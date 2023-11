The Moral Complexities Of Bombing A Concentration Camp Full Of Children They’re dropping bombs on a concentration camp full of children. THEY’RE DROPPING BOMBS ON A CONCENTRATION CAMP FULL OF CHILDREN. They’re dropping bombs on a concentration camp full of kids. Even…

Die moralische Komplexität der Bombardierung eines Konzentrationslagers voller Kinder

Von Caitlin Johnstone

4. November 2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Sie werfen Bomben auf ein Konzentrationslager voller Kinder ab. SIE WERFEN BOMBEN AUF EIN KONZENTRATIONSLAGER VOLLER KINDER AB.

Nicht in der Vergangenheit. In diesem Moment. Sie tun es immer noch. Es gibt keine Anzeichen, dass sie damit aufhören.

Nichts, was dagegen spricht, sollte auch nur im Entferntesten umstritten sein.

❖

Sie werfen Bomben auf ein Konzentrationslager voller Kinder ab. Selbst Shitlibs und Pseudo-Linke, die jede andere außenpolitische Frage falsch verstehen, schaffen es, diese Frage richtig zu verstehen, so offensichtlich ist das. Jeder, der sich in dieser Frage irrt, kann ohne wirklichen Verlust dauerhaft entlassen werden.

❖

❖

Egal, wie viel man über den 7. Oktober redet, es wird immer eine Tatsache bleiben, dass Israel militärische Sprengstoffe auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt, und dass das dringend aufhören muss.

Egal, wie viel Sie darüber reden, wie böse und schlecht die Hamas sind, es wird immer eine Tatsache bleiben, dass Israel militärische Sprengstoffe auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt und dass dies dringend aufhören muss.

Egal, wie oft Sie das Wort „menschliche Schutzschilde“ in den Mund nehmen, es bleibt eine Tatsache, dass Israel militärischen Sprengstoff auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt, und dass es dringend aufhören muss.

Egal, wie sehr Sie Israels Kritiker beschuldigen, Terroristen zu lieben, es wird immer noch eine Tatsache sein, dass Israel militärische Sprengstoffe auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt, und dass es dringend damit aufhören muss.

Egal wie sehr Sie Israels Kritiker beschuldigen, Juden zu hassen, es wird immer eine Tatsache bleiben, dass Israel militärischen Sprengstoff auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt, und dass dies dringend aufhören muss.

Ganz gleich, wie viele Worte Sie verwenden oder wie viele Geschichten Sie versuchen zu erzählen oder wie viele Ad-hominem Sie den Menschen vorwerfen, die kritisieren, was Israel tut, es wird immer noch eine Tatsache sein, dass Israel militärische Sprengstoffe auf ein Konzentrationslager voller Kinder regnen lässt und dass es dringend aufhören muss.

❖

❖

Ja, ich gehe davon aus, dass die Leute, die argumentieren, dass es notwendig ist, weiterhin militärische Sprengstoffe auf ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder abzuwerfen, auf der Seite stehen, die von der Geschichte negativ beurteilt werden wird.

❖

Ein großer Teil der westlichen Verderbtheit verbirgt sich hinter der ungeprüften Annahme, dass das Töten von Menschen mit Bomben irgendwie weniger schlimm ist als das Töten mit Kugeln oder Messern. Durch die ununterbrochenen Bombenangriffe im Ausland hat der Westen die Öffentlichkeit gegenüber der Realität des Bombeneinsatzes desensibilisiert.

❖

Die Hamas sind in den Krankenwagen. Die Hamas sind in den Krankenhäusern. Die Hamas sind unter den Flüchtlingslagern. Die Hamas sind hinter den Kindern. Vielleicht massakrieren sie einfach nur Zivilisten.

Wenn eine Militärmacht einfach Tausende von Zivilisten massakrieren und dann propagandistische Lügen erfinden würde, um ihre Massaker zu vertuschen, würde es dann anders aussehen als die Aktionen und Erklärungen Israels im Moment?

❖

WIR sind die Terroristen.

WIR fügen der Zivilbevölkerung Gewalt und Angst zu, um politische Ziele zu erreichen.

WIR ermorden Babies.

WIR massakrieren Frauen und Kinder.

Das Wort „Terrorismus“ hat keine Bedeutung, wenn man es nicht in erster Linie auf diese mörderische westliche Zivilisation anwendet.

❖

Seit Irak hat sich das US-Imperium nicht mehr dabei erwischen lassen, dass es vor aller Augen so unverschämt böse aussieht. Es war schon immer die mörderischste und verkommenste Machtstruktur der Welt, aber normalerweise ist ihre Psychopathie verborgener und für die breite Öffentlichkeit schwerer zu verstehen.

Und das ist so, als ob jeder die Irak-Invasion online in Echtzeit verfolgen würde, mit Rohmaterial von all den Zivilisten, die dabei getötet werden, die ihre Social Media Feeds 24/7 überfluten. Da kann man nicht so viel Propaganda reinpacken, wie man will.

❖

Ich habe so viele tote Kinder gesehen, während ich Informationen über dieses Massaker sammelte. Ich habe noch nie so viele tote Kinder in meinem Leben gesehen. Ich bin bereits an dem Punkt angelangt, an dem ich Kinder in der Nachbarschaft sehe und reflexartig dankbar bin, dass sie aufrecht stehen und sich bewegen und atmen, mit all ihren Innenteilen im Inneren, wie es bei Kindern sein sollte.

❖

❖

Als der Holocaust im 21. Jahrhundert zurückkehrte, kam er, indem er Antisemitismus anprangerte und einen Davidstern trug.

❖

Wenn Sie zu den Millionen von Menschen gehören, die erkennen, dass die westliche politische und mediale Klasse Sie die ganze Zeit über in Bezug auf Israel-Palästina belogen hat, sollten Sie sich wahrscheinlich bewusst sein, dass sie Sie auch in Bezug auf jeden anderen ausländischen Konflikt belogen haben.

❖

Israel hat die Hamas geschaffen, so wie man sich einen blauen Fleck holt, wenn man jemanden wiederholt auf dieselbe Stelle schlägt. Wenn man eine Bevölkerung mit extremer Aggression misshandelt und ihr jeden friedlichen Ausweg verwehrt, werden gewalttätige Gruppierungen entstehen wie ein blauer Fleck auf wiederholt geschlagenem Fleisch.

Zu glauben, dass man gewalttätige Widerstandsgruppen mit Bomben loswerden kann, ist so, als ob man glaubt, einen Bluterguss loswerden zu können, indem man härter zuschlägt oder von Schlägen auf den Körper auf einen Schläger übergeht. Je mehr Sie die Bevölkerung misshandeln, desto mehr geben Sie den Gruppierungen, die gewaltsamen Widerstand gegen Ihre Misshandlungen leisten, Anlass und Legitimität.

Man wird den blauen Fleck nicht los, indem man ihn noch mehr missbraucht, sondern indem man die Misshandlungen einstellt und alles tut, was zur Heilung der Wunde beiträgt.

❖

Der letzte Monat hat wirklich das Beste in den besten Menschen und das Schlimmste in den schlechtesten Menschen zum Vorschein gebracht.

Übersetzt mit Deepl.com

