https://english.almayadeen.net/articles/opinion/why-are-scholars-being-targeted-for-stating-facts



Warum werden Gelehrte ins Visier genommen, weil sie Fakten benennen?

Von Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen Englisch

17. Juni 2024

Der Maulkorb für Akademiker, der von angesehenen westlichen Universitäten eingeführt wird, findet statt, da pro-zionistischen, pro-Status-Quo und pro-Völkermord Akademikern freie Hand gegeben wird, die Barbarei Israels“ zu fördern, zu verbreiten und zu analysieren.

x

Eliteinstitutionen auf der ganzen Welt, insbesondere in den Vereinigten Staaten, sind stolz auf ihre gelehrte Gelehrsamkeit, ihre strenge Wissenschaft und ihre bahnbrechende Forschung, die das kollektive Bewusstsein beeinflusst. Dieser Stolz sollte jedoch nicht unangebracht oder einseitig sein. Er sollte auch für Wissenschaftler gelten, die das völkermörderische Regime „Israels“ kritisieren und den Mut haben, bahnbrechende, bahnbrechende und vergleichende Analysen der historischen und gegenwärtigen Realitäten vorzunehmen, um das Wissen zu diesem Thema zu erweitern.

Das war bei der Harvard-Universität, einer der renommiertesten Institutionen der Welt, sicherlich nicht der Fall. Die Law Review der Universität beschloss, den Artikel des renommierten palästinensischen Menschenrechtsanwalts Rabea Eghbariah zu löschen, dessen Aufsatz der erste war, der von einem palästinensischen Rechtswissenschaftler in der angesehenen Zeitschrift Harvard Law Review veröffentlicht wurde. Der Kern seines Aufsatzes ist ein Argument, das die Nakba von 1948 als formales, rechtliches Konzept etabliert, das seinen Geltungsbereich und seine Anwendung ausweitet. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Vergleich zwischen der Nakba von 1948 und Israels“ Völkermord in Gaza im Jahr 2024.

Doch aus heiterem Himmel wurde Eghbariahs Arbeit von der Harvard Law Review einer ungerechtfertigten redaktionellen Prüfung unterzogen und daraufhin zensiert. Die Entscheidung, seinen Artikel zu zensieren, wurde vom Direktorium der Zeitschrift getroffen, das Eghbariahs fundierte Argumente zur palästinensischen Sache ins Visier nahm. Er wurde von den Machthabern absichtlich zurückgedrängt.

Seine Schmach endete nicht in Harvard, sondern auch bei Redakteuren einer anderen Ivy-League-Schule. Die Columbia University wandte sich an den Menschenrechtsanwalt, und Studenten der Columbia Law Review baten ihn um einen neuen Artikel. Acht Monate nach „Israels“ Völkermord in Gaza wurde Eghbariahs Arbeit jedoch vom Vorstand der Columbia Law Review, der sich aus Juraprofessoren und ehemaligen Studenten zusammensetzt, die die Studenten der Zeitschrift beaufsichtigen, unterbunden. Nach der Veröffentlichung auf der Website der CLR nahm der Vorstand der Zeitschrift die gesamte Website vom Netz und erklärte, die Seite befinde sich in der „Wartung“. Eine solche Behandlung wurde einem Wissenschaftler zuteil, obwohl Eghbariah fünf Monate lang mit der CLR-Redaktion zusammengearbeitet und einen mehr als hundert Seiten langen Artikel zu diesem Thema verfasst hatte.

Eine solche Zensur ist völlig unangebracht. Eghbariahs Artikel diente lediglich dazu, die Argumente für die Berücksichtigung der Nakba als Rechtsbegriff im Völkerrecht zu erweitern. Seine Erkenntnisse zielen darauf ab, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der die Nakba mit Völkermord und Apartheid in Südafrika gleichsetzt, was im Grunde genommen richtig ist.

Wenn man sich die Argumente genau ansieht, dann ähnelt das, was sich in Gaza abspielt, auf unheimliche Weise den Gräueltaten, die in Nazi-Deutschland oder in Südafrika vor 1994 begangen wurden, da „Israel“ den Gazastreifen überfällt und seine illegalen Siedlungen auf palästinensischem Land weiter ausbaut. Ähnlich wie bei der Apartheid in Südafrika ist die unbestreitbare Tatsache, dass die Palästinenser systematisch zu Bürgern zweiter Klasse degradiert wurden und ungestraft abgeschlachtet werden, wie es während des Massakers von Sharpeville 1960 der Fall war.

Auch das Element des Rassismus im Zionismus ist nicht zu vernachlässigen, da es auch heute noch weit verbreitet ist. Auch die Nakba war durch ethnische Säuberungen, die Zwangsvertreibung der einheimischen Bevölkerung und die Enteignung von Eigentum, Besitz und Land gekennzeichnet.

Auch der israelische Völkermord von 2024 ist in dieser Hinsicht nicht anders.

Der Beitrag von Eghbariah ist daher von großer Bedeutung. Laut der früheren Chefredakteurin des CLR, Margaret Hassel, füllt sein Werk eine bemerkenswerte Lücke in der juristischen Literatur und hat für mehr rechtliche und moralische Klarheit zu diesem Thema gesorgt. Es ist nicht nachvollziehbar, dass er Gegenstand von Interventionen des Redaktionsausschusses war, die ansonsten immer seltener werden. Solche seltenen Vorkommnisse wurden nicht von allen CLR-Redakteuren gut aufgenommen. Die Beauftragte für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration der Zeitschrift, Erika Lopez, erklärte, sie sei empört über die Intervention und den umfangreichen Redaktionsprozess der CLR.

Tatsächlich schaden solche Eingriffe dem Ruf von Institutionen wie Harvard und Columbia. Sie zeigen, dass selbst Wissenschaftler, die bahnbrechende Arbeiten zur Widerlegung der mörderischen Kampagne Israels“ verfassen, indem sie historische Präzedenzfälle anführen, rechtliche Rahmenbedingungen schaffen und an das moralische Gewissen appellieren, einen Maulkorb verpasst bekommen. Ein solcher Maulkorb entsteht, wenn pro-zionistische, pro-Status-quo und pro-Völkermord-Akademiker freie Hand erhalten, um Israels“ Barbarei zu fördern, zu verbreiten und zu analysieren. Viele dieser pro-zionistischen Akademiker haben pro-palästinensische Demonstranten auf dem Universitätsgelände angegriffen und diejenigen zensiert, die die israelische Brutalität anprangern. Dennoch wurde kaum etwas gegen sie oder Nakba-Leugner unternommen, die weiterhin Publikationen herausgeben, die Israel vor allgemeiner Kritik schützen.

Es ist daher unerlässlich, sich mit Gelehrten wie Eghbariah zu solidarisieren. Sein wissenschaftliches Geschick und seine Fähigkeit, Analogien zwischen Völkermorden zu ziehen, sind in der heutigen Zeit immer wichtiger. Ein Großteil seiner Kontroverse ist konstruiert, und diejenigen, die ihn zensieren, tun dies ohne triftigen Grund, ohne Rechtfertigung und ohne sachliche Beweise. Tatsächlich bestätigt eine solche Unterdrückung nur die Einsichten und rechtfertigt die Ansichten von Wissenschaftlern, die Licht auf die erschütternden Realitäten werfen, die die Welt berücksichtigen muss, wenn sie den Völkermord „Israels“ untersucht.

Für diejenigen, die sich für die palästinensische Sache einsetzen, ist die Sache jedoch klar. Man sollte sich die Frage stellen: Warum werden Wissenschaftler an angesehenen Universitäten angegriffen, weil sie Fakten nennen?

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …