Die NATO macht chinesische Social-Media-Apps für ihr Versagen beim Schutz von Kindern vor Sexhandel verantwortlich

von Declan Hayes

20. September 2023

Eine chinesische Social-Media-App kann nicht gefährlicher sein als Ideologien, die es Millionen von registrierten Wahnsinnigen ermöglichen, auf der Suche nach kindlicher Beute durch die Straßen zu streifen.

Im Rahmen der Bestrebungen der EU, Big Tech im Gleichschritt mit ihr marschieren zu lassen, hat das irische Vichy-Regime kürzlich TikTok mit einer Geldstrafe in Höhe von beeindruckenden 345 Millionen Euro belegt, weil seine Algorithmen Kinder nicht ausreichend schützen. Da es sich um dasselbe amerikanisch kontrollierte irische Regime handelt, das sich geweigert hat, 13 Milliarden Euro plus Zinsen an nicht gezahlten irischen Steuern von Apple einzutreiben, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass für das in amerikanischem Besitz befindliche Unternehmen Apple eine Regel gilt und für das chinesische Unternehmen TikTok eine andere.

Obwohl mich diese Sinophobie zuerst auf die Geschichte aufmerksam gemacht hat, beunruhigt mich vor allem die vorgetäuschte Sorge um die Kinder, die die Geldstrafe darstellt. Obwohl TikTok und ähnliche Social-Media-Plattformen für Kinder besonders süchtig machen, wird die Autonomie der Kinder online und in Schulen und anderen Zusammenkünften so sehr untergraben, dass es schwer zu glauben ist, dass unsere EU- und US-Bosse sie als etwas anderes betrachten als Lämmer für ihre psychologische und sexuelle Schlachtung.

Nach Angaben des amerikanischen National Center for Missing and Exploited Children gibt es in den Vereinigten Staaten fast eine Million registrierte Sexualstraftäter, wobei in Joe Bidens Heimatstadt Wilmington, Delaware, auf 107 Einwohner ein Sexualstraftäter kommt.

Denken Sie einen Moment darüber nach. Wenn Sie eine amerikanische Fußball-Mutter sind, deren Kinder in der Little League und beim Cheerleading all das tun, was ausgeglichene amerikanische Kinder zu Recht tun, ist es gut möglich, dass ein gut vernetzter Sexualstraftäter ein Auge auf sie geworfen hat.

Damit soll nicht gesagt werden, dass alle amerikanischen Kinder gleichermaßen gefährdet sind. Das sind sie nicht. Aber sehen Sie sich dieses Interview mit einer schwangeren 14-jährigen amerikanischen Kinderprostituierten an und anschließend dieses Interview mit einer 13-jährigen amerikanischen Kinderprostituierten. Was auch immer man über die „Lebensentscheidungen“ dieser beiden Kinder denkt, man braucht sich nur ein paar Minuten jedes Videos anzusehen, um zu erkennen, dass es sich um Kinder handelt, junge, völlig verletzliche Kinder, die in eine Welt geworfen wurden, die die meisten von uns um ihretwillen bis ins Mark fürchten sollten.

Wir alle haben die Memes über kongolesische Kindersklaven gesehen, die Kobalt für Greta Thunbergs Elektroautos abbauen. Aber viele der „glücklicheren“ dieser Kinder werden in Gretas Europäische Union oder in die USA verschleppt, wo die Ausbeutung und die unverhohlene Leugnung dieser Ausbeutung weitergehen.

Wie dieser Bericht erklärt, hat Gretas zivilisiertes Schweden jetzt seine eigenen importierten Kindersoldaten, mit Kindern im Alter von zehn Jahren, die in der einen oder anderen der zahllosen Drogenarmeen, die Gretas grünes schwedisches Paradies verschandeln, mitmischen.

Bei der Betrachtung dieser Bilder von kürzlich in Irland verschwundenen Kindern ist zu beachten, dass viele von ihnen einen ethnischen, nicht-irischen Hintergrund haben und dass ihre konsequente Ausgrenzung darauf hindeutet, dass sie einem größeren Risiko ausgesetzt sind, entführt zu werden, als „normale“ Kinder, die in einem Umfeld leben, in dem es mehr Sicherheitsvorkehrungen gibt.

Nicht, dass irische Kinder besonders sicher wären. Das Schicksal der sechsjährigen Mary Boyle ist noch immer ungeklärt, mehr als fünfzig Jahre nachdem sie in der Nähe ihres Elternhauses verschwunden ist. Lost Boys: Belfast’s Missing Children (Verlorene Jungen: Belfasts vermisste Kinder) erzählt die Geschichte von Thomas Spence und John Rodgers, zwei der fünf Jungen, die in den frühen 1970er Jahren, als sich die Unruhen zuspitzten, von den Straßen Belfasts verschwanden.

In Belfast befand sich auch das Kincora Boys Home, dessen Kinder an die britische Königsfamilie, MI5-Bosse und loyalistische Mörderbanden verkauft wurden, um sie zu bestechen, damit sie ungehobelte Katholiken ermorden.

Und dann ist da noch der 14-jährige Belfaster Schüler Noah Donohoe, der unter sehr merkwürdigen Umständen ermordet wurde, die Gegenstand eines demnächst erscheinenden Dokumentarfilms des hervorragenden Enthüllungsjournalisten Donal McIntyre sind.

Obwohl es in Großbritannien eine große Debatte darüber gibt, dass bestimmte ethnische Gruppen bei den Zahlen der Kindervergewaltigungen überrepräsentiert sind, sollte es keine Debatte darüber geben, dass die Vergewaltigung von Kindern in Großbritannien ein ebenso großes Problem ist wie in den USA oder Irland, das ebenfalls von Organentnahmebanden geplagt wird.

Obwohl ich in meinem Artikel vom 15. Juli über den boomenden Kindersexhandel in der Ukraine auf bestätigte Berichte über Kinder anspielte, die in Dubliner Hotels zum Sex gehandelt wurden, gab es keine weiteren Nachrichten zu dieser Nicht-Geschichte, vermutlich weil Dixie-Cup-Kinder nur dann von Nutzen sind, wenn sie dazu benutzt werden können, den russischen Präsidenten Putin, die russische Kommissarin für Kinderrechte, Maria Lvova-Belova, oder einen ähnlichen Würdenträger zu verleumden, der nichts mit dem Kindersexhandel in Amerika, Schweden, Großbritannien oder Irland zu tun hat.

Als ich am 29. Juli auf dieses Thema zurückkam, habe ich den britischen Aktivisten Karim Khan besonders kritisiert, und zwar nicht, weil sein Bruder in die oben erwähnten Skandale des Kindersexhandels verwickelt war, sondern weil seine ukrainischen Ermittlungen so schlampig waren und er in dieser Angelegenheit keinerlei Glaubwürdigkeit besitzt.

Während Khan an den Verleumdungen der NATO gegen Russland und China beteiligt ist, ist sein Heimatland Großbritannien mit 67.000 registrierten Sexualstraftätern, von denen viele unerlaubt abwesend sind, offensichtlich kein Paradies für die schwächsten Untertanen von König Karl.

Wenn die Massenvergewaltigung englischer, irischer, schwedischer und amerikanischer Kinder ein Problem ist, dann wird auch die Bestrafung chinesischer Social-Media-Giganten oder die Verurteilung obskurer russischer Mütter als Sündenböcke nicht viel ändern, solange das Krebsgeschwür im Herzen der westlichen Gesellschaft unangetastet bleibt.

Dieses Krebsgeschwür wird am besten in diesem Video mit der „Internet-Berühmtheit“ Amouranth dargestellt, die in diesem kurzen Clip erklärt, dass sie Zehntausende von Dollar an Trinkgeldern für die Ausführung der banalsten Tätigkeiten im Internet erhält und dass ihr Verdienst seinen Höhepunkt erreicht, wenn sie vor der Kamera einschläft, und er nachlässt, wenn sie aufwacht.

Würden wir all die Idioten, die Amournanth über 1 Million Dollar pro Monat zahlen, mit all den anderen OnlyFans und Twitch-Süchtigen zusammenzählen, kämen wir auf eine Bande von zwielichtigen Gestalten, die weit über die etwa 2 Millionen Mitglieder der Chinesischen Volksbefreiungsarmee hinausgeht, die ihre eigenen TikTok-Suchtprobleme haben mögen oder auch nicht.

Unabhängig von Chinas TikTok-Land haben wir hier unsere eigenen Dopamin-Probleme, die nicht nur durch TikTok, sondern auch durch den EU-Regenbogen verstärkt werden, der seine verdächtigen Drogen und Ideologien in Schulen, im Fernsehen und online an Kinder weitergibt.

Auch wenn ein Großteil des chinesischen Bildungswesens vielleicht etwas zu intensiv für unsere zarten Bäuchlein ist, studiert etwa jeder dritte chinesische Universitätsstudent MINT-Fächer und nicht seine eigenen Nabel, wie es Irlands TikTok-Kritiker zunehmend tun. Das Problem, wenn es denn eines gibt, liegt nicht bei TikTok an sich, sondern bei der Gesellschaft, in der die Chinesen vorankommen und die jungen Leute der NATO zumindest für Jeffrey Epsteins Freunde jeden Nutzen verloren haben, außer dem, dass sie als Sexpuppen gehandelt werden.

Und auch wenn das wiedergeborene Sodom und Gomorrha der NATO noch einige Zeit weiterleben wird, kann es kein gutes Ende für ein Imperium nehmen, das eine chinesische Social-Media-App für gefährlicher für seine Kinder hält als seine eigenen Ideologien, die es Millionen von registrierten Wahnsinnigen ermöglichen, auf der Suche nach kindlicher Beute durch seine Straßen zu ziehen. Übersetzt mit Deepl.com