Die neue Armee der EU. Der letzte Nagel im Sarg des Projekts?

Martin Jay

20. März 2025

Die Idee einer EU-Armee ist tatsächlich komplizierter, als man meinen könnte, schreibt Martin Jay.

Früher war es in der feinen Gesellschaft durchaus üblich zu sagen: „Stell dir vor, Frauen würden die Welt regieren … dann gäbe es sicherlich weniger Kriege, oder?“ Falsch. Frauen regieren die Welt, zumindest die EU-Welt. Drei Frauen, um genau zu sein. Ursula von der Leyen, Chefin der EU-Kommission, Annalena Baerbock, deutsche Außenministerin, und natürlich, last but not least, die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Und was haben diese drei Frauen gemeinsam, abgesehen davon, dass ihre Namen wie sexuell übertragbare Krankheiten klingen? Sie alle wollen Krieg.

Nach den spektakulär schlechten Entscheidungen, die gleich zu Beginn des Ukraine-Krieges getroffen wurden, und bei denen wahrscheinlich die russischen Sanktionen ganz oben auf der Liste der dummen Ideen standen, hat die EU in der Ukraine nur einen Weg nach vorne. Um jeden Preis muss sie zumindest so aussehen, als hätte sie nicht verloren. Das EU-Projekt ähnelt einem alten Mann auf einem Fahrrad, der sich sehr langsam auf einem niederländischen Radweg fortbewegt. Die Eliten in der EU befürchten, dass er, wenn er vom Fahrrad fällt, nie wieder aufsteigen wird. Die ständige Sorge der EU-Spitzen ist, dass eine Pause – jede Pause – verheerend sein könnte, wenn die EU an Schwung in der Presseberichterstattung und an Relevanz im Allgemeinen verliert. Es mag Sie überraschen, aber das haben mir EU-Beamte selbst anvertraut, als ich in der belgischen Hauptstadt tätig war. Eine solche Aussage lässt erahnen, wie wenig Vertrauen die EU in sich selbst als würdiges, stabiles und langfristiges Projekt hat.

Und so eskaliert der Wahnsinn jetzt so sehr, dass wir tatsächlich erwägen, die Geldbörsen und Portemonnaies unserer eigenen ärmsten Bevölkerung zu plündern, um das ultimative EU-Sexspielzeug zu finanzieren: eine EU-Armee.

Die Idee einer EU-Armee ist nicht neu. Sie ist so alt wie die Welt, da die Hardcore-Föderalisten in Brüssel seit mindestens zwanzig Jahren dafür plädieren, dass die EU eine eigene Armee hat, aber bisher gescheitert sind. Der Hauptgrund dafür, dass die Idee nicht umgesetzt wurde, ist, dass sie zu viele neue, besorgniserregende politische Probleme für die EU mit sich bringen würde, mit denen sie sich auseinandersetzen müsste. Kurz gesagt bestand immer die Gefahr einer neuen politischen Krise, die eine EU-Armee auslösen würde, da die Mitgliedstaaten darüber streiten würden, welches Land sie leiten darf, welche Nationalität ihr Oberhaupt hat, wo sie stationiert wäre und wie sie politisch geführt würde, basierend auf welcher Entscheidungsstruktur? (bestehender EU-Rat, EU-Kommission, Mitgliedstaaten selbst in einer neuen Struktur über Verteidigungsministerien). Die Sorge war immer, dass Deutschland zu viel Macht haben würde, und dies würde eine alte Wunde über die Wiederbewaffnung des Landes aufreißen und Erinnerungen an 1939 wecken. Und wir alle wissen, wohin das geführt hat.

Die Idee einer EU-Armee ist tatsächlich komplizierter, als man meinen könnte. Einer der Gründe, warum sie trotz mehrerer ernsthafter Versuche nie in Gang gekommen ist, ist, dass sowohl die EU als auch die Mitgliedstaaten verwirrt sind und kein Vertrauen in einen so kühnen Plan haben. Sie haben buchstäblich Angst, dass ihnen die Idee um die Ohren fliegen könnte. Das nennt man in Amerika „Blowback“. Nein, das hat nichts mit dem deutschen Außenminister zu tun oder ist eine Anspielung. Es ist ein militärischer Begriff für den Rückstoß, den eine Waffe beim Abfeuern erzeugt und der den Schützen verletzt.

Die EU selbst wollte lange Zeit, dass die Armee weitgehend von Brüssel kontrolliert wird, wusste aber, dass die großen Waffen das nicht mitmachen würden. Und so ging es ihnen, wie denen in der Europäischen Kommission, darum, Macht an eine neue Körperschaft abzugeben, eine neue Ebene der EU-Macht, als gäbe es nicht schon genug Institutionen in Brüssel, die den Mitgliedstaaten bereits Macht entziehen. Die Einstellung war etwas selbstzerstörerisch. „Wenn wir (die Kommission) diese Einheit nicht schaffen, dann wird Deutschland es vielleicht sowieso alleine tun, und dann verlieren wir die Macht“, so die Mentalität in Brüssel. Tatsächlich spielt Deutschland seit mindestens einem Jahrzehnt mit dem Gedanken, eine eigene EU-Armee zu haben, was Brüssel Kopfschmerzen bereitet, da es einem Mitgliedstaat entscheidende Macht verleiht, der, wie viele argumentieren, bereits genug Macht hat. Vor einigen Jahren wurde im deutschen Parlament ein Dokument veröffentlicht, in dem eine neue internationale Armee vorgeschlagen wurde, die von Deutschland geführt und an Krisenherde auf der ganzen Welt geschickt werden sollte. Einige Verbündete sollten sich ihr anschließen und eine unterstützende Rolle spielen. Das Problem dabei ist zweierlei. Erstens wäre eine große Zahl von Deutschen sehr unglücklich darüber und glaubt, dass Deutschland niemals wieder zu seiner früheren Militärmacht der 1930er Jahre werden darf. Zweitens würde die EU unter einer solchen Konstellation erheblich leiden, da sie ihre eigene Schwäche ins Rampenlicht rücken und unterstreichen würde, wie ineffektiv Brüssel ist, da es keinen militärischen Vorteil hat und ein Mitgliedstaat mit einer geomilitärischen Politik auf Abwegen ist. Daher bieten sich zwei Szenarien an: Deutschland als Hauptakteur in einer EU-Armee, die von Brüssel aus geschaffen und anscheinend auch geführt wird – zumindest dem Anschein nach, oder Berlin führt seine eigene EU-Armee, die nicht als EU-Armee bezeichnet wird, aber vom Rest der Welt als solche angesehen wird. Keines dieser Szenarien ist für die EU wirklich von Vorteil.

Aber es scheint, als hätten diese drei Damen genau das im Sinn. Deshalb haben sie so viel Wert darauf gelegt, dass 800 Milliarden Euro aus den Beiträgen der EU-Mitgliedstaaten aufgebracht werden, damit sie ein EU-Abzeichen erhält und ihr Machtzentrum Brüssel ist. Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und das Vereinigte Königreich wären Teil einer solchen neuen, glänzenden EU-Säule der NATO. Und doch ist es die Rolle Großbritanniens, die als entscheidend angesehen wird, die den Traum der EU, ein reines Brüsseler Wunschprojekt zu sein, verwässern wird. In vielerlei Hinsicht folgt die Reaktion dieser drei Frauen auf die letztjährige Konferenz, die Macron einberufen hatte, um eine Koalition von EU-Mitgliedstaaten und dem Vereinigten Königreich für große außenpolitische Ideen zu bilden, die parallel zum EU-Außenministerium in Brüssel laufen sollten. Verteidigungsausgaben und die Entsendung einer EU-Armee – zu der auch das Vereinigte Königreich und die Türkei gehörten – an Orte, an denen die EU das Gefühl hatte, selbstbewusst ihre Muskeln spielen lassen zu können, waren Teil des Gesamtplans.

Dass diese drei bösen Hexen einen solchen Macbeth-Plan aushecken, um Macron und seine große Idee zu Fall zu bringen, ist, gelinde gesagt, auf Shakespeareschem Niveau beunruhigend. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist es schwer zu sagen, ob es sich um einen echten Plan handelt, da er bereits von den Niederlanden blockiert wurde, oder um einen Plan auf dem Papier, der Trump in einem kritischen Moment der Verhandlungen beeindrucken soll. Glaubt die EU, dass diese Gespräche noch Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder länger dauern könnten, und dass die Entsendung von ein paar hundert Panzern nach Kiew daher nur die Glaubwürdigkeit sowohl von Zelenksy als auch der EU als Akteure stärken würde, obwohl beide noch nicht einmal auf der Reservebank sitzen? Möglicherweise. Wurden die Panzer überhaupt gebaut? Nein.

Ein witziger Experte für RT, ein ehemaliger Nachrichtensprecher, äußerte sich recht amüsant über die Rolle des Vereinigten Königreichs und behauptete, dass Londons Fähigkeit, ein globaler militärischer Akteur zu sein, realitätsfremd sei.

„Der britische Verteidigungsminister behauptet, dass die Notwendigkeit einer Einkaufstour für Waffen tatsächlich von einem Ort tiefer, innerer Hippie-Natur kommt“, schrieb Rachel Marsden. “Die Ukrainer wollen Frieden. Wir alle wollen Frieden. Und als Verteidigungsminister haben wir diskutiert und leisten unseren Beitrag, um den Friedensprozess zu stärken, sagte John Healey, der es wahrscheinlich kaum erwarten kann, nach Hause zurückzukehren, sich in Schlaghosen zu zwängen und auf Bongos zu trommeln.“

Das erinnerte mich an die britische Satire-Puppenshow „Spitting Images“ aus den 1980er Jahren, in der Ronald Reagan auf grausame Weise mit den Worten „Wir wollen Frieden … ein Stück Nicaragua, ein Stück El Salvador“ dargestellt wurde.

Und was ist falsch an Schlaghosen?

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Europa für eine Vielzahl großer Medienunternehmen Beiträge verfasst. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

