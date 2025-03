https://www.nachdenkseiten.de/?p=130130



Die Rückkehr der Diplomatie – Die USA und Russland verhandeln über das Ende des Ukraine-Kriegs Ein Artikel von Gert-Ewen Ungar



Nach den Verhandlungen zwischen einer US-Delegation und ukrainischen Unterhändlern in Saudi-Arabien reiste der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Moskau, um die Möglichkeiten für einen Waffenstillstand auszuloten. Putin sagte unterdessen, er unterstütze den Plan, verlangt aber Garantien. Klar ist, die Diplomatie ist zurück. Deutschland und die EU haben daran jedoch keinen Anteil. Die Geschicke Europas werden in Washington und Moskau bestimmt. Den Ländern der EU fehlt dazu die geistige Reife. Von Gert-Ewen Ungar.



Seit der Inauguration von Donald Trump ist Bewegung in den zuvor festgefahrenen Ukraine-Krieg gekommen. Weder die Ukraine noch die EU oder die Biden-Administration wollten ihren Kurs überdenken, obwohl die Ukraine auf dem Schlachtfeld immer deutlicher ins Hintertreffen geraten war. Ziel der USA, der EU und der Ukraine blieb, mittels Waffenlieferungen der Ukraine zu einer Position der Stärke zu verhelfen, aus der sie Russland die Bedingungen für einen Friedensschluss diktieren können. Anzeichen dafür, dass dies gelingen könnte, gab es keine. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

