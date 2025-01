Was uns ein Revolutionärin des 20. Jahrhunderts über den Widerstand gegen Völkermord heute lehren kann

https://www.972mag.com/rosa-luxemburg-gaza-genocide-militarism-refusal/



Was uns eine Revolutionärin des 20. Jahrhunderts über den Widerstand gegen Völkermord heute lehren kann

Mehr als ein Jahrhundert nach der Ermordung von Rosa Luxemburg, die sich dem deutschen Militarismus widersetzte, lebt ihr Geist durch diejenigen weiter, die die Kriegsmaschinerie Israels stören.

Von Dana Mills 27. Januar 2025

Rosa Luxemburg spricht zu einer Menschenmenge während des Internationalen Sozialistenkongresses in Stuttgart, 1907. (Wikimedia Commons)

Am 12. Januar nahmen Tausende an einem jährlichen Gedenkmarsch in Berlin teil, um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu ehren – zwei Revolutionäre, die vor 106 Jahren, am 15. Januar 1919, von zentristisch unterstützten Protofaschisten ermordet wurden. Seit Jahrzehnten findet der Marsch am zweiten Sonntag im Januar statt und bringt Aktivisten, Gewerkschafter, Feministinnen und andere Vertreter der deutschen radikalen Linken zusammen. Unter den Demonstranten waren diejenigen, die Luxemburgs Geist des Antiimperialismus vielleicht am besten verkörperten, ein Block pro-palästinensischer Demonstranten, die durch die Straßen zogen und „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ skandierten, bevor sie von deutschen Polizisten angegriffen wurden.

Die deutsche Tradition, hart gegen linke Aktivisten vorzugehen, reicht bis in die Zeit von Luxemburg zurück. Im Jahr 1913, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, hielt Luxemburg in ganz Deutschland eine Reihe berühmter Reden, in denen sie Soldaten dazu aufrief, sich zu weigern, der deutschen Kriegsmaschinerie zu dienen. Ein Jahr später wurde sie wegen dieser Reden und anderer mutmaßlicher „Aufwiegelungen“ vor Gericht gestellt und vom Frankfurter Strafgericht zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, das sie von Februar 1915 bis Februar 1916 absaß. Am Ende dieses verheerenden Krieges – mit 40 Millionen Toten und der Niederlage Deutschlands – und nach der Niederschlagung des Januaraufstands in Berlin wurden sie und Leibknecht von einer Gruppe rechtsgerichteter Armeeoffiziere mit stillschweigender Zustimmung der SPD-Parteiführung ermordet.

Luxemburg hinterließ ein reiches und radikales intellektuelles Erbe. In „Die Akkumulation des Kapitals“, das 1913 veröffentlicht wurde und weithin als ihr wichtigster Beitrag zur marxistischen Theorie gilt, stellte sie kritische Verbindungen zwischen Kapitalismus, Imperialismus und Militarismus her. Um neue Märkte zu schaffen, so Luxemburg, benötige der Kapitalismus die Expansion des Nationalstaats über seine Grenzen hinaus, was sich in einem Prozess des militaristischen Imperialismus manifestiere.

Die direkte Bekämpfung des Militarismus wird somit zu einer Notwendigkeit, um diese unheilige Triade zu Fall zu bringen, und eine besonders effektive Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, sich zu weigern, sich mitschuldig zu machen. „Wir sind uns bewusst, dass wir den Krieg nicht abschaffen können, solange der Kapitalismus existiert“, erklärte sie in der Rede, die zu ihrer Inhaftierung führen sollte. „Aber wir werden den Kapitalismus besiegen, wenn wir den Krieg mit aller Kraft bekämpfen.“

Die Umstände, unter denen Rosa Luxemburg vor über einem Jahrhundert schrieb, waren völlig anders. Doch die Politik Israels in Gaza in den letzten 15 Monaten, für die jahrzehntelange Besatzung den Grundstein legte, zeigt denselben militaristischen Drang nach Expansion und Macht, vor dem die Revolutionärin warnte.

Blumen am Grab von Rosa Luxemburg während des jährlichen Gedenkmarsches in Berlin am 12. Januar 2025. (Jan van Aken/CC BY-NC-SA 2.0)

Daher können wir uns noch immer von Luxemburgs Erkenntnissen über die symbiotische Beziehung zwischen Kapitalismus, Imperialismus und Militarismus inspirieren lassen und davon, wie man sich dieser Triade widersetzen kann. In der Tat haben viele Menschen auf der ganzen Welt – und sogar einige in Israel – ihre Lehren in die Tat umgesetzt.

Ein Werkzeugkasten der Verweigerung

Militarismus war lange Zeit ein Grundpfeiler der israelischen Gesellschaft, doch nach den Angriffen vom 7. Oktober hat er sich dramatisch verstärkt – sowohl als Ethos als auch als Treibstoff für Israels international renommierte Rüstungsindustrie. Im Verlauf des Krieges haben die Waffenverkäufe Israels neue Rekorde gebrochen und im Jahr 2023 13 Milliarden US-Dollar erreicht, und auch die Gewinne der Sicherheitsindustrie sind sprunghaft angestiegen.

Der Angriff auf Gaza, der nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober als „Selbstverteidigung“ dargestellt wurde, entwickelte sich schnell zu einer weiteren Form des Imperialismus: der territorialen Expansion. Die Massenmorde, die ethnischen Säuberungen, die beispiellose Zerstörung der Infrastruktur, der Hunger und die Pläne für jüdische Siedlungen in Gaza sowie die Vertreibung Dutzender palästinensischer Gemeinden im Westjordanland sind allesamt Ausdruck des Versuchs, die israelische Macht mit militärischen Mitteln auszuweiten und die jüdische Vorherrschaft zwischen dem Fluss und dem Meer weiter zu festigen.

Wir können uns vorstellen, wie Luxemburg die heutigen Ereignisse gesehen haben könnte, wenn wir einen berühmten Brief betrachten, den sie 1917 aus ihrer Gefängniszelle in Breslau an ihre Freundin und sozialistische Mitstreiterin Sophie Liebknecht (die auch die Frau von Karl war) schrieb. Sie beschrieb eine herzzerreißende Szene aus dem Gefängnishof: Büffel kehrten von den Frontlinien des Krieges zurück, beladen mit den blutigen Kleidern gefallener und verwundeter Soldaten.

„Der anwesende Soldat, ein brutaler Mensch, begann, mit dem schweren Ende seiner Peitsche so heftig auf die Tiere einzuschlagen, dass der Aufseher ihn entrüstet zur Rede stellte. „Haben Sie denn kein Mitleid mit den Tieren?“ „Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid!“, antwortete er mit einem bösen Lachen.“ Als Luxemburg dem Büffel in die Augen starrt, sieht sie die grundlegende Grausamkeit des Militarismus, der in jeden Winkel der Erde eindringt und kein Lebewesen verschont. „Wir beide“, fügte Rosa hinzu, „stehen hier so macht- und geistlos und sind nur im Schmerz, in der Ohnmacht und in der Sehnsucht vereint.“

Ein Wandgemälde von Rosa Luxemburg in Berlin mit einem Zitat aus ihrer Broschüre „Die russische Revolution“, das lautet: „Freiheit ist immer Freiheit des anders Denkenden.“ (Julia Tulke/CC BY-NC-SA 2.0)

Selbst während ihrer jahrelangen Gefangenschaft ließ sich Luxemburg nie beirren und verlor nie ihren Kampfgeist. Sie glaubte, dass sie sich immer wehren könne – und sie betrachtete die Verweigerung als ein entscheidendes Instrument des zivilen Ungehorsams, um den Militarismus und damit auch den Kapitalismus und Imperialismus zu stören. Und im Zentrum von Militarismus und Kapitalismus ist die vielleicht mächtigste Form der Verweigerung die, die allen Arbeitnehmern zur Verfügung steht: der Generalstreik.

Vor dem Hintergrund des Versagens der internationalen Gemeinschaft, dem Völkermord in Gaza ein Ende zu setzen, haben wir eine Welle des zivilen Ungehorsams und Arbeitskampfmaßnahmen erlebt, die darauf abzielen, den internationalen Waffentransfer nach Israel zu unterbrechen. Bei diesen Aktionen wurde die Taktik „Block the boat“ angewendet, die aus dem Instrumentarium stammt, das für den Kampf gegen die Apartheid in Südafrika von zentraler Bedeutung war.

Im November 2023, kurz nach Beginn des Angriffs auf Gaza, weigerten sich belgische Hafenarbeiter, Waffen zu verladen, die nach Israel verschifft wurden. Im Februar erklärte die indische Gewerkschaft der Beschäftigten in der Seeschifffahrt, die Water Transport Workers Federation, die 14.000 Arbeitnehmer vertritt, dass sie sich weigern werde, Waffen für Israel zu verladen. Beim Marsch zum 1. Mai 2024 in London – seit den Tagen Luxemburgs ein Schlüsselereignis für die Arbeiterbewegung – blockierten die Demonstranten das Ministerium für Wirtschaft und Handel, um sich gegen Waffenverkäufe an Israel zu stellen. Und im Oktober verhinderten griechische Hafenarbeiter, dass ein Lastwagen aus Nordmazedonien, der Munition nach Israel transportierte, in den Hafen von Piräus einfuhr.

Es gab auch direkte Aktionen in Fabriken, die Waffen nach Israel exportieren und vom Völkermord profitieren. Im November 2023 blockierten Gewerkschaftsdemonstranten in Kent eine Fabrik, die Waffen herstellt und nach Israel exportiert. Nach der Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs, einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu erlassen, beantragten Aktivisten beim britischen Supreme Court ein Verbot britischer Waffenverkäufe an Israel. Und in seinem wegweisenden Verfahren gegen Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof Anfang 2024 wies Nicaragua auf deutsche Waffenverkäufe an Israel als Beweis für den Verstoß gegen die Völkermordkonvention hin.

Der Druck beginnt Früchte zu tragen. Im Februar veranlasste ein niederländisches Gericht die Einstellung der Ausfuhr von F-35-Jet-Teilen nach Israel, gefolgt von Gerichten in Belgien, Spanien und Italien. Im September setzte das Vereinigte Königreich 30 Waffenexportlizenzen aus, und zwar aus „humanitären Gründen“ – am selben Tag, an dem die UN-Generalversammlung mit einer großen Mehrheit von 124 Ländern ein Waffenembargo gegen Israel verabschiedete.

Aktivisten protestieren am 1. Mai 2024 vor dem britischen Ministerium für Wirtschaft und Handel in der Nähe des Londoner Trafalgar Square gegen die fortgesetzte Lizenzierung und Genehmigung von Waffenexporten nach Israel. (Alisdare Hickson/CC BY-NC-SA 2.0)

Die Kriegsmaschinerie ins Wanken bringen

Selbst in Israel, wo der Diskurs über „Sicherheit“ und die Ermahnungen, diesen angeblich „gerechten“ und „notwendigen“ Krieg zu unterstützen, jeden Aspekt unserer individuellen und kollektiven Existenz durchdringen, haben sich einige wenige Mutige dem widersetzt. Die Fähigkeit zu verlieren, ethische Urteile zu fällen, ist einer der höchsten Preise für das Leben in einem militarisierten Staat wie Israel. Aber, wie Luxemburg uns erinnert, ist die Verweigerung die Voraussetzung für die Schaffung einer alternativen Zukunft.

Tatsächlich hat sich seit Beginn des israelischen Angriffs auf Gaza eine kleine, aber bedeutende Anzahl junger Menschen geweigert, zum Militär eingezogen zu werden. Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen ist in Israel äußerst selten, und das umso mehr seit den Angriffen vom 7. Oktober, als sich die Israelis hinter das Militär stellten. Und obwohl ihr unmittelbarer Einfluss begrenzt sein mag, haben diese jungen Verweigerer eine neue Avantgarde der Verweigerung gebildet und einen Riss in der Mauer des israelischen Militarismus geöffnet.

Übersetzt mit Deepl.com

