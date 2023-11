The Jewish Federation is marching with Christian antisemites out of support for Israel March for Israel organizers claim to march against antisemitism but are embracing some of the most influential antisemitic Christian figures due to their support for Israel.

Screenshot von Cornerstone Church Pastor John Hagee, der am 23. Oktober 2023 in der Fox News Sendung „Life, Liberty & Levin“ auftritt.

Die Organisatoren des „Marsches für Israel“ behaupten, gegen Antisemitismus zu marschieren, empfangen aber einige der einflussreichsten antisemitischen christlichen Persönlichkeiten aufgrund ihrer Unterstützung für Israel.

Die Jüdische Föderation marschiert mit christlichen Antisemiten, um Israel zu unterstützen

Von Rabbinerin Jessica Rosenberg und Pfarrer Allyn Maxfield-Steele



14. November 2023

In einem Video, in dem er seine Anhänger ermutigt, sich ihm bei dem heutigen Marsch für Israel anzuschließen, schließt Pastor John Hagee mit den Worten: „Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir, wer dann? Ich hoffe, wir sehen uns in Washington, DC“. Indem er einen Kernsatz der jüdischen ethischen Tradition aus Pirkei Avot 1:14 für christlich-zionistische Zwecke ausnutzt, hat Hagee Mitglieder von Christians United for Israel (CUFI) zu einer Demonstration mobilisiert, die von der Jewish Federation und dem Council of Presidents of Major American Jewish Organizations angeführt wird.

Es mag überraschen, dass Hagee, der seit langem den Antisemitismus schürt, einer der Hauptorganisatoren dieser Veranstaltung ist, aber für diejenigen, die mit der langjährigen Allianz zwischen Zionisten und Antisemiten vertraut sind, ist dies völlig vorhersehbar.

Die CUFI bezeichnet sich selbst als die größte Pro-Israel-Organisation in den Vereinigten Staaten und hat über 10 Millionen Mitglieder – mehr als die geschätzten 7,6 Millionen jüdischen Amerikaner. Aber so wie eine kritische Haltung gegenüber Israel jemanden nicht automatisch zu einem Antisemiten macht, so macht eine pro-israelische Haltung jemanden nicht automatisch zu einem Verbündeten.

In früheren Predigten behauptete Hagee, Adolf Hitler sei ein von Gott gesandter „Jäger“ gewesen, um die Juden gemäß der biblischen Prophezeiung zurück nach Israel zu bringen. Wie der Historiker Bruce Wilson dokumentiert, hat Hagee, obwohl er öffentlich Antisemitismus verurteilt, „einige der einflussreichsten und aufrührerischsten antijüdischen Tropen der Neuzeit“ verbreitet.

Die meisten Menschen, die den israelischen Krieg gegen Gaza verfolgen, sind von Trauer, Entsetzen und Herzschmerz erfüllt. Für christliche Zionisten wie Hagee geht es jedoch um etwas anderes.

Christliche Zionisten betrachten den Völkermord und den umfassenden Konflikt, der bereits über 12.000 Menschenleben gefordert hat, als Erfüllung verzerrter Interpretationen prophetischer, antiimperialer Schriften, die Juden und Christen gleichermaßen heilig sind. Der christliche Zionismus stellt sich vor, dass eine jüdische religiöse Erweckung in Jerusalem die Schlacht von Armageddon – den letzten großen Krieg der Menschheit – sowie das lang erwartete zweite Kommen Jesu Christi herbeiführen wird. Am Ende des Krieges wird Jesus die Welt vom Tempelberg in Jerusalem aus regieren und alles Böse für „tausend Jahre vollkommenen Friedens“ auslöschen. (Genau aus diesem Grund waren viele rechte Evangelikale so begeistert, als der ehemalige Präsident Trump 2018 die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte).

In diesem „Endzeit“-Szenario ist der Krieg unvermeidlich, von Gott vorhergesehen und ein Grund zu großer Freude. Für christliche Zionisten steht jede Deeskalation im Widerspruch zu Gottes Willen.

Christliche Zionisten glauben, dass nur diejenigen, die Jesus als ihren Erlöser annehmen, davon profitieren werden. Alle „Ungläubigen“ – Juden, Muslime, Hindus, Katholiken usw. – müssen sich bekehren oder die Qualen der ewigen Verdammnis erleiden. Wie die Religionswissenschaftlerin Sarah Posner es ausdrückt: Alle anderen sind „Kollateralschäden“.

Warum also haben die Organisatoren des Marsches christliche Zionisten wie CUFI und American Christian Leaders for Israel willkommen geheißen?

Weil die Unterstützung des rechten Flügels der Evangelikalen für Israel dazu beiträgt, dem israelischen Militär jedes Jahr Milliarden von US-Dollars zu garantieren und Amerikas weitgehend unkritische diplomatische Unterstützung für die Aktionen der israelischen Regierung aufrechtzuerhalten, selbst wenn diese Aktionen völkermörderisch sind.

Israels ehemaliger Botschafter in den Vereinigten Staaten, Ron Dermer, hat gesagt: „Jahrzehntelang war Amerika das Rückgrat der Unterstützung Israels in der Welt. Nun, das Rückgrat dieses Rückgrats ist die Unterstützung von Millionen frommer Christen in diesem großartigen Land. Mehr als jede andere christliche Organisation arbeitet CUFI Jahr für Jahr daran, dieses Rückgrat stärker und gerader denn je zu machen.“

Die Organisatoren des Marsches für Israel behaupten, gegen Antisemitismus zu marschieren, haben aber einige der einflussreichsten antisemitischen christlichen Persönlichkeiten aufgrund ihrer Pro-Israel-Haltung umarmt. Es sind dieselben Institutionen, die versuchen, Juden abzutun und zu diffamieren oder Christen, die es wagen, sich gegen Israels völkermörderischen Angriff auf die Palästinenser auszusprechen, als antisemitisch zu verunglimpfen.

Sophie Ellman-Golan, Direktorin für strategische Kommunikation bei Jews for Racial & Economic Justice (JFREJ), stellt diese kritischen Überlegungen an: „Überlegen Sie, wer davon profitiert, dass die Anliegen der palästinensischen Freiheit und der jüdischen Sicherheit gegeneinander ausgespielt werden. Überlegen Sie, wie viel mehr Menschen von der Solidarität zwischen diesen beiden Anliegen profitieren.“

Weiße christliche Zionisten (und ihre christlich-nationalistischen Vettern) profitieren am meisten, wenn wir gegeneinander ausgespielt werden und daran gehindert werden, die Menschlichkeit des anderen zu sehen. Sie sehnen sich nach einer Welt ohne Juden, Muslime und alle, die nicht ihrer Endzeit-Weltanschauung entsprechen.

Wie kann also eine echte Solidarität zwischen Christen und Juden aussehen?

Für uns sieht sie so aus, dass sich alle Christen – über alle Rassengrenzen hinweg – an die Seite von Juden und Muslimen stellen, einen Waffenstillstand fordern und sich für die Ausrottung von Antisemitismus, Islamophobie und antiarabischem Rassismus in ihren Gemeinden einsetzen. Es sieht so aus, dass Christen den in ihren Traditionen verankerten christlichen Zionismus in Frage stellen. Es sieht aus wie die Zurückweisung aller Bemühungen, uns voneinander zu trennen, und eine kollektive Weigerung, unsere Traditionen dem Todesmarsch des Imperiums zu überlassen.

Und wenn wir Erfolg haben? Dann kommen wir alle einem wirklich dauerhaften Frieden näher, in dem alle Menschen, unabhängig davon, was sie glauben oder wo sie geboren sind, Freiheit, Sicherheit und Zugehörigkeit erfahren können.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …