele der großartigen Dinge gegeben, die er getan hat, einschließlich des Panamakanals‘, als ob es die Aufgabe von Präsidenten sei, Geld zu verdienen.

Trump erklärte, dass der Kanal „dummerweise an das Land Panama übergeben wurde“, nachdem die USA ihn gebaut hatten. „Wir wurden durch dieses dumme Geschenk, das niemals hätte gemacht werden dürfen, sehr schlecht behandelt“, sagte er und behauptete fälschlicherweise, dass China den Kanal „betreibe“, obwohl es nur die Häfen an beiden Enden kontrolliert.

„China betreibt den Panamakanal„, sagte er, ‚und wir haben ihn nicht China gegeben, sondern Panama. Und wir holen ihn uns zurück.“

Trump verglich sich zweifellos mit dem Superimperialisten, der seiner Meinung nach für den Kanal bezahlt hat. ‘Präsident McKinley hat unser Land durch Zölle und durch Talent sehr reich gemacht. Er war ein geborener Geschäftsmann“, sagte Trump.

Trump sieht für sich selbst eine scheinbar millionenschwere Rolle bei der Förderung der imperialen Macht der USA. Als er von seinem Überleben nach einem Attentat sprach, sagte er: „Mein Leben wurde aus einem bestimmten Grund gerettet. Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groß zu machen.“

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger 25-jähriger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Londoner Sunday Times, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine beruflichen Beiträge als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

Übersetzt mit Deepl.com

