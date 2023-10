Die Pro-Israel-Position des Westens beschleunigt seinen Machtverlust

18. Oktober 2023

Westliche Medien stellen fest, dass die unerschütterliche Unterstützung ihrer Politiker für Israel und die Ukraine das Ansehen ihrer Länder in der Welt schmälert.

Bei Naked Capitalism stellt Yves Smith die verheerenden politischen Auswirkungen der Bombardierung des Gazastreifens auf Bidens Außenpolitik fest:

Biden erhält Selenskyj-Behandlung im Nahen Osten, während Israel versucht zu eskalieren

Die USA scheinen immer noch zu glauben, dass sie über die Kraft und die sanfte Macht verfügen, um sich aus ihrem geopolitischen Schlamassel herausreden zu können, und demonstrieren damit erneut den Grad der Verblödung ihrer Führung. Doch diese Woche haben wir verblüffende Beispiele dafür, dass wichtige Akteure in der übrigen Welt den USA nicht mehr abkaufen, was sie verkaufen. Die Kluft zwischen dem Bezug des amerikanischen Establishments zur Realität und den Tatsachen vor Ort hat sich zu einem gähnenden Abgrund aufgetan, da die arabische Welt, wie Jordanien, als Reaktion auf den israelischen Beschuss des arabischen Krankenhauses Al-Ahli einen Biden-Gipfel mit seinem König Abduallah II. sowie PLO-Chef Mahmoud Abbas und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi absagte. Sie weisen nicht nur den Versuch zurück, die Schuld für den Angriff auf die Hamas zu schieben (wir werden uns in Kürze mit der Behauptung „Schurkengranate“ befassen), sondern auch die dahinter stehende Behauptung, dass die USA nicht in der Lage oder nicht willens seien, die Drosselkette gegenüber Israel anzulegen.

Sogar die westlichen Medien sind nicht sehr einverstanden mit der Behauptung der israelischen und der Biden-Administration, dass die Hamas es irgendwie geschafft hat, obwohl Israel versucht hat, die Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen zu vertreiben und speziell versucht hat, die Evakuierung des Krankenhauses anzuordnen. Oh, und dies, nachdem Israel die UNO aufgefordert hatte, den Gazastreifen innerhalb von 24 Stunden zu evakuieren und dann sein Lager dort beschossen hatte: …

Israel bombardierte, wahrscheinlich mit einer Hellfire-Rakete aus US-amerikanischer Produktion, den Innenhof des arabischen Baptistenkrankenhauses al-Ahli, wo Tausende Zuflucht gesucht hatten. Ein kurzes Video von den unmittelbaren Folgen zeigt mehrere Dutzend, wenn nicht Hunderte von Toten und Verwundeten. Später hielten die Ärzte eine Pressekonferenz ab, während sie zwischen einigen der Opfer standen.

Wie andere Krankenhäuser war auch al-Ahli Arab von Israel aufgefordert worden, zu evakuieren, konnte dies aber nicht tun, da es keine anderen Orte gab, an denen die Kranken und Verwundeten, darunter viele Intensivpatienten, versorgt werden konnten.

Drei Tage zuvor war dasselbe Krankenhaus, wie andere auch, bombardiert worden, so die UNO:

14. Oktober 2023: In der Stadt und im Gouvernement Gaza wurde das Ahli Arab Hospital von israelischen Luftangriffen getroffen, wobei zwei Stockwerke teilweise beschädigt und der Ultraschall- und Mammographieraum beschädigt wurden. Vier Menschen wurden verletzt. Quellen: Al Jazeera V und persönliche Mitteilung

Dann zu behaupten, wie Biden es tat, dass „die andere Mannschaft“ für den Angriff verantwortlich sei, ist unbegreiflich.

Es war auch viel zu spät, sagt ein RUSI-Mitarbeiter:

Ich werde dies wiederholen, da sich die Situation in den letzten 16 Stunden mehr bewegt hat als in der vergangenen Woche.

Die Fronten haben sich radikal verschoben. Das Zeitfenster für israelische Operationen ist von mehr als einem Monat auf ein paar Tage geschrumpft … wenn überhaupt.

Das ist nun die Realität, in der wir uns befinden.

Kein Land außer den USA und ein paar Europäern wird jemals eine solche Barbarei verteidigen. Sie werden einfach nicht mehr darauf hören, was der „Westen“ zu sagen hat.

Die Financial Times zitiert einen G7-Beamten, der mit dieser globalen Kluft zu kämpfen hat:

Eile des Westens, Israel zu unterstützen, untergräbt die Unterstützung der Entwicklungsländer für die Ukraine (archiviert)

Die westliche Unterstützung für Israels Angriff auf den Gazastreifen hat die Bemühungen um einen Konsens mit wichtigen Entwicklungsländern zur Verurteilung von Russlands Krieg gegen die Ukraine vergiftet, so die Warnung von Beamten und Diplomaten.

Die Reaktion auf den Angriff der militanten islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und auf Israels Versprechen, gegen den Gazastreifen zurückzuschlagen, habe die monatelangen Bemühungen zunichte gemacht, Moskau wegen der Verletzung des Völkerrechts als globalen Paria darzustellen, hieß es, und die USA, die EU und ihre Verbündeten dem Vorwurf der Heuchelei ausgesetzt.

In der Aufregung um diplomatische Notbesuche, Videokonferenzen und Anrufe wurden westliche Beamte beschuldigt, in ihrer Eile, den Hamas-Angriff zu verurteilen und Israel zu unterstützen, die Interessen von 2,3 Millionen Palästinensern nicht zu verteidigen.

…

Die Gegenreaktion habe die festgefahrenen Positionen in den Entwicklungsländern zum israelisch-palästinensischen Konflikt verfestigt, so die Beamten. Sie warnten, dass dies künftige diplomatische Bemühungen um die Ukraine zum Scheitern bringen könnte.

„Wir haben die Schlacht im globalen Süden definitiv verloren“, sagte ein hochrangiger G7-Diplomat. „Die ganze Arbeit, die wir mit dem Globalen Süden [in Bezug auf die Ukraine] geleistet haben, ist verloren… Vergessen Sie die Regeln, vergessen Sie die Weltordnung. Sie werden nie wieder auf uns hören.“

…

Einige amerikanische Diplomaten sind insgeheim besorgt, dass die Reaktion der Biden-Administration nicht anerkennt, wie ihre breite Unterstützung Israels einen Großteil des Globalen Südens entfremden kann.

Mit Blick auf das derzeitige BRI-Jubiläumstreffen von rund 140 Staaten in Peking äußert die New York Times ähnliche Bedenken:

New Global Divisions on View as Biden Goes to Israel and Putin to China

Russland und China stellen sich auf die Seite eines palästinensischen Volkes, das nach Befreiung und Selbstbestimmung strebt, während sie in den Augen Washingtons selbst den Ukrainern, Tibetern, Uiguren und sogar den Taiwanesen diese Möglichkeiten verweigern.

Mit ihrer Zurückhaltung, die Hamas zu beschuldigen, und ihrem Bemühen, sich mit der palästinensischen Sache zu verbünden, appellieren sowohl Russland als auch China an eine breitere Stimmung im so genannten globalen Süden – und auch in großen Teilen Europas. Für sie ist es Israel, das durch die Besetzung des Westjordanlands, die Förderung jüdischer Siedler auf palästinensischem Land und die Isolierung der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens, die selbst in normalen Zeiten starken Einschränkungen ihrer Freiheiten ausgesetzt sind, eine kolonialistische Politik betreibt.

Der Globale Süden, ein Begriff für Entwicklungsländer, ist ein wichtiger Bereich im neuen Wettbewerb zwischen dem Westen und der chinesisch-russischen Alternative, so Hanna Notte, Leiterin eines Eurasienprogramms am James Martin Center for Nonproliferation Studies.

Aus der Sicht vieler Menschen im Globalen Süden, so Notte, „bekämpfen die Vereinigten Staaten Russland, den Besatzer der Ukraine, aber wenn es um Israel geht, stehen die USA auf der Seite des Besatzers, und Russland macht sich das zunutze“.

Auch der Leitartikel der Washington Post erklärt das Scheitern der US-Politik:

Es wäre ein moralischer und strategischer Fehler, die Notlage des Gazastreifens zu ignorieren

Dennoch wurde die Notlage der Menschen in Gaza von den Vereinigten Staaten und der internationalen Gemeinschaft als traurige, aber unabänderliche Tatsache in einem unlösbaren Konflikt behandelt. Dies war ein moralischer und strategischer Fehler, der zu der Instabilität beigetragen hat, die die Bemühungen Israels, der Vereinigten Staaten und der arabischen Staaten um eine dauerhafte diplomatische Lösung zwischen den großen Akteuren der Region vorerst zunichte gemacht hat.

Der Carnegie-Rat erklärt, dass die globale Kluft eine Änderung der westlichen Politik erfordert. Er sieht vor allem die Notwendigkeit, die so genannte „werte-“ oder „regelbasierte“ Politik aufzugeben: