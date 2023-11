The mainstream media are pro-Israel propaganda | Red Flag How do you present a „balanced“ picture of genocide? Trainee journalists should think seriously about this question. Their future career will probably depend on it. You must be impartial and allow every point of view to be represented. So make sure you interview the major pro-genocide voices.

Die Mainstream-Medien sind pro-israelische Propaganda

von Daniel Taylor

12. November 2023

Wie kann man ein „ausgewogenes“ Bild von einem Völkermord zeichnen? Über diese Frage sollten angehende Journalisten ernsthaft nachdenken. Ihre zukünftige Karriere wird wahrscheinlich davon abhängen. Sie müssen unparteiisch sein und alle Standpunkte vertreten können. Interviewen Sie also unbedingt die wichtigsten Befürworter des Völkermordes. Lassen Sie sie in aller Ruhe erklären, warum es gut ist, unterdrückte Zivilisten zu töten und ihnen ihr Land zu stehlen. Schließlich wollen Sie nicht, dass Ihr Publikum denkt, Sie seien voreingenommen gegen Massenmord.

Momente wie dieser beweisen, dass journalistische Objektivität ein Mythos ist. Es sind nicht nur die rechtsgerichteten Konzernmedien, deren Voreingenommenheit für Völkermord völlig erwartbar und nicht überraschend ist. Dieselben privaten Medien, die die Folterung von Flüchtlingen feiern und den Serienmörder Ben Roberts-Smith zum Superstar gemacht haben, verhalten sich genau so, wie man es erwartet.

Aber die Sender, die behaupten, besser zu sein – wie unser „öffentlicher“ Sender ABC und die maßgeblichen liberalen Sender – unterscheiden sich nicht grundlegend. Tatsächlich ist ihre antipalästinensische Voreingenommenheit so extrem, dass die ABC-Journalisten selbst gerade einen kleinen Aufstand darüber gemacht haben, da sie manchmal zu unfreiwilligen Komplizen in der Propagandakampagne eines Völkermordes gemacht werden.

Die extremeren Methoden der rechtsgerichteten Medien können uns zeigen, wie das System funktioniert. Als das israelische Militär das Jabalia-Flüchtlingslager in Gaza bombardierte, feierte der Australian mit der Schlagzeile: „Israelischer Luftangriff schaltet Hamas-Chef aus, der sich unter Flüchtlingslager versteckt“. Der Artikel, in dem unbestätigte IDF-Quellen zitiert wurden, lieferte auch eine Rechtfertigung für die israelischen Bombenangriffe auf Krankenhäuser in Gaza.

Der Daily Telegraph vergaß in seiner Schlagzeile zu erwähnen, dass in Jabalia überhaupt Palästinenser ums Leben gekommen waren, nur ein „Top-Terrorist“. Allerdings wurde die Frage aufgeworfen, ob es sich bei dem Ort überhaupt um ein Flüchtlingslager handelt: „Hamas-Top-Terrorist in ‚Flüchtlingslager‘ getötet, 11 israelische Soldaten sterben“.

Warum eigentlich nicht? Für Australiens rechtsgerichtete Presse sind Muslime immer die Aggressoren. Die Unterdrückten sind immer Teil eines ausgeklügelten Plans. Nichts ist jemals so, wie es scheint. Aufgeweckte Intellektuelle erfinden die globale Erwärmung, um eine kommunistische Machtübernahme zu rechtfertigen; Palästinenser geben vor, ein Flüchtlingslager zu sein, um Israel schlecht aussehen zu lassen, wenn es sie in die Luft jagt. Bei allem „populistischen“ Anspruch sind in den rechten Zeitungen immer die Reichen und Mächtigen die Opfer. Ihre Leser sind bereits darauf vorbereitet, die konspirative Propaganda des israelischen Militärs und der Regierung zu schlucken.

Wie der Aufstand der ABC-Journalisten zeigt, ist diese Methode jedoch nicht auf die rechtsextremen Zeitungen beschränkt. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie die IDF und die israelische Regierung zitieren, um Einblicke in die von ihnen verübten Massaker zu erhalten. Sprechen Sie nicht über die Palästinenser, sondern über die Hamas. Wenn die Hamas Zivilisten tötet, hat sie „Terrorismus“ begangen, aber wenn Israel Zivilisten tötet, sind diese Menschen einfach „bei einem Luftangriff gestorben“. Die israelischen Todesfälle sind Tragödien, die im Detail untersucht und erzählt werden müssen; die palästinensischen Todesfälle sind, wenn überhaupt, nur Statistiken.

Die ABC-Sendung 7.30 wurde praktisch der israelischen Militärpropagandamaschine überlassen. Im Laufe des Bombardements hat der Sender den offiziellen und inoffiziellen Sprechern Israels Raum gegeben, ihre eigenen Gräueltaten zu leugnen. Ehud Olmert, Israels ehemaliger Premierminister, wurde in einem Wohnzimmer in einem friedlichen, grünen Vorort von Tel Aviv interviewt. Er sagte über das israelische Massaker im größten Flüchtlingslager in Gaza: „Jeder, der dort anwesend war, gehörte zur Hamas und zur kämpfenden Gruppe der Hamas. Sie wurden getötet, aber sie waren keine unschuldigen Zivilisten“.

Die Moderatorin Sarah Ferguson stellte ihren Gast nicht wegen dieser völlig irrsinnigen, der Realität widersprechenden Bemerkung zur Rede. Stattdessen lud sie Olmert ein, über den humanitären Ansatz des israelischen Militärs zu sprechen und darüber, wie sorgfältig und ängstlich sie die Auswirkungen ihrer Aktionen abwägen. Können wir uns vorstellen, dass ein solches Interview mit einem Hamas-Führer geführt wird? Einem russischen Regierungssprecher?

Das Interview mit Olmert war einer der Auslöser für die interne Revolte bei der ABC. Aber das war nicht Fergusons erstes Mal. Als das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza während des israelischen Angriffs bombardiert wurde, ließ sie zu, dass ein IDF-Sprecher zehn Minuten lang unwidersprochen erklärte, die Palästinenser hätten sich das selbst angetan. („Wir greifen keine medizinischen Einrichtungen an“, sagte Oberstleutnant Peter Lerner. Das war am 19. Oktober. Am 11. November meldete die Weltgesundheitsorganisation, dass Israel vier der verbliebenen Krankenhäuser im Gazastreifen bombardiert.)

Zuvor hatte der israelische Regierungspropagandist Mark Regev einen eigenen zehnminütigen Beitrag auf 7.30 Uhr erhalten, um zu erklären, dass die Palästinenser die Opferzahlen fälschen und übertreiben.

Ferguson stand im vergangenen Jahr im Mittelpunkt einer Kontroverse wegen ihres Berichts „Fox and the Big Lie“, in dem sie Rupert Murdochs Fox News für die Verbreitung von Lügen über die US-Wahl 2020 kritisierte. Doch ihr eigenes Programm ist zu einem beständigen, freundlichen Ventil für Verschwörungstheorien und Desinformationen geworden, die vom israelischen Militär und seinen Sprechern verbreitet werden.

Einen „ausgewogenen“, „unparteiischen“ Bericht über den Völkermord in Gaza zu präsentieren, ist lächerlich: Um wahrheitsgemäß und objektiv zu sein, muss man zunächst einmal anerkennen, dass Israel die Palästinenser unterdrückt. Aber die ABC bemüht sich nicht einmal um Ausgewogenheit. Sie fördert systematisch und konsequent die Argumente eines völkermörderischen Apartheidregimes.

In ihrer jüngsten Sitzung beklagten sich die ABC-Journalisten darüber, dass sie nicht in der Lage seien, einfache, wahrheitsgemäße Begriffe wie „Invasion“ oder „Besatzung“ zu verwenden, um Israels Verhalten zu beschreiben, und dass sogar die Verwendung des Wortes „Palästina“ einem „generellen Verbot“ unterliege.

Es geht nicht nur um Sarah Ferguson, es geht nicht nur um die ABC und es geht nicht nur um dieses Mal. Als Israel 2008 1.400 Menschen im Gazastreifen tötete, ergab eine umfassende Studie der New York Times, dass über israelische Tote 25 Mal mehr berichtet wurde als über palästinensische Tote, während die Palästinenser durchweg als die Aggressoren gegen die Macht dargestellt wurden, die sie belagerte und bombardierte.

Marda Dunskys Buch „Pens and Swords“ aus dem Jahr 2007 zeigt, dass die renommiertesten US-Medien über Palästina durchweg in einer Weise berichteten, die israelische Verbrechen verharmloste und die Beteiligung der USA verbarg. Greg Philo und Mike Berry stellten in ihrem 2004 erschienenen Buch Bad News from Israel fest, dass die britische Presse in ähnlicher Weise berichtete.

Und warum? Israel verfügt natürlich über eine ausgeklügelte Werbemaschinerie, die durch brutale Gewalt unterstützt wird. Ausländischen Journalisten ist die Einreise in den Gazastreifen untersagt, während Israel sein Massaker durchführt; sie stehen auf dem „Hügel der Schande“, zwei Kilometer von der Grenze entfernt, Schlange, um ihre Berichte abzugeben. Vierzig Journalisten wurden während der Bombardierung und der Invasion in Gaza getötet.

Das israelische Militär produziert mit phänomenaler Geschwindigkeit und Raffinesse dramatische Pressemitteilungen, Video-Propaganda und Presse-Briefings. Nicht lange nach der Explosion des Al-Ahli-Krankenhauses hatte die IDF ein überzeugendes Video produziert, das offenbar bewies, dass eine palästinensische Rakete die Explosion verursacht hatte. Es dauerte eine Weile, bis einige Journalisten der New York Times umfassend beweisen konnten, dass das Video völlig irrelevant war, dass die gezeigte Rakete sich nicht in der Nähe des Krankenhauses befand und dass sie die Explosion nicht verursacht haben konnte. Aber egal: Die israelische Propaganda hatte ihre Arbeit getan, und nun konnten die Nachrichtenagenturen fröhlich die israelische Linie berichten.

Journalisten sind darauf trainiert, „ausgewogen“ zu berichten und „glaubwürdigen“ Quellen zu vertrauen. Dies führt zu einer inhärenten Voreingenommenheit gegenüber den Mächtigen. Wenn eine Bevölkerung unterdrückt wird, stellt die „Ausgewogenheit“ ihres Leidens gegenüber der Propaganda ihres Unterdrückers die Unterdrückung als einen Konflikt zwischen zwei Gleichen dar, von denen jeder seinen eigenen gültigen Standpunkt hat. Unterdrücker sind per definitionem „glaubwürdige Quellen“: Sie haben die Titel, die Abschlüsse, die großen Büros, die Medaillen, die Teams von Forschern und Videoredakteuren, den Komfort und die Sicherheit, um ihr Zielpublikum zu empfangen und zu begeistern.

Auch wenn einige Journalisten sich dieses Ungleichgewichts bewusst sind und alles tun, um sich dagegen zu wehren – manchmal werden gute Artikel in allgemein schlechten Publikationen veröffentlicht – bedeutet die Natur der Unterdrückung, dass alle großen Medien von Natur aus zugunsten mächtiger Institutionen voreingenommen sind. Mehr als das: Sie sind mächtige Institutionen, und in Momenten wie diesem – wenn die westliche Außenpolitik als völkermörderischer Wahnsinn entlarvt wird – spielen sie eine wichtige Rolle dabei, die Unzufriedenheit zu unterdrücken.

„Öffentliche“ Nachrichtensender wie ABC und „liberale“ wie die New York Times unterscheiden sich nicht grundlegend von den Rechtsextremisten bei Fox. Sie werden von der Spitze her vom gleichen politischen und wirtschaftlichen Establishment kontrolliert, das eine enge militärische und diplomatische Allianz mit Israel eingegangen ist. Ihre Institutionen und ihre Spitzenmanager sind verantwortungsbewusste und loyale Mitglieder einer politischen Elite, die nur ein einziges Anliegen hat: die Kritik an einem wichtigen Verbündeten im Nahen Osten zu begrenzen.

Keine westliche Regierung würde einen „öffentlichen“ Sender finanzieren, der die volle Wahrheit über die Ursachen und die Art der Unterdrückung der Palästinenser durch Israel sagt, genauso wenig wie ein mittelalterlicher König einer Kirche erlauben würde, den Sturz des Feudalismus zu predigen. Wie sehr sich die Spitzenmanager der Murdoch-Presse und der ABC auch gegenseitig kritisieren mögen, so sind sie doch letztlich im selben Team: Sie verteidigen den westlichen Imperialismus.

Die ABC-Journalisten, die sich gegen die Voreingenommenheit ihrer Chefs gewehrt haben, sind hoffentlich ein Zeichen dafür, dass es in Zukunft mehr Widerstand geben wird. Aber diejenigen unter uns, die sich mit den Palästinensern solidarisieren wollen, können nicht darauf warten, dass die westlichen Medien aufwachen, genauso wenig wie wir darauf warten können, dass die westlichen Politiker ein Gewissen finden. Die Solidaritätsbewegung mit den Palästinensern braucht ihre eigenen Medien, die die Wahrheit sagen und fest an der Seite der Unterdrückten in ihrem Kampf für Gerechtigkeit stehen.

Das ist das Projekt von Red Flag, und wir hoffen, dass wir mit unserer bisherigen Berichterstattung und Analyse über Palästina einen Beitrag dazu geleistet haben. Aber es gibt noch viel mehr zu sagen, und es überrascht nicht, dass unsere Mittel begrenzt sind. Wir sind auf die Unterstützung unserer Leser durch Abonnements und Spenden angewiesen. Unterstützen Sie unsere Arbeit, damit wir der zionistischen Propaganda weiterhin entgegentreten können. Übersetzt mit Deepl.com



