SICH ENTWICKELNDE GESCHICHTE

Die Regierung des französischen Premierministers Michel Barnier verliert die Vertrauensabstimmung

Barniers Regierung ist die erste in Frankreich, die durch ein Misstrauensvotum seit mehr als 60 Jahren gestürzt wurde.

Der französische Premierminister Michel Barnier und die Staatssekretärin für die Beziehungen zum Parlament Nathalie Delattre nehmen an einer Debatte über zwei Misstrauensanträge gegen die französische Regierung teil [Sarah Meyssonnier/Reuters].

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024

Die Regierung des französischen Premierministers Michel Barnier hat eine Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung verloren, was die politische Krise vertieft und Fragen über den Haushalt des Landes für das nächste Jahr aufwirft.

Insgesamt 331 Abgeordnete des 577 Sitze zählenden französischen Unterhauses stimmten am Mittwoch für die Absetzung der zentristischen Minderheitsregierung des 73-jährigen Barnier und stürzten das Land in politische Turbulenzen, da es darum kämpft, ein rasantes Haushaltsdefizit zu reduzieren.

Die Abstimmung wurde von links- und rechtsextremen Oppositionsparteien gefordert, nachdem Barnier Sondervollmachten genutzt hatte, um Haushaltsmaßnahmen ohne Parlamentsabstimmung durchzusetzen.

Barniers Regierung ist die erste in Frankreich, die durch ein Misstrauensvotum seit mehr als 60 Jahren gestürzt wurde. Es wurde erwartet, dass er seinen Rücktritt und den seiner Regierung in Kürze Präsident Emmanuel Macron anbieten würde.

Der französische Premierminister Michel Barnier reagiert auf das Ergebnis der Abstimmung über den ersten Misstrauensantrag gegen die französische Regierung [Sarah Meyssonnier/Reuters].

Die Parlamentspräsidentin Yael Braun-Pivet bestätigte, dass Barnier nun Macron „seinen Rücktritt vorlegen“ müsse, und erklärte die Sitzung für geschlossen.

Als Reaktion auf die Abstimmung sagte die französische Rechtsextremistin Marine Le Pen, dass der Druck auf Präsident Macron nun zunehme, auch wenn sie nicht seinen Rücktritt fordere, und fügte hinzu, dass Macron allein das letzte Wort in dieser Angelegenheit habe.

Mathilde Panot, die Vorsitzende der Parlamentsfraktion der linksgerichteten Partei Frankreichs ohne Grenzen (LFI), erklärte unterdessen vor Reportern: „Wir fordern Macron zum Rücktritt auf“ und rief zu „vorgezogenen Präsidentschaftswahlen“ auf, um die sich verschärfende politische Krise zu lösen.

Der französische Präsident wird sich am Donnerstagabend in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation wenden, teilte der Elysee-Präsidentenpalast kurz nach Abschluss der Abstimmung mit.

Barnier, der frühere Brexit-Verhandlungsführer der EU, wurde im September von Präsident Emmanuel Macron persönlich zum Premierminister ernannt, nachdem eine vorgezogene Wahl im Juli zu einem ungültigen Parlament geführt hatte.

Das Ergebnis des Misstrauensvotums gegen die Regierung von Premierminister Michel Barnier wird auf einem Bildschirm in der Nationalversammlung in Paris angezeigt [Alain Jocard/AFP].

Natacha Butler von Al Jazeera berichtete aus Paris, dass der Verlust der Abstimmung eine „vernichtende Niederlage“ für Barnier und seine Regierung sei.

„Sie waren wütend über Barniers Sparmaßnahmen in seinem Haushalt und darüber, dass diese einige der ärmsten Menschen in Frankreich trafen“, sagte sie und fügte hinzu, dass das Land wieder einmal in eine politische Krise gestürzt sei.

Die Linke und die extreme Rechte bestraften Barnier dafür, dass er sich dafür entschieden hatte, besondere verfassungsrechtliche Befugnisse zu nutzen, um einen Teil des unpopulären Haushalts, der Einsparungen in Höhe von 60 Milliarden Euro (63 Milliarden Dollar) vorsah, um das Defizit zu verringern, ohne Schlussabstimmung durch das Parlament zu bringen.

Frankreich hat ein öffentliches Defizit von etwa 6,1 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP), und Barnier war bestrebt, das Defizit in Einklang mit den Regeln der Europäischen Union zu bringen, die von den Ländern eine Haushaltsdefizitquote von drei Prozent verlangen.

Wie geht es weiter?

Vor Juli kann es keine neuen Parlamentswahlen geben.

Jeder neue Premierminister stünde vor den gleichen Herausforderungen wie Barnier, wenn es darum geht, Gesetze, einschließlich des Haushalts für 2025, in einem gespaltenen Parlament zu verabschieden.

Macron könnte alternativ Barnier und seine Minister bitten, als geschäftsführende Regierung im Amt zu bleiben, während er sich Zeit nimmt, um einen Premierminister zu finden, der in der Lage ist, genügend parteiübergreifende Unterstützung für die Verabschiedung von Gesetzen zu gewinnen.

Eine geschäftsführende Regierung könnte entweder eine Notstandsgesetzgebung vorschlagen, um die Steuer- und Ausgabenbestimmungen des Haushalts 2024 auf das nächste Jahr zu übertragen, oder sich auf besondere Befugnisse berufen, um den Haushaltsentwurf 2025 per Dekret zu verabschieden – obwohl Juristen sagen, dies sei eine rechtliche Grauzone und die politischen Kosten wären enorm.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit Deepl.com

