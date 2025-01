Die Schande dessen, was wir getan haben Abba A. Solomon

https://www.counterpunch.org/2025/01/28/the-shame-of-what-weve-done/



Abba A. Solomon

28. Januar 2025

Das vorherrschende Selbstverständnis der jüdischen Geschichte ist Unschuld, wiederholte Verfolgungen und dann die Erlösung durch die Gründung des jüdischen Nationalstaates Israel.

Diese Erzählung wird in Peter Beinarts neuem Buch Being Jewish After the Destruction of Gaza: A Reckoning kritisch hinterfragt.

Beinarts Buch besagt, dass die rührselige Geschichte, die wir Juden uns selbst über unsere Tugendhaftigkeit und heldenhafte Ausdauer erzählen, uns Juden davon abhält, die Rolle Israels bei der Schaffung des Widerstands, mit dem es konfrontiert ist, zu erkennen:

„Wir müssen jetzt eine neue Geschichte erzählen, um auf den Schrecken zu reagieren, den ein jüdisches Land angerichtet hat … Wir sind nicht die ewigen tugendhaften Opfer der Geschichte.“

Beinart, ehemaliger Herausgeber von The New Republic, ist heute Redakteur bei Jewish Currents und schreibt für die New York Times.

Seit 20 Jahren sieht er den „jüdischen und demokratischen“ Staat Israel immer deutlicher als antidemokratisch und unvereinbar mit der jüdischen Tradition.

Er schreibt, dass die Unterstützung für einen jüdischen Staat zu einem „Götzendienst“ geworden ist, der endloses Töten, Folter und Unterdrückung der Palästinenser zulässt:

„Es gibt keine Grenzen. Egal, wie viele Palästinenser sterben, sie sind nicht ausschlaggebend, denn der Wert eines Palästinensers ist endlich und der Wert eines jüdischen Staates unendlich.“

Das heutige jüdische Leben sei von diesem Götzendienst geprägt, stellt er fest. „In den meisten Teilen der jüdischen Welt ist die Ablehnung der jüdischen Staatlichkeit heute eine größere Ketzerei als die Ablehnung des Judentums selbst.“

Das Buch schreibt die Schrecken, die zwei Millionen Menschen in Gaza widerfahren sind, nicht nur den israelischen Streitkräften (IDF) zu, sondern auch den Juden:

„Die Verehrung eines Landes, das Juden über Palästinenser stellt, ersetzt den universellen Gott des Judentums – der besondere Anforderungen an Juden stellt, aber alle Menschen schätzt – durch eine Stammesgottheit, die jüdisches Leben für wertvoll und palästinensisches Leben für wertlos hält.“

Beinart spielt nicht das Versteckspiel, indem er sagt, dass Juden nicht für Israel verantwortlich sind, und in der anderen Hälfte der Zeit sagt, dass Israel der jüdische Staat ist.

Er sagt nicht „alle Juden“, sondern sagt fairerweise, dass „repräsentative“, „Mainstream“-jüdische Organisationen weltweit jetzt zionistisch sind. Antizionistische Organisationen sind Dissidenten.

Er beobachtet, dass in vielen Synagogen eine israelische Flagge auf der Bima (Plattform, auf der die Tora gelesen wird) weht und „in der Liturgie für Israel gebetet wird“.

Als die zionistische Bewegung wuchs, wurde vorhergesagt und davor gewarnt, dass die Schaffung eines jüdischen Nationalstaates dazu führen würde, dass Juden im Lichte der Handlungen dieses Staates gesehen werden.

Die vorhergesagte Konsequenz der jüdischen Souveränität in Palästina für Juden in der „Diaspora“ tritt ein. Juden haben das Gefühl, dass sie auf dem Campus und auf der Straße weltweit genau unter die Lupe genommen und für die Handlungen Israels zur Rechenschaft gezogen werden.

Beinart ordnet die Gewalt der Hamas vom 7. Oktober 2023 in den Kontext ein, da sie mit der Geschichte unterdrückter Völker übereinstimmt, die keine friedlichen Mittel haben, um ihren Status anzufechten, wie Sklavenaufstände und antikoloniale Guerillakriege zeigen.

Ich stelle fest, dass Beinarts Gedanken mit dem übereinstimmen, was der Historiker und damalige Zionist Hans Kohn vor fast 100 Jahren über die antijüdischen Unruhen von 1929 nach 12 Jahren zionistischer Kolonisierung Palästinas unter britischer Herrschaft schrieb:

„Wir geben vor, unschuldige Opfer zu sein. Natürlich haben uns die Araber im August angegriffen. … Sie haben all die barbarischen Handlungen begangen, die für einen Kolonialaufstand charakteristisch sind. … Wir sind seit 12 Jahren [seit der Balfour-Deklaration] in Palästina, ohne auch nur ein einziges Mal ernsthaft versucht zu haben, durch Verhandlungen die Zustimmung der einheimischen Bevölkerung einzuholen.“

Die israelische Vergeltung seit dem 7. Oktober 2023 gegen die über zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens und ihre Lebensgrundlagen – Häuser, Versorgungsunternehmen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser – hat offiziell zu über 46.000 Toten und unzähligen Verletzten direkt durch Angriffe der israelischen Streitkräfte geführt.

Die medizinische Fachzeitschrift Lancet schätzt die Zahl der Todesfälle wahrscheinlich viel höher und zählt „Todesfälle durch Hunger, Krankheit oder Kälte“ mit.

Der Großteil der Bevölkerung von Gaza wurde obdachlos, kauerte in improvisierten Unterkünften und wurde von den IDF-Warnungen von einer „sicheren Zone“ zur nächsten getrieben, die dann oft bombardiert wurde.

Beinarts Buch ist eine Analyse zionistischer Rechtfertigungen, die notwendig sind, um sich selbst als moralisch zu betrachten und das zu verteidigen, was Israel getan hat, von der Nakba 1947-49 – der terroristischen Vertreibung palästinensischer Araber aus ihren Gemeinden im heutigen Israel – bis hin zu Gaza im Jahr 2025.

Er prangert die entmenschlichenden, dämonisierenden, zionistischen Lügen über den palästinensischen Widerstand an:

„Diese Behauptungen halten nicht einmal einer bescheidenen Prüfung stand. Sie sind weniger Argumente als Talismane. Sie wehren gefährliche Emotionen wie Trauer und Scham ab.“

Anhand des Modells des Abbaus der Apartheid in Südafrika versucht er sich vorzustellen, welche Prinzipien Palästina heilen könnten:

„Die Details sind wichtig, aber sie sind weniger wichtig als die zugrunde liegenden Prinzipien. Wo immer sie zusammenleben, sollten Juden und Palästinenser unter demselben Gesetz leben. Und sie sollten einen Beitrag zur Wiedergutmachung des Unrechts der Vergangenheit leisten. Die Israelis, die am 7. Oktober zu Flüchtlingen wurden, sollten nach Hause zurückkehren dürfen. Und die Palästinenser, die 1948 zu Flüchtlingen wurden, sollten nach Hause zurückkehren dürfen. Historische Ungerechtigkeiten können nie vollständig rückgängig gemacht werden. Aber je aufrichtiger die Bemühungen sind, desto größer ist die Versöhnung, die daraus entsteht.“

Dies wäre eine radikale Neukonzeption des jüdischen Lebens in Palästina, bei der Juden, indem sie die Rolle der Eroberer aufgeben, als jüdische Palästinenser leben könnten. Er weist darauf hin, dass die Aufgabe der Apartheid durch die Weißen für Südafrika ein friedlicherer Prozess war als deren Sturz.

In der Zusammenfassung des Buches sagt Beinart, dass Israels Verhalten auf einer häretischen jüdischen Tendenz beruht, zu glauben, dass das jüdische Volk heilig ist und nicht Menschen mit besonderen Verpflichtungen.

„Was macht es schon, wenn ein paar Träumer im maurischen Spanien oder im schlesischen Schtetl [osteuropäisches jüdisches Dorf] sich mit der Vorstellung trösten, dass tief in uns ein besonderer Funke des Göttlichen liegt? Sie hatten nicht die Macht, etwas dagegen zu unternehmen.“

Diese Selbstvergöttlichung, die erstmals von einem Israeliten namens Korach vorgeschlagen wurde, der Moses‘ Führung in Frage stellte, hatte bis zur Schaffung einer „jüdischen“ nationalen Macht keine große Rolle gespielt.

„All das änderte sich mit der Gründung Israels. Erst als Juden einen Staat mit der Macht über Leben und Tod über Millionen Nichtjuden kontrollierten, wurde Korachs Behauptung einer angeborenen jüdischen Heiligkeit wirklich gefährlich.“

Beinart fordert die Befreiung der Juden von der zionistischen Doktrin, dass Juden nur Opfer sind und niemals Täter:

„Wir können die Last, die die Unterdrückung der Palästinenser für jüdische Israelis und indirekt für Juden auf der ganzen Welt bedeutet, aufheben. … Wir können die Last ablegen, uns als ewige Opfer einer judenfeindlichen Welt zu sehen.“

Beinart ist der Ansicht, dass die Frage des Zionismus mehr als nur eine Frage der Einhaltung oder Konfession sein wird, sondern eine Bruchlinie in der jüdischen Gemeinschaft darstellen wird.

„Wenn man die jüdische Staatlichkeit aus der jüdischen Identität entfernt, ist für viele Juden auf der ganzen Welt nicht klar, was dann noch übrig bleibt.“

„Aber der Vorteil der Erkenntnis, dass Juden sich nicht grundlegend von anderen Menschen unterscheiden, besteht darin, dass wir aus ihren Erfahrungen lernen können. Der jüdische Exzeptionalismus ist weniger außergewöhnlich, als wir denken. Wir sind nicht das einzige Volk, das die Geschichte des Opferdaseins zur Rechtfertigung der Vorherrschaft benutzt.“

Die ständige Gefahr für Israel ist die arabische Bevölkerung, die vertrieben, aber nicht ausgerottet wurde. Sie ist entschlossen, ihr Geburtsrecht einzulösen, in Palästina genauso frei zu leben wie die Juden.

Anstelle von Eroberung schlägt Beinart ein Modell der Zurückhaltung, Zusammenarbeit und des Respekts vor – ganz im Sinne jüdischer Denker von Ahad Ha’am über Judah Magnes bis hin zu Albert Einstein.

Viele der Visionen für eine jüdische Besiedlung Palästinas waren universalistisch und friedlich.

Im Jahr 1927 sinnierte der zionistische Schriftsteller (und Schützling von Chaim Weizmann) Maurice Samuel in seinem Buch „I, The Jew“ darüber, dass die jüdische Zivilisation „seit sechzig Generationen“ bewiesen habe, „dass weder Eroberung noch Unterdrückung für ihr Überleben notwendig waren. … eine Gruppe kann ohne Massenmord überleben.“

Die Frage ist, ob es das Trauma oder die Hybris den Zionisten in Israel und anderswo erlaubt, diesem Modell zu vertrauen – das Bild Gottes sogar in ihren ‚Feinden‘ zu finden.

Abba A. Solomon ist der Autor von „The Miasma of Unity: Jews and Israel“ und „The Speech, and Its Context: Jacob Blaustein’s Speech ‚The Meaning of Palestine Partition to American Jews“. Seine Website lautet abbasolomon.com

