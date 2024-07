https://www.middleeasteye.net/news/israeli-army-widely-employed-hannibal-directive-target-its-citizens-7-october



Die israelische Armee hat am 7. Oktober die Hannibal-Richtlinie in großem Umfang angewandt, um ihre Bürger auszuschalten

Die Armee hat das umstrittene Verfahren mehrfach eingesetzt, um Entführungen zu verhindern, berichtet Haaretz.

Israelische Soldaten fahren einen Merkava-Panzer im Norden Israels am 9. Oktober 2023 (AFP/Jalaa Marey)

Von MEE-Mitarbeitern

7. Juli 2024

Das israelische Militär hat während des von der Hamas geführten Angriffs am 7. Oktober weitgehend von einer Direktive Gebrauch gemacht, die es den Streitkräften erlaubt, ihre eigenen Bürger zu töten, berichtete Haaretz am Sonntag.

Die israelische Luftwaffe hat während des Angriffs mindestens drei Militärbasen und Außenposten bombardiert.

Außerdem beschoss das Militär den umzäunten Bereich, der den Gazastreifen von Israel trennt, als palästinensische Kämpfer mit gefangenen Israelis in den Streifen zurückkehrten.

Das Gebiet solle zu einer „Tötungszone“ werden, sagte eine Quelle im Südkommando der israelischen Armee gegenüber Haaretz.

Wenige Stunden nach dem Hamas-Angriff wurde außerdem ein Befehl erlassen, der besagte, dass „kein einziges Fahrzeug nach Gaza zurückkehren darf“, was als mögliche Gefahr für den Tod entführter israelischer Zivilisten oder Soldaten verstanden wurde.

Diese Befehle, die im israelischen Militär als „Hannibal-Direktive“ bekannt sind, waren laut Haaretz an diesem Tag „weit verbreitet“.

Die Direktive befiehlt der israelischen Armee, wenn sie aktiv ist, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um die Gefangennahme israelischer Soldaten zu verhindern, selbst wenn dies ihre Tötung bedeutet.

Haaretz stützt sich in ihrem Bericht auf Dokumente und Aussagen von Soldaten sowie von mittleren und höheren Armeeoffizieren.

Die israelische Zeitung merkte an, es sei unklar, ob oder wie viele Israelis bei diesen Angriffen ins Visier genommen wurden.

Die kumulierten Daten deuteten jedoch darauf hin, dass viele entführte Personen israelischem Gewehrfeuer ausgesetzt und gefährdet gewesen seien, fügte sie hinzu.

UN stellt fest, dass mindestens 14 Israelis am 7. Oktober wahrscheinlich vorsätzlich von der eigenen Armee getötet wurden

Mehr lesen „

Mindestens ein öffentlich bekannter Fall, bei dem 13 Bürger durch israelisches Feuer getötet wurden, fand große Beachtung.

Das israelische Militär untersucht weitere Vorfälle vom 7. Oktober und der unmittelbaren Zeit danach; die Ergebnisse sollen bald veröffentlicht werden.

Bei dem von der Hamas geführten Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober wurden mehr als 1.150 Israelis und Ausländer getötet, darunter etwa 30 Kinder und 300 Frauen.

Die Palästinenser nahmen auch 250 Menschen gefangen, darunter israelische Zivilisten und Soldaten. Etwa 120 Personen befinden sich noch im Gazastreifen, von denen viele bei israelischen Luftangriffen getötet worden sein sollen.

Im anschließenden Krieg gegen den Gazastreifen tötete Israel mehr als 38.000 Palästinenser, darunter mindestens 17.000 Kinder und über 10.000 Frauen.

Die einmarschierenden israelischen Streitkräfte haben außerdem zwischen 4.000 und 5.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen verschleppt. Schätzungsweise 3.000 befinden sich noch in israelischem Gewahrsam, darunter Dutzende, die unter Folter gestorben sind.

Verrückte Hysterie

Dem Bericht von Haaretz zufolge trafen die israelischen Befehlshaber in den frühen chaotischen Stunden des 7. Oktober Entscheidungen ohne gesicherte Informationen.

„Es herrschte eine verrückte Hysterie“, sagte eine Quelle. „Niemand hatte eine Ahnung, wie viele Menschen entführt worden waren oder wo sich Armeekräfte befanden.“

Einer der ersten Einsätze der Hannibal-Direktive erfolgte um 7.18 Uhr, als nach einem Bericht über eine Entführung ein Drohnenangriff auf den Grenzübergang Beit Hanoun (Erez) angeordnet wurde.

Der Grenzübergang Beit Hanoun und die angrenzende Militärbasis wurden im Laufe des Tages wiederholt mit ähnlichen Angriffen belegt.

Weitere Ziele des israelischen Beschusses waren der Stützpunkt Reim, wo sich das Divisionshauptquartier befindet, und der militärische Außenposten Nahal Oz.

„Jeder, der eine solche Entscheidung traf, wusste, dass auch unsere Kämpfer in diesem Gebiet getroffen werden könnten“, sagte eine israelische Militärquelle gegenüber Haaretz.

Ein weiterer Befehl, der Brigadegeneral Avi Rosenfeld, dem Befehlshaber der Gaza-Division der israelischen Armee, zugeschrieben wird, wies alle Streitkräfte an, Mörsergranaten in Richtung des Gazastreifens abzufeuern.

Der Befehl wurde erteilt, obwohl das Militär nur über begrenzte Informationen über den Aufenthaltsort von Truppen und Zivilisten verfügte. Viele Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Büschen und auf offenem Gelände versteckten, befanden sich möglicherweise in Schussweite.

Der Befehl wurde Stunden später erweitert, um zu verhindern, dass irgendwelche Fahrzeuge den Gazastreifen erreichen.

„Jeder wusste zu diesem Zeitpunkt, dass solche Fahrzeuge entführte Zivilisten oder Soldaten transportieren könnten“, so eine Quelle im Südkommando gegenüber Haaretz.

„Es gab keinen Fall, in dem ein Fahrzeug mit entführten Personen wissentlich angegriffen wurde, aber man konnte nicht wirklich wissen, ob sich solche Personen in einem Fahrzeug befanden. Ich kann nicht sagen, dass es eine klare Anweisung gab, aber jeder wusste, was es bedeutete, keine Fahrzeuge nach Gaza zurückkehren zu lassen.“

Mindestens ein israelischer Zivilist wurde in dem Gebiet durch Angriffe der Armee getötet.

Viele Palästinenser, darunter Journalisten und Zivilisten in der Nähe des Zauns, wurden bei den Angriffen ebenfalls getötet, einige werden noch vermisst.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …