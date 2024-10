https://www.leftvoice.org/defend-sukkot-defend-palestine-and-jewish-anti-zionism/



Verteidigt Sukkot! Verteidigt Palästina und den jüdischen Antizionismus!

Von Julia Wallace

22. Oktober 2024

Als jüngste Solidaritätsbekundung der Juden für die Befreiung Palästinas errichteten jüdische Studenten, die sich gegen den Völkermord Israels in Palästina organisieren, auf dem Campus von Hochschulen im ganzen Land Sukkot-Zelte (traditionelle Zelte für das Laubhüttenfest). Die Hochschulleitungen und die Polizei haben viele der Zelte abgerissen und damit sowohl die Religionsfreiheit als auch die Solidarität mit Palästina angegriffen.

Foto von Jewish Voice for Peace

Die Jewish Voice for Peace (JVP) hat zusammen mit anderen Studenten und Gruppen an 18 oder mehr Universitätsgeländen Solidaritäts-Sukkas aufgestellt, um die Solidarität mit Palästina zu betonen und sich gegen die jüngsten Angriffe auf den Libanon zu stellen. In dem Bemühen, jegliche Art von Protesten für Palästina zu unterdrücken, haben sich die Universitäten gegen die Sukkas gewandt. Die Northwestern University sowie die University of California in Berkeley und die University of Washington rissen die von Studenten errichteten Sukkas ab. Studenten der Brown University wurden um 4 Uhr morgens vom Sicherheitsdienst des Campus geweckt, um ihnen mitzuteilen, dass sie nicht in ihrer Laubhütte schlafen dürften, und es wurde ihnen mit Ordnungswidrigkeiten gedroht. Studenten der University of California in Los Angeles (UCLA) fordern eine ähnliche Verteidigung wie beim Kampf um die Lager vor Monaten, als Polizisten zu ihrer Laubhütte gerufen wurden und sie letzte Nacht inmitten von rechten pro-israelischen Gegenprotesten abbauten. Während ich diesen Artikel schreibe, wurde an der New York University auch eine Gaza-Solidaritäts-Sukka errichtet, die sofort von Sicherheitskräften verbarrikadiert wurde.

Sukkot ist ein einwöchiger jüdischer Feiertag, an dem draußen eine temporäre Struktur errichtet wird, in der gegessen, geschlafen, gesungen und gebetet wird, um die Ernte zu feiern und zu teilen. Sukkot ist nicht nur ein altes Erntedankfest, das die Menschen mit der Erde verbindet und für die Nahrung der Erde dankt, sondern erinnert auch an den biblischen Auszug aus Ägypten, als die entkommenen Sklaven ohne feste Unterkunft durch die Wüste zogen, sowie an viele andere Vertreibungen, die Juden nach tragischen Verbannungen, insbesondere in Europa, erlebten.

Ein Student der Northwestern University sagte der Chicago Tribune: „Für mich bedeutet [Sukkot], die Palästinenser zu ehren, die mit vorgehaltener Waffe, mit Bomben und Granaten aus ihren Häusern vertrieben werden, die von der amerikanischen Regierung und meinen Studiengebühren durch das Stiftungsvermögen der Northwestern University finanziert werden.“

„Wir weigern uns, einen Feiertag zu begehen, bei dem es um Schutz geht, während wir der Vertreibung, dem Leid und dem Tod den Rücken kehren, die mit unserer Religion gerechtfertigt werden und von denen unsere Universität profitiert“, schrieb das Liberation Sukkah Collective der Columbia University.

Es ist Tradition, Laubhütten mit symbolischen Bildern zu schmücken, und die Studierenden schmückten die Laubhütten auf dem Campus in den Vereinigten Staaten mit Bildern der Solidarität und der Verbindung zu dem Land, das Juden und Palästinenser teilen, wie Olivenzweigen und Granatäpfeln. Sie zeigten Slogans der Bewegung wie „Enthüllen, desinvestieren“ und „Stoppt Waffenlieferungen!“

Es ist auch Tradition, Gäste und Fremde in die Laubhütte einzuladen, und die Solidaritäts-Laubhütten planten, die Gemeinschaft zu Mahlzeiten und Programmen einzuladen.

Die Erklärung des Liberation Sukkah Collective hebt hervor, dass zionistische Organisationen das jüdische Leben an vielen Universitäten dominieren und es für religiöse antizionistische Juden schwierig ist, rituelle Räume zu finden, in denen sie ihre Religion ausüben können, ohne den Völkermord an den Palästinensern zu unterstützen.

Die Solidaritäts-Sukkas sind ein wichtiger Widerstand gegen die neuen Regeln gegen die Meinungsfreiheit an den Universitäten. Sie werden von jüdischen Studenten errichtet, die religiöse Feiertage feiern wollen – ohne mit dem Zionismus oder zionistischen Institutionen in Verbindung gebracht zu werden –, was sie nicht können, wenn sie die von Organisationen wie Hillel oder Chabad aufgestellten Sukkas nutzen. Die Solidaritäts-Sukkas zwingen dazu anzuerkennen, dass nicht alle Juden, ja nicht einmal alle religiösen Juden, mit dem Zionismus übereinstimmen oder es für akzeptabel halten, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden, und es verdeutlicht, dass sie gegen den Zionismus protestieren, nicht gegen Juden oder das Judentum, da sie dies im Rahmen einer rituellen jüdischen Religionspraxis und an einem rituellen jüdischen Ort tun.

„Im vergangenen Jahr haben wir miterlebt, wie die israelische Regierung, die US-Regierung und sogar Universitätsverwaltungen unsere jahrtausendealten jüdischen Traditionen verdrehen, um Völkermord zu rechtfertigen. Wir werden nicht zulassen, dass unsere Tradition von denen ausgenutzt wird, die Tod und Zerstörung anstreben. Unsere Vorfahren, von denen viele Völkermord und ethnische Säuberungen erdulden mussten, haben uns gelehrt, bei Ungerechtigkeit niemals tatenlos zuzusehen“, schrieb die Jewish Voice For Peace über die Zerstörung der Laubhütte durch die Polizei an der Northwestern University.

Es ist offensichtlich, dass der Staat, von den Universitätsgeländen bis hin zur Biden/Harris-Regierung, das demokratische Recht auf freie Meinungsäußerung und Religionsfreiheit nicht respektiert und jüdische Studenten und ihre Feiertage angreift, um den Apartheidstaat Israel zu schützen. Und obwohl Trump nicht im Visier der Pro-Palästina-Bewegung steht und die Unterstützung einiger arabischer Staats- und Regierungschefs gewonnen hat, die Harris für ihre Haltung zu Palästina „bestrafen“ wollen, ist er kein Freund der Bewegung und bewirbt sich als Israels größter Freund.

Sich gegen Völkermord zu verteidigen, ist nicht antisemitisch; ein jüdisches Feiertagsgebäude anzugreifen, ist antisemitisch. Den jüdischen kulturellen Pluralismus und die wieder aufkommende jüdische antizionistische Bewegung anzugreifen, die schon lange vor der Gründung des Apartheidstaates Israel existierte, ist echter Antisemitismus.

