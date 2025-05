Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Die MAGA-isierung Israels: Wie die amerikanische Heritage Foundation plant, den jüdischen Staat zu „bekehren“

Die rechte Organisation, die den amerikanischen Plan zur Demontage der liberalen Demokratie in Trumps zweiter Amtszeit ausgearbeitet hat, „macht Alija“ und schmeichelt sich über gleichgesinnte Gruppen wie das einflussreiche Kohelet Policy Forum bei der Regierung Netanjahu ein.

Ein Aktivist in Tel Aviv trägt eine Trump-Maske und hält eine Netanjahu-Puppe während einer Protestaktion im April. Seit Trumps Rückkehr konzentriert sich Heritage auf ein einziges Land. Bildnachweis: Ohad Zwigenberg/AP

Nettanel Slyomovics

25. Mai 2025, 17:30 Uhr IDT

Während seiner einzigen Fernsehdebatte mit Kamala Harris versuchte Donald Trump, sich vom Projekt 2025 zu distanzieren. „Ich habe nichts mit dem Projekt 2025 zu tun“, sagte er in der Präsidentschaftsdebatte von ABC News. „Ich habe es nicht gelesen. Ich will es absichtlich nicht lesen. Ich werde es nicht lesen. Das war eine Gruppe von Leuten, die sich zusammengetan haben und einige Ideen hatten, einige davon gut, andere schlecht, aber das spielt keine Rolle. Ich habe nichts damit zu tun.“

Trumps Leugnung seiner Verbindungen zum Projekt 2025 vor der Wahl war kein Zufall, obwohl er einige der Autoren in Reden im Jahr 2022 gelobt hatte. Der detaillierte politische Entwurf für seine zweite Amtszeit, der von einem konservativen Think Tank in Washington ausgearbeitet und 2023 offiziell veröffentlicht wurde, verbreitete sich während des Wahlkampfs im vergangenen Jahr wie ein Lauffeuer. Eine NBC-Umfrage vor der Wahl ergab, dass 57 Prozent der Amerikaner – darunter viele Trump-Anhänger – den Plan ablehnten. Nach seiner Amtseinführung wurde das Projekt 2025 jedoch schnell zur offiziellen Politik des Präsidenten.

Das 920-seitige Dokument, das von mehr als 100 Organisationen und Personen verfasst wurde, die an der ersten Trump-Regierung beteiligt waren oder in ihr gedient haben, schlägt eine umfassende Reform der gesamten Bundesregierung vor, die dem Präsidenten Macht in einem Ausmaß verleihen soll, das das grundlegende Verfassungsprinzip der Gewaltenteilung gefährdet.

Außenpolitik ist kein Schwerpunkt der von Heritage ausgearbeiteten Politik, aber seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat die Organisation ein Land von besonderem Interesse herausgegriffen: Israel.

Im April traf eine Delegation hochrangiger Vertreter der Stiftung in Israel ein. Ihr Besuch, der mit dem einer offiziellen Delegation aus China oder den Vereinigten Staaten hätte konkurrieren können, umfasste Treffen mit Premierminister Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Israel Katz, Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer und Außenminister Gideon Sa’ar; außerdem nahm die Gruppe am vergangenen Monat in Jerusalem am International Policy Summit des Jewish News Syndicate teil.

Ein neuer Außenposten in Jerusalem

In einem Interview mit The Daily Signal, der Website der Organisation, sagte Victoria Coates, Vizepräsidentin für nationale Sicherheit und Außenpolitik der Stiftung, vor der Kulisse der Küste von Tel Aviv: „Wir sind hier, weil Heritage sich tief für die Beziehungen zwischen den USA und Israel engagiert. Wir haben gerade letzten Monat die „U.S.-Israel Strategy“ veröffentlicht. Wir arbeiten seit einiger Zeit am Projekt Esther zur Bekämpfung des Antisemitismus in den Vereinigten Staaten und haben nun drei Mitarbeiter in Jerusalem, unsere einzigen Mitarbeiter, die nicht in den USA leben.“

Die drei sind in Israel vielleicht keine bekannten Namen, aber sie haben eine klare Gemeinsamkeit: Alle drei haben zuvor für das in Jerusalem ansässige Kohelet Policy Forum gearbeitet oder waren diesem verbunden – einem konservativen, libertären Think Tank, der eine zentrale Rolle bei der Förderung von Netanjahus Justizreform gespielt hat. Der Besuch, so Coates, „war einfach eine Gelegenheit, in einem kritischen Moment, kurz vor dem hundertsten Tag der Präsidentschaft von Donald Trump, mit unseren israelischen Kollegen auf einen Nenner zu kommen“.

Daniel Flesch, Senior Analyst für den Nahen Osten und Nordafrika bei der Heritage Foundation, der der Delegation angehörte, twitterte begeistert, dass sie über „die wachsende Präsenz der Heritage Foundation im jüdischen Staat“ gesprochen hätten. Die größere Frage bleibt jedoch: Warum ist Israel Gegenstand eines so gesteigerten Interesses unter den Architekten von Trumps politischer Revolution?

Kevin Roberts, Präsident der Heritage Foundation, bei der Margaret Thatcher Freedom Lecture 2023 in Washington. Bildnachweis: J. Scott Applewhite/AP

Das Land „befindet sich in einer zweiten amerikanischen Revolution, die unblutig bleiben wird, wenn die Linke dies zulässt“, sagte Kevin D. Roberts, Präsident der Heritage Foundation, in einem Interview in Steve Bannons Sendung „War Room“ im Jahr 2024.

Eine ebenso wichtige Frage tauchte letzte Woche auf, als Netanjahu den Außen- und Verteidigungsausschuss der Knesset mit der Aussage überraschte: „Ich denke, wir werden einen Punkt erreichen, an dem wir uns von der amerikanischen Sicherheitshilfe lösen werden.“ Ist der Schritt der Heritage Foundation, eine Präsenz in Israel aufzubauen, sich mit Kohelet zu verbünden und sich mit hochrangigen Beamten zu treffen, die mit ihren Bemühungen um die Beendigung der US-Hilfe für Israel in Verbindung stehen, damit verbunden?

Wie Heritage von Reagan zur Revolution kam

Die Heritage Foundation wurde 1973 von Joseph Coors, dem Präsidenten der Coors Brewing Company, gegründet. Inspiration war das Powell-Memorandum von 1971, ein wegweisendes Manifest, das der Jurist Lewis Powell vor seiner Ernennung zum Richter am Obersten Gerichtshof durch Präsident Richard Nixon verfasst hatte.

Das Memorandum enthielt eine langfristige Strategie für Wirtschaftsführer zum Abbau der durch Franklin D. Roosevelts New Deal geschaffenen Wirtschaftsordnung. Mit Blick auf die nächsten Jahrzehnte forderte Powells strategischer Plan den Aufbau einer konservativen Infrastruktur, die in der Lage sein sollte, die Kontrolle über den Kongress, das Weiße Haus und den Obersten Gerichtshof zu übernehmen. Powell war über alle Erwartungen erfolgreich, und die Heritage Foundation ist ein Beispiel dafür.

Die Organisation zog schnell konservative Intellektuelle an, die die Republikanische Partei nach rechts drängen wollten. Ihre Strategie war einfach: detaillierte Gesetzesvorschläge, Grundsatzdokumente und Amicus-Schriftsätze auszuarbeiten und Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, um eine konservative Agenda zu legitimieren. Weiterlesen in haaretz.com

