Ein Blick auf die Symbole und Banner, die auf der Straße zurückgelassen wurden, als sich eine Gruppe pro-palästinensischer Demonstranten mit Bannern vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) versammelte, um ihre Solidarität mit dem Volk von Gaza gegen die israelischen Angriffe in Den Haag, Niederlande, am 08. April 2024 zu zeigen. (Dursun Aydemir – Anadolu Agency)

Die internationale Gemeinschaft sensationalisiert den israelischen Völkermord in Gaza

von Ramona Wadi

26. April 2024

Israel hat die Krankenhäuser im Gazastreifen in Hinrichtungsstätten verwandelt, und die internationale Gemeinschaft hat lediglich humanitäre Pausen gefordert. Jetzt, da Massengräber entdeckt wurden, ist die internationale Gemeinschaft angeblich entsetzt und fordert „eine transparente und glaubwürdige Untersuchung“. Was hat die UNO gedacht, wo die Leichen der von Israel ermordeten Palästinenser landen würden? Und warum ist die UNO entsetzt über die Entdeckung von Massengräbern, aber nicht darüber, dass Israel Tausende von palästinensischen Zivilisten ermordet hat?

Die Entdeckung der Massengräber „ist ein weiterer Grund, warum wir einen Waffenstillstand brauchen, warum wir ein Ende dieses Konflikts sehen müssen, warum wir einen besseren Zugang für humanitäre Helfer, für humanitäre Güter, einen besseren Schutz für Krankenhäuser brauchen. Wir brauchen die Freilassung der Geiseln“, erklärte der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stephane Dujarric, während einer Pressekonferenz.

Diese Erklärung ist sehr widersprüchlich. Der Waffenstillstand war schon vor der Entdeckung der Massengräber notwendig. Wenn die UNO während eines Völkermordes von einem Konflikt spricht, zeigt dies ihre Komplizenschaft mit Israel. Die Verknüpfung von humanitärer Hilfe mit den Massengräbern ist eine weitere grausame Bemerkung – humanitäre Hilfe ist für die Lebenden. Der Schutz von Krankenhäusern ist eine Notwendigkeit und hat nichts mit der Entdeckung von Massengräbern zu tun. Und die Freilassung der israelischen Geiseln hat nichts mit der Entdeckung der Massengräber zu tun. Die Massengräber existieren, weil Israel einen Völkermord begeht. Und alles, was Dujarric aufgezählt hat, muss mit Israels Völkermord und der Komplizenschaft der UNO bei dessen Zulassung in Verbindung gebracht werden.

Da die UNO nun aber auch den Völkermord normalisiert hat, braucht sie Sensationsmeldungen, um ihre Argumente vorzubringen, während sie sich jeglicher Maßnahmen enthält, die Israels Eliminierung der Palästinenser im Gazastreifen aufhalten könnten. Und wie könnte man das besser tun, als sich auf 392 der Tausenden getöteten Palästinenser zu konzentrieren, weil ihre Leichen in einem Massengrab entdeckt wurden?

UN-Sicherheitsrat fordert sofortigen Waffenstillstand in Gaza – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Massengräber sind ein Indiz für Kriegsverbrechen und in diesem Fall für Völkermord. Die Massengräber in Gaza sind jedoch auch ein Beweis für die internationale Untätigkeit gegenüber Völkermord. Sie sind eine Fortsetzung der Nakba von 1948, auf die die internationale Gemeinschaft in ihrer Rhetorik nicht Bezug genommen hat. Schockiert über die Entdeckung von Massengräbern zu spielen, wird den Palästinensern nicht helfen, aber die Anerkennung der Nakba, als sie stattfand, hätte möglicherweise die gegenwärtige Existenz von Massengräbern verhindert, die Israel in seinem ewigen Sicherheitsnarrativ kontextualisieren wird. Und welches Land ist bereit, die Lügen Israels zu entlarven und dem völkermörderischen Siedlerkolonialismus mit Fakten zu begegnen?

Ein Massengrab ist nicht nur ein Symbol für Gewalt. Im Fall von Gaza ist es nicht nur ein Beweis für Israels Vernichtung der Palästinenser, sondern auch dafür, dass die internationale Gemeinschaft den Völkermord in einzelne Verstöße aufteilt, um die Verantwortlichkeit zu minimieren. Doch selbst nach der Entdeckung des Massengrabs gewähren die Diplomaten Israel weiterhin Straffreiheit.

„Dies ist etwas, das uns dazu zwingt, eine unabhängige Untersuchung aller Verdachtsmomente und aller Umstände zu fordern, weil es in der Tat den Eindruck erweckt, dass es zu Verletzungen der internationalen Menschenrechte gekommen sein könnte“, erklärte der Sprecher der EU, Peter Stano.

Möglicherweise“? Es gab auch ohne die Entdeckung von Massengräbern Beweise, aber die internationale Gemeinschaft zieht es vor, sich angesichts von Beweisen auf Spekulationen auszuruhen. Mit einem Satz ist aus einem Beweis eine Vermutung geworden. Kann die internationale Gemeinschaft wenigstens aufhören, den Schrecken der Massengräber in den Vordergrund zu stellen und sich auf den gesamten Völkermordprozess konzentrieren, der alle Spuren der Palästinenser beseitigen will? Keine unabhängige Untersuchung wird die Tatsache aufheben, dass der Völkermord mit dem Segen der internationalen Gemeinschaft stattfand und infolgedessen auch die Massengräber.

