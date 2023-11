https://www.middleeastmonitor.com/20231112-anyone-who-supports-hamas-should-be-eliminated-israeli-minister/



Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir (C) in Jerusalem, Israel. am 30. Oktober 2023 [Alexi J. Rosenfeld/Getty Images]

Jeder, der die Hamas unterstützt, sollte eliminiert werden: Israelischer Minister

November 12, 2023

Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sagte, dass jeder, der die Hamas unterstützt, „eliminiert“ werden sollte, berichtet die Agentur Anadolu.

In einem Interview mit dem israelischen Kanal 12 sagte Ben-Gvir: „Um es klar zu sagen, wenn sie sagen, dass die Hamas eliminiert werden muss, bedeutet das auch, dass diejenigen, die singen, diejenigen, die sie unterstützen und diejenigen, die Süßigkeiten verteilen, all das sind Terroristen.

Sie sollten alle eliminiert werden

fügte der Minister hinzu.

Ben-Gvir, der in letzter Zeit durch die Verteilung von Waffen an Zivilisten in ganz Israel und an jüdische Siedler im besetzten Westjordanland in Erscheinung getreten ist, ist für seine jüdisch-suprematistischen Ansichten bekannt.

Israelischen Medienberichten zufolge wurden im Rahmen von Ben-Gvirs Kampagne zur Bewaffnung von Zivilisten und Siedlern etwa 25 000 Waffen sowie Munition und anderes Kriegsmaterial von israelischen Waffenfirmen gekauft.

Er teilte auch Fotos von Personen, die aufgrund ihrer Beiträge in den sozialen Medien nach den Ereignissen vom 7. Oktober vor der israelischen Flagge in Handschellen festgehalten wurden.

Ben-Gvir war ein ehemaliges Mitglied der rassistischen Kahane-Bewegung, die 1998 von Israel wegen terroristischer Handlungen verboten und von den USA als terroristische Organisation eingestuft wurde.

Aufgrund seiner radikalen Überzeugungen wurde er auch vom Militärdienst befreit.

Darüber hinaus wurden 53 Anklagen gegen den israelischen Minister wegen „Hass, provokativer Reden und Rassismus“ vorbereitet.

Im Jahr 2007 wurde er wegen „Rassismus und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung“ verurteilt.

Ben-Gvir wurde von Premierminister Benjamin Netanjahu in das Ministerium für nationale Sicherheit berufen, das für die Strafverfolgung im Lande zuständig ist.

