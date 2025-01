https://chrishedges.substack.com/p/exposing-big-techs-complicity-in



Die Komplizenschaft von Big Tech beim Völkermord aufdecken | Der Chris Hedges Report

In dieser Folge von The Chris Hedges Report spricht Chris Hedges mit drei mutigen Menschen, die ihre Karrieren aufs Spiel setzen, um gegen die Rolle von Big Tech beim israelischen Völkermord zu kämpfen.

Chris Hedges

01. Januar 2025

Die riesige Zensur- und Unterdrückungskampagne, die von amerikanischen Tech-Unternehmen seit dem 7. Oktober 2023 gestartet wurde, ist sowohl systemisch als auch absichtlich. Instagram, Facebook, X sowie andere Technologieplattformen und Unternehmen wie Google, Microsoft und Apple haben aktiv dazu beigetragen, Informationen über den Völkermord in Gaza zu unterdrücken. Wer sich gegen die Politik oder die Personen, die diese Entscheidungen ermöglichen, wendet, wird oft mit einem schnellen Verweis in Form von Arbeitsplatzverlust bestraft.

In dieser Folge des Chris Hedges Report spricht Chris Hedges mit drei mutigen Menschen, die ihre Karriere aufs Spiel gesetzt haben, um gegen die Unterdrückung von Stimmen, die für das Leben der Palästinenser kämpfen, durch Big Tech zu kämpfen.

Saima Akhter, eine ehemalige Datenanalystin bei Meta, Hossam Nasr, ein ehemaliger Software-Ingenieur bei Microsoft, und Tariq Ra’ouf, ein ehemaliger Tech-Experte bei Apple, sprechen über die internen Kämpfe, mit denen sie angesichts des Völkermordes zu kämpfen hatten und die schließlich zu ihrer Entlassung führten.

Tariq erinnert sich daran, wie muslimische Slack-Kanäle bei Apple oft wegen harmloser Dinge wie dem Posten von Koranversen massenhaft geflaggt wurden, während jüdische Slack-Kanäle „für den Völkermord eintraten … alle Palästinenser als Terroristen bezeichneten. Sie sagten, dass wir dieses Unternehmen davon abhalten müssen, pro-palästinensische Anliegen zu unterstützen.“ Diese Nachrichten, so Tariq, wurden nie entfernt und niemand wurde deswegen gefeuert.

Saima beschreibt detailliert die problematische, gefährliche Politik von Organisationen und Einzelpersonen [DOI], die ihrer Meinung nach stark von der israelischen und amerikanischen Regierung beeinflusst wird. „Auch wenn es sich um eine globale Plattform handelt – Instagram und Facebook sind die Art und Weise, wie die Welt kommuniziert – ist es doch ein amerikanisches Unternehmen, und die amerikanische Regierung hat großen Einfluss darauf, was als Terrorist gilt“, erklärt sie Hedges.

Der kritischste und vielleicht beängstigendste Teil, so Hossam, ist die tatsächliche Mitschuld vieler dieser Tech-Unternehmen am Völkermord. „Das wirklich Beängstigende daran ist, dass alle großen amerikanischen Cloud-Unternehmen – Google, Amazon und Microsoft – für diese Infrastruktur von entscheidender Bedeutung sind, da sie Cloud-Dienste, Speicherdienste und Dienste für künstliche Intelligenz anbieten, ohne die das israelische Militär nicht so effektiv sein könnte“, sagt Hossam. Israel verfüge einfach nicht über die internen Kapazitäten, um die Daten zu sammeln und zu verarbeiten, die zur Bekämpfung der Palästinenser verwendet werden, so Hossam, und die Technologieunternehmen füllten diesen Bedarf auf Kosten von Hunderten von Mitarbeitern.

