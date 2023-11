Wie Israel und der Westen die Palästinenser als antisemitisch verleumden By Joseph Massad

Großen Dank an meinen Freund Joseph Masssad, für seinen ganz neuen und leider so aktuellen Artikel. Sehr gern empfehle ich allen Lesern der Hochblauen Seite, diesen brillianten Artikel, den es sich unbedingt lohnt zu lesen. Evelyn Hecht-Galinski

How Israel and the West smear the Palestinians as antisemitic Western horror at the slogan ‚from the river to the sea, Palestine will be free‘ is wilfully misreading a call to end apartheid and Jewish supremacy across all of historic Palestine

Demonstranten demonstrieren am 11. November 2023 in Paris, Frankreich, aus Solidarität mit der palästinensischen Sache und für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza (Reuters)

Wie Israel und der Westen die Palästinenser als antisemitisch verleumden

Joseph Massad

15. November 2023

Das westliche Entsetzen über den Slogan ‚vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein‘ ist eine absichtliche Fehlinterpretation eines Aufrufs zur Beendigung der Apartheid und der jüdischen Vorherrschaft im gesamten historischen Palästina

Seit dem 7. Oktober hat Israel bewiesen, dass sein Kampf für die Aufrechterhaltung eines jüdischen Vormachtstaates immer noch die Ermordung von Zehntausenden von Palästinensern erfordert.

Fast anderthalb Jahrhunderte nach der Ansiedlung europäischer Zionisten in Palästina und 75 Jahre nach der gewaltsamen Errichtung ihrer kolonialen Herrschaft durch die Siedler hat sich das palästinensische Volk geweigert, sich zu ergeben und leistet weiterhin mit aller Kraft Widerstand. Das hat es in den Augen Israels und seiner westlichen Verbündeten zum Freiwild für Israels völkermörderische Tötungsmaschine gemacht.

Um ihr brutales Vorgehen zu rechtfertigen, haben sich die zionistischen Führer oft auf rassistische Aphorismen gestützt, mit denen sie die Palästinenser beschreiben. Da sie nicht in der Lage sind, ihre Opfer in einer nicht-westlichen Welt, die der israelischen Verbrechen zunehmend überdrüssig geworden ist, ausreichend zu entmenschlichen, greifen die derzeitigen Führer auf dieselben alten, abgedroschenen Aussagen zurück, die bereits von der früheren Generation der zionistischen Eroberer verwendet wurden. Solche Erklärungen haben sich in den westlichen Ländern, die der Verbrechen Israels nicht müde werden, immer bewährt.

Benjamin Netanjahu erklärte kürzlich Israels andauernden Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser zu einem manichäischen „Krieg zwischen den Kräften des Lichts und den Kräften der Finsternis, zwischen Menschlichkeit und Animalität“.

Aber wie bei all seinen früheren rassistischen Gags fehlt es dem Premierminister an Originalität.

Rassistische Aphorismen

Es war Theodor Herzl, der österreichisch-ungarische Begründer der zionistischen Bewegung, der die künftige jüdische Siedlerkolonie 1896 erstmals als „Teil des Schutzwalls Europas gegen Asien, als Vorposten der Zivilisation im Gegensatz zur Barbarei“ bezeichnete.

Der weißrussische Leiter der Zionistischen Organisation, Chaim Weizmann, bezeichnete 1936 die Palästinenser als „Kräfte der Zerstörung, Kräfte der Wüste“ und die jüdischen Siedler als „Kräfte der Zivilisation und des Aufbaus“. Weizmann, der später der erste Präsident Israels wurde, beschrieb die zionistische Eroberung Palästinas als „den alten Krieg der Wüste gegen die Zivilisation, aber wir werden uns nicht aufhalten lassen.“

Eine solche völkermörderische und rassistische Rhetorik ist kaum ein Alleinstellungsmerkmal des Zionismus und in der Tat typisch für alle Kolonisatoren. Als die Franzosen Neukaledonien eroberten, steckten sie die einheimische Bevölkerung der Kanak, die das Morden überlebt hatte, in Reservate, nachdem sie ihr Land gestohlen hatten. Sie bezeichneten den Widerstand der Kanak gegen die völkermörderische Politik Frankreichs im Jahr 1878 als einen Krieg der „Wildheit gegen die Zivilisation“.

Als Großbritannien 1882 in Ägypten einmarschierte und es besetzte, nannte es seinen Krieg „einen Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei“. Beispiele aus dem kolonialen Archiv mit ähnlichen Beschreibungen gibt es zuhauf.

Netanjahu, der polnischer Herkunft ist, ist mit seinen rassistischen Äußerungen unter den heutigen israelischen Führern nicht allein. Am dritten Tag des aktuellen palästinensisch-israelischen Krieges bezeichnete Verteidigungsminister Yoav Gallant, ebenfalls polnischer Herkunft, die Palästinenser als „menschliche Tiere“. Auch der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak, der litauischer Herkunft ist, bezeichnete Israel als „eine Villa im Dschungel“.

Die Palästinenser widersetzen sich Israel weiterhin wegen seiner rassischen Vorherrschaft und seines Siedlerkolonialismus, nicht wegen seines Judentums

Die religiöse Rhetorik, mit der die „säkularen“ Zionisten seit jeher ihre Eroberung Palästinas rechtfertigen, ist nie weit von Israels offizieller Linie entfernt. Im Vorfeld der jüngsten israelischen Bodeninvasion in Gaza forderte Netanjahu seine Kolonialtruppen auf, sich zu erinnern, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel. Und wir erinnern uns“.

Der jüdische Gott hatte seinem Volk befohlen: „Geht nun hin, greift die Amalekiter an und vernichtet alles, was ihnen gehört. Schont sie nicht; tötet Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.“ Während sich die Streitkräfte auf ihren Vernichtungseinsatz vorbereiteten, schien Netanjahu dieses Gebot auf das palästinensische Volk anzuwenden.

Netanjahus religiöse Beschwörungen sind Teil des zionistischen Mythos, der die kolonisierenden europäischen Juden mit den alten Hebräern verbindet, um sie in Palästina heimisch zu machen.

Solche zionistischen Mythen widersprechen jedoch der biblischen Erzählung, auf die sie sich stützen, und beinhalten die primäre Behauptung, dass „das jüdische Volk“ vor zwei Jahrtausenden in Palästina lebte und dessen einzige Bewohner war. Die fantastische Fiktion, die sich hartnäckig hält, ist, dass die modernen Juden die direkten und einzigen Nachkommen der alten Hebräer sind. Als Reaktion auf die zionistische Behauptung, die Juden seien schon immer in Palästina heimisch gewesen, was der biblischen Erzählung widerspricht, die die alten Hebräer als Eroberer des Landes Kanaan darstellt, forderte Edward W. Said eine „kanaanäische Lesart“ dieser falschen Behauptungen.



Antisemitismus“-Verleumdungen

Um die Natur der zionistischen Eroberung und ihre blutige Geschichte in Palästina weiter zu verschleiern, haben Israel und seine westlichen Medienkollaborateure uns mit der abscheulichen Behauptung verwöhnt, die Hamas-Offensive im letzten Monat sei der tödlichste Angriff auf Juden „seit dem Holocaust“ gewesen.

Der aktive israelische und zionistische Versuch, Palästinenser als Antisemiten und Nazis darzustellen, reicht bis in die 1920er bzw. 1930er Jahre zurück. Ziel dieser verabscheuungswürdigen Propaganda ist es, den antikolonialen Kampf der Palästinenser in einen antisemitischen Kampf umzuwandeln, um westliche Sympathien für Israel zu wecken.

Die israelischen Soldaten und Zivilisten, die am 7. Oktober starben, als Opfer von Antisemitismus darzustellen, hat das ausdrückliche Ziel, die Tatsache zu verschleiern, dass Palästinenser, die Israel und israelische Juden angreifen, diese als Kolonisatoren und nicht als Juden angreifen.

Der Versuch, Israel und israelische jüdische Siedler mit europäischen Juden gleichzusetzen, die nur deshalb von Antisemiten angegriffen wurden, weil sie Juden waren, ist nicht nur selbst antisemitisch, sondern befleckt auch das Andenken an die gefallenen Juden während des Zweiten Weltkriegs, indem er sie fälschlicherweise mit der jüdischen supremazistischen Siedlerkolonie Israel in Verbindung bringt

Die Palästinenser leisten weiterhin Widerstand gegen Israel wegen seiner rassischen Vorherrschaft und seines Siedlerkolonialismus, nicht wegen seines Jüdischseins. Die Unterstellung, die Palästinenser hätten sich nicht gegen ihre Kolonisatoren gewehrt, wenn sie Christen, Muslime oder Hindus wären, oder sie würden sich nur deshalb wehren, weil sie Juden sind, führt sich ad absurdum.

‚Vom Fluss zum Meer‘

Die Verleumdung des palästinensischen Widerstands gegen die Zerstörung ihres Landes, ihrer Lebensgrundlagen und ihres Lebens als Antisemitismus ist der Grund für das jüngste imperialistische und rassistische Entsetzen des Westens über den populären pro-palästinensischen Protestgesang „Vom Fluss bis zum Meer“. Um von dem Gemetzel in Gaza abzulenken, führten die Zionisten eine Kampagne, um den Slogan mit dem Pinsel des Antisemitismus zu bewerfen.

„Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ bedeutet, dass das gesamte historische Palästina von den jüdisch-suprematistischen kolonialen und rassistischen Privilegien befreit werden sollte und dass alle rassistischen israelischen Institutionen und Gesetze vom Jordan bis zum Mittelmeer abgeschafft werden sollten, damit alle Palästinenser frei sein werden.

Die Tatsache, dass selbst das sanftere israelische Apartheidsystem, das innerhalb Israels gegen seine palästinensischen Bürger eingesetzt wird, in den letzten Monaten in seinen drakonischen Unterdrückungsmaßnahmen dem System im Westjordanland ähnlicher geworden ist, wo Pogrome gegen Palästinenser durch Siedler und die israelische Armee andauern, scheint für diejenigen, die den Slogan verunglimpfen, irrelevant zu sein.

Kritiker der Parole, vor allem diejenigen, die behaupten, eine Zweistaatenlösung zu unterstützen, betonen, dass sie gegen die israelische Besatzung des Westjordanlands und des Gazastreifens sind, lehnen jedoch den Sturz der jüdischen Vorherrschaft in Israel selbst strikt ab.

Der Kern dieser zionistischen Argumente ist die Behauptung, dass die jüdische Identität heute von der Errichtung einer jüdischen Vorherrschaft über Nicht-Juden und der Kolonisierung von fremdem Land abhängt, und dass jeder, der sich gegen eines dieser beiden Dinge ausspricht, ein Antisemit ist. Was jedoch tatsächlich antisemitisch ist, ist die zionistische und israelische Projektion einer siedler-kolonialen und jüdischen Vorherrschaftsideologie auf Juden und das Judentum, die den Kern des Zionismus (aber nicht des Judentums oder des Judentums) darstellt.

Der heutige Konsens der westlichen Regierungen und Medien zur Verteidigung Israels ist zwar für einige überraschend, unterscheidet sich aber nicht von dem westlichen Konsens zur Unterstützung der europäischen Kolonisten und gegen die kolonisierten Ureinwohner seit Beginn des europäischen Kolonialismus.

Der geliebte französische Demokrat Alexis de Tocqueville aus dem 19. Jahrhundert sagte zum französischen Kolonialismus in Algerien Folgendes: „Ich habe oft gehört, dass Männer, die ich respektiere, mit denen ich aber nicht übereinstimme, es für falsch halten, dass wir Ernten verbrennen, dass wir Silos leeren und schließlich, dass wir unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder ergreifen. Dies sind meiner Meinung nach bedauerliche Notwendigkeiten, aber solche, denen sich jedes Volk, das einen Krieg gegen die Araber führen will, fügen muss.“

Die liberale Ikone John Stuart Mill erklärte ausdrücklich, dass „Despotismus eine legitime Regierungsform im Umgang mit Barbaren ist“.

Während des deutschen Völkermords an den Herero in Namibia waren die deutschen Sozialdemokraten unter der Führung von August Bebel im Parlament ebenso rassistisch wie ihre konservativen und liberalen Kollegen. Als Reaktion auf die Entmenschlichung der Hereros als unmenschliche „Bestien“ durch konservative und liberale Parlamentarier äußerte Bebel Sympathie für den Kampf der Hereros, stimmte aber zu, dass sie nicht zivilisiert seien: „Ich habe immer wieder betont, dass es sich um ein wildes Volk handelt, das eine sehr niedrige Kultur hat.“

Selbst die französischen Kommunarden, die nach der Niederschlagung des Aufstands der Pariser Kommune 1871 durch den französischen Staat nach Neukaledonien verbannt wurden, um sie zu reformieren, beteiligten sich aktiv am Völkermord an den einheimischen Kanak.

Westliche Gleichgültigkeit

Nach dem Anschlag vom 7. Oktober fragten sich viele Kommentatoren in den sozialen Medien, wie einige israelische Juden drei Meilen vom Konzentrationslager in Gaza entfernt ein Musikfestival veranstalten konnten. Andere erklärten, dass „Freiluft-‚Naturpartys‘ oder Musikfestivals in Israels bewaldeten Tälern und südlichen Wüsten ein beliebter Zeitvertreib unter jungen Israelis sind“.

Der fortgesetzte Rückgriff auf diskreditierte Orientalisten zeigt das unnachgiebige Engagement der westlichen politischen Macht für die weiße Vorherrschaft

Die Frage des nahen Feierns stellt sich nicht nur für Israelis. Ein südafrikanischer Generalstaatsanwalt stellte 1983 in der damals von Südafrika besetzten Siedlerkolonie Namibia fest, dass die weiße „Öffentlichkeit nicht die geringste Ahnung hat, was im Operationsgebiet vor sich geht“, wo der schwarze Widerstand aktiv war. „Die Weißen im Süden“, sagte er, „feiern weiterhin Partys“.

Historiker des namibischen Kampfes erklärten, dass es „kein Wunder war, dass die Weißen der Region“ das „Chaos“ in der Nähe ignorierten, weil sie es gewohnt waren, „die Augen vor der Rebellion in den schwarzen Vororten fünf Meilen von ihren Häusern zu verschließen“.

Das Bemerkenswerte an dem verachtenswerten westlichen antipalästinensischen Konsens heute ist die Tatsache, dass die westliche Akademie, die früher eine tragende Säule der pro-israelischen Befürwortung war, in den letzten 40 Jahren alle zentralen zionistischen Behauptungen Israels entlarvt hat – angefangen bei seinen Ansprüchen auf das Land der Palästinenser bis hin zu seinen Behauptungen, dass seine Herrenrassen-„Demokratie“ für alle gilt. Aber nichts davon hat sich auf die westlichen Regierungen oder die Darstellung Israels oder der Palästinenser in den Mainstream-Medien ausgewirkt.

Das fortgesetzte Vertrauen in diskreditierte Orientalisten, ganz zu schweigen von fanatischen Pro-Israel-Zionisten, als Experten und Berater von Regierungen und Medien, einschließlich solcher wie Bernard Lewis und anderer nach dem 11. September, deren Ansichten seit den 1970er Jahren diskreditiert waren, zeigt das unnachgiebige Engagement der westlichen politischen Macht für die weiße Vorherrschaft. Sie besteht darauf, dass nur der orientalistische Zionismus und der antiarabische und antimuslimische Rassismus zur Unterstützung imperialer Unternehmungen herangezogen werden.

Was dieses Engagement deutlich zeigt, ist, dass nur westliches akademisches Wissen, das das Imperium und die weiße Vorherrschaft fördert, zur Unterstützung imperialer Unternehmungen rekrutiert wird, während alles, was von den imperialen Zielen ablenken könnte, wenig überraschend als irrelevant angesehen oder aggressiv abgelehnt und zensiert wird.

Unsere Welt ist mehr denn je geteilt zwischen den Kräften der weißen Vorherrschaft, angeführt von den USA und Westeuropa, und ihren nicht-weißen Opfern. Israels anhaltende völkermörderische Kriegsverbrechen im Gazastreifen sind nur die jüngsten in einer langen Geschichte kolonialer Gräueltaten zur Sicherung der weißen europäischen Vorherrschaft in der letzten Siedlerkolonie in Asien.

Aber die weißen Vorherrscher weigern sich zuzugeben, dass das palästinensische Volk nicht aufhören wird, Israel Widerstand zu leisten, bis sein Apartheid- und jüdisches Vorherrschaftsregime besiegt ist, vom Fluss bis zum Meer.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

