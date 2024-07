https://thecradle.co/articles/jordan-peacocking-while-vulnerable



Jordanien, das auftrumpft, während es verwundbar ist

von Bashar Lakkis

13. JULI 2024

Das Überleben der jordanischen Monarchie hängt von der geschickten Anwendung einer Anti-Putsch-Doktrin ab, bei der sie ihr beduinisches Erbe und ihre ausländischen Allianzen nutzt, um die Stabilität aufrechtzuerhalten und allzu viel negative Aufmerksamkeit zu vermeiden. Aber warum zieht Amman inmitten der internen und regionalen Turbulenzen nach der Operation Al-Aqsa-Flut so viel Aufmerksamkeit auf sich?

Bildnachweis: The Cradle

Am 9. Juni feierte Jordanien das Silberne Jubiläum der 25-jährigen Regentschaft von König Abdullah II. Bei der großen Veranstaltung wurde die kaiserliche Statur des Monarchen mit zeremoniellen Bannern, Kanonen, einer Luftwaffenvorführung und einer extravaganten Darstellung des haschemitischen „nationalen Erbes“ zur Schau gestellt.

Dieses Spektakel ähnelte frappierend der schicksalhaften, extravaganten Feier des 2.500. Jahrestages der Gründung des Persischen Reiches am 12. Oktober 1971 unter dem abgesetzten Schah von Iran, Mohammad Reza Pahlavi.

Jahrestag der Gründung des Persischen Reiches unter dem abgesetzten Schah Mohammed Reza Pahlavi. Beide Ereignisse fanden inmitten soziopolitischer Unruhen statt und sollten die Stärke und Widerstandsfähigkeit der jeweiligen Regime demonstrieren. Während die Pahlavi-Dynastie 1979 mit der islamischen Revolution zusammenbrach, bleibt die Stabilität des jordanischen politischen Systems eine drängende Frage, und in der Nähe des Königspalastes in Amman werden abweichende Stimmen immer lauter.

Herstellung der jordanischen nationalen Identität

Das Silberjubiläum bietet kritische Einblicke in die nationale Identität Jordaniens, wobei das beduinische Erbe als Eckpfeiler der jordanischen Kultur hervorgehoben wird. Dieses Konzept wurde vom britischen General John Glubb Pasha kultiviert, der die beduinischen Streitkräfte Ostjordaniens organisierte und die erste jordanische Armee anführte.

Dieses „Erbe“ wurde vom britischen Hochkommissar für Palästina , Herbert Samuel, weiterentwickelt, der 1920 Beduinen- und Stammestruppen zur Sicherung der britischen Interessen gründete. Das Narrativ der „nationalen Identität“ dient in diesem Zusammenhang als institutionelles Instrument zur Marginalisierung antihegemonialer und antikolonialer Identitäten.

Die dekoloniale Theorie setzt sich kritisch mit diesem Phänomen auseinander: wie die „nationale Identität“ benutzt wird, um Gesellschaften von innen heraus zu kontrollieren und zu fragmentieren. Bernard Lewis, ein einflussreicher orientalistischer Denker, stellte dies im letzten Jahrhundert im Osmanischen Reich fest und betonte, wie solche Identitäten den Widerstand gegen Herrschaft und Kolonialismus untergraben.

Dieses Muster lässt sich auch in den Jahren nach der Unabhängigkeit Jordaniens, Ägyptens und Syriens beobachten, wo sich die nationalen Diskurse an westlichen, oft europäischen Interessen orientieren.

In seinem Buch Journey through the Embers (Reise durch die Glut) erzählt der palästinensische Autor und Denker Munir Shafiq von seinen Erfahrungen mit der jordanischen Kommunistischen Partei nach 1948 und schildert, wie die jordanische Identität nach der Nakba aufblühte und sich 1962 unter Premierminister Wasfi al-Tal festigte.

Diese Identität spielte auf der politischen Bühne nach der Krise zwischen dem jordanischen Staat und den Palästinensern im September 1969 eine zentrale Rolle. Die Politik Ammans war stets darauf ausgerichtet, die Belastungen durch die palästinensische Frage und ihre politischen Auswirkungen zu mildern.

Joseph Massads Buch Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan erforscht, wie die koloniale Identität in der Region geformt wurde. Der in Jordanien geborene palästinensische Wissenschaftler argumentiert, dass Glubb Paschas Schaffung der jordanischen Streitkräfte auf einem „versteckten orientalistischen“ Konzept beruhte, das die Arabische Legion als Modell für Beduinendemonstrationen für westliche Touristen positionierte. Folglich basierte die jordanische Identität auf der Institutionalisierung des Nomadentums und der Aufrechterhaltung der kolonialen Paraden.

Jordanien, das den imperialen Sturm übersteht

Das Jahr 1953 markierte einen entscheidenden Wechsel von der britischen zur US-amerikanischen Vorherrschaft, nachdem die USA im Jahr zuvor die Verwaltung der griechischen und türkischen Schulden von den Briten übernommen hatten. Der von der CIA eingefädelte Staatsstreich im Iran 1953, durch den der Schah wieder eingesetzt wurde, war ein weiteres Beispiel für die neuen Strategien Washingtons in Westasien. Die Suez-Krise von 1956, an der eine britische, französische und israelische Aggression gegen Ägypten beteiligt war, verfestigte den Rückgang des europäischen Einflusses zugunsten der US-Hegemonie.

Die CIA-Strategien für Jordanien, Iran und Marokko konzentrierten sich darauf, die Loyalität der mächtigeren Luftstreitkräfte des Königreichs zu sichern, anstatt sich auf die Infanterie zu verlassen, um plötzliche Putsche zu verhindern. Diese Anti-Putsch-Doktrin kennzeichnete das Haschemitische Königreich, dessen Stabilität auf der Loyalität der Luftwaffe und den Sicherheitsdiensten beruhte, denen die USA vertrauten.

Die Beständigkeit des Königspalastes hing jedoch auch davon ab, dass es keine ernsthaften Bemühungen der Opposition gab, ihn zu stürzen. Die Trilogie des palästinensischen Historikers Kamal Khalaf al-Tawil, A New Visit to Arab History, erklärt viele der politischen Maßnahmen dieser Zeit.

Revolutionäre Führer wie der Ägypter Gamal Abdel Nasser, der Iraker Abdul Karim Qasim und sogar die Baathisten (Iraker und Syrer) nahmen ihre Feindschaft zu Jordanien und den Sturz der dortigen Monarchie nicht ernst. Der Erfolg der jordanischen Monarchie bei der Aufrechterhaltung ihrer Existenz ist in der Tat auf den fehlenden ernsthaften Willen ihrer Gegner zurückzuführen, sie zu stürzen.

Amman hat sich die Widersprüche seiner Gegner zunutze gemacht und Situationen zu seinem Vorteil ausgenutzt. Dies zeigt sich daran, wie es den afghanischen Dschihad nutzte, um sich mit westlichen Interessen zu verbünden, und später den irakischen Dschihad nach 2003, um den Widerstandskräften und der iranischen Anti-US-Präsenz im Irak entgegenzuwirken.

Die Al-Aqsa-Flut und ihre Auswirkungen auf Jordanien

Wie Richard Perle in seiner Analyse der Likud-Politik und des Sturzes der irakischen Baath-Regierung feststellte, waren die strategischen Engagements Jordaniens immer wieder mit der syrischen und irakischen Arena verknüpft, und zwar zusätzlich zu der Rolle Jordaniens bei diesen geopolitischen Veränderungen.

Die von der Hamas geführte palästinensische Widerstandsoperation „Al-Aqsa-Flut“ war nicht nur ein schwerer Schlag für die nationale Sicherheit Israels, sondern hat auch die Verherrlichung von Befreiungsbewegungen wieder aufleben lassen und die Rolle und Stellung der arabischen Völker neu gestaltet. Der Widerhall dieser Operation, die am Morgen des 7. Oktober vom Gazastreifen aus gestartet wurde, hat sich schnell bis nach Amman und Kairo verbreitet.

Und doch war Jordanien bei den israelischen Luftverteidigungsoperationen gegen die iranischen Vergeltungsschläge am 13. April in vorderster Reihe dabei. Und heute ist Amman die erste arabische Hauptstadt, die ein NATO-Büro einweiht. Warum stellt sich Jordanien, ein politisch und wirtschaftlich schwacher Staat, der davon profitiert, sich aus den regionalen Auseinandersetzungen herauszuhalten, plötzlich in den Dienst Israels und des Westens, während die Jordanier wegen des Gazastreifens vor Wut schäumen?

Tel Avivs Krieg gegen den Gazastreifen ist im Grunde auch ein Krieg gegen das besetzte Westjordanland, eine Region, die bis zum arabisch-israelischen Krieg von 1967 von Jordanien verwaltet wurde. Das Westjordanland ist der Dreh- und Angelpunkt des gegenwärtigen Konflikts und sowohl für die Israelis als auch für die Palästinenser der eigentliche Preis. Seit Israels unglücklichem Einmarsch in den Libanon im Jahr 1982 ist das Westjordanland ein Hauptziel für Siedlungen, Vertreibungen und Verdrängungen.

Unmittelbar nach der Invasion in Beirut versuchte die israelische Regierung unter Menachem Begin beispielsweise, Dorf- und Nachbarschaftskomitees im Westjordanland einzurichten, um ein von der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) getrenntes Sicherheits- und Rechtsparadigma zu schaffen.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Ereignisse nach der Al-Aqsa-Flut im Grunde ein Kampf zunächst um das Westjordanland und dann um das gesamte palästinensische Gebiet sind.

Die rasche Umsetzung von Repressions- und Siedlungsmaßnahmen im Westjordanland durch die Besatzungsverwaltung seit dem ersten Tag ihres Angriffs auf Gaza unterstreicht diese strategische Bedeutung.

Die israelischen Maßnahmen, die durch ein Übermaß an Gewalt und die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten der Palästinensischen Autonomiebehörde erleichtert wurden, wären jedoch nicht erfolgreich gewesen, wenn Jordanien nicht seit langem die Versorgungswege des Widerstands in das Westjordanland blockiert hätte – ein langfristiges Ziel der vom Iran angeführten Achse des Widerstands in der Region. Diese Tatsache wird heute von allen wichtigen Entscheidungsträgern anerkannt und macht Jordanien zu einem wichtigen Ziel – für beide Seiten – das es zu beeinflussen gilt.

Übersetzt mit deepl.com

