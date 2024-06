https://www.middleeasteye.net/opinion/marwan-barghoutis-imprisonment-deny-palestinians-way-unity



Ein Porträt des Palästinenserführers Marwan Barghouti, der in einem israelischen Gefängnis festgehalten wird, in Bethlehem im besetzten Westjordanland am 6. November 2023 (AFP)

Die Inhaftierung von Marwan Barghouti versperrt den Palästinensern den Weg zur Einheit

Von Oğuz Kaan Salıcı

18. Juni 2024

Unser Engagement für die gemeinsamen Menschenrechte wird durch Israels fortgesetzte Inhaftierung einer Schlüsselfigur, die Palästinas politischen Stillstand durchbrechen könnte, zutiefst beeinträchtigt

Palästina befindet sich in einer politischen Sackgasse, in deren Mittelpunkt eine seit langem bestehende und ungelöste Repräsentationslücke steht.

Die Legitimität des Widerstands gegen die Besatzung kann nicht geleugnet werden. Als Mitglied der Republikanischen Volkspartei, die den Unabhängigkeitskrieg der Türkei organisiert hat, fühle ich mich der palästinensischen Sache sehr verbunden.

Aber wie bei jeder politischen Aktion ist die Frage der Vertretung entscheidend. In dieser Hinsicht hat das Fehlen von Wahlen in Palästina seit 2006 zu einer erheblichen Repräsentationslücke geführt.

Einer der Hauptgründe für die Absage der für 2021 geplanten palästinensischen Wahlen war die Befürchtung, dass Israel die Stimmabgabe im besetzten Ost-Jerusalem nicht zulassen und damit gegen die Osloer Vereinbarungen verstoßen würde.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) sah dies verständlicherweise als Verletzung ihrer Souveränität über eine Region an, die ein integraler Bestandteil Palästinas ist. Eines der Ziele der israelischen Besatzung und Unterdrückung ist es, die Legitimität der palästinensischen Sache in den Augen der Welt zu untergraben.

Das Ausbleiben von Wahlen stellt heute die Legitimität der palästinensischen Führung in Frage und macht die sich entwickelnden Entscheidungen oder konsolidierten Präferenzen des palästinensischen Volkes unsichtbar.

Demokratien beruhen auf den Grundsätzen der Rechenschaftspflicht und Transparenz. Das tief verwurzelte Demokratiedefizit hat im Laufe der Zeit dazu geführt, dass die geteilte Palästinensische Autonomiebehörde mit Ineffizienz und Korruption in Verbindung gebracht wird.

Die einzige Chance

Ich glaube, dass Marwan Barghouti eine Schlüsselfigur ist, die den politischen Stillstand in Palästina überwinden kann. Barghouti, ein prominenter Führer während der ersten und zweiten Intifada, ist seit 22 Jahren in Israel inhaftiert. Sein Fall erfordert heute mehr denn je unsere Aufmerksamkeit.

Barghouti, der oft als „Mandela Palästinas“ bezeichnet wird, ist in öffentlichen Meinungsumfragen im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen eine wichtige Figur.

Er kritisiert die zersplitterte palästinensische politische Landschaft, die geschwächte Autorität der Palästinensischen Autonomiebehörde und das Fehlen von Konsequenzen für Israels koloniale Aktivitäten.

Barghouti war ein wichtiger Teilnehmer an den Osloer Friedensgesprächen und setzte sich dafür ein, dass sowohl Palästinenser als auch Israelis in Sicherheit leben können. Er brachte seine Vision von zwei Staaten für zwei Völker zum Ausdruck, die Seite an Seite als Nachbarn leben.

Der Journalist Gideon Levy bezeichnete Barghouti kürzlich als „die einzige Chance, der sterbenden palästinensischen Sache neue Hoffnung zu geben“. Levys Äußerungen nach dem 7. Oktober spiegeln eine düstere Realität wider: „Ich glaube fest an ihn. Und weil ich an ihn glaube, und weil so viele Menschen an ihn glauben, wird Israel ihn niemals freilassen. Und das ist so tragisch.“

Barghouti ist sich der israelischen Politik, die ihn inhaftiert hält, sehr bewusst. Monate vor dem 7. Oktober schrieb er über eine Krise des Zionismus, da Israel darum kämpft, eine demokratische Fassade aufrechtzuerhalten, während es der einheimischen Bevölkerung grundlegende Rechte verweigert.

Er wies auch darauf hin, dass sich das Gleichgewicht in Israel zwischen militärischen und zivilen, religiösen und säkularen, aschkenasischen und sephardischen Juden zugunsten der eher militaristischen, religiösen und aschkenasischen Fraktionen verschoben hat.

Einen Olivenzweig ausstrecken

Diese Verschiebung, die mit dem Erstarken rechtsextremer Kräfte einhergeht, untergräbt das demokratische Ethos Israels. Der Staat grenzt zunehmend Andersdenkende aus und kriminalisiert sie – nicht nur Palästinenser, sondern alle, die sich der regierenden rechtsextremen Regierung widersetzen.

Für Barghouti steht das Wohlergehen des palästinensischen Volkes an erster Stelle. Mit 65 Jahren kritisiert er unter harten Haftbedingungen die zersplitterte palästinensische politische Landschaft, die geschwächte Autorität der Palästinensischen Autonomiebehörde und das Ausbleiben von Konsequenzen für die kolonialen Aktivitäten Israels. Er ruft zu einem nationalen Dialog auf, um die palästinensische Einheit zu fördern.

Seine Worte vermitteln eine Vision von Einheit und Frieden, die auf der gegenseitigen Achtung der Nachbarn beruht. Trotz dieser friedlichen Haltung hat Barghouti jüngsten Berichten zufolge im Gefängnis Folter und Isolation ertragen müssen. Solche Handlungen gelten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und unterliegen keiner Verjährungsfrist.

Die anhaltende Inhaftierung eines säkularen Politikers, der als Symbol des Friedens gilt und von seinem Volk geschätzt wird, stellt das Engagement unserer Zivilisation für die gemeinsamen Menschenrechte in Frage.

Das palästinensische Volk ist widerstandsfähig, und es verdient die Achtung seiner Rechte. Es ist in der Lage, einen Olivenzweig auszustrecken, selbst wenn die Siedler ihre Olivenhaine zerstören.

Um es mit den Worten des Dichters Mahmoud Darwish zu sagen: „Unsere verwundeten Hände sind noch in der Lage, den welken Olivenzweig aus den Trümmern der massakrierten Haine zu ziehen.“

Oğuz Kaan Salıcı studierte Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen an der Boğaziçi-Universität in Istanbul. Er ist Gründungsmitglied der 1994 gegründeten Stiftung für soziale Demokratie (SODEV) und Mitglied der Stiftung für sozialpolitische Wirtschaftsforschung der Türkei (TÜSES). Salıcı wurde 2015 zum ersten Mal ins Parlament gewählt und ist immer noch Abgeordneter für İstanbul von der CHP, der größten Oppositionspartei der Türkei. Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten der Großen Nationalversammlung der Türkei.

