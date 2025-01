https://english.almayadeen.net/news/politics/cnn-fact-checks-trump-s-remarks-on-tariffs–inflation–migra



CNN überprüft Trumps Äußerungen zu Zöllen, Inflation und Migranten auf ihren Wahrheitsgehalt

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: CNN

20. Januar 2025

In seiner Antrittsrede hat Präsident Trump zahlreiche falsche Behauptungen zu Zöllen, Einwanderung und Inflation aufgestellt.

Präsident Donald Trump beendet seine Rede während der 60. Amtseinführung des Präsidenten in der Rotunde des US-Kapitols in Washington am Montag, dem 20. Januar 2025. (AP)

Der vereidigte Präsident der USA, Donald Trump, behauptete während seiner Antrittsrede fälschlicherweise, dass die während seiner ersten Amtszeit erhobenen Zölle von ausländischen Ländern bezahlt wurden, was die Amerikaner „bereichern“ würde, wie CNN berichtete.

Mehrere Studien, darunter eine der US International Trade Commission, haben jedoch ergeben, dass die Kosten für Trumps Zölle auf chinesische Importe während seiner ersten Amtszeit größtenteils von den Amerikanern getragen wurden.

Im Gegensatz zu Trumps Aussagen werden die Steuern von US-Importeuren und nicht von ausländischen Exporteuren gezahlt, wie CNN klarstellte und hinzufügte, dass es leicht ist, konkrete Beispiele für Unternehmen zu finden, die die Kosten der Zölle an die US-Verbraucher weitergegeben haben.

Trump sprach auch über die Schaffung eines neuen „External Revenue Service“ zur Erhebung von Einnahmen aus Einfuhrzöllen, was er bereits zuvor erwähnt hatte. In Wirklichkeit zahlen US-Importeure, nicht ausländische Exporteure, Zölle auf importierte Waren, und sie geben die Kosten häufig ganz oder teilweise an die US-Verbraucher weiter.

Der Präsident behauptete auch, das Land habe während der Biden-Regierung eine „Rekordinflation“ erlebt, und obwohl er durchaus behaupten kann, dass die Inflationsrate im Juni 2022 mit 9,1 % ein 40-Jahres-Hoch erreicht hat, war sie weit entfernt vom Allzeithoch von 23,7 %, das 1920 erreicht wurde.

Verwandte Nachrichten

Trump machte auch eine abgeschwächte Version seiner regelmäßigen Behauptung bei Kundgebungen, dass das Ausland absichtlich Gefängnisse und psychiatrische Einrichtungen leere, um Menschen als Migranten in die USA zu bringen.

Er rückte leicht von dieser Ansicht ab und beschuldigte stattdessen die Biden-Regierung, „gefährlichen Kriminellen, viele aus Gefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen, die illegal aus der ganzen Welt in unser Land eingereist sind“, Zuflucht und Schutz zu gewähren.

Trump und sein Präsidentschaftswahlkampf haben die Behauptung, dass „viele“ Migranten aus der Biden-Ära aus Gefängnissen oder psychiatrischen Einrichtungen stammen, nie bestätigt, obwohl einige möglicherweise in solchen Einrichtungen gesessen haben. Und Trumps Team konnte seine Behauptungen, dass ausländische Länder solche Einrichtungen für Migrationszwecke öffnen, nicht belegen.

Der Präsident hat gelegentlich versucht, seine Behauptungen zu untermauern, indem er behauptete, dass die weltweite Gefängnispopulation abnimmt, aber eine von britischen Spezialisten erstellte Liste der weltweiten Gefängnispopulation zeigt, dass die weltweite Gefängnispopulation zwischen Oktober 2021 und April 2024 von 10,77 Millionen auf 10,99 Millionen gestiegen ist.

Helen Fair, Mitautorin der Gefängnisinsassenliste und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute for Crime & Justice Policy Research am Birkbeck College der University of London, versicherte im Juni, dass es „absolut keine Beweise dafür gibt, dass irgendein Land seine Gefängnisse leert und alle Insassen in die USA schickt“.

Dies ist der Fall, da Trump während seiner gesamten Rede versuchte, sich auch als „Friedensstifter und Einiger“ darzustellen, während mehrere Teile seiner Antrittsrede als „spaltend und düster“ beschrieben wurden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …