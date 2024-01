The lies of Lior Haiat, spin doctor for Israel Foreign affairs ministry spokesperson absurdly claims South Africa is „functioning as the legal arm“ of Hamas.

Lior Haiat, Sprecher des israelischen Außenministeriums, sprach auf einer Pressekonferenz, nachdem Südafrika am 11. Januar seine Klage wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof eingereicht hatte. Robin Utrecht ANP

Übersetzt mit Deepl.com

Die Lügen von Lior Haiat, Spin Doctor für Israel

von Michael F. Brown

Rechte und Rechenschaftspflicht

16. Januar 2024

Lior Haiat, Sprecher des israelischen Außenministeriums, hat eine außergewöhnliche Anschuldigung gegen Südafrika erhoben und behauptet, dass der Anti-Apartheid-Staat „als legaler Arm der Terrororganisation Hamas fungiert“.

Dieser Vorwurf entbehrt jeglicher Grundlage. Sein Versuch, die palästinensisch-südafrikanische Solidarität zu untergraben und ein Juristenteam zu verprügeln, das Millionen in der ganzen Welt inspiriert hat, unterstreicht, warum so viele Menschen darüber beunruhigt sind, wie Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten und auf der Weltbühne agiert.

Israel unterhielt bekanntlich lange Zeit enge Beziehungen zum Apartheidland Südafrika und seinen weißen Führern.

Als ein Land, das die Apartheidherrschaft überwunden hat, ist Südafrika besonders gut in der Lage, eine Völkermordklage gegen Israel zu erheben, das die Apartheid in der heutigen Zeit praktiziert, wie glaubwürdige palästinensische, israelische und internationale Menschenrechtsorganisationen belegen.

Haiat ist keine glaubwürdige Person, die solche Anschuldigungen erheben könnte.

Dennoch wiederholte CNN am Donnerstag letzter Woche pflichtbewusst mindestens zweimal die Anschuldigung und ging nicht auf das Fehlen von Beweisen ein.

Haiats Geschichte

Haiat hat in den letzten Wochen und im Laufe der Jahre zahlreiche falsche Anschuldigungen auf Twitter/X erhoben. Er hat auch die falschen Anschuldigungen anderer verstärkt, indem er sie erneut gepostet hat.

Der Sprecher des Außenministeriums hat gelernt, dass es für Lügen und Falschdarstellungen keine Konsequenzen gibt.

Haiat twitterte am 14. Oktober wütend über „diejenigen, die von ‚Verhältnismäßigkeit‘ sprachen, als israelische Babys ermordet und lebendig verbrannt wurden“. Dieser Tweet war eine Andeutung, dass Israels Reaktion keine Grenzen kennt, genau das, was Israel in Den Haag auf die Anklagebank brachte, weil Südafrika die Absicht hatte, einen Völkermord zu begehen.

Es sind traurige Tage für den Staat Israel.

Mehr als 1300 Menschen wurden ermordet, mehr als 100 wurden von Hamas-Terroristen entführt.

In diesen dunklen Tagen gibt es auch etwas Licht.

Wir werden uns immer an unsere Freunde erinnern, die uns beigestanden haben, die uns unterstützt haben, die hierher nach Israel gekommen sind… pic.twitter.com/OF2LesJ2LS

– Lior Haiat (@LiorHaiat) October 14, 2023

Später im Monat beschuldigte er Save the Children, die Hamas zu unterstützen.

„Am 7. Oktober gab es keine Gewalt gegen Kinder auf beiden Seiten!“, behauptete er. „Nur gegen israelische Kinder!!“

Defense for Children International – Palestine hat jedoch dokumentiert, dass das israelische Militär am 7. Oktober mindestens 13 Kinder in Gaza getötet hat. Israelische Streitkräfte töteten an diesem Tag ein weiteres palästinensisches Kind im besetzten Westjordanland.

Haiat hatte nicht nur die falschen Fakten über den 7. Oktober und die an diesem Tag getöteten palästinensischen Kinder, sondern zeigte mit der Wiederveröffentlichung eines Tweets des selbsternannten Terrorismusexperten Dani Lerer vom 28. Oktober seine Gleichgültigkeit gegenüber den palästinensischen Kindern, die in den drei Wochen nach dem 7. Oktober getötet wurden. DCIP bezifferte die Zahl der in diesem Zeitraum getöteten palästinensischen Kinder auf 3.195, wobei mindestens weitere 1.000 unter den Trümmern der israelischen Bombardierung vermisst werden.

Der Sprecher verbreitete auch Lügen und unbestätigte Informationen über den 7. Oktober, als er diesen Tweet sowie ein Video von einem Twitter/X-Account des israelischen Außenministeriums postete:

Säuglinge und Kleinkinder können den Text in diesem Video nicht lesen, aber ihre Eltern schon.

40 Säuglinge wurden von Hamas-Terroristen ermordet.

Wir wissen, dass Sie alles tun würden, um Ihre Kinder in Sicherheit zu bringen.

Genau das haben wir auch vor. pic.twitter.com/G3CKVIraZG

– Israel ישראל (@Israel) October 11, 2023

Heute vor zwei Wochen wurde unsere Normalität zu einem Albtraum.

Für diejenigen unter Ihnen, die es vielleicht schon vergessen haben, hier eine Erinnerung.

Für die Opfer, für unsere Familien, für die Menschheit.

Es ist unsere Pflicht, uns zu erinnern.#HamasIsIsis pic.twitter.com/k9CNrucS8g

– Israel ישראל (@Israel) October 21, 2023

Es wurden am 7. Oktober nicht 40 israelische Babys „getötet und verbrannt“. Dies war Gräuelpropaganda, die westliche Politiker gegen Palästinenser aufbrachte und den Weg für Israels überwältigende Gewalt freimachte, ein rücksichtsloses Vorgehen, das dazu führen könnte, dass der Internationale Gerichtshof feststellt, dass Israel in Gaza Völkermord begangen hat.

Die Times of Israel stellte Anfang Dezember fest, dass am 7. Oktober zwei israelische Kleinkinder und 12 weitere Kinder unter 10 Jahren getötet wurden – nicht 40 Babys. Agence France-Presse berichtet, dass bei diesen von der Hamas geführten Angriffen 36 Kinder getötet wurden.

Die Elektronische Intifada hat jedoch dazu beigetragen, aufzudecken, dass der israelische Panzerbeschuss die 12-jährige israelische Staatsbürgerin Liel Hatsroni am 7. Oktober im Kibbuz Be’eri getötet hat. Ihr Zwillingsbruder Yanai wurde wahrscheinlich durch israelisches Panzerfeuer oder Kreuzfeuer getötet.

Haiat veröffentlichte auch eine ähnliche Gräuelpropaganda der Autorin J.K. Rowling, die behauptete, die Hamas habe 40 Säuglinge getötet. Sowohl Haiat als auch Rowling trugen in unverantwortlicher Weise dazu bei, das Klima des Tötens zu schüren, das dazu führte, dass Israel vor den Internationalen Gerichtshof gebracht wurde.

Nun sollen die wehleidigen Verfechter von Vergewaltigung, Mord und Folter erklären, wie auch dies gerechtfertigt war. https://t.co/8h7DLHKofD

– J.K. Rowling (@jk_rowling) October 10, 2023

In dem oben zitierten Video des Außenministeriums, das von Haiat erneut gepostet wurde, wird außerdem fälschlicherweise behauptet, dass „1.400 Israelis ermordet wurden“. Tatsächlich behaupten die meisten US-Nachrichtenquellen, dass an diesem Tag 1.200 Israelis bei dem von der Hamas geführten Angriff getötet wurden, obwohl diese Quellen im Allgemeinen nicht erwähnen, dass einige von den israelischen Streitkräften getötet wurden.

In einer Korrektur der New York Times heißt es, die Hamas habe „nach Angaben der israelischen Behörden 1.200 Menschen getötet, nicht 1.200 Zivilisten. Mehr als 300 Soldaten und Polizisten waren unter den Toten“.

Agence France-Presse berichtet jedoch, dass am 7. Oktober 1.139 Menschen bei dem von der Hamas geführten Angriff getötet wurden und 695 davon israelische Zivilisten waren.

Haiat hat die zahlreichen Tweets und Postings, in denen die falsche Zahl genannt wurde, weder entfernt noch korrigiert.

Als offensichtlicher Befürworter der Enteignung von Palästinensern von noch mehr Land postete Haiat diese Behauptung des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, dass Israel einen Teil oder das gesamte Westjordanland umfasst – oder wie der Gouverneur es ausdrückt: „israelische Gemeinden in Judäa und Samaria“.

Florida hat Morningstar-Sustainalytics auf unsere Liste der untersuchten Unternehmen gesetzt, die Israel boykottieren, weil sie Unternehmen bestrafen, die israelische Gemeinden in Judäa und Samaria unterstützen.

Unternehmen, die Israel diskriminieren, werden zur Rechenschaft gezogen.

– Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 26, 2023

Haiat prahlte auch mit seinen Bemühungen, die gewaltfreie Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung für palästinensische Freiheit und gleiche Rechte zu blockieren.

Danke @NinoskaPerezC für die Einladung von @LiorHaiat zu einer anregenden Diskussion über Anti-BDS-Bemühungen und die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch den Gouverneur und das Kabinett von Florida, den Anstieg des Antisemitismus, das Gedenken an den Holocaust und die Widerstandsfähigkeit Israels! @radiomambi710@uninoticias pic.twitter.com/fmtcceioOO

– Israel in Miami (@IsraelinMiami) January 30, 2019

Danke an den Bürgermeister und die Kommissare von Broward County für die Verabschiedung einer starken Resolution gegen Bigotterie und Diskriminierung und für die Verurteilung von #airbnb für seine diskriminierende Politik in Judäa und Samaria.

Es ist ein klares Statement gegen #Rassismus und Doppelmoral und gegen #BDS pic.twitter.com/iV4VFfHAsl

– Lior Haiat (@LiorHaiat) January 29, 2019

Wenn Gewaltlosigkeit als Weg zur Durchsetzung von Rechten verschlossen ist, wird Gewalt wahrscheinlicher. Haiat war damals zufrieden mit seiner Arbeit, und es ist unwahrscheinlich, dass sich daran jetzt etwas geändert hat, selbst wenn Menschen auf der ganzen Welt entsetzt zusehen, wie Israel das verfolgt, was Südafrika – und vielleicht bald auch der IGH – als Völkermord in Gaza betrachtet.

Viel zu viele Zivilisten auf beiden Seiten sind getötet worden. Der Fall Südafrikas könnte den Menschen auf der ganzen Welt jedoch endlich klar machen, wie weit Israel mit seiner Apartheid- und Besatzungspolitik geht – und das schon seit Jahrzehnten.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …