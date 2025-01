https://english.almayadeen.net/articles/analysis/the-israelis-are-shocked-that-they-didn-t-beat-hamas–here-s



Die Israelis sind schockiert, dass sie die Hamas nicht besiegt haben. Hier ist der Grund, warum sie gescheitert sind

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen English

28. Januar 2025

Robert Inlakesh kritisiert Israels „feige“ Kriegstaktik gegen Gaza und hebt seine völkermörderischen Strategien hervor, die auf Zivilisten abzielen, anstatt auf einen echten Kampf mit Widerstandsgruppen.

Palästinensische Widerstandsgruppen kämpften mit den begrenzten Mitteln, die sie hatten, gegen ein israelisches Militär, das einen Völkermord beging. Das ist es, was wirklich passiert ist. (Al Mayadeen English; Illustrated by Zeinab el-Hajj)

Im Gegensatz zu dem, was der westlichen Öffentlichkeit präsentiert wurde, führte das israelische Militär keinen Krieg, der sich gegen die Hamas richtete, sondern verfolgte stattdessen seinen Völkermord und setzte feige Taktiken ein, die darauf abzielten, die Verluste unter den Soldaten zu minimieren.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum die Israelis nie echtes Filmmaterial von Kämpfen hatten, in denen ihre Soldaten in Gefechte mit palästinensischen Kämpfern verwickelt waren? Eine Erklärung könnte sein, dass im Gazastreifen tatsächlich keine Kämpfe ausgetragen wurden, doch das wird durch den fast täglichen Strom von Clips widerlegt, die von etwa einem Dutzend Widerstandsgruppen produziert wurden und Angriffe gegen die einmarschierende Armee zeigten.

Durch die Analyse der Videos, die von den bewaffneten palästinensischen Gruppen wie den al-Quds-Brigaden, den al-Qassam-Brigaden, den al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden, den Abu-Ali-Mustafa-Brigaden, den Mudschaheddin-Brigaden, den Salah-al-Din-Brigaden und anderen veröffentlicht wurden, können wir drei Hauptkategorien von Angriffen ableiten: Hinterhalte, Scharfschützenoperationen und Mörser-/Artillerieangriffe.

Sowohl aus den von den Gruppen in Gaza veröffentlichten Mitteilungen als auch aus der Videodokumentation geht hervor, dass die häufigste Angriffsart Mörser-/Artillerieeinsätze waren, die täglich stattfanden. Es wurden auch über 10.000 Raketen eingesetzt, aber im Laufe des Krieges handelte es sich bei den meisten abgefeuerten Raketen um Kurzstreckenmunition. Obwohl bei dieser Art von Angriffen größtenteils ungenaue Waffen eingesetzt wurden, war sie über einen Zeitraum von 15 Monaten konstant.

Dann gibt es den stetigen Strom von Videos während des gesamten Krieges, die Hinterhalte zeigten, die auch in zwei Hauptunterkategorien unterteilt werden können: Hinterhalte von Konvois und Hinterhalte auf stationäre israelische Armeepositionen.

Bei der ersten Art, bei Angriffen auf Konvois, wurden die inzwischen berühmten Yassin-105-Raketenwerfer (RPG) gegen Panzer, Bulldozer, Jeeps und gepanzerte Mannschaftstransportwagen (APCs) eingesetzt. Gelegentlich wurden auch gelenkte Panzerabwehrsysteme und Drohnen gegen Militärfahrzeuge eingesetzt, aber es schien, als seien diese in viel geringerer Zahl vorhanden.

Der Sprecher der al-Qassam Brigaden, Abu Obeida, verkündete in seiner Waffenstillstandsrede, dass über 2.000 israelische Panzer von den Kämpfern der Gruppe beschädigt oder zerstört wurden. Obwohl die Israelis die Anzahl der beschädigten/zerstörten Panzer, Bulldozer, Jeeps und gepanzerten Mannschaftstransportwagen nicht zugegeben haben, deuten in israelischen Medien veröffentlichte Berichte darauf hin, dass Panzer knapp waren. Tatsächlich wurden von hochrangigen israelischen Militärs mehrere Anfragen gestellt, Panzer in das Westjordanland zu entsenden, nachdem ihre Einschätzungen zu dem Schluss kamen, dass die dortigen Widerstandsgruppen schwere Sprengstoffe erworben hatten. Diese Anfragen wurden jedoch abgelehnt, da diese Panzer in Gaza oder im Libanon eingesetzt werden mussten.

Eine weitere Taktik, die sich später im Verlauf des Krieges als effektiver bei der Neutralisierung israelischer Panzer erwies, waren improvisierte Sprengkörper (IEDs), die strategisch auf Straßen platziert wurden, auf denen Militärkonvois unterwegs waren. Gruppen wie die al-Quds Brigaden des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) und die al-Qassam Brigaden der Hamas verwendeten sogar viele der nicht explodierten Sprengkörper, darunter die berüchtigten 2.000-Pfund-Bomben, um sie gegen israelische Militärkonvois einzusetzen.

Dann gab es die Angriffe auf israelische Streitkräfte, die entweder in Gebiete eindrangen, um dort Stellungen einzurichten, oder die bereits einen Ort als vorübergehende Militärbasis oder Kommandozentrale nutzten. Bei diesen Hinterhalten wurden IEDs eingesetzt, die in einem Gebiet präpariert worden waren, aber auch andere Arten von Waffen. So wurden beispielsweise während des gesamten Krieges Scharfschützenangriffe eingesetzt, und es gibt viele solcher Angriffe, die gefilmt wurden, einige davon zeigen Kopfschüsse und panzerbrechende Geschosse, die zwei Soldaten mit einem einzigen Schuss trafen.

Auch die Varianten der eingesetzten RPG-Sprengköpfe waren unterschiedlich, wenn genügend Vorräte für diese Art von Angriffen vorhanden waren, die oft auf Ansammlungen von Soldaten oder auf Personen abzielten, die sich in Gebäuden verschanzt hatten. In den veröffentlichten Videos solcher Hinterhalte war häufig eine thermobare RPG-Granate zu sehen. Wir sahen auch, dass bei solchen Konfrontationen automatische und halbautomatische Waffen eingesetzt wurden. Es gab auch einige Messerattacken und gelegentlich den Einsatz von Fedai-Bombern.

Das israelische Militär hat zugegeben, dass im Verlauf des Krieges durchschnittlich 1.000 Soldaten pro Monat verletzt wurden, doch dies scheint sogar im Widerspruch zu früheren Angaben über die Gesamtzahl der Verletzungen zu stehen, die ihre Streitkräfte erlitten haben. Diese Zahlen haben sich im Laufe des Konflikts geändert und scheinen nicht zuverlässig zu sein, insbesondere aufgrund der militärischen Zensur Tel Avivs in Bezug auf solche Angelegenheiten. Unabhängig davon ist die Zahl der Todesopfer unter den israelischen Soldaten mit etwa 800 zu beziffern, wobei die Zahl der tödlichen Verletzungen weitaus geringer ist.

Bisher haben die bewaffneten palästinensischen Gruppen keine eigenen Schätzungen darüber vorgelegt, wie viele Opfer unter den israelischen Soldaten sie verursacht haben. Daher ist es ziemlich schwierig, Zahlen zu ermitteln, aber wenn wir mit der Statistik von 1.000 Verletzten pro Monat in Gaza arbeiten, würde dies 33 verletzten israelischen Soldaten pro Tag entsprechen. Vorausgesetzt, dass das Besatzungsmilitär die meisten vollständigen Invasionen nur in einigen Gebieten gleichzeitig durchführte, deutet dies auf häufigen Widerstand hin.

Mit Ausnahme einiger weniger Beispiele, bei denen die palästinensischen Widerstandskämpfer versuchten, bestimmte Gebiete zu halten oder den israelischen Einmarsch in ein bestimmtes Viertel zu verzögern – wie es während der zweiten großen Invasion des Flüchtlingslagers Jabalia im Mai 2024 der Fall war – bestand der Widerstand gegen die Invasionsarmee jedoch fast ausschließlich aus Überraschungsangriffen und Artillerie-Angriffen.

Die Kämpfe der Palästinenser waren aus mehreren Gründen sinnvoll. Zunächst einmal war es offensichtlich, dass selbst für den Fall, dass das israelische Militär versucht hätte, die palästinensischen Gruppen direkt zu bekämpfen und sich auf heftige Kämpfe mit ihnen einzulassen, die Fähigkeit, die Invasionsarmee, die von der militärischen Supermacht Nummer eins der Welt unterstützt wird, aufzuhalten, immer eine schreckliche Wahl gewesen wäre. Daher wäre die Idee, einen ähnlichen Beitrag wie die Hisbollah zu leisten und den Vormarsch der israelischen Armee aufzuhalten, eine selbstmörderische Strategie gewesen.

Selbst wenn der palästinensische Widerstand vorübergehend erfolgreich gewesen wäre, wäre der massive Verlust an Kämpfern eine Katastrophe gewesen. Dies führt uns zum nächsten Grund, der ihre Handlungen erklärt, nämlich das Fehlen jeglicher Versorgungslinien nach Gaza. Die palästinensischen Gruppen waren gezwungen, Waffen zu verwenden, die hauptsächlich im Gazastreifen hergestellt wurden, und mussten daher die Munition, die sie hatten, sorgfältig aufbewahren, was ihnen auch gelang. Ihre Stärke lag in der Nutzung eines komplexen Tunnelsystems, das die Israelis in den meisten Fällen einfach nicht betreten wollten.

Tel Aviv und Washington haben immer noch keine Ahnung, wie umfangreich das Tunnelsystem unter Gaza ist, und geben nur Schätzungen ab. Abgesehen von einigen seltenen Fällen haben sich die Israelis nie die Mühe gemacht, die Tunnel zu betreten, und wenn sie es taten, ließen sie entweder palästinensische Geiseln vor sich hineingehen oder setzten Kampfhunde ein. Die überwiegende Mehrheit der aufgedeckten Tunnel war bereits verlassen, wurde zuerst bombardiert und war ohnehin unbrauchbar, oder die Eingänge wurden einfach mit Sprengladungen versiegelt. Versuche, die Tunnel mit Meerwasser und Gas zu fluten, scheiterten.

Nicht nur geben die Israelis selbst zu, dass die meisten Tunnel nicht zerstört wurden, sondern sogar in Gebieten, in denen die Invasionsarmee über ein Jahr lang stationiert war und jedes Gebäude in Sichtweite zerstört hatte, wurden Standorte, von denen Langstreckenraketen abgefeuert wurden, gefunden. Im Dezember feuerten die Qassam-Brigaden sogar M75-Raketen auf israelische Siedlungen im besetzten al-Quds von Beit Hanoun im nördlichen Gaza aus ab. Bezeichnenderweise wurden die ersten israelischen Gefangenen auch von der Eliteeinheit Shadow Unit der Qassam-Brigaden aus dem nördlichen Gaza freigelassen, was Palästinenser und Israelis gleichermaßen überraschte.

Der wahre Grund, warum die Israelis die palästinensischen Widerstandsgruppen nicht besiegt haben, ist, dass sie nicht wirklich da waren, um sie zu bekämpfen. Das Hauptziel jeder ihrer Invasionen im gesamten Gazastreifen war immer die zivile Infrastruktur. Jede Invasion gipfelte in der Übernahme eines Krankenhauses wie Al-Shifa, Kamal Adwan oder des Nasser Medical Complex. Sie trieben Zivilisten zusammen, die entweder zuvor als Geiseln in ihren Häusern festgehalten wurden oder vertrieben worden waren und in UN-Schulen, Krankenhäusern oder Stadien lebten.

Die israelischen Luftangriffe waren völlig wahllos, und obwohl es einige gezieltere Einsätze gab, waren sie Ausnahmen. Ein einfacher Blick auf Drohnen- oder Satellitenbilder des Gazastreifens beweist dies zweifelsfrei. Die überwiegende Mehrheit ihrer Soldaten, die in Gaza stationiert waren, hat nie einen palästinensischen Kämpfer gesehen, selbst wenn auf sie geschossen wurde. Sie waren einfach nur dazu da, Gebäude zu verwüsten und zu zerstören, während sie wahllos auf jeden schossen, den sie auswählten. Sie verhielten sich gesetzlos wie eine Horde mongolischer Plünderer aus dem 13. Jahrhundert, nur dass sie nicht wirklich gegen eine moderne Armee kämpfen mussten.

Aus der Sprache jedes einzelnen Israelis, vom Premierminister Benjamin Netanjahu bis hin zu den Soldaten, die TikTok-Videos von sich selbst filmten, wie sie Gebäude in die Luft jagten und Frauenunterwäsche trugen, ging klar hervor, dass sie einen Völkermord an denen verübten, die sie „Amalekiter“ nannten. Ihr eigentliches Ziel war nicht, einen militärischen Sieg über die Hamas zu erringen, was wir durch das Fehlen klarer Pläne in jeder Phase des Krieges beweisen können, sondern es ging ihnen nur um unkontrolliertes Abschlachten und Zerstörung. Sie wollten zerschmettern und terrorisieren, mit der Propaganda im Rücken, um es in ihren eigenen Augen zu rechtfertigen.

Während der Welt die Lüge verkauft wurde, der Krieg sei speziell darauf ausgelegt, die Hamas zu zerstören, was nie der Fall war, versuchten sie, die Menschen in Gaza und ihre Lebensgrundlagen zu zerstören. Sie sind nicht einmarschiert, um gegen palästinensische Widerstandsgruppen zu kämpfen, und deshalb gibt es praktisch kein Filmmaterial, das dies dokumentiert. Selbst die wenigen Beispiele von Kampfaufnahmen, die sie gefilmt haben, lassen die palästinensischen Kämpfer, die sie getötet haben, wie Helden aus einem Actionfilm aussehen.

Jetzt, da die Waffenruhe hält, scheint die israelische Gesellschaft verblüfft zu sein und glaubt, dass der mörderische Angriff ihres Regimes auf Gaza die Hamas zerschlagen und ihre Gefangenen mit Gewalt zurückbringen würde. Stattdessen wurden sie Zeuge, wie sich palästinensische Kämpfer und Polizeibeamte schnell in ganz Gaza mit Waffen, Fahrzeugen und Militär-/Sicherheitskleidung ausstatteten und scheinbar unversehrt blieben. Für diejenigen, die den Konflikt genau verfolgt haben, war dies jedoch völlig einleuchtend und auch einer der Gründe, warum die israelische Führung einen Waffenstillstand befürchtete.

Die Israelis verfolgten eine Strategie der maximalen Feigheit, um die eigenen Verluste unter den Kämpfern um jeden Preis zu minimieren. Zum Beispiel würden gemäß der US-amerikanischen/israelischen Doktrin zur Aufstandsbekämpfung Panzer traditionell Infanterieeinheiten folgen, die in ein Gebiet für den Häuserkampf vordringen, oder zumindest würden Soldaten vor Ort die Panzer begleiten, doch dies war in Gaza nicht der Fall. Die israelischen Soldaten versteckten sich in ihren schwer gepanzerten Panzern und Fahrzeugen und vertrauten darauf, dass die Panzerung und das Active Protection System (APS) sie schützen würden.

Obwohl wir nicht in der Lage sind, die israelischen Militärausfälle genau zu schätzen, scheint es, dass die Differenz zwischen Toten und Verletzten ein Verhältnis darstellt, das weit mehr Verletzungen als Tote aufweist als in anderen ähnlichen städtischen Kriegsgebieten. Dies liegt daran, dass sich die Israelis die meiste Zeit in befestigten Gebieten oder in schwer gepanzerten Fahrzeugen versteckt hielten. Die Realität ist, dass selbst wenn ein Panzer beschädigt wird, dies nicht unbedingt bedeutet, dass Soldaten bei diesem Angriff getötet wurden und allein Verletzungen erlitten haben könnten.

Meistens wurde nach der Ankunft in neuen Gebieten oder Gebäuden zuerst eine Drohne oder ein Roboter zur Inspektion des Geländes geschickt, bevor die Soldaten das Gebiet stürmten. Dies trug jedoch nicht immer Früchte und es kam gelegentlich zu Hinterhalten, nachdem Sprengstoffe oder Tunnel nicht lokalisiert werden konnten. Für die meisten Beiträge der Soldaten waren nur wenig Mut oder Kampffähigkeiten erforderlich. Sie waren auch durchweg unvorsichtig, wie Videos aus den 15 Monaten des Krieges immer wieder zeigten, in denen Soldaten lässig in offenen Fenstern standen. In einem Fall wurde ein Israeli beim Rauchen einer Bong gefilmt, bevor er von einem thermobaren Sprengkopf getroffen wurde.

Tel Aviv wollte seine Soldaten nicht auf eine Weise opfern, wie es erforderlich gewesen wäre, wenn sie tatsächlich einen Krieg gegen die Hamas geführt hätten, also wählten sie stattdessen den feigen Ausweg, und die Bevölkerung, die an jede Lüge glaubte, die ihnen verkauft wurde, ist jetzt schockiert, dass die angewandten Taktiken sich als unwirksam erwiesen haben, um die öffentlich erklärten Ziele des Krieges zu erreichen. Obwohl die Israelis alle bekannten militärischen Vorteile nutzten, fast jedes einzelne Gebäude in Gaza zerstörten oder beschädigten und die Bevölkerung auf eine Art und Weise abschlachteten, die vielleicht die schlimmste Gräueltat seit dem Zweiten Weltkrieg darstellt, konnten sie nicht einmal mit dem Image des Siegers aus Gaza herauskommen.

Dies spricht für die völlige Feigheit des Völkermord-Regimes, im Gegensatz zur erstaunlichen Standhaftigkeit der Bevölkerung von Gaza insgesamt. Die Israelis führten keinen Krieg gegen die Hamas oder eine der anderen palästinensischen Widerstandsgruppen. Beachten Sie, dass sie nicht einmal Statistiken über die Anzahl der mutmaßlichen Kämpfer erstellen, die sie von einer bestimmten Gruppe außer der Hamas getötet haben; mit der Ausnahme, dass gelegentlich der Palästinensische Islamische Dschihad in den Zahlen der Hamas-Todesopfer erwähnt wird. Palästinensische Widerstandsgruppen kämpften mit den begrenzten Mitteln, die sie hatten, gegen ein israelisches Militär, das einen Völkermord beging. Das ist es, was wirklich passiert ist.

Die in diesem Artikel erwähnten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …