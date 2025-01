https://www.palestinechronicle.com/the-periphery-doctrine-is-israel-returning-to-the-minorities-alliance-analysis/



Die „Peripherie-Doktrin“: Kehrt Israel zur „Minderheitenallianz“ zurück? – Analyse

4. Januar 2025

Solidaritätsprotest für Rojava in Israel. (Foto: via Wikimedia Commons)

Von Palestina Chronicle Staff

In ihrem auf der arabischen Website Al Mayadeen veröffentlichten Artikel analysiert Laila Nicola, Expertin für internationale Beziehungen an der Libanesischen Universität, das erneute Interesse Israels an Allianzen mit ethnischen Minderheiten im Nahen Osten, eine Strategie, die auf der von David Ben Gurion entwickelten „Peripherie-Doktrin“ beruht.

In einer Rede des israelischen Außenministers Gideon Sa’ar, in der er die Bedrohungen und Entwicklungen nach dem Libanonkrieg und dem Sturz des syrischen Regimes bewertete, erklärte er: „Wir müssen die Entwicklungen in diesem Kontext betrachten und verstehen, dass wir in einer Region, in der wir immer eine Minderheit sein werden, natürliche Allianzen mit anderen Minderheiten eingehen können.“

Sa’ar betonte, dass Israel den Kurden und anderen regionalen Minderheiten die Hand reichen sollte, und bezeichnete sie als „natürliche Verbündete“ Israels, wobei er die „politischen und sicherheitspolitischen Vorteile“ solcher Bündnisse hervorhob. Er schlug auch vor, dass Israel mit den Drusen in Syrien und im Libanon zusammenarbeiten müsse.

In einer Geste gegenüber den Kurden sagte Sa’ar: „Das kurdische Volk ist eine große Nation, eine der großen Nationen, die keine politische Unabhängigkeit genießt“, und bezeichnete die Kurden als „natürliche Verbündete“ und erklärte, dass sie eine „nationale Minderheit in vier verschiedenen Ländern sind, von denen zwei über Autonomie verfügen: de facto in Syrien und de jure in der irakischen Verfassung“.

In Wirklichkeit ist Israels Wunsch, sich mit Minderheiten zu verbünden, keine neue Entwicklung, sondern eine seit langem bestehende Politik, die die Israelis nach den Entwicklungen der Nahostkriege von 2023-2024 wieder aufleben lassen wollen.

Israel und die Allianz der Minderheiten

In den ersten Jahrzehnten nach der Gründung Israels führte David Ben Gurion, Israels erster Premierminister, auf Anraten von Eliyahu Sasson (einem prominenten Experten und Berater) die „Peripherie-Doktrin“ ein.

In den 1950er Jahren prägten Ben Gurion und seine Mitarbeiter beim Mossad und Shin Bet den Begriff „Torat Haperipheria“, um den Bedrohungen durch die umliegenden arabischen Staaten, die oft als „Peripheriestaaten“ bezeichnet werden, entgegenzuwirken.

Diese Doktrin war eine von vier Hauptstrategien, die Israel in den 1950er Jahren entwickelte, um die Sicherheit des neu gegründeten Staates zu gewährleisten. Zu diesen Strategien gehörten die Bildung von Allianzen mit Großmächten, die Förderung einer groß angelegten jüdischen Einwanderung, die Schaffung einer nuklearen Abschreckung und die Umsetzung der „Peripheriedoktrin“.

In der Praxis manifestierte sich diese Doktrin in strategischen Partnerschaften mit nicht-arabischen, pro-westlichen Ländern in der Region, wie der Türkei, dem Iran (unter dem Schah) und Äthiopien. Diese Bündnisse halfen Israel, mit dem umzugehen, was Tel Aviv als arabische Feindseligkeit und die vereinte, aggressive Haltung dagegen ansah, während es gleichzeitig mit den von arabischen Nationen verhängten diplomatischen und wirtschaftlichen Boykotten fertig wurde und ein Gleichgewicht der Kräfte gegen den Aufstieg des arabischen Nationalismus aufrechterhielt – insbesondere unter dem ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser.

Minderheiten im gesamten Nahen Osten wurden als „ethnische Peripherie“ betrachtet, die Israel ausnutzen konnte, um die arabischen Staaten zu schwächen und sie abzulenken. Dazu gehörten: die christliche Minderheit im Südsudan, die Drusen in Syrien und im Libanon, die irakischen Kurden und die Maroniten im Libanon.

Strategische Bedeutung

Die Allianz zwischen israelischen Führern und Minderheiten in der Region diente einem strategischen israelischen Bedürfnis, da die militärische Kontrolle über Gebiete innerhalb von Staaten erleichtert wurde, diese Minderheiten leicht zugänglich waren und bereit waren, einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Darüber hinaus waren die Kosten für die Unterstützung dieser Minderheiten relativ gering.

Mehrere Entwicklungen in den 1970er Jahren führten jedoch zum Scheitern der „Peripherie-Doktrin“, insbesondere die Islamische Revolution im Iran, der Sturz des äthiopischen Kaisers und die Verstrickung Israels in den libanesischen Sumpf in den 1980er und 1990er Jahren, was dazu führte, dass Minderheiten nicht mehr als Stellvertreter eingesetzt wurden, um die israelische Armee zu beeinflussen oder zu ersetzen.

Wiederbelebung von Minderheitenbündnissen

Die Drusen: Einen Tag nach dem Sturz des syrischen Regimes sandte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine Botschaft an die Drusen in Syrien: „Zuallererst reiche ich unseren drusischen Brüdern in Syrien, die Brüder unserer Drusen in Israel sind, die Hand zum Frieden.“

Die Israelis scheinen sich auf die Entwicklungen in Syrien vorzubereiten, indem sie alte Pläne wieder aufgreifen, die lange Zeit begraben waren. In den 1970er Jahren unterstützte Israel die Gründung eines drusischen Staates, eines „Pufferstaates“ zwischen Israel und Syrien, der in von Drusen bewohnten Gebieten auf den Golanhöhen und dem Drusengebirge in Syrien liegen und sich bis in den Libanon erstrecken sollte. Auf dieser Grundlage unterstützte Israel die separatistischen Bestrebungen der Drusen, insbesondere nachdem sich die Drusen in Israel im Gegensatz zu anderen arabischen Nationalitäten in das Militär und die Gesellschaft integriert hatten.

Die Kurden: Die israelisch-kurdische Kommunikation begann in den 1960er Jahren, als die Kurden im Irak versuchten, sich abzuspalten. Die Interessen Israels, des Iran (unter dem Schah) und der Kurden waren gegen den irakischen Staat gerichtet. Israel und der Iran entsandten kleine Teams in den Nordirak, um kurdische Kämpfer im Kampf und im Guerillakrieg auszubilden, und versorgten sie mit Waffen, Ausrüstung und finanzieller Unterstützung. Bis 1965 hatte Israel eine ständige Präsenz in den kurdischen Bergen im Nordirak und bildete Rebellen aus und unterstützte sie im Kampf gegen die irakische Regierung.

Der kurdische Anführer Mullah Barzani besuchte Israel mindestens zweimal (1968 und 1973) und traf sich mit dem israelischen Premierminister Levi Eshkol und anderen israelischen Beamten.

Nach dem Sturz Saddam Husseins im Jahr 2003 und der Gewährung einer weitreichenden Autonomie für die Kurden innerhalb des Irak vertieften sich die israelisch-kurdischen Beziehungen erheblich. Trotz wiederholter Dementis der Kurden deuten Berichte auf eine starke Präsenz des Mossad im irakischen Kurdistan hin.

Obwohl es keine bestätigten Berichte über direkte Beziehungen zwischen den syrischen Kurden und Israel gibt, scheinen die Israelis nach dem Sturz des syrischen Regimes ein starkes Interesse am Schicksal der syrischen Kurden zu haben.

Am 18. Dezember traf der israelische Außenminister Gideon Sa’ar mit Jens Plötner, dem außen- und sicherheitspolitischen Berater des deutschen Kanzlers, zusammen. Dabei betonte Sa’ar, dass „die internationale Gemeinschaft eine Rolle beim Schutz von Minderheiten in Syrien spielt, einschließlich der kurdischen Minderheit, die derzeit Angriffen und Bedrohungen ausgesetzt ist.“

(Al Mayadeen Arabic Website. Übersetzt und aufbereitet von der Palestine Chronicle)

