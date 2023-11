https://english.almayadeen.net/news/sports/tunisian-tennis-star-ons-jabeur-to-donate-prize-money-to-gaz

Tunesischer Tennisstar Ons Jabeur spendet Preisgeld für Gaza-Hilfe

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

2 Nov 2023

Jabeur bricht auf dem Tennisplatz in Tränen aus, als sie ihre Botschaft als eine der Menschlichkeit bezeichnet und Frieden und Freiheit inmitten der Schrecken, die auf Gaza niedergehen, wünscht.

Die Nummer 7 der Weltrangliste, Ons Jabeur, erklärte am Mittwoch ihre Absicht, einen Teil des Preisgeldes der GNP Seguros WTA Finals Cancun für die Gaza-Hilfe zu spenden, nachdem sie Marketa Vondrousova bei ihrem ersten Sieg in dieser Woche bei den Saisonabschlussmeisterschaften besiegt hatte.

Bevor sie in Tränen ausbrach, sagte sie: „Ich bin sehr glücklich über den Sieg, aber ich war in letzter Zeit nicht glücklich, um ehrlich zu sein. Die Situation auf der Welt macht mich nicht glücklich“.

„Es ist sehr hart, Kinder und Babys zu sehen, die jeden Tag sterben. Es ist herzzerreißend. Deshalb habe ich beschlossen, einen Teil meines Preisgeldes zu spenden, um den Palästinensern zu helfen. Ich kann nicht nur mit diesem Sieg zufrieden sein, mit dem, was gerade passiert. Es tut mir leid, Leute, [ich weiß] es soll um Tennis gehen, aber es ist sehr frustrierend, sich jeden Tag Videos anzusehen… Es tut mir leid, es ist keine politische Botschaft. Es geht nur um die Menschlichkeit. Ich will Frieden in dieser Welt und das ist alles.“

Während ihrer Pressekonferenz sprach Jabeur über die Herausforderungen, sich ausschließlich dem Tennis zu widmen.

„Ich versuche, mich so weit wie möglich von den sozialen Medien fernzuhalten, aber das ist sehr schwierig“, sagte sie und fügte hinzu: „Man sieht sich jeden Tag Videos und Fotos an, es sind schreckliche, schreckliche Fotos. Es hilft mir nicht, zu schlafen oder mich zu erholen, und das Schlimmste ist, dass ich mich hoffnungslos fühle. Ich habe das Gefühl, dass ich nichts tun kann. Ich wünschte, ich könnte eine magische Hand haben und das alles beenden und einfach Frieden für alle schaffen.

In einem anderen, aber verwandten Zusammenhang wird Jabeur am Freitag im letzten Spiel gegen die Nummer 2 der Welt, Iga Swiatek, antreten.

Sportverbände und ihr wahres Gesicht

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Sportstar mit dem besetzten Palästina solidarisch zeigt.

Letzte Woche forderte die französische Senatorin Valérie Boyer, Mitglied von Les Republicains, dass dem Fußballspieler Karim Benzema die französische Staatsbürgerschaft und der Ballon d’Or aberkannt werden, nachdem er sich mit Gaza solidarisiert und den Opfern gedacht hatte.

Am 16. Oktober weigerte sich der ägyptische Schwimmer Abdelrahman Sameh, seinen Sieg zu feiern, nachdem er eine Goldmedaille gewonnen hatte, nachdem er Morddrohungen erhalten hatte und vom Internationalen Schwimmverband ausgeschlossen worden war, und das alles wegen seiner Unterstützung für Palästina.

