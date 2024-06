Die Kibbuzniks blockieren die humanitäre Hilfe für Gaza Von Jonathan Ofir

https://mondoweiss.net/2024/06/the-kibbutzniks-who-are-blocking-humanitarian-aid-to-gaza/



Mitglieder der „Kaplan Force“ bei einer Anti-Regierungs-Demonstration in Tel Aviv, 24. Juni 2023. Mitglieder der „Kaplan Force“ blockieren seither die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen während des laufenden Völkermords. (Foto: © Abir Sultan/EFE via ZUMA Press/APA Images)

Die Kibbuzniks blockieren die humanitäre Hilfe für Gaza

Die Mitschuld am Völkermord ist nicht auf die israelische Rechte beschränkt. Mitglieder der liberalen Organisation, die die Anti-Netanjahu-Proteste im letzten Jahr anführte, blockieren nun die humanitäre Hilfe für Gaza.

Von Jonathan Ofir

18. Juni 2024

In den letzten Monaten wurde in den Mainstream-Medien über die Blockade der humanitären Hilfe für den Gazastreifen durch Israelis berichtet. Im März berichtete Clarissa Ward von CNN über rechtsgerichtete israelische Aktivisten, die versuchten, die Grenzübergänge zum Gazastreifen, über die humanitäre Hilfe transportiert wurde, mit ihren Körpern zu blockieren. Ward wehrte sich gegen die Behauptung der Demonstranten, die Reissäcke seien mit Kugeln gefüllt, indem sie erklärte, dass die Menschen im Gazastreifen verhungerten – ohne Erfolg.

Am Freitag erließ die Biden-Administration eine selektive Sanktionierung der Hauptorganisation, die die Hilfe blockiert: „Tzav 9“ – was „Befehl 9“ bedeutet, ein Name, der auf den Einberufungsbefehl der israelischen Militärreserve anspielt.

Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, erklärte dazu:

„Seit Monaten haben Einzelpersonen von Tzav 9 wiederholt versucht, die Lieferung von humanitärer Hilfe nach Gaza zu vereiteln, unter anderem durch die Blockade von Straßen, manchmal gewaltsam, entlang ihrer Route von Jordanien nach Gaza, auch im Westjordanland… Wir werden Sabotageakte und Gewalt gegen diese lebenswichtige humanitäre Hilfe nicht tolerieren… Wir werden weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um die Verantwortlichkeit für diejenigen zu fördern, die solche abscheulichen Taten versuchen oder begehen, und wir erwarten und fordern, dass die israelischen Behörden dasselbe tun.“

Die hier implizit vertretene Auffassung, dass die „Tzav 9“ die einzigen Schuldigen sind, ist jedoch höchst irreführend. Die Blockade der humanitären Hilfe wird nur von diesen Aktivisten unterstützt – die israelische Regierung ist die Hauptpartei, die den Hunger als Waffe gegen die gesamte Bevölkerung von Gaza einsetzt. Das ist ein wesentlicher Teil ihres Völkermordes.

In ihrem Bericht stellte Clarissa Ward richtig fest, dass eine kürzlich durchgeführte Umfrage des israelischen Demokratieinstituts ergab, dass 68 % – mehr als zwei Drittel – der jüdischen Israelis humanitäre Hilfe für Gaza ablehnen. Die Umfrage ergab sogar 80 % unter rechten Wählern (die etwa 2/3 der Bevölkerung ausmachen). Und es spielte keine Rolle, ob die Hamas und das UNRWA von der Lieferung der Hilfe ausgeschlossen wurden – sie waren immer noch dagegen. Mit anderen Worten: Die Demonstranten von „Tzav 9“ sind nur die Spitze des Eisbergs.

In der Tat hat sich diesen rechten Aktivisten eine weitere bemerkenswerte Gruppe angeschlossen: Kibbuzniks, die ebenfalls mit ihren Körpern die humanitäre Hilfe für Gaza blockieren.

Die Kibbuz-Gesellschaft in Israel ist normalerweise für ihre linkssozialistische Ader bekannt. Doch sie ist und war von Anfang an maßgeblich an der israelischen kolonialistischen Übernahme und Apartheid beteiligt. Wie der Vorsitzende der Kibbuz-Bewegung, Nir Meir, kürzlich sagte: „Die Siedler haben nicht Unrecht. Der rechte Flügel hat Recht: Das ist der Weg, um Land zu beschlagnahmen und zu halten, und ihre Behauptung, dass überall dort, wo wir Israelis gehen, die Araber an unserer Stelle kommen werden, ist richtig. Die Rechten haben auch mit ihrem Weg Recht: Souveränität kann nur durch Besiedlung und nur durch Besiedlung erzwungen werden.

Am Sonntag berichtete die zentristische israelische Tageszeitung Maariv, dass nun Videos von Kibbuz-Mitgliedern kursieren, die ebenfalls humanitäre Hilfe blockieren. Das eingebettete Video zeigt zwei Männer aus dem Kibbuz Sdeh Boker (eigentlich Ben-Gurions Kibbuz). Sie sind Aktivisten der „Koah Kaplan“ – der „Kaplan Force“, der Organisation, die gegen die derzeitige Regierung protestiert. Sie ist nach der Kaplan-Straße in Tel-Aviv benannt, wo die wichtigsten Demonstrationen stattgefunden haben. In dem Maariv-Video, das ihrer Meinung nach vom Februar stammen könnte, ist zu sehen, wie die Kibbuz-Mitglieder Lastwagen am Kerem-Shalom-Übergang zum Gazastreifen blockieren, und „Tsav 9“ hat bestätigt, dass die „Kaplan Force“ in den letzten Monaten an der Blockade von Hilfslieferungen beteiligt war.

Hier ist, was die beiden Aktivisten in dem Video sagen:

„Ich bin Boaz Sapir vom Kibbuz Sdeh Boker, ich bin hier, um eine klare Botschaft zu übermitteln… die Botschaft ist, dass es kein rechts oder links gibt, dass alle Entführten zurückkehren, lebendig.“

„Ich bin Gilad Shavit aus dem Kibbuz Sdeh Boker, zusammen mit Boaz… Ich bin hier, um die Botschaft zu überbringen, dass die Entführten dem ganzen Volk Israel gehören, das ganze Volk Israel will die Entführten zurückbringen, aber die Regierung hat das für einen Moment vergessen. Es ist nicht möglich – wir werden keine [humanitäre] Hilfe an die Hamas leisten, solange die Entführten nicht zurückgegeben werden – das ist unsere Botschaft.“

Genau diese Botschaft wurde auch von dem Mann geäußert, der kürzlich an die Spitze der israelischen Arbeitspartei gewählt wurde – Yair Golan – und zwar zu Beginn des Völkermords.

Golan kam von der Linken in die Arbeitspartei, nachdem er der Meretz-Partei angehört hatte, die bei den Wahlen im November 2022 an der Wahlhürde scheiterte. Am 13. Oktober sprach sich Golan dafür aus, den Gazastreifen komplett auszuhungern:

„Zuallererst sollten alle Stromleitungen nach Gaza geschlossen werden. Ich denke, dass es in diesem Kampf verboten ist, eine humanitäre Anstrengung zuzulassen. Wir müssen ihnen sagen: Hört zu, bis die [Gefangenen] freigelassen werden, könnt ihr von unserer Seite aus verhungern. Das ist völlig legitim.“

In seinem Bericht stellt Maariv die offensichtliche Frage: „Wird die amerikanische Regierung Sanktionen gegen die ‚Kaplan Force‘-Aktivisten verhängen?“

Ich denke, wir alle kennen die Antwort. Die Regierung Biden wird keine Sanktionen gegen eine Bewegung verhängen, die die israelische „Demokratie“ repräsentiert, da sie angeblich die Regierung bekämpft und eine politische Pluralität in Israel demonstriert.

Biden will sich mit symbolischen Gesten begnügen, wie im März, als er vier Siedler sanktionierte, „die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität im Westjordanland bedrohen“. Rashid Khalidi, Professor an der Columbia University, bemerkte dazu:

„Es ist ein bisschen so, als gäbe es ein wütendes Feuer, auf das man einen Becher Wasser schüttet, und gleichzeitig gießt man Benzin, um die Flammen anzufachen… Die Sanktionierung einiger weniger Personen, die Teil eines Siedlungsprojekts sind, das seit sechsundfünfzig Jahren von der israelischen Regierung unterstützt wird, ist an und für sich absurd. Entweder man sanktioniert die milliardenschwere Triebfeder dieser Entwicklung, nämlich die israelische Regierung und amerikanische steuerfreie Spenden, oder man tut nicht so, als sei man gegen die Siedlungen.

Die USA sollten Völkermord verhindern und nicht mit Sanktionen gegen diese oder jene Organisation spielen. Israel als Ganzes begeht diesen Völkermord. Stattdessen greift Biden nur nach den niedrig hängenden Früchten rechtsextremer Akteure, ein symbolischer Akt, während er seine Politik der unerschütterlichen Unterstützung für den israelischen Völkermord fortsetzt.

Die israelischen Kibbuzniks, die von liberalen Demokraten oft als das Beste der israelischen Gesellschaft hochgehalten werden, unterscheiden sich nicht von „Tzav 9“, wenn es darum geht, lebensrettende Hilfe für die Palästinenser in Gaza zu blockieren. Und ihre Worte und Taten offenbaren, wie völkermörderisch die israelische Gesellschaft insgesamt ist.

Übersetzt mit deepl.com



