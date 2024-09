https://www.haaretz.com/opinion/2024-09-23/ty-article-opinion/.premium/the-forced-closure-of-al-jazeera-should-be-a-dire-warning-to-all-journalists-in-israel/00000192-1acc-ddf9-a9fa-7fcc97b50000



Meinung |

Die Schließung von Al Jazeera ist eine düstere Warnung für alle Journalisten in Israel: Ihr seid die Nächsten

Palästinensische Journalisten sind unsichtbar. Ihre israelischen Kollegen werden sich nicht beeilen, sich für sie einzusetzen, und die Abgeordneten der Opposition werden weder ihr Entsetzen noch ihre Solidarität mit ihnen zum Ausdruck bringen

Sheren Falah Saab

23. September 2024

Am Sonntag um 4 Uhr morgens überfielen israelische Soldaten das Büro von Al Jazeera in Ramallah und erteilten die Anordnung, es für 45 Tage zu schließen. Der Vorfall wurde in den israelischen Nachrichten am Sonntag nur am Rande erwähnt, sollte aber jeden israelischen Journalisten und jeden Israeli beunruhigen, Punkt. Denn was in Ramallah passiert ist, könnte durchaus auch in Neveh Ilan oder sogar in Tel Aviv passieren. Weiterlesen bei haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …