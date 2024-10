„Die Särge sind ausgegangen“ Jewish Voice for Peace

https://www.jewishvoiceforpeace.org/2024/10/23/coffins-have-run-out/?utm_source=wire&utm_medium=email&sourceid=1001761&emci=2c315ce3-6891-ef11-8474-000d3a98fa6b&emdi=c39af6e9-6891-ef11-8474-000d3a98fa6b&ceid=312268



„Die Särge sind ausgegangen“

23. Oktober 2023

Im nördlichen Gazastreifen ist eine Kampagne von Massenschlachtungen und ethnischen Säuberungen im Gange.

Palästinenser werden vom israelischen Militär zusammengetrieben. In den Trümmern und ausgebombten Gebäuden werden Männer von Frauen und Kindern getrennt, die mit vorgehaltener Waffe zur Flucht gezwungen werden, ohne zu wissen, ob sie ihre Väter, Ehemänner und Brüder jemals wiedersehen werden. Einige Männer sollen hingerichtet worden sein.

„Die Verletzten verbluten auf der Straße„, beschrieb der palästinensische Journalist Hossam Shabat die Lage. ‚Im Norden des Gazastreifens gibt es keine Särge mehr.“

‘Vernichtungsmission“

Hunderttausende Palästinenser im nördlichen Gazastreifen werden ausgehungert. Lebenswichtige Hilfsgüter wie Lebensmittel und Medikamente sind seit drei Wochen nicht mehr in den Norden gelangt. Die noch intakten Krankenhäuser werden belagert. Das israelische Militär brennt UN-Schulen nieder, in denen Palästinenser Schutz gesucht haben, um sicherzustellen, dass niemand zurückkehren kann.

Im belagerten Jabalia haben viele Menschen Angst, ihre Häuser zu verlassen, aus Angst, von israelischen Scharfschützen getötet zu werden. Säuglinge trinken Mehl, das mit Wasser und Zucker vermischt ist, anstelle von Milch, und palästinensische Familien verbrennen Möbel und Stoffreste, um sich zu wärmen. Ein 8-Jähriger und ein 10-Jähriger wurden bei einem israelischen Drohnenangriff ermordet, als sie versuchten zu fliehen. Andere, die versuchten zu fliehen, wurden von israelischen Schüssen niedergemäht.

In den vom israelischen Militär veröffentlichten, erschütternden Aufnahmen sind israelische Streitkräfte zu sehen, die Palästinenser in der Nähe des indonesischen Krankenhauses aufstellen, wo viele Schutz gesucht hatten oder behandelt wurden und von den israelischen Streitkräften zur Evakuierung gezwungen wurden. Männer wurden von Frauen und Kindern getrennt, die mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurden, nach Süden zu fliehen. Es wurde berichtet, dass einige Männer hingerichtet wurden. Das medizinische Personal im indonesischen Krankenhaus beschrieb die draußen aufgestapelten Leichen.

„Die israelischen Besatzungstruppen haben auf einem der Plätze rund um das indonesische Krankenhaus ein tiefes Loch ausgehoben“, schrieb der palästinensische Journalist Hossam Shabat am 10. Oktober. „[Sie] haben einige Männer mit gefesselten Händen und verbundenen Augen hineingelegt.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Palästinenser von Hinrichtungen im Freien während des Völkermords in Gaza berichten. Im vergangenen April wurden Hunderte von Leichen – viele mit gefesselten Händen und Folterspuren, einige noch mit Infusionen oder Kathetern verbunden – in Massengräbern in den Krankenhäusern Nasser und Al-Shifa in Gaza entdeckt.

„Der Holocaust unserer Zeit“

Seit über einem Jahr dokumentieren Palästinenser den Völkermord, der an ihnen verübt wird, in erschreckenden Details.

Wir haben mit ansehen müssen, wie palästinensische Familien auf Todesmärsche gezwungen wurden, Patienten bei lebendigem Leib in ihren Krankenhausbetten verbrannt wurden, Kinder durch Scharfschützen getötet wurden und Männer mit verbundenen Augen und Handschellen aufgereiht wurden, um auf ihre Hinrichtung zu warten.

Vielen von uns – den Nachkommen von Juden, die die Todesmärsche und Konzentrationslager der Nazis überlebt haben oder getötet wurden – sind diese Bilder nur allzu vertraut.

Als das Ausmaß des Holocaust durch die Nazis ans Licht kam, schwor die Welt „Nie wieder“. Heute lässt diese Welt die Palästinenser im Stich, während sie den Völkermord, der an ihnen verübt wird, live streamen, damit wir alle ihn sehen können.

„Der Staat Israel begeht derzeit einen Holocaust, das vorsätzliche Massenschlachten des palästinensischen Volkes mit Waffen, die von den Vereinigten Staaten zur Verfügung gestellt wurden … Wir müssen unsere Vorfahren ehren, indem wir die Wahrheit in den Himmel schreien und unseren Körper aufs Spiel setzen, um den Völkermord der israelischen Regierung an den Palästinensern jetzt zu stoppen.“

Jüdische Stimme für den Frieden Rabbinischer Rat

