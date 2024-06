https://mondoweiss.net/2024/06/the-u-s-power-structure-is-blindly-dedicated-to-israel/



Foto: Facebook-Seite der Columbia-Studenten für Gerechtigkeit in Palästina

Als der Vorstand der Columbia Law Review einen pro-palästinensischen Artikel ungeschickt zensierte, wurde deutlich, wie stark die israelfreundliche Ideologie in der Machtstruktur der USA verankert ist. Glücklicherweise ändert sich dies durch einen Generationswechsel vor unseren Augen.



Die Machtstruktur der USA ist Israel blind ergeben

Von Philip Weiss

17. Juni 2024

Vor kurzem gab es ein wichtiges Ereignis an der Columbia Law School. Die juristische Fachzeitschrift der Schule veröffentlichte einen Artikel über eine umfassende juristische Theorie der Nakba von der Harvard-Studentin Rabea Eghbariah – und der Vorstand der juristischen Fachzeitschrift schritt in beispielloser Weise ein, um die Veröffentlichung online zu sperren. Nachdem The Intercept berichtet hatte, dass die Website „vernichtet“ worden war, wurde der autoritäre Schritt zu einer Peinlichkeit; und der Beitrag wurde wiederhergestellt. Doch die Studenten sind offensichtlich verunsichert.

Diese Geschichte erinnert uns daran, dass das US-Establishment fest und blindlings pro-Israel ist. Das Gremium, das die Studenten unterdrückte, bestand aus hochrangigen Vertretern: der Professorin Gillian Metzger, die auch in der Rechtsabteilung des Justizministeriums tätig ist, dem leitenden Justizminister Lewis Yelin und Ginger Anders, einer ehemaligen Assistentin des Generalstaatsanwalts der Vereinigten Staaten.

Früher nannten wir solche Leute die herrschende Klasse. Diese hochrangigen Beamten wissen, was amerikanische Werte sind, und heute bedeuten amerikanische Werte, dass sie zu Israel stehen, selbst wenn es Tausende von Kindern massakriert. Diese Werte haben sicherlich mit der Bedeutung der zionistischen Spender für Joe Biden und die Universitäten zu tun, aber sie gehen darüber hinaus und betreffen die Zusammensetzung des US-Establishments. Pro-Israel-Stimmen – einschließlich jüdischer Zionisten – sind ein wichtiges Element der Unternehmenskultur. Sie sind eine generationsübergreifende Kraft. Junge Progressive und junge Juden lehnen Israel ab. Aber sie sind nicht in den Machtstrukturen vertreten.

Eine der aufschlussreichsten Geschichten über das Establishment kam und ging im vergangenen November. Zwei Dutzend führende Anwaltskanzleien schickten einen Brief an die führenden juristischen Fakultäten, darunter Harvard und Columbia, in dem sie erklärten, dass sie keine Studenten von juristischen Fakultäten einstellen würden, die nicht gegen Antisemitismus vorgingen. Und eine dieser Kanzleien, Davis Polk, zog ihre Stellenangebote für drei Studenten zurück, die an pro-palästinensischen Protesten teilgenommen hatten. In dem Schreiben heißt es:

„Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sicherstellen, dass Ihre Studenten, die nach ihrem Abschluss in unseren Kanzleien arbeiten möchten, darauf vorbereitet sind, ein aktiver Teil von Arbeitsgemeinschaften zu sein, die keinerlei Toleranz gegenüber jeglicher Form von Diskriminierung oder Belästigung zeigen, ganz zu schweigen von der Art, die auf dem Campus einiger juristischer Fakultäten stattgefunden hat.“

Ein Partner von Sullivan & Cromwell sagte der New York Times, jüdische Studenten fühlten sich „tatsächlich verängstigt“, „bedroht“ und „verraten“.

Der Brief war ein Schuss vor den Bug der prestigeträchtigen Schulen, lange bevor der Kongress den Präsidenten von Harvard und Penn im Dezember die Leviten las. Schließlich ist die Funktion dieser Schulen – der Grund, warum sich junge Menschen darum reißen, dort aufgenommen zu werden -, dass sie nach ihrem Abschluss in prestigeträchtigen Berufen arbeiten können.

Nur eine Woche nach dem Brief hat die Columbia – schockierenderweise – die Palästina-Solidaritätsgruppen Students for Justice in Palestine (SJP) und Jewish Voice for Peace (JVP) suspendiert.

Das Schreiben der Anwaltskanzleien wurde von zwei jüdischen Vorsitzenden zweier White-Shoe-Kanzleien (Joe Shenker, ehemaliger Vorsitzender von Sullivan and Cromwell, und Brad Karp, derzeitiger Vorsitzender von Paul, Weiss) „angeführt“, wie die Kanzlei Paul, Weiss damals prahlte.

Der Brief wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, als viele Unternehmensführer den Angriff der Hamas auf Israel verurteilten. Der Vorsitzende von Paul, Weiss, Brad Karp, erklärte gegenüber der Times, dass er enttäuscht sei, dass nicht mehr Führungskräfte dies taten – und dass die Unterstützung Israels sich nicht von anderen großen fortschrittlichen Anliegen unterscheide, einschließlich Bürgerrechte und Frauenrechte.

Er kanalisierte seinen Kummer in einer unternehmensweiten E-Mail und drückte auf „Senden“, so wie er es auch nach der Aufhebung des Urteils Roe v. Wade und der Ermordung von George Floyd getan hatte. Aber als amerikanischer Wirtschaftsführer, der die Angriffe der Hamas verurteilte, fühlte er sich überraschend einsam. Ich war enttäuscht, dass sich weniger führende Persönlichkeiten als erwartet nachdrücklich, deutlich und mit moralischer Klarheit zu diesem Thema geäußert haben.“

Etwa zur gleichen Zeit gab es Spenderrevolten von jüdischen Ehemaligen, die sich als solche an den Ivy Schools zu erkennen gaben, mit dem Rückzug von Spenden in Millionenhöhe drohten oder diese Spenden tatsächlich einstellten, weil die Schulen nicht genug gegen pro-palästinensische Demonstrationen unternahmen.

Dies ist nun eine bekannte Geschichte, auf die sich auch die Mainstream-Medien zu konzentrieren beginnen – so haben die Washington Post und Responsible Statecraft über den Einfluss von Milliardären (meist jüdischen Zionisten) auf Politiker und Universitäten in Bezug auf die Nahostpolitik berichtet. Responsible Statecraft sagte, dass Biden an Israel festhält und seine Basis verprellt, weil 9 seiner 25 wichtigsten Spender überzeugte Israel-Unterstützer sind. In der Geschichte der Post hatten die Milliardäre hinter den Kulissen eine Chat-Gruppe gebildet, um den „Krieg der öffentlichen Meinung“ mit den Politikern zu gewinnen, selbst wenn Israel einen physischen Krieg führte.

Die Columbia-Geschichte zeigt uns, dass die Pro-Israel-Ideologie in der US-amerikanischen Unternehmens-/Machtstruktur verankert ist. Die Lehrstühle von Paul, Weiss und Sullivan & Cromwell sind beide in den 60ern. Sie sind die aussterbende Boomer-Generation, aber immer noch an der Macht. Sie verbinden absolute Hingabe an die amerikanische Wirtschaft und die amerikanischen Interessen in der Welt (wie sie sie sehen) mit Hingabe an Israel. (Shenker ist auch ein orthodoxer Rabbiner.)

In ähnlicher Weise schrieb eine führende Marketing-Führungskraft in Hollywood eine E-Mail an ihre Mitarbeiter, in der sie diese aufforderte, nicht mehr mit jemandem zusammenzuarbeiten, der „gegen Israel posten“ würde. Sie schrieb, dass „jeder, der behauptet, Israel begehe einen ‚Völkermord‘, jemand ist, mit dem wir nicht mehr zusammenarbeiten werden, da dies einfach nicht stimmt. Während Juden durch den Verlust von unschuldigen Leben in Gaza am Boden zerstört sind, fühlen wir immense Angst über den steigenden Judenhass auf der ganzen Welt.“

Variety berichtete, dass ihr Unternehmen „eine feste Größe auf roten Teppichen ist und an der Spitze der Markenintegration mit Prominenten“ und den führenden Talentagenturen steht.

Ich glaube, diese Generation von Akteuren, von denen viele jüdisch sind, ist auf dem Weg nach draußen. Das Establishment verändert sich langsam, um die Werte der DEI zu reflektieren. Arabischstämmige Amerikaner und palästinensische Befürworter gewinnen sogar im Establishment an Zugkraft. Die jüdische Gemeinschaft verändert sich auf signifikante Weise. Die Demokraten wenden sich gegen Israel, wie NPR unlängst feststellte.

„Für die jüngere Generation wird Israel zunehmend durch seine Behandlung der Palästinenser definiert, insbesondere in den letzten 20 Jahren unter den rechtsgerichteten Regierungen unter Netanjahu, und für sie ist Israel der Platzhirsch.

Die überwältigende Mehrheit der Demokraten ist der Ansicht, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begeht, auch wenn die führenden Politiker dies leugnen. Antipalästinensische Bigotterie – die Akzeptanz von Apartheid, ethnischer Säuberung und nicht enden wollenden Massakern – wird zu einem kontroversen Thema in der demokratischen Basis.

Aber das sind Fragen der Generationen. Die ältere Generation ist immer noch einem Land verpflichtet, das Kriegsverbrechen begeht. Sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt.

Übersetzt mit deepl.com



