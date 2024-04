Former IOF Major General: Hamas working on IOF ambush in Rafah Former Israeli occupation forces Major General, Israel Ziv, said that Hamas is working on a strategic ambush for the IOF, which would constitute a „disaster for Israel.“

Ehemaliger IOF-Generalmajor: Hamas arbeitet an IOF-Überfall in Rafah

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

26. April 2024

Der ehemalige Generalmajor der israelischen Besatzungstruppen, Israel Ziv, sagte, dass die Hamas an einem strategischen Hinterhalt für die IOF arbeitet, der eine „Katastrophe für Israel“ darstellen würde.

Der ehemalige Generalmajor der israelischen Besatzungstruppen, Israel Ziv, äußerte sich in einer Presseerklärung zu der möglichen Bodeninvasion in Rafah.

Er behauptete, dass die Hamas an einem strategischen Hinterhalt für die IOF arbeite, der eine „Katastrophe für Israel“ darstellen würde, und fügte hinzu, dass die Invasion in Rafah ein hohes Risiko darstelle, ein höheres als alles, was die IOF in Gaza getan habe, angesichts der Tatsache, dass Rafah ein sehr überfüllter und schwer zu bekämpfender Ort sei, sowie der Sensibilität der USA und Ägyptens gegenüber diesem Ort.

Palästinensische Widerstandsgruppen: Auf das Szenario einer Invasion in Rafah vorbereitet

Die Gruppen des palästinensischen Widerstands haben am 25. April in einer gemeinsamen Erklärung bekräftigt, dass der Widerstand auf alle möglichen Szenarien der laufenden israelischen Aggression gegen den Gazastreifen vorbereitet ist, einschließlich einer Bodeninvasion in Rafah, der südlichsten Stadt des belagerten Gebiets.

In ihrer Erklärung betonten die Fraktionen, dass sie „nicht tatenlos zusehen werden“, da „alle Optionen [für eine Eskalation] auf dem Tisch liegen“, und warnten vor den katastrophalen und humanitären Folgen eines Bodenangriffs auf Rafah, wo sich mehr als 1,4 Millionen vertriebene Palästinenser befinden.

Die palästinensischen Fraktionen machten die Regierung von US-Präsident Joe Biden und die westlichen Regierungen für eine israelische Invasion in Rafah verantwortlich, da der Westen „Israel“ weiterhin unterstützt, obwohl die Besatzung gegen zahlreiche internationale Konventionen und Gesetze verstößt.

In diesem Zusammenhang riefen die Fraktionen die palästinensischen Massen in den Städten des Westjordanlandes dazu auf, sich aus Protest gegen die israelische Drohung, in Rafah einzumarschieren, „vehement zu erheben“.

„Wir rufen unser Volk auf, das Westjordanland angesichts der israelischen Siedler und Soldaten in einen Feuerball zu verwandeln“, hieß es in der Erklärung.

Darüber hinaus bekräftigten die palästinensischen Gruppierungen, dass der israelische völkermörderische Krieg das besiegte Militär der Besatzung nicht wiederherstellen werde.

Übersetzt mit deepl.com



