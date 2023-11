SCOTT RITTER: The 2-State Solution’s Nuclear Option A new Palestinian state could never be free as long as its neighbor, Israel, possesses nuclear weapons. By Scott Ritter Special to Consortium News U.S. President Joe Biden declared in a televised address on Oct. 25 that, when it came to relations between Palestine and Israel, „There’s no g



Palästina-Solidaritätsmarsch in London am 9. Oktober (Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Die nukleare Option der 2-Staaten-Lösung

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

17. November 2023

US-Präsident Joe Biden erklärte in einer Fernsehansprache am 25. Oktober, dass es in den Beziehungen zwischen Palästina und Israel „kein Zurück zum Status quo vom 6. Oktober“ gebe, dem Tag vor dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel, der Israels anhaltenden Angriff auf den Gazastreifen auslöste.

Bidens Worte spiegeln die Worte seines Außenministers Antony Blinken wider, der am Vortag vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erklärt hatte, dass es keinen Frieden im Nahen Osten geben könne, ohne dass das palästinensische Volk „sein legitimes Recht auf Selbstbestimmung und einen eigenen Staat verwirklicht“.

Blinken ließ dieser Aussage am 3. November Taten folgen und erklärte auf einer Pressekonferenz, dass sich die USA für eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina einsetzen. „Der beste gangbare Weg, ja der einzige Weg, ist eine Zweistaatenlösung“, sagte Blinken. „Das ist der einzige Weg, um den Kreislauf der Gewalt ein für alle Mal zu beenden.“

Seit Bidens Amtsantritt hat das Weiße Haus seine Unterstützung für eine Zweistaatenlösung zum Ausdruck gebracht. Blinken hatte es jedoch schwer, diese Politik durchzusetzen, während Israel nach einer langen Periode des politischen Stillstands, in der innerhalb von drei Jahren vier ergebnislose Wahlen stattfanden (April 2019, September 2019, März 2020 und März 2021), mit der Regierungsbildung kämpfte.

Im November 2022 gingen die Israelis zum fünften Mal an die Urnen, und dieses Mal konnte sich der altgediente ehemalige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu genügend Stimmen und politische Unterstützung sichern, um eine rechtsextreme Regierungskoalition zusammenzustellen.

Der israelische Präsident Herzog beauftragt Netanjahu mit der Bildung einer neuen Regierung, 13. November 2022. (Kobi Gideon / Pressebüro der Regierung, CC BY-SA 3.0.

Wikimedia Commons)

Netanjahus Sieg beendete zwar den Wahlalptraum Israels, war aber auch der Todesstoß für die Hoffnungen der Regierung Biden auf einen palästinensisch-israelischen Friedensprozess, der auf einer Zweistaatenlösung beruht.

Die Regierungskoalition, die Netanjahu zusammengeschustert hatte, neigte eher zur Auslöschung der bestehenden Palästinensischen Autonomiebehörde als zur Wiederbelebung einer Vision, die aus Sicht der radikalen Rechten Israels mit Yitzhak Rabin am 4. November 1995 gestorben war.

Wenn die Regierung Biden in den Verhandlungen nach dem Konflikt eine Zweistaatenlösung anstreben würde, müsste Netanjahu seine Regierungskoalition aufgeben, was für seine politische Zukunft fatal wäre. Dies ist innerhalb der US-Regierung weithin bekannt.

Israel nach dem Konflikt

Wenn sich Biden und Blinken so offensiv für eine Zweistaatenlösung einsetzen, so geschieht dies in der Annahme, dass ein Israel nach dem Konflikt von einem politischen Führer regiert werden wird, der in der Lage ist, eine Idee zu unterstützen, die in der israelischen Politik seit fast drei Jahrzehnten ausgestorben ist.

Selbst wenn es gelänge, eine solche Regierungskoalition zusammenzustellen, die die Idee einer Zweistaatenlösung, die weder bei Israelis noch bei Palästinensern auf Resonanz stößt, politisch aufrechterhalten könnte, bliebe die letzte Hürde, die genommen werden muss, bevor ein dauerhafter Frieden zwischen dem israelischen und dem palästinensischen Staat, der auf dem Gedanken der Gleichheit beruht, möglich ist – Israels Atomwaffenprogramm.

Der Vertreter Israels bei der Besprechung des NVV-Sicherungsabkommens mit dem Iran am Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, 4. März 2021. (Dean Calma / IAEO, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Die Frage der israelischen Atomwaffen hat jeden amerikanischen Präsidenten seit John F. Kennedy beschäftigt. Die Frage spitzte sich 1968 zu, nachdem die USA den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NPT) unterzeichnet hatten. Der Vertrag wurde von Präsident Lyndon Johnson am 1. Juli 1968 unterzeichnet. Mit der Umsetzung des Vertrags wurde jedoch sein Nachfolger Richard Nixon betraut.

Eine der wichtigsten politischen Fragen, mit denen die Nixon-Regierung konfrontiert war, war der Status des israelischen Atomwaffenprogramms. Die Nixon-Administration war dem Atomwaffensperrvertrag (NVV) fest verpflichtet und musste sich daher an die US-Gesetze halten, die den Verkauf von Militärtechnologie an eine Nation untersagten, die gegen den NVV verstieß oder, wie im Falle Israels, außerhalb des NVV über Atomwaffen verfügte.

Nixon erhielt von seinem nationalen Sicherheitsberater Henry Kissinger den Rat, Israel zur Unterzeichnung des NVV und zur Abrüstung seines Atomwaffenarsenals zu drängen. Nixon scheute jedoch die Vorstellung, Israel in einer Frage der nationalen Sicherheit unter Druck zu setzen, und entschied sich stattdessen für eine Politik der nuklearen Zweideutigkeit, bei der Israel versprach, nicht die erste Nation zu sein, die Atomwaffen im Nahen Osten „einführt“, solange man davon ausging, dass „einführen“ nicht gleichbedeutend mit „besitzen“ war.

Diplomatische Deckung der USA

Blinken an Bord eines Flugzeugs in Israel auf dem Weg nach Jordanien, 3. November. (Außenministerium, Chuck Kennedy)

Etwa fünfeinhalb Jahrzehnte später bieten die Vereinigten Staaten weiterhin diplomatischen Schutz für Israels Atomwaffen und halten die Fiktion der Zweideutigkeit aufrecht, obwohl sie genau wissen, dass Israel über ein sehr robustes Atomwaffenarsenal verfügt. Diese Haltung ist angesichts der zunehmend aggressiven Haltung der israelischen Regierung gegenüber ihrer eigenen Politik der Unklarheit immer schwerer aufrechtzuerhalten.

Im Jahr 2022 sprach der damalige israelische Premierminister Yair Lapid anlässlich der regelmäßigen Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags durch die Vereinten Nationen vor der israelischen Atomenergiekommission über Israels „defensive und offensive Fähigkeiten und das, was in den ausländischen Medien als andere Fähigkeiten bezeichnet wird. Diese anderen Fähigkeiten“, so Lapid in Anspielung auf die israelischen Atomwaffen, „halten uns am Leben und werden uns am Leben halten, solange wir und unsere Kinder hier sind“.

Die Bedrohung, die von den israelischen Atomwaffen für die regionale und globale Sicherheit ausgeht, ist heute so groß wie zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte Israels. Mit der möglichen Ausweitung des aktuellen palästinensisch-israelischen Konflikts auf die Hisbollah und vielleicht auch den Iran sieht sich Israel zum ersten Mal seit 1973 mit einer echten existenziellen Bedrohung konfrontiert – der Art von Bedrohung, für deren Abwehr Israels Atomwaffen gebaut wurden.

Ein israelischer Minister hat bereits angedeutet, dass der Einsatz von Atomwaffen gegen die Hamas in Gaza attraktiv wäre. Die wirkliche Bedrohung geht jedoch von dem aus, was passiert, wenn der Iran in den Krieg hineingezogen wird. Hier könnte Israels viel beschworene „Samson-Option“ ins Spiel kommen, bei der Israel sein Atomwaffenarsenal einsetzt, um so viele Feinde wie möglich zu vernichten, sobald das Überleben Israels in Gefahr ist.

Der Tod von Samson, 1866, von Gustave Gore. (Englische Bibel, gemeinfrei)

Angesichts der gegenwärtigen Gefahr, die von Israels Atomwaffenarsenal ausgeht, muss eine Ausweitung des aktuellen palästinensisch-israelischen Konflikts unbedingt verhindert werden. Sobald der Konflikt beendet werden kann, muss der Prozess für eine langfristige Lösung beginnen, die ein freies und unabhängiges Palästina einschließt. Ein neuer palästinensischer Staat kann jedoch niemals frei sein, wenn sein Nachbar, Israel, Atomwaffen besitzt.

Wenn man davon ausgeht, dass die Gründung eines palästinensischen Staates mit einem erneuten Vorstoß zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn einhergehen würde, wäre das Ergebnis im Hinblick auf die Sicherheit Israels eine wesentlich verbesserte Situation, die Israels Bedarf an Atomwaffen überflüssig machen würde.

Das südafrikanische Beispiel

Verleihung des UNESCO-Friedenspreises in Paris am 3. Februar 1992. Von links sitzen die beiden Preisträger – der südafrikanische Präsident de Klerk und der Präsident des Afrikanischen Nationalkongresses, Nelson Mandela – sowie Henry Kissinger, ehemaliger US-Außenminister und Vorsitzender der Auswahljury. (UN-Foto/JP Somme)

Es stellt sich also die Frage, wie Israel dazu gebracht werden kann, freiwillig auf seine Atomwaffen zu verzichten. Zum Glück gibt es ein Beispiel aus der Geschichte.

Das Südafrika der Apartheid hatte in den frühen 1970er Jahren ein Atomwaffenprogramm gestartet. Aus Berichten der US-Geheimdienste geht hervor, dass Südafrika 1973 offiziell mit seinem Kernwaffenprogramm begann. Bis 1982 hatte es seinen ersten Kernsprengkörper entwickelt und gebaut.

Sieben Jahre später, im Jahr 1989, hatte Südafrika sechs funktionsfähige Atombomben hergestellt, von denen jede das Äquivalent von 19 Kilotonnen TNT freisetzen konnte.

Das südafrikanische Atomwaffenprogramm ähnelte dem israelischen Programm insofern, als es unter großer Geheimhaltung durchgeführt wurde und der Abschreckung vor der Bedrohung durch kommunistisch unterstützte schwarze Befreiungsbewegungen diente, die an der gesamten Peripherie der südafrikanischen Nation operierten.

1989 wählte Südafrika einen neuen Präsidenten, F. W. de Klerk, der schnell erkannte, dass sich der politische Wind drehte und das Land innerhalb weniger Jahre unter die Kontrolle schwarzer Nationalisten unter Führung von Nelson Mandela geraten könnte.

Um dies zu verhindern, traf De Klerk die beispiellose Entscheidung, dem Atomwaffensperrvertrag als Nichtkernwaffenstaat beizutreten und sein Atomprogramm zur Inspektion und Demontage zu öffnen. Südafrika trat dem NVV 1991 bei; bis 1994 waren alle südafrikanischen Atomwaffen unter internationaler Aufsicht abgebaut worden.

Sobald der palästinensisch-israelische Krieg beendet ist und Israel in gutem Glauben über die Möglichkeit eines freien und unabhängigen palästinensischen Staates zu verhandeln beginnt, sollten sich die Vereinigten Staaten an die Spitze der Bemühungen stellen, die israelische Regierung dazu zu bringen, dem von F. W. de Klerk eingeschlagenen Weg zu folgen und den NVV zu unterzeichnen und mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenzuarbeiten, um das gesamte israelische Atomwaffenarsenal abzubauen.

Ein solcher Schritt sollte nicht verhandelbar sein – wenn es den Vereinigten Staaten ernst damit ist, die Voraussetzungen für einen langen und dauerhaften Frieden zwischen Israel und Palästina zu schaffen, dann sollten sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Druckmittel einsetzen, um Israel zur freiwilligen Abrüstung seiner Atomwaffen zu bewegen.

Dies ist der einzige gangbare Weg zum Frieden zwischen Israel und der arabischen und muslimischen Welt, die es umgibt.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Übersetzt mit Deepl.com

