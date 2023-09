Syrien am Rande des Zusammenbruchs? Von Aymenn Jawad Al-Tamimi

Syrien steht in wirtschaftlicher und humanitärer Hinsicht eindeutig am Rande des Zusammenbruchs.

In der südlichen Provinz al-Suwayda‘, die hauptsächlich von der drusischen Minderheit bewohnt wird, kommt es derzeit zu Protesten von noch nie dagewesenem Ausmaß. Während die Proteste in der Provinz bisher in erster Linie durch die sich verschlechternde Wirtschafts- und Lebenssituation des Landes motiviert waren, sind diese Proteste jetzt in der Provinz viel weiter verbreitet und haben ein größeres Ausmaß.

Bei diesen Protesten hat es auch einen eindeutigen Paradigmenwechsel gegeben: Die anfänglichen Hauptforderungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und der Lebensbedingungen wurden von den drei führenden religiösen Autoritäten der drusischen Gemeinschaft in Syrien unterstützt. Die Forderungen nach dem Rücktritt der Regierung, nach dem Abgang von Präsident Bashar al-Assad und nach einem politischen Übergang sind nun stärker und häufiger zu hören. In mehreren Orten der Provinz, die seit Beginn der Unruhen und des Bürgerkriegs im Jahr 2011 offiziell von der Regierung kontrolliert wird, haben Demonstranten den Sitz der Baath-Partei geschlossen und Porträts von Assad und seinem Vater Hafez al-Assad entfernt.

Diese Proteste sind zwar an sich schon bemerkenswert für die Provinz, was die Zahl der Teilnehmer, ihre Hartnäckigkeit und die Offenheit der Forderungen nach politischem Wandel angeht, doch werfen sie die Frage auf, ob sie das Potenzial für eine echte Veränderung des syrischen „Status quo“ seit dem Frühjahr 2020 darstellen. So sehr man auch mit den Protesten sympathisieren mag, so unwahrscheinlich ist es, dass sie die Situation in nennenswerter Weise verändern werden. Die Demonstranten sind zwar sehr mutig, aber sie sind zu wenige und haben wenig Einfluss.

Der derzeitige Status quo bedeutet, dass Syrien effektiv in drei große Zonen unterteilt ist: den Großteil des Landes, der von der in Damaskus ansässigen und von Russland und dem Iran unterstützten Regierung gehalten wird; den Nordosten, der von den von den USA unterstützten Demokratischen Kräften Syriens gehalten wird (die zweitgrößte Kontrollzone); und Teile des Nordwestens und des Nordens des Landes an und nahe der Grenze zur Türkei, die von einer Reihe aufständischer Gruppierungen kontrolliert werden, die in unterschiedlichem Maße von der Türkei unterstützt werden. Was die Frontlinien seit dem Frühjahr 2020 eingefroren hält, sind die Absprachen zwischen den wichtigsten am Krieg beteiligten ausländischen Mächten sowie die Abschreckungspolitik durch die Stationierung ausländischer Truppen in diesen Kontrollzonen. Am wichtigsten scheint in dieser Hinsicht die türkisch-russische Dynamik zu sein, während der amerikanische Einfluss weitaus geringer ist.

Gleichzeitig kommt es in allen großen Zonen zu kleineren Scharmützeln entlang der Frontlinien und zu Problemen mit der inneren Sicherheit. Die Demokratischen Kräfte Syriens beispielsweise, die von kurdischen Kadern dominiert werden , die mit der Arbeiterpartei Kurdistans in Verbindung stehen, haben mit einem anhaltenden Aufstand des Islamischen Staates zu kämpfen und mussten sich in jüngster Zeit mit einem Aufstand arabischer Stammesangehöriger im Osten auseinandersetzen. ( Anm. vb: Die arabischen „Stammesangehörigen“ stellen dieBevölkerungsmehrheit in dem Gebiet und werden von den kurdischen, Us-finanierten Kräften terrorisiert). In ähnlicher Weise kommt es in der südlichen Provinz Deraa, die an al-Suwayda‘ angrenzt und 2018 formell wieder vollständig unter die Kontrolle der syrischen Regierung kam, regelmäßig zu Attentaten und Bombenanschlägen, von denen einige dem Islamischen Staat zugeschrieben werden können, während bei anderen die Verantwortlichkeit unklar bleibt.

Für die syrische Regierung sind heute jedoch nicht die militärischen Fronten und die innere Sicherheit das Hauptproblem, sondern der Verfall der Wirtschaft und der damit einhergehende Rückgang des Lebensstandards. Das deutlichste Anzeichen für diesen Rückgang ist der Wertverlust des syrischen Pfunds. Seit Beginn des Krieges war der Wert des Pfunds stetig gesunken, doch Ende 2019 hat er sich drastisch verschlechtert. Dieser steile Verfall hat sich trotz einiger kurzer Unterbrechungen fortgesetzt; die Währung befindet sich jetzt auf einem Rekordtief gegenüber dem US-Dollar. Im Jahr 2010 lag der Wechselkurs bei etwa 50 syrischen Pfund für einen Dollar, jetzt bewegt sich der Wechselkurs in der Nähe von 15.000 syrischen Pfund für einen Dollar.

Über die Ursachen dieses Abschwungs wird viel diskutiert, aber es scheint klar zu sein, dass der Rückgang zu einem großen Teil auf die wirtschaftliche Isolation der syrischen Regierung und ihre Knappheit an harter Währung zurückzuführen ist. Obwohl die Regierung die wichtigsten Städte des Landes und den einzigen Zugang zum Mittelmeer entlang der Nordwestküste kontrolliert, ist sie mit umfangreichen westlichen Wirtschaftssanktionen konfrontiert; sie profitiert nicht von den wichtigsten Ölvorkommen, die sich im Besitz der Demokratischen Kräfte Syriens befinden, und betreibt nur einen geringen Handel über die Landgrenze zum benachbarten Jordanien im Süden. Die syrische Regierung hat auch extrem wenig Kontrolle über ihre ausgedehnte Nordgrenze zur Türkei, die ein wichtiger Handelspartner der Regierung sein könnte.

Die Isolation der syrischen Regierung hat auch dazu geführt, dass die syrische Wirtschaft immer stärker mit der des benachbarten Libanon verflochten ist, der ebenfalls mit der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Ende des libanesischen Bürgerkriegs im Jahr 1990 konfrontiert ist und auch einen starken Wertverlust seiner Währung zu verzeichnen hat.

In der Zwischenzeit hat die syrische Regierung keine wirklichen Lösungen für ihre wirtschaftliche Misere. Sie hat Maßnahmen wie die Erhöhung der Gehälter von Staatsbediensteten, Militärangehörigen und Rentnern sowie die Kürzung der Treibstoffsubventionen vorgeschlagen. Obwohl die Normalisierung der Beziehungen zwischen den arabischen Staaten und Syrien (vor allem durch die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga) in den Medien große Aufmerksamkeit erregt hat, ist es wahrscheinlich unrealistisch zu erwarten, dass diese Entwicklung zu einer plötzlichen Wende in der wirtschaftlichen Lage der syrischen Regierung führen wird. Die Regierung wird von den arabischen Staaten oder der internationalen Gemeinschaft insgesamt nicht in kurzer Zeit und ohne Gegenleistung aus Damaskus mit Milliarden von Dollar an Hilfsgeldern und ausländischen Investitionen bedacht werden. In der Zwischenzeit ist der Weg zu einer Normalisierung der Beziehungen mit der Türkei noch weit, und es gibt einen wesentlichen Knackpunkt: Die Regierung in Damaskus möchte, dass die Türkei einem Truppenabzug aus dem syrischen Hoheitsgebiet zustimmt, während die Türkei offenbar kein Interesse daran hat, dies kurz- oder sogar mittelfristig zu tun.

In den von der Regierung kontrollierten Gebieten wird kaum jemand bestreiten, dass die wirtschaftliche Lage und die Lebensbedingungen schwierig sind. Es ist üblich, dass die Menschen dort auf Facebook ihrer Frustration über die Qualität der erbrachten Dienstleistungen, die steigenden Preise für Waren, die wahrgenommene Korruption usw. Luft machen. Doch die Meinungen über die Ursachen dieser Misere gehen auseinander. Einige geben den westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Syrien die Schuld, andere sehen die wirtschaftlichen Probleme im Land selbst verursacht. Einige werfen der Regierung Korruption vor, betrachten aber Kritik an Assad selbst als rote Linie: Sie scheinen zu glauben, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, um dem Land zu helfen – obwohl er von korrupten Beamten umgeben ist. Leider ist es praktisch unmöglich festzustellen, welcher Anteil der Menschen welche Ansichten vertritt: Es gibt keine zuverlässigen Umfragedaten, und es ist zweifelhaft, ob jemand unter den derzeitigen Umständen solche Umfragen durchführen könnte.

Qualitativ gesehen kann man jedoch sagen, dass in al-Suwayda‘ die Kritik an Assad weniger stark ausgeprägt ist als in anderen Gebieten, die während des gesamten Krieges unter der Kontrolle der Regierung geblieben sind. Neben der derzeitigen Verschlechterung der Wirtschaft und des Lebensstandards gibt es seit langem Unmut über die gefühlte Marginalisierung der südlichen Provinz in wirtschaftlicher und entwicklungspolitischer Hinsicht. Darüber hinaus gibt es Beschwerden über die Wehrpflicht, Verschwörungstheorien, wonach die Regierung mit dem Islamischen Staat zusammengearbeitet hat, um es der Gruppe zu ermöglichen, 2018 das östliche Umland der Provinz anzugreifen und dabei Hunderte von Drusen zu töten, sowie Beschwerden über die Verbreitung von Drogen in al-Suwayda‘ und die Nutzung der Provinz als Einfallstor für den Drogenschmuggel nach Jordanien. Die jüngsten wirtschaftlichen Entscheidungen der Regierung, die Gehälter von Staatsbediensteten, Militärangehörigen und Rentnern zu erhöhen und gleichzeitig die Treibstoffsubventionen zu kürzen, waren der Auslöser für die Proteste in der Provinz, die jetzt noch größer sind als zuvor.

Es ist jedoch wichtig, realistisch zu sehen, was diese Proteste erreichen können. Die Demonstranten bleiben vorerst bei einer Bewegung des zivilen Ungehorsams, die friedlich verläuft. Es scheint nicht geplant zu sein, einen bewaffneten Aufstand zu starten und die Provinz zu einer separaten rebellischen Enklave nach dem Vorbild der von der Türkei unterstützten Enklaven im Nordwesten zu machen. Außerdem nimmt die syrische Regierung eine nicht konfrontative Haltung gegenüber den Protesten ein. Die Regierung scheint ihren Sicherheitskräften in der Provinz die allgemeine Anweisung gegeben zu haben, sich zurückzuhalten und weder das Feuer zu eröffnen noch irgendwelche repressiven Maßnahmen zu ergreifen, es sei denn, sie werden angegriffen.

Diese Proteste bleiben im Großen und Ganzen eine Randrebellion und werden die Regierung wohl kaum zu Fall bringen und zu einem echten Wandel führen. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie Assad gestürzt werden kann: entweder durch einen militärischen Sturz (der von keiner internationalen Macht in Betracht gezogen wird) oder wenn die Eliten, die seine Herrschaft stützen, beschließen, dass seine Präsidentschaft nicht länger erhaltenswert ist. Trotz der Verschlechterung der Wirtschaft und des Lebensstandards in Syrien scheint es, dass diejenigen, die Assad am nächsten stehen und seinen Sturz von innen her herbeiführen könnten, entweder von der Situation weitgehend unbeeinflusst sind oder möglicherweise sogar von ihr profitieren.

Um eine Chance auf Veränderung zu haben, müssten sich die al-Suwayda-Proteste in eine groß angelegte Protest- und Unruhebewegung im gesamten von der Regierung kontrollierten Syrien verwandeln, auch in Gebieten wie der Hauptstadt Damaskus und den Küstenregionen, die während des gesamten Krieges eine wichtige Stütze für die Regierung darstellten.

Diese Proteste werfen wiederum die Frage nach der Wirksamkeit der laufenden westlichen Sanktionen gegen die syrische Regierung auf. Bei einer optimistischeren Darstellung würde man davon ausgehen, dass die Proteste genau die Ergebnisse bringen, die mit den Sanktionen beabsichtigt sind: eine Verschlechterung der Wirtschaft und des Lebensstandards, Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dieser Verschlechterung, Unruhen und somit eine Art Druck, der die Regierung dazu bringt, einem friedlichen politischen Übergang zuzustimmen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Sanktionen zu diesen Ergebnissen führen werden. Stattdessen findet man eine verelendete Bevölkerung vor, die nicht in der Lage ist, viel zu tun, um ihr eigenes Schicksal zu verbessern, mit Ausbrüchen von letztlich wirkungslosen Protesten, der anhaltenden Abwanderung von Menschen aus Syrien in andere Länder der Region und nach Europa und der fortbestehenden Teilung des Landes in seine großen Kontrollzonen.

Eine stärkere Konzentration auf die Eindämmung des Zusammenbruchs des Landes im Hinblick auf die humanitäre Situation könnte sicherlich helfen – wenn die „Zwischenhändler“ außen vor blieben. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) sieht sich nun mit einem weitaus größeren Defizit konfrontiert, was den Finanzierungsbedarf und die tatsächliche Finanzierung der WFP-Maßnahmen in Syrien betrifft, so dass die monatliche Hilfe für 2,5 Millionen Menschen in Syrien im Juli gekürzt wurde. Ein wichtiger Grund für diese Kürzung ist dem Syrien-Bericht zufolge die Reduzierung des amerikanischen Beitrags zum Gesamthaushalt des WFP. Ein Ausgleich dieses Defizits würde zumindest kurzfristig eine gewisse Entlastung bringen.

Sanktionen – die zweifellos gut gemeint sind, um Regierungen daran zu hindern, ihre eigene Bevölkerung noch mehr zu brutalisieren und die Führung zu einer demokratischen Regierungsform zu bewegen – scheinen einfach nicht zu funktionieren. Erstens ist es für ein Volk, das hungert, schwieriger, sich gegen eine Diktatur zu erheben; es ist oft zu sehr damit beschäftigt, nach Nahrung zu suchen und zu versuchen, täglich zu überleben, und hat zudem eine verständliche Angst vor Repressalien. Länder wie Russland und der Iran finden bekanntlich Wege, um Sanktionen zu umgehen; andernfalls verhungert die Bevölkerung, während die Führer in gleichgültigem Komfort weiterleben.

Ein realistischerer Ansatz wäre vielleicht folgender: Anstatt Sanktionen an vage Hoffnungen auf einen politischen Wandel zu knüpfen, könnten Sanktionen stattdessen an konkretere Zugeständnisse geknüpft werden, wie etwa ernsthafte Bemühungen zur Bekämpfung des Drogenhandels, die Freilassung politischer Gefangener und so weiter.

Andernfalls haben Sanktionen oft nur eine strafende Wirkung, die zwar für Diktatoren wie Assad verständlich ist, aber nicht wirklich etwas in Bezug auf Rechenschaftspflicht, Wandel oder die Verbesserung des Loses von Syrern wie den Demonstranten in al-Suwayda‘ bewirkt. Übersetzt mit Deepl.com