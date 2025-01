Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

IDF warnt israelische Soldaten: Bei Auslandsreisen droht wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen Strafverfolgung

Während Soldaten im aktiven Dienst und Berufssoldaten eine Genehmigung für ihre Flüge einholen müssen, ist die IDF besorgt über die mangelnde Kontrolle der Reservisten. Israel versucht, Ermittlungen im Ausland zu blockieren, während Beamte den IDF-Chef dafür kritisieren, dass er die Veröffentlichung von Gaza-Videos nicht unterbindet

Israelische Soldaten im Gazastreifen am Samstag. Bildnachweis: IDF-Sprecher

Yaniv Kubovich

5. Januar 2025

Israelische Sicherheitsbehörden und Ministerien bereiten sich darauf vor, Soldaten und Reservisten zu unterstützen, die im Ausland wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Gaza verhaftet werden könnten.

Die israelischen Behörden koordinieren sich mit örtlichen Anwaltskanzleien, um bei Bedarf sofortige Rechtshilfe zu leisten. Einige israelische Reisende wurden gewarnt, dass ihnen eine Inhaftierung droht, doch die meisten haben ihre Reise ohne Zwischenfälle oder Befragungen fortgesetzt.

Während Soldaten im aktiven Dienst ihre Reiseziele von höheren Kommandeuren genehmigen lassen müssen, hat das Militärische Generalstaatsanwaltskorps seine Besorgnis über die mangelnde Aufsicht über Reservisten zum Ausdruck gebracht.

In Südafrika, Sri Lanka, Belgien, Frankreich und Brasilien wurden Klagen gegen IDF-Soldaten eingereicht. In Brasilien ordnete ein Gericht kürzlich eine Untersuchung gegen einen Reservisten an, der aus dem Land geflohen war. Weiterlesen in haaretz. com

