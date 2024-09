https://www.middleeastmonitor.com/20240921-big-techs-complicity-in-genocide-the-unforgivable-silence-of-online-platforms/



Die Mitschuld der großen Technologieunternehmen am Völkermord: Das unverzeihliche Schweigen der Online-Plattformen

von Ziyad Motala



21. September 2024

Ein Blick auf die Google-Zentrale in Mountain View, Kalifornien, USA, am 23. März 2024 [Tayfun Coşkun – Anadolu Agency]

Ein vernichtender Bericht mit dem Titel „Palestinian Digital Rights, Genocide, and Big Tech Accountability“ (Palästinensische digitale Rechte, Völkermord und Rechenschaftspflicht der großen Technologieunternehmen) von 7amleh, einer palästinensisch geführten gemeinnützigen Organisation, die sich für den Schutz der Menschenrechte von Palästinensern einsetzt, hat die beunruhigende und aktive Rolle großer Online-Plattformen und großer Technologieunternehmen bei der Aufrechterhaltung von Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser offengelegt. Während die Welt den Schrecken in Gaza zusieht, darf die Rolle dieser digitalen Komplizen nicht ignoriert werden. Der Bericht hebt hervor, dass Plattformen wie Meta, X, YouTube und die Technologiegiganten Google und Amazon diese Gräueltaten ermöglicht, erleichtert und sogar davon profitiert haben, indem sie Kriegsverbrechen unter einem digitalen Deckmantel effektiv abschirmen.

Die Ergebnisse sind eine erschütternde Anklage dagegen, wie große Technologieunternehmen unter dem Deckmantel der Neutralität zu aktiven Teilnehmern an Zensur, Desinformation und Anstiftung zur Gewalt geworden sind. Sie haben eine entscheidende Infrastruktur bereitgestellt, die die militärischen Aktionen Israels unterstützt, und es ermöglicht, ihre Plattformen als Waffen einzusetzen, palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen und gleichzeitig Hassreden und Aufrufe zum Völkermord zu verstärken. Die Mittäterschaft dieser Plattformen ist kein bloßes Versehen, sondern ein fest verankertes System bewusster Entscheidungen, bei dem Gewinne Vorrang vor Menschenrechten haben.

Systematische Zensur palästinensischer Stimmen

Im Mittelpunkt der Ergebnisse des Berichts steht ein schockierendes Muster systematischer Zensur, das sich gegen palästinensische Stimmen richtet. Zwischen Oktober 2023 und Juli 2024 wurden über 1.350 Fälle von Zensur auf großen Plattformen wie Facebook, Instagram, X und TikTok dokumentiert. Diese Plattformen richteten sich unverhältnismäßig stark gegen palästinensische Journalisten, Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger, wobei die Plattformen von Meta zu den schlimmsten Tätern gehörten. Die Zensur nahm viele Formen an: Konten wurden gesperrt, das Entfernen von Inhalten wurde zur Routine und die Verbreitung pro-palästinensischer Narrative wurde stark eingeschränkt.

Die Änderungen des manipulativen Algorithmus von Meta spielten bei dieser Zensur eine Schlüsselrolle. Der Bericht enthüllt, dass Meta während des andauernden Krieges im Gazastreifen seine Richtlinien zur Inhaltsmoderation geändert hat, um die Schwelle für die Meldung palästinensischer Inhalte zu senken, die Genauigkeit seiner Filter zu verringern und unnötige Sperrungen auszulösen. Bei palästinensischen Inhalten arbeiteten die Filter von Meta mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 25 Prozent für einen Verstoß, verglichen mit den üblichen 80 Prozent, die anderswo angewendet werden. Diese sogenannten „temporären Risikomaßnahmen“ wurden nie aufgehoben, was eine übermäßige Kontrolle der palästinensischen Content-Ersteller ermöglichte. Dies ist kein Einzelfall – es handelt sich um eine kalkulierte, diskriminierende Politik, die marginalisierte Stimmen zum Schweigen bringt und den freien Informationsfluss zu einer Zeit behindert, in der er am dringendsten benötigt wird.

Wie der Bericht von 7amleh hervorhebt, haben Metas gebrochene Versprechen, die Meinungsfreiheit zu schützen, in Verbindung mit seiner voreingenommenen Moderation von Inhalten die Situation für Palästinenser verschlimmert. Human Rights Watch hatte Meta bereits wegen seiner systematischen Zensur palästinensischer Stimmen während des Krieges verurteilt, wobei über 1.050 Fälle von Inhaltsentfernungen auf Facebook und Instagram verzeichnet wurden. In fast allen Fällen richtete sich diese Zensur gegen friedliche, pro-palästinensische Inhalte, während gewalttätige, anti-palästinensische Inhalte unkontrolliert gedeihen konnten. Kommentare wie „Free Palestine“, „Stop the Genocide“ und „Ceasefire Now“ wurden gemäß den Spam-Richtlinien von Meta entfernt, was eine gefährliche Doppelmoral widerspiegelt, die den legitimen politischen Diskurs erstickt.

Plattformen als Instrumente des Völkermords

Der Bericht macht deutlich, dass Online-Plattformen nicht einfach nur neutrale Foren sind, sondern zu Instrumenten der Anstiftung zum Völkermord geworden sind. Zwischen Oktober 2023 und Juli 2024 wurden über 3.300 Fälle von schädlichen Inhalten – einschließlich Anstiftung zum Völkermord – dokumentiert, die meisten davon auf X und Facebook. Diese Plattformen ermöglichten es hochrangigen israelischen Beamten und anderen Nutzern, offen zur Ausrottung der Palästinenser aufzurufen und sie als „Untermenschen“, „Tiere“ und Schlimmeres zu entmenschlichen. Diese völkermörderische Rhetorik war nicht auf obskure Ecken des Internets beschränkt. Sie wurde von genau den Plattformen gefördert, verstärkt und unangefochten gelassen, die behaupten, sich für Gemeinschaftsstandards und Menschenrechte einzusetzen.

So beschrieb beispielsweise der stellvertretende Bürgermeister von Jerusalem in einem Beitrag vom Dezember 2023 auf X palästinensische Häftlinge mit verbundenen Augen als „Ameisen“ und forderte, sie lebendig zu begraben. Obwohl dieser spezielle Beitrag schließlich entfernt wurde, bleiben unzählige andere Beiträge dieser Art erhalten und schüren ein Klima der Gewalt und Entmenschlichung gegenüber Palästinensern. Dieses Versäumnis, Hassreden direkt zu bekämpfen, verstößt gegen das Völkerrecht, insbesondere angesichts des Beschlusses des Internationalen Gerichtshofs vom Januar 2024, der Israel anwies, Anstiftung zum Völkermord zu verhindern und zu bestrafen.

Diese Plattformen kommen nicht nur ihrer Pflicht zum Schutz der Meinungsfreiheit nicht nach, sondern fördern aktiv die Verbreitung von Völkermordpropaganda. Im Fall von Meta beschreibt der Bericht, wie zwischen Oktober und November 2023 über 9.500 Anträge auf Löschung von der israelischen Regierung an Meta gesendet wurden, wobei die Befolgungsquote schockierende 94 Prozent betrug. Diese hohe Kooperationsrate mit einem Staat, der aktiv Kriegsverbrechen begeht, wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der ethischen Grenzen dieser Unternehmen auf. Die Entscheidung von Meta, solchen Anfragen ohne Transparenz oder Rechenschaftspflicht nachzukommen, offenbart ein tieferes Problem: Diese Plattformen sind bereit, zu Werkzeugen staatlicher Unterdrückung zu werden, wenn der Preis stimmt.

Die Rolle der Big Tech: Project Nimbus und die Automatisierung des Tötens

Über den Bereich der sozialen Medien hinaus wirft die Zusammenarbeit von Google und Amazon mit dem israelischen Militär im Rahmen des Projekts Nimbus einen noch dunkleren Schatten auf die Rolle der Technologiebranche in diesem Konflikt. Der 1,2 Milliarden Dollar schwere Cloud-Computing-Vertrag, wie der Bericht hervorhebt, stellt kritische Infrastrukturen für die KI-gesteuerten Lavender- und Gospel-Zielsysteme Israels bereit – Systeme, die direkt mit den zahlreichen zivilen Opfern in Gaza in Verbindung stehen.

Insbesondere das Lavender-System dient als Instrument für automatisierte Tötungen, indem es Ziele auf der Grundlage massiver Dateneingaben identifiziert und diese in die Bombenangriffe des israelischen Militärs einspeist. Der Bericht beschreibt, wie allein Lavender über 37.000 potenzielle Ziele identifizierte und damit zum Tod von Tausenden Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, beitrug. Durch die Bereitstellung von Cloud-Diensten zur Erleichterung dieser massenhaften Zielerfassung sind Google und Amazon direkt an diesen Verstößen gegen das Völkerrecht beteiligt. Trotz des zunehmenden globalen Drucks unterstützen beide Unternehmen weiterhin die Militäroperationen Israels im Rahmen des Projekts Nimbus, auch wenn die Zahl der zivilen Todesopfer in Gaza steigt.

Hassrede und Desinformation: Ein koordinierter Angriff auf die Wahrheit

Der Bericht dokumentiert außerdem eine Flut von Hassreden und Desinformationskampagnen, die oft von israelischen Beamten angeführt und von Online-Plattformen verstärkt werden. Diese Kampagnen, zu denen auch die systematische Verbreitung entmenschlichender Inhalte auf Telegram, X und YouTube gehört, richten sich gegen Palästinenser sowohl innerhalb des Gazastreifens als auch in der Diaspora. Der Bericht zitiert drei Millionen Fälle von gewalttätigen Inhalten in hebräischer Sprache, die sich allein auf X gegen Palästinenser richten, wobei ein Großteil davon von israelischen Staatsakteuren koordiniert wird.

Am beunruhigendsten ist vielleicht die als STOIC bekannte Einflussnahme der israelischen Regierung, die eine Desinformationskampagne gegen US-amerikanische und kanadische Gesetzgeber durchführte, um die Arbeit des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) zu untergraben. Diese Kampagne, die mit Hilfe von KI orchestriert wurde, verbreitete falsche Narrative, die dazu führten, dass die UNRWA keine Mittel mehr erhielt und die Palästinenser keine humanitäre Hilfe mehr erhielten. Dies ist nicht nur ein Versagen der Moderation, sondern ein Beispiel dafür, wie Plattformen für staatlich gesteuerte Desinformation missbraucht werden können, mit verheerenden Folgen für unschuldige Zivilisten.

Profit aus Völkermord: Werbung inmitten von Kriegsverbrechen

Als ob Zensur und Desinformation nicht schon genug wären, deckt der Bericht auch auf, wie Plattformen wie Facebook von schädlicher Werbung profitiert haben, die Gewalt gegen Palästinenser fördert. Die Untersuchung ergab, dass Facebook Anzeigen geschaltet hat, in denen zur Ermordung pro-palästinensischer Aktivisten und zur erzwungenen Vertreibung von Palästinensern aus dem Westjordanland aufgerufen wurde. Meta profitierte von diesen Kampagnen und festigte damit seine Mitschuld an den Menschenrechtsverletzungen in Gaza.

In der Zwischenzeit schaltete YouTube Anzeigen der israelischen Regierung, die mit drastischen Bildern die öffentliche Meinung zugunsten ihrer Militäraktionen in Gaza beeinflussen sollten. Trotz der Richtlinien von YouTube gegen gewalttätige Inhalte überschwemmten diese Anzeigen die sozialen Medien mit hetzerischen Narrativen, insbesondere in Europa und den USA, und trugen so zur Normalisierung von Kriegsverbrechen unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung bei.

Zeit für Rechenschaftspflicht

Die Ergebnisse dieses Berichts sollten die internationale Gemeinschaft zum Handeln zwingen. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass sich Technologieunternehmen hinter vagen Richtlinien und leeren Versprechungen zur Meinungsfreiheit verstecken, während sie die Massentötung und das Schweigen einer belagerten Bevölkerung ermöglichen. Die Mitschuld von Meta, X, YouTube, Google und Amazon an diesen Gräueltaten muss ans Licht gebracht werden und sie müssen für ihre Rolle bei der Ermöglichung dieser Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.

Diese Plattformen sind keine neutralen Wahrheitsvermittler – sie sind gewinnorientierte Unternehmen, die bereit sind, völkermörderische Regime zu unterstützen und das Leid von Millionen Menschen zu ignorieren, wenn es ihrem Gewinn dient. Wie der Bericht deutlich macht, ist es an der Zeit, dass die Welt von diesen Unternehmen verlangt, dass sie aufhören, von der Zerstörung palästinensischer Leben zu profitieren. Das Schweigen und die Komplizenschaft der großen Technologieunternehmen sind unverzeihlich, und es darf ihnen nicht länger erlaubt werden, sich ihrer Verantwortung zu entziehen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

