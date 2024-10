Dank an Oskar Lafontaine für die Genehmigung seinen heute auf den Nachdenkseiten erschienenen Artikel auf der Hochblauen Seite zu übernehmen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.nachdenkseiten.de/?p=123533



Die Werte der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands Ein Artikel von Oskar Lafontaine



Manchmal sind Fernsehsendungen wirklich aufschlussreich. Heute Morgen stand der CDU-Generalsekretär Linnemann dem ARD-Morgenmagazin Rede und Antwort. Siehe hier. Er sprach über die Werte der CDU. Nun hätte man wenigstens ein christliches Gebot von einer Partei erwartet, die sich auf christliche Grundwerte beruft. Aber nichts davon. Kein „Du sollst nicht töten“, kein „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“, kein „Selig die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen“. Von Oskar Lafontaine.



Man kann noch so genau suchen: Die „unverrückbaren Werte“ der CDU sind Westbindung – gemeint ist die Bindung an die USA – und die Aufstellung von US-Raketen ohne Vorwarnzeit in Deutschland. Die USA sind nach Jimmy Carter die „kriegerischste Nation der Weltgeschichte“ und „eine Oligarchie mit unbegrenzter politischer Bestechung“. Die Vereinigten Staaten haben nach Feststellung des US-Kongresses in den vergangenen drei Jahrzehnten 251 „militärische Interventionen“ durchgeführt.

Der geistige Höhenflug des CDU-Generalsekretärs in der ARD wird vervollkommnet durch die Feststellung, Sahra Wagenknecht habe „die SPD zerstört“ und sei „eine Kommunistin, die kapitalistisch lebt“. Dieses Gespräch im Morgenmagazin ist schon jetzt einer der kabarettistischen Höhepunkte der Woche.

Titelbild: Screenshot ARD-Mediathek

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …