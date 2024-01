How the Western media methodically dehumanised Iran bombing victims The way deadly attacks in Iran were covered in leading news outlets of the West tells us about an ingrained bias against the Middle East.

Übersetzt mit Deepl.com

Die Art und Weise, wie die führenden westlichen Medien über die tödlichen Anschläge im Iran berichtet haben, zeugt von einer tief verwurzelten Voreingenommenheit gegenüber dem Nahen Osten.

Wie die westlichen Medien die Opfer der Bombenanschläge im Iran methodisch entmenschlichten

Von Tamara Pearson

16. Januar 2024

Terroranschlag im Iran

Als in Paris, Texas und Manchester Dutzende von Menschen bei Massenerschießungen oder Terroranschlägen getötet wurden, überschlugen sich die westlichen Medien mit Fotogalerien, Opferbeschreibungen, digitalen Renderings und Augenzeugenberichten.

Doch als am 3. Januar in Kerman, Iran, zwei Explosionen 89 Menschen töteten, herrschte fast Funkstille. Die westlichen Massenmedien berichteten nur über die groben Einzelheiten und die Reaktion des iranischen Führers auf das Blutbad.

Die Medien ließen absichtlich jegliche Informationen über die Opfer, ihre Familien und die Beerdigungszeremonien aus, da sie methodisch jegliche Sympathie für den Nahen Osten unterdrücken wollten.

Eine solche systematische Entmenschlichung ist rassistisch und hat tiefgreifende Folgen.

Solidarität und Empathie für den globalen Norden

In Paris tötete Daesh im Jahr 2015 130 Menschen bei Anschlägen vor einem Fußballstadion, in belebten Cafés und bei einem Konzert. Die BBC berichtete ausführlich über die Geschehnisse in dieser Nacht, mit Karten, Videos, Fotos von den Nachwirkungen, Einzelheiten zu den einzelnen Anschlägen und sogar digitalen Illustrationen der Standorte der Schützen.

Es gab einen langen Artikel mit Augenzeugenberichten und ein Video mit Fotos von Blumen zum Gedenken. Die westlichen Mainstream-Medien zählten die Opfer auf und beschrieben deren Leben und Berufe in Artikeln und Videos.

Diejenigen, die ihr Leben verloren, wurden mit sympathischen Fotos porträtiert und mit Namen, Alter, Geschichte und Familie versehen. Außerdem wurde über die Beerdigungen und Gottesdienste für die Opfer berichtet. Das Opernhaus in Sydney änderte zu ihren Ehren seine Farben, und die Menschen änderten ihre Profilfotos in den sozialen Medien in die französische Flagge.

Auch die 22 Opfer des Bombenanschlags in Manchester 2017 wurden von westlichen Medien außerhalb des Vereinigten Königreichs namentlich genannt, detailliert beschrieben, ihre Fotos gezeigt und ihre Geschichten erzählt, wobei Ausdrücke wie „schönes kleines Mädchen“ verwendet wurden. Dasselbe gilt beispielsweise für die Massenschießerei mit 23 Toten in Texas, USA, im August 2019. Und so geht es weiter.

Naher Osten und Globaler Süden auf Zahlen reduziert

Nach den beiden Explosionen im Iran, einem Land mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, die von Daesh für sich beansprucht wurden, schwiegen dieselben westlichen Nachrichtenagenturen.

Die Berichterstattung war minimal; die meisten englischsprachigen Leser konnten von Glück sagen, wenn sie überhaupt von der Tragödie erfuhren. In den wenigen Berichten, die erschienen, wurden die Opfer nicht genannt oder beschrieben, es gab keine Augenzeugenberichte und es wurden auch keine iranischen Experten konsultiert, um zu verstehen, was passiert war. Über die Beerdigungen wurde kaum berichtet, lediglich Reuters erwähnte kurz, dass die Trauernden „Rache“ forderten.

Diese Gleichgültigkeit war nicht auf einen Mangel an Informationen zurückzuführen. Der unabhängige US-Sender Democracy Now interviewte einen iranischen Experten und zeigte Aufnahmen eines Überlebenden in einem Krankenhaus. Nicht-westliche Medien berichteten über die Beerdigungen und erwähnten, dass sich unter den Opfern auch Kinder und afghanische Staatsangehörige befanden. Es gibt Filmaufnahmen von einer der Explosionen und diese Aufnahmen sowie schreckliche Fotos von den Folgen – all das hätte zu Empathie und Besorgnis beigetragen.

Die iranische Wissenschaftlerin Setareh Sadeqi war zu dieser Zeit in Herman und spricht Englisch. Sie stand für Kommentare und Berichte zur Verfügung. Und es ist nicht so, dass es keine Informationen und Berichte von Überlebenden gegeben hätte. Schauen Sie sich ein Video dieses verletzten Mannes an, der vom Krankenhausbett aus sprach. Sein Bericht musste nur noch ins Englische übersetzt werden. Die westlichen Mainstream-Medien haben sich entschieden, dies alles auszublenden.

Stattdessen ging es in der kurzen Berichterstattung um die Reaktion des iranischen Führers und die geopolitischen Auswirkungen. Die Inhalte wurden von außerhalb des Landes und nicht von einheimischen Journalisten verfasst. Die Washington Post schrieb aus der Türkei und Deutschland, Reuters aus Dubai und den USA. Obwohl der Journalismus im Iran schwierig sein kann, gibt es viele Journalisten, die eine kontextbezogene und menschliche Berichterstattung liefern können.

Diese Entmenschlichung ist ein gängiges Muster, eine bewusste redaktionelle Praxis der großen westlichen Medienorganisationen. Über die Bombenexplosion in Pakistan am Sonntag oder den Bombenanschlag, bei dem im vergangenen September in Pakistan 62 Menschen getötet wurden, wurde in ähnlicher Weise kurz und steril berichtet, ohne dass die Opfer genannt wurden.

Mit Palästina verhält es sich ähnlich. Im Gegensatz zu den israelischen Opfern werden die Palästinenser in den westlichen Medien regelmäßig auf gesichtslose Zahlen reduziert. Solche Opfer werden von der Hamas aktiv „getötet“ oder „ermordet“, während die Sprache für Palästinenser passiv ist. Sie „sterben“, ohne einen Täter zu haben. Der New Yorker schaffte es kürzlich, einen ganzen Artikel mit der Überschrift „Gaza verhungert“ zu veröffentlichen, ohne Israel und seine Soldaten, die die Lieferung von Wasser und Lebensmitteln blockieren, auch nur zu erwähnen.

Ursachen und Folgen der Entmenschlichung

Die Doppelmoral westlicher Zeitungen bei der Berichterstattung über Gräueltaten im Nahen Osten wurde von Forschern in einem Buch aus dem Jahr 2022 analysiert: „Covering Muslims: American Newspapers in Comparative Perspective“ analysiert. Sie untersuchten den Ton und die Sprache von Hunderttausenden von Artikeln und stellten eine „überwältigend negative Berichterstattung“ über Muslime in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Australien fest.

Die Medienberichterstattung über die beiden Explosionen in Kerman steht im Zusammenhang mit der Unterstützung Israels durch die USA und den jüngsten Waffenverkäufen im Wert von 106 Millionen Dollar an dieses Land. Auch das Vereinigte Königreich und die EU verkaufen Waffen an Israel. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die USA Kriege in Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Libyen, Syrien und Somalia bombardiert oder geführt, und die Medien rechtfertigen dieses Gemetzel.

Jetzt, da die israelische Regierung Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichnet, plant sie, „alles zu tun, um die Sicherheit im Nordlibanon wiederherzustellen“ – eine unsubtile Anspielung auf eine Ausweitung der Angriffe dort.

Die von den Medien betriebene Entmenschlichung des Iran und des Nahen Ostens macht aus würdigen Menschen systematisch Untermenschen. Untermenschen können absichtlich geschädigt, gejagt, angegriffen, ignoriert und ihnen eine humane Behandlung verweigert werden. Sie können leichter bestraft, zerstört und ihre Menschenrechte ungestraft und ohne großen weltweiten Protest verletzt werden. Entmenschlichte Menschen haben keinen Anspruch mehr auf eine moralische Behandlung oder Betreuung.

Diese Art der Berichterstattung äußert sich in Form von Diskriminierung, Rassismus und schädlicher Politik. Sie hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass ein weißer Mann im November in Vermont, USA, drei palästinensische Männer erschossen und schwer verletzt hat. Der Angriff wurde als Hassverbrechen untersucht. Einige Tage später demonstrierten Studenten des Emerson College in Solidarität mit den Opfern, wobei ein Redner darauf drängte, dass die US-Medien für die „Verbreitung antiarabischer, antipalästinensischer und islamfeindlicher Rhetorik“ zur Verantwortung gezogen werden. Die entmenschlichende Medienberichterstattung unterstützt die unempfindliche Behandlung von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten im Vergleich zu Ukrainern. Sie unterstützt Kriege und die Gräueltaten, über die sie berichtet.

QUELLE: TRT World

Tamara Pearson ist eine in Lateinamerika lebende Journalistin und Autorin des Buches Das Schmetterlingsgefängnis. Ihre Texte finden Sie in ihrem Blog www.resistancewords.com.

@pajaritaroja

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …