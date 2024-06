https://electronicintifada.net/content/color-gray-hope-rubble-defiance-telling/47146



Farbe im Grau, Hoffnung in den Trümmern, Trost im Erzählen

Von Donya Ahmad Abu Sitta

Die elektronische Intifada



17. Juni 2024



Ein buntes Graffiti zeigt einen Mann, der Bauklötze trägt

Er bringt Farbe und Trotz in das Grau von Gaza. Donya Ahmad Abu Sitta

Die Jugend von Gaza sucht nach allem, was ihr Hoffnung gibt.

Auf dieser Suche laufen sie durch die Straßen und finden nur Zerstörung.

Also beschließen sie, selbst die Hoffnung zu sein.

Der Gaza-Streifen ist grau. Alles ist von Zerstörung und Bombardierung zerschlagen. Doch nach der Invasion in Rafah sind die Menschen in einigen Städten in die Reste ihrer Häuser zurückgekehrt, um sich wieder auf ihre Kinder zu konzentrieren.

Einige haben beschlossen, Farbe aufzutragen, ein Versuch, fröhliche Farben mit Grafiken und Graffiti zu versehen, die unsere Gefühle ausdrücken, die ausdrücken, was wir auf dem Herzen haben.

Jedes Bild hat eine Bedeutung und eine Geschichte.

Die meisten zeigen das Gefühl, dass Hoffnung das Einzige ist, was wir in einer Situation haben, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint.

Ein Bild ist sehr schmerzhaft anzuschauen. Es wurde von einem jungen Mann gemalt, der seine Familie unter den Trümmern ihres Hauses verloren hat. Er hat seine Familie gezeichnet und neben das Bild geschrieben: „Mein Vater wurde hier gemartert!“

Man könnte sagen, das Bild wurde mit dem Blut der Märtyrer gemalt.

Unsere Häuser sind zu Zelten geworden. Unser Leben wurde fast zerstört.

Israel ist kreativ in seiner Zerstörung, kreativ in der Zerstörung von Häusern, Träumen, Leben, Ruhe, Komfort, Schlaf, Studium, Familien.

Die Tage sind hart geworden, und Israel ist eine zutiefst zerstörerische Kraft, die alles verbrennt, angreift und systematisch ins Visier nimmt.

Qalaat Barquq

Mitten in Khan Younis, im südlichen Teil des Gazastreifens, befindet sich die Festung Qalaat Barquq.

Das Fort stammt aus der Zeit der Mamluken und wurde während der Herrschaft des Mamluken-Sultans Barquq im Jahr 1387 errichtet.

Nur die Vorderseite des Forts hat bis in die heutige Zeit überlebt, ebenso wie einer seiner Türme, der von den Einheimischen liebevoll „Turm von Bisa“ genannt wird.

Doch das israelische Militär hat das Gebiet angegriffen und den Turm in Schutt und Asche gelegt.

Israels Angriffe auf archäologische und historische Stätten – darunter die fast 800 Jahre alte Porphyrius-Kirche und das Zentralarchiv des Gazastreifens, in dem historische Dokumente aus den letzten 150 Jahren aufbewahrt werden – sind nicht nur ein Angriff auf unsere Geschichte und unser Erbe.

Es ist psychologische Kriegsführung. Es ist ein Versuch, unser Selbstverständnis und unsere Verbundenheit mit unserem Land zu zerstören.

Es ist ein zentraler Teil von Israels Völkermord.

Er ist genauso zentral wie die systematische Bombardierung unserer Häuser, unserer Fabriken und unserer Büros. Die UNO schätzt, dass mehr als 50 Prozent der Gebäude im Gazastreifen seit dem 7. Oktober durch Israels ungestüme Bombardierung vollständig zerstört worden sind.

Wir haben uns immer gewundert, wie widerstandsfähig unsere Gebäude bei früheren israelischen Angriffen waren. Ja, Dächer und Wände mögen beschädigt worden sein, aber normalerweise überlebten zumindest die Säulen und die meisten Wände, um wieder aufgebaut zu werden.

Diesmal nicht. Diesmal hat Israel seine Zerstörung mit großer Sorgfalt geplant und weder Pfeiler noch Wände übrig gelassen, um den Tod der Liebe zu bezeugen, genauso wie es die Kinder des Gazastreifens ins Visier genommen hat, wobei fast 15.000 getötet wurden und etwa 19.000 zu Waisen wurden.

Einsam wie Säulen.

Traurig wie Tränen.

Grau wie Asche.

Düster wie der Himmel.

Er weiß nicht, was das Morgen bringt.

Isolation

In Gaza lebten wir nicht wie die Menschen in anderen Ländern, auch nicht vor dem israelischen Völkermord.

Aber das Leben war erträglich, sogar süß. Wir hatten zumindest die einfachsten Dinge: Essen, fließendes – wenn auch schmutziges – Wasser, Strom zumindest für einige Stunden am Tag.

In diesem völkermörderischen Krieg wird uns all das vorenthalten. Sogar das Internet wird uns vorenthalten.

Das hat reale Auswirkungen. Da immer mehr Familien und Einzelpersonen versuchen, Gaza zu verlassen, bedeutet der Mangel an Kommunikation, dass diejenigen, die gehen, und diejenigen, die bleiben, nicht miteinander kommunizieren können.

Familien werden auf mehr als eine Weise auseinandergerissen.

Ein Graffiti als Tribut

Die Inschrift lautet: „Die Hoffnung selbst ist schmerzhaft, wenn sie das Einzige ist, was bleibt. Donya Ahmad Abu Sitta

Ich habe einen Bruder, der in Ägypten studiert. Aber nur bei seltenen Gelegenheiten können wir miteinander sprechen. Und nur bei diesen Gelegenheiten kann mein Bruder von seiner Familie hier erfahren.

In ähnlicher Weise haben viele Freiberufler in Gaza ihre Arbeit verloren, weil sie sich nicht auf eine zuverlässige Verbindung verlassen können.

Elend häuft sich auf Elend.

Am 21. Mai ging ich auf die Straßen von Khan Younis, um nach einer Internetverbindung zu suchen. Ich bin von Süden nach Norden gelaufen, bis ich endlich ein Signal fand.

Ich war glücklich wie ein Kind, das ein Spielzeug gefunden hat, nach dem es tagelang gesucht hatte. Wichtig war, dass ich eine Nachricht von Dave, einem Redakteur der Electronic Intifada, erhielt, in der er mir mitteilte, dass eine von mir geschriebene Geschichte veröffentlicht werden würde.

Ich hatte ihn von Rafah aus eingesandt, wo es eine gute Internetverbindung gibt.

Während ich mich mit meinem Bruder unterhielt, der in Ägypten Medizin studiert, sah ich einen Nachrichtenbericht über die Evakuierung des Kamal Adwan Krankenhauses.

Ich arbeitete sofort an diesem Bericht und kehrte am nächsten Tag zurück, um ihn zu senden. Aber das Netz war zusammengebrochen, also ging ich in ein anderes Gebiet, von dem ich wusste, dass es dort eine unregelmäßige Netzverbindung gab.

Drei Stunden lang war die Verbindung jedoch nur so stark, dass meine Mutter und ich WhatsApp-Nachrichten verschicken konnten.

Am nächsten Tag rief meine Mutter eine Freundin an und fragte sie, ob sie wüsste, wo in Khan Younis das Internet verfügbar sei. Sie erwähnte ein bestimmtes Gebiet, das wir erst nach drei Stunden Fußmarsch erreichen konnten.

Dort gab es kein Netz.

Wir kehrten zu unserer Unterkunft zurück, ein weiterer verlorener Tag.

Donya Ahmad Abu Sitta ist Schriftsteller in Gaza.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …