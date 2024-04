Scott Ritter: The Missiles of April The „Missiles of April“ represent a sea-change moment in Middle Eastern geopolitics – the establishment of Iranian deterrence that impacts both Israel and the United States. By Scott Ritter Substack I’ve been writing about Iran for more than two decades. In 2005, I made a trip to Iran t

Iranische Raketen über der Al-Aqsa, als die IRGC Israel am Sonntagmorgen Ortszeit mit mehreren Luftangriffen traf. (Unbekannt/Mehrnews.com/Wikimedia Commons)

Scott Ritter: Die Raketen vom April

Die „Raketen vom April“ stellen einen Wendepunkt in der Geopolitik des Nahen Ostens dar – die Etablierung einer iranischen Abschreckung, die sich sowohl auf Israel als auch auf die Vereinigten Staaten auswirkt.

Die Raketen vom April

Von Scott Ritter

Substack

15. April 2024

Ich schreibe schon seit mehr als zwei Jahrzehnten über den Iran. Im Jahr 2005 reiste ich in den Iran, um die „Grundwahrheit“ über dieses Land herauszufinden, eine Wahrheit, die ich dann in ein Buch mit dem Titel Target Iran (Ziel Iran) einfließen ließ, in dem ich die Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel darlegte, um eine Rechtfertigung für einen militärischen Angriff auf den Iran zu finden, der die theokratische Regierung des Landes stürzen sollte.

Diesem Buch ließ ich 2018 ein weiteres folgen, Dealbreaker, das diese US-israelischen Bemühungen auf den neuesten Stand brachte.

Bereits im November 2006 betonte ich in einer Rede an der School of International Relations der Columbia University, dass die Vereinigten Staaten meinen „guten Freund“ Israel niemals im Stich lassen würden, bis wir es natürlich doch tun. Was könnte eine solche Aktion auslösen, fragte ich?

Ich wies darauf hin, dass Israel eine Nation sei, die von Hybris und Macht besoffen sei, und wenn die Vereinigten Staaten keinen Weg fänden, die Schlüssel aus dem Zündschloss des Busses zu ziehen, mit dem Israel auf den Abgrund zusteuere, würden wir uns Israel nicht auf seiner Lemming-artigen Selbstmordfahrt anschließen.

Im Jahr darauf, 2007, wies ich in einer Rede vor dem American Jewish Committee darauf hin, dass meine Kritik an Israel (gegen die viele im Publikum heftigen Anstoß nahmen) aus Sorge um Israels Zukunft kam.

Ich betonte, dass ich den größten Teil eines Jahrzehnts damit verbracht habe, Israel vor irakischen Raketen zu schützen, sowohl während meines Dienstes im Wüstensturm, wo ich eine Rolle in der Anti-SCUD-Raketen-Kampagne spielte, als auch als Waffeninspektor der Vereinten Nationen, wo ich mit dem israelischen Geheimdienst zusammenarbeitete, um sicherzustellen, dass die irakischen SCUD-Raketen eliminiert wurden.

„Das Letzte, was ich sehen möchte“, sagte ich der Menge, „ist ein Szenario, in dem iranische Raketen auf israelischem Boden einschlagen. Aber wenn Israel seinen Kurs nicht ändert, ist dies das unvermeidliche Ergebnis einer Politik, die mehr von Arroganz als von gesundem Menschenverstand geleitet wird.“

Am Montagabend und am frühen Dienstagmorgen, dem 13. und 14. April, wurden meine Befürchtungen live vor einem internationalen Publikum vorgetragen – iranische Raketen regneten auf Israel nieder, und Israel konnte nichts dagegen tun.

Wie vor etwas mehr als 33 Jahren, als irakische SCUD-Raketen die US-amerikanische und israelische Patriot-Raketenabwehr überwunden und Israel im Laufe von anderthalb Monaten dutzende Male getroffen hatten, schlugen iranische Raketen, die in einen Angriffsplan integriert waren, der die israelischen Raketenabwehrsysteme überwältigen sollte, ungestraft auf bestimmte Ziele in Israel ein.

Trotz des Einsatzes eines umfangreichen integrierten Raketenabwehrsystems, bestehend aus dem so genannten „Iron Dome“-System, den US-amerikanischen Patriot-Raketenbatterien und den Arrow- und David’s Sling-Abfangraketen sowie US-amerikanischen, britischen und israelischen Flugzeugen und US-amerikanischen und französischen Schiffsabwehrsystemen, schlugen weit über ein Dutzend iranischer Raketen auf stark geschützten israelischen Flugplätzen und Luftverteidigungsanlagen ein.

Die Iraner trafen mindestens zwei Start- und Landebahnen, die dadurch außer Betrieb gesetzt wurden, und mindestens fünf lagerähnliche Strukturen (dies geht aus Satellitenbildern hervor, die nach dem Angriff aufgenommen wurden).

Der Iran gab Israel eine fünfstündige Vorwarnung, um hochwertige Güter (F-35) zu transportieren. Außerdem griff der Iran keine Kasernen, Hauptquartiere oder andere Ziele an, die Opfer fordern würden.

Der Schaden mag gering gewesen sein, aber die Botschaft ist klar: Der Iran kann jedes Ziel angreifen, das er will, und das zu jeder Zeit.

Israel hatte iranisches Territorium angegriffen

Das iranische Konsulat in Damaskus nach einem israelischen Luftangriff am 1. April. (Unbekannt/Rajannews.com/Wikimedia.com)

Der iranische Raketenangriff auf Israel kam sozusagen nicht aus heiterem Himmel, sondern war eine Vergeltung für einen israelischen Angriff auf das iranische Konsulatsgebäude in Damaskus, Syrien, am 1. April, bei dem mehrere hochrangige iranische Militärs getötet wurden.

Zwar hat Israel in der Vergangenheit bereits Angriffe auf iranisches Personal in Syrien durchgeführt, doch unterschied sich der Angriff vom 1. April dadurch, dass nicht nur hochrangiges iranisches Personal getötet wurde, sondern auch ein rechtlich gesehen souveränes iranisches Gebiet – das iranische Konsulat – getroffen wurde.

Aus iranischer Sicht war der Angriff auf das Konsulat eine rote Linie, die, wenn keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden, jeden Gedanken an Abschreckung zunichte machen würde, was die Tür für noch dreistere israelische Militäraktionen öffnen würde, bis hin zu direkten Angriffen auf den Iran.

Gegen einen Vergeltungsschlag spricht jedoch ein komplexes Geflecht miteinander verwobener politischer Ziele, die durch die Art des groß angelegten Konflikts zwischen Israel und dem Iran, der durch einen bedeutenden iranischen Vergeltungsschlag auf Israel ausgelöst werden könnte, wahrscheinlich in Frage gestellt würden.

In erster Linie verfolgt der Iran eine strategische Politik, die auf einer Abkehr von Europa und den Vereinigten Staaten und einer Hinwendung zu Russland, China und der eurasischen Landmasse beruht.

Der Grund dafür ist die Frustration des Irans über die von den USA verhängten Wirtschaftssanktionen und die Unfähigkeit bzw. der Unwille des Westens, einen Weg zu finden, der eine Aufhebung dieser Sanktionen ermöglicht.

Das Scheitern des iranischen Atomabkommens (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), die Art von wirtschaftlichen Möglichkeiten zu schaffen, die bei seiner Unterzeichnung versprochen worden waren, war eine wichtige Triebfeder für diese iranische Ostorientierung.

Stattdessen ist der Iran sowohl der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) als auch dem BRICS-Forum beigetreten und hat seine diplomatischen Energien darauf gerichtet, den Iran gründlich und produktiv in beide Gruppen zu integrieren.

Ein allgemeiner Krieg mit Israel würde diesen Bemühungen einen Strich durch die Rechnung machen.

Zweitens, aber nicht weniger wichtig in der geopolitischen Gesamtgleichung für den Iran, ist der anhaltende Konflikt in Gaza. Es handelt sich hierbei um ein spielveränderndes Ereignis, bei dem Israel eine strategische Niederlage gegen die Hamas und ihre regionalen Verbündeten, einschließlich der vom Iran angeführten Achse des Widerstands, droht.

Zum ersten Mal wird die Frage der palästinensischen Staatlichkeit von der Weltöffentlichkeit aufgegriffen.

Dies wird auch dadurch begünstigt, dass die israelische Regierung von Benjamin Netanjahu, die aus einer politischen Koalition hervorgegangen ist, die sich vehement gegen jede Vorstellung von palästinensischer Eigenstaatlichkeit ausspricht, aufgrund der Folgen des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 und des anschließenden Scheiterns Israels, die Hamas militärisch oder politisch zu besiegen, vor dem Zusammenbruch steht.

Israel wird auch durch die Aktionen der Hisbollah behindert, die Israel entlang seiner Nordgrenze zum Libanon in Schach gehalten hat, sowie durch nichtstaatliche Akteure wie die pro-iranischen irakischen Milizen und die Houthi im Jemen, die Israel direkt angegriffen haben und, im Falle der Houthi, indirekt, indem sie kritische Seeverbindungen unterbrochen haben, was die israelische Wirtschaft lahmgelegt hat.

Den größten Schaden hat Israel jedoch selbst angerichtet, indem es eine völkermörderische Vergeltungspolitik gegen die Zivilbevölkerung in Gaza betreibt. Die israelischen Aktionen in Gaza sind die lebendige Manifestation eben jener Hybris und machtgetriebenen Politik, vor der ich bereits 2006-2007 gewarnt habe.

Damals sagte ich, dass die USA nicht bereit sein würden, in einem von Israel gesteuerten politischen Bus mitzufahren, der uns in einen nicht zu gewinnenden Krieg mit dem Iran stürzen würde.

Durch sein verbrecherisches Verhalten gegenüber der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza hat Israel die Unterstützung eines Großteils der Welt verloren und bringt die Vereinigten Staaten in eine Lage, in der ihr bereits angeschlagener Ruf irreparabel geschädigt wird, und das zu einer Zeit, in der die Welt von einer Periode der amerikanisch dominierten Singularität zu einer von den BRICS vorangetriebenen Multipolarität übergeht und die USA so viel Einfluss im so genannten „globalen Süden“ wie möglich behalten müssen.

Ein Moment des Umbruchs

Biden mit Netanjahu in Tel Aviv am 18. Oktober 2023. (Das Weiße Haus/Wikimedia Commons)

Die USA haben – erfolglos – versucht, Netanjahu den Zündschlüssel für seine Selbstmordfahrt aus der Zündung zu ziehen.

Angesichts der extremen Zurückhaltung der israelischen Regierung, wenn es darum geht, ihre Politik gegenüber der Hamas und dem Gazastreifen zu ändern, hat die Regierung von Präsident Joe Biden begonnen, sich von der Politik Netanjahus zu distanzieren, und Israel zu verstehen gegeben, dass es Konsequenzen haben würde, wenn es sich weigern würde, seine Aktionen im Gazastreifen zu ändern, um den Bedenken der USA Rechnung zu tragen.

Jegliche iranische Vergeltungsmaßnahme gegen Israel müsste sich in diesen äußerst komplizierten politischen Gewässern bewegen und es dem Iran ermöglichen, eine praktikable Abschreckungsstrategie durchzusetzen, um künftige israelische Angriffe zu verhindern und gleichzeitig sicherzustellen, dass weder seine politischen Ziele hinsichtlich einer geopolitischen Ausrichtung nach Osten noch die Förderung der palästinensischen Staatlichkeit auf der Weltbühne in Frage gestellt werden.

Der iranische Angriff auf Israel scheint sich erfolgreich durch diese steinigen politischen Untiefen manövriert zu haben. Dies gelang in erster Linie dadurch, dass die Vereinigten Staaten aus dem Kampf herausgehalten wurden. Ja, die Vereinigten Staaten beteiligten sich an der Verteidigung Israels und halfen beim Abschuss zahlreicher iranischer Drohnen und Raketen.

Dieses Engagement kam dem Iran zugute, da es nur die Tatsache untermauerte, dass es keine Kombination von Raketenabwehrsystemen gab, die letztlich verhindern konnte, dass iranische Raketen ihre vorgesehenen Ziele trafen.

Die Ziele, die der Iran angriff – zwei Luftwaffenstützpunkte in der Negev-Wüste, von denen aus die bei dem Angriff auf das iranische Konsulat am 1. April eingesetzten Flugzeuge gestartet worden waren, sowie mehrere israelische Luftverteidigungsanlagen – standen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Argumenten, mit denen der Iran den Umfang und das Ausmaß seiner Abschreckungspolitik zu untermauern suchte.

Erstens, dass die iranischen Aktionen gemäß Artikel 51 der UN-Charta gerechtfertigt waren – der Iran übte Vergeltung an jenen Zielen in Israel, die in direktem Zusammenhang mit dem israelischen Angriff auf den Iran standen, und zweitens, dass israelische Luftverteidigungsanlagen für iranische Angriffe anfällig waren.

Zusammengenommen bedeuten diese beiden Faktoren, dass ganz Israel jederzeit von Iran angegriffen werden kann und dass Israel und seine Verbündeten nichts tun können, um einen solchen Angriff zu verhindern.

Diese Botschaft fand nicht nur in den Machtzentralen in Tel Aviv Widerhall, sondern auch in Washington, DC, wo die politischen Entscheidungsträger der USA mit der unangenehmen Wahrheit konfrontiert wurden, dass, wenn die USA gemeinsam mit Israel handeln würden, um sich entweder an einem israelischen Vergeltungsschlag zu beteiligen oder ihn zu erleichtern, die US-Militäreinrichtungen im gesamten Nahen Osten iranischen Angriffen ausgesetzt wären, die die USA nicht aufhalten könnten.

Deshalb legten die Iraner so großen Wert darauf, die USA aus dem Konflikt herauszuhalten, und deshalb war die Regierung Biden so sehr darauf bedacht, sowohl dem Iran als auch Israel klarzumachen, dass sich die USA nicht an einem israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran beteiligen würden.

Die „Raketen vom April“ stellen einen Wendepunkt in der Geopolitik des Nahen Ostens dar – die Etablierung einer iranischen Abschreckung, die sich sowohl auf Israel als auch auf die Vereinigten Staaten auswirkt.

Auch wenn die Emotionen in Tel Aviv, vor allem bei den radikaleren Konservativen in der israelischen Regierung, hochkochen und die Gefahr eines israelischen Vergeltungsschlags gegen den Iran nicht ganz von der Hand zu weisen ist, so ist es doch eine Tatsache, dass das eigentliche politische Ziel, das Netanjahu in den letzten mehr als 30 Jahren verfolgt hat, nämlich die USA in einen Krieg mit dem Iran zu ziehen, vom Iran schachmatt gesetzt worden ist.

Darüber hinaus ist es dem Iran gelungen, dies zu erreichen, ohne seine strategische Ausrichtung nach Osten zu stören oder die Sache der palästinensischen Staatlichkeit zu untergraben. Die „Operation Wahres Versprechen“, wie der Iran seinen Vergeltungsangriff auf Israel nannte, wird als einer der wichtigsten militärischen Siege in der Geschichte des modernen Iran in die Geschichte eingehen, wenn man bedenkt, dass der Krieg nur eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist.

Die Tatsache, dass der Iran eine glaubwürdige Abschreckungsposition aufgebaut hat, ohne die wichtigsten politischen Ziele zu gefährden, ist die eigentliche Definition eines Sieges.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen eingesetzt war. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Dieser Text stammt von der Substack-Seite des Autors .

Übersetzt mit deepl.com

