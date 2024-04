Will growing public opinion force Germany to suspend arms sales to Israel? Europe’s largest economy has been Israel’s second-biggest weapons supplier for the last 20 years, with Berlin-supplied weapons accounting for 47 percent of all Israeli arms imports, closely behind the 53 percent from the US.

In einer fünfseitigen Erklärung, die von fast 600 deutschen Beamten unterzeichnet und an Bundeskanzler Olaf Schulz gesandt wurde, wird gefordert, dass das Land „die Waffenlieferungen an die israelische Regierung mit sofortiger Wirkung einstellt“. Foto: AFP

Wird die wachsende öffentliche Meinung Deutschland dazu zwingen, die Waffenverkäufe an Israel auszusetzen?

Von Salman Ahmed

19. April 2024

Europas größte Volkswirtschaft war in den letzten 20 Jahren Israels zweitgrößter Waffenlieferant. 47 Prozent aller israelischen Waffenimporte stammen aus Berlin, knapp hinter den 53 Prozent aus den USA.

Die brutale Militäroffensive Israels im Gazastreifen, die offene Missachtung des Völkerrechts und die dreisten völkermörderischen Äußerungen der israelischen Führung bringen die seit langem bestehende „besondere Verantwortung“ Deutschlands gegenüber dem Land an ihre Grenzen.

In den letzten Wochen ist Berlin unter starken nationalen und internationalen Druck geraten, seine unerbittliche Unterstützung für Tel Aviv einzuschränken und Waffenverkäufe an den israelischen Staat auszusetzen, der in der belagerten palästinensischen Enklave Gaza in knapp sieben Monaten fast 34.000 Menschen getötet hat.

Menschenrechtsanwälte in Berlin reichten einen Eilantrag gegen die Waffenexporte der deutschen Regierung nach Israel ein. Sie behaupteten, dass deutsche Waffen dazu benutzt werden, das humanitäre Völkerrecht in Gaza zu verletzen, das durch Israels Bomben und Kugeln in ein dystopisches Ödland verwandelt worden ist.

Gestärkt durch ein Gericht in den Niederlanden , das alle niederländischen Exporte von F-35-Kampfjet-Teilen nach Israel blockiert hat, sagte Armaghan Naghipour, ein Anwalt, der die Berliner Gruppe vertritt: „Wir sind der Rechtsauffassung, dass es Grund zu der Annahme gibt, dass die Gewährung von Kriegswaffen durch Deutschland an Israel die Erfüllung der internationalen rechtlichen Verpflichtungen Deutschlands verletzt oder zumindest gefährdet“.

Um den Druck zu erhöhen, verklagte Nicaragua Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen „Beihilfe zum Völkermord in Gaza“ und forderte das internationale Gericht auf, Deutschland vom Waffenverkauf an Israel abzuhalten.

Nicaragua hat den IGH ersucht, fünf einstweilige Maßnahmen zu erlassen, darunter die Aufforderung an Deutschland, „seine Hilfe für Israel, insbesondere die militärische Unterstützung, einschließlich militärischer Ausrüstung, unverzüglich auszusetzen“.

Innenpolitisch wurde in einer fünfseitigen Erklärung, die von fast 600 deutschen Beamten unterzeichnet und an Bundeskanzler Olaf Scholz und andere hochrangige Minister gesandt wurde, gefordert, dass das Land „die Waffenlieferungen an die israelische Regierung mit sofortiger Wirkung einstellt“.

Auch die öffentliche Meinung in Deutschland wandelt sich. In einer aktuellen Umfrage gaben fast 69 Prozent der Befragten an, dass sie Israels Vorgehen in Gaza nicht für „gerechtfertigt“ halten.

„Dieses Ausmaß an Druck ist beispiellos… die Wähler, der Brief der Beamten und der Fall vor dem IGH, aber Deutschland steckt in seiner eigenen Existenzberechtigung fest“, sagt Dr. Amro Ali, Professor für Soziologie und ein auf den Nahen Osten spezialisierter Analyst.

„Das heißt, sie glauben, dass sie auf dem richtigen Weg sind und dass sie das Richtige tun. Wenn sie jetzt ihren Kurs ändern würden, müssten sie ihre Außenpolitik grundlegend überdenken“, erklärt er gegenüber TRT World.

Deutschland ist mitschuldig

Nach Angaben der führenden Konfliktforschungsstelle SIPRI entfallen 47 Prozent aller israelischen Waffenimporte auf deutsche Waffen, dicht gefolgt von den USA mit 53 Prozent. Deutschland war in den letzten 20 Jahren der zweitgrößte Waffenlieferant Israels.

Zu den neueren Importen gehören zwei Kriegsschiffe der Saar-6-Klasse sowie Raketen und Panzermotoren. Allein im letzten Jahr stieg der Gesamtwert der Waffenexporte stark an und lag mit 349 Millionen Dollar fast zehnmal höher als im Jahr 2022.

Deutsche Saar-Korvetten werden bei der Seeblockade des Gazastreifens eingesetzt, während Dieselmotoren aus deutscher Produktion in israelischen Merkava-4-Panzern verwendet werden, die ebenfalls im Gazastreifen eingesetzt werden.

Doch diese unbefristete Unterstützung hat sich nach Ansicht von Experten für die herrschende Klasse in Deutschland rächen.

Dr. Andres Krieg, außerordentlicher Professor am Kings College London und Direktor von MENA Analytica, sagt, Deutschland sei mitschuldig an Israels Krieg gegen Gaza.

„Deutschland ist durch seine Waffenverkäufe ganz direkt in diesen Krieg in Gaza verwickelt und trägt eine gewisse Verantwortung für das, was Israel in der Enklave tut“, so Krieg gegenüber TRT World.

„Deutschland ist so tief verstrickt, gefangen in seiner eigenen ‚raison de’tat‘, dass es Israel blind unterstützt, egal was passiert, egal ob Israel Kriegsverbrechen oder potentiellen Völkermord begeht, Deutschland wird an seiner Seite stehen. Deutschlands Unterstützung für Israel nach dem Holocaust könnte so weit gehen, dass Deutschland das Völkerrecht aufgibt.“

Er ist auch der Ansicht, dass Deutschland trotz des wachsenden Drucks seinen Kurs nicht ändern wird, da es an innenpolitischem Druck durch die Medien und die politische Klasse mangelt. Jede abweichende Stimme wird vom Mainstream unterdrückt.

„Es gibt in Deutschland keinen breiten oder kritischen Diskurs zum Thema Israel. Jeder kritische Diskurs wurde unterdrückt, es gab eine Menge Zwang gegen Akademiker, Zwang gegen Journalisten, die eine andere Geschichte schreiben wollten. Der deutsche Mainstream ist also in diesem ganzen Diskurs sehr einseitig, sehr pro-israelisch. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die deutsche Regierung nicht so viel Druck verspürt“, fügt er hinzu.

Nebelkerze

Wenn Deutschland jedoch mit Kritik an seiner Politik der unverhohlenen Unterstützung Israels konfrontiert wird, so Dr. Ali, betreibt es in den sozialen Medien ein wenig Diplomatie, um diesen Eindruck zu zerstreuen.

„Sie werden die israelischen Siedler verurteilen, aber die empirische Realität ist, dass ein großer Prozentsatz der israelischen Waffenimporte aus Deutschland kommt. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Großteil der Toten und Verletzten in Gaza durch deutsche Waffen verursacht wird.“

Er fügt jedoch hinzu, dass das Gewicht und die Intensität des Drucks auf die deutsche Regierung diese intern spaltet.

„Dieser Brief (der Beamten) hält dem deutschen Beamtentum einen Spiegel vor. Die Politik der deutschen Regierung gegenüber Israel spaltet die Institutionen innerhalb der Regierung, die deutschen Beamten wirken nicht einheitlich, es gibt eine klare Trennung zwischen dem Auswärtigen Amt und der Bürokratie im Auswärtigen Amt.“

Dr. Ali fügt hinzu, dass Deutschlands Beharren darauf, weiterhin Waffen an Israel zu verkaufen, das Land auch unter den anderen EU-Ländern isoliert hat.

„Viele EU-Mitgliedsländer sind in dieser Frage nicht einer Meinung mit Deutschland, Länder wie Irland, Belgien und Spanien haben alle ihre Besorgnis über weitere Waffenverkäufe an Israel geäußert.“

Während diese Taktiken insgesamt einen noch nie dagewesenen Druck auf die deutsche Regierung ausgeübt haben, ist es nach Ansicht von Dr. Ali auch schwierig zu sagen, ob Deutschland seinen Kurs ändern wird.

„Vor allem jetzt, da (der israelische Premier Benjamin) Netanjahu nach dem symbolischen Angriff des Irans auf Israel neuen Auftrieb erhalten hat, ist die deutsche Regierung damit beschäftigt, ein Opfer-Narrativ um Israel herum aufzubauen, so dass es schwierig sein dürfte, dass die deutsche Regierung die Waffenverkäufe an Israel einstellen wird.“

Salman Ahmed ist Journalist und politischer Analyst und berichtet für verschiedene internationale Nachrichtenorganisationen über europäische Angelegenheiten

