The shocking inhumanity of Israel’s crimes in Gaza Survivors of Israel’s ground invasion in northern Gaza tell chilling stories of kidnappings, torture, and the rampant use of civilians as bait and human shields. The world still has no idea how inhumane Israel’s genocidal war really has been.

Die Ruinen des Matahen-Gebiets in Khan Younis im südlichen Gaza-Streifen, 10. Januar 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Überlebende der israelischen Bodeninvasion im nördlichen Gazastreifen erzählen erschütternde Geschichten von Entführungen, Folter und dem ungezügelten Einsatz von Zivilisten als Köder und menschliche Schutzschilde. Die Welt hat immer noch keine Ahnung, wie unmenschlich Israels völkermörderischer Krieg wirklich war.

Die schockierende Unmenschlichkeit von Israels Verbrechen in Gaza

Von Tareq S. Hajjaj

17. Januar 2024

Dutzende von Patienten stehen stundenlang in einer Schlange vor dem Apothekenstand auf dem Gelände des Kuwaiti-Krankenhauses. Sie alle stellen dem Apotheker zunächst die gleiche Frage: Ist mein Medikament verfügbar? Für die meisten lautet die Antwort nein.

Inmitten der langen Schlange von älteren Menschen, Kranken und Müttern mit ihren Kindern kommt ein Mann mittleren Alters, der sich auf einen kleinen Jungen stützt, und bittet mit lauter Stimme darum, sich vorzudrängeln – er ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und kann kaum noch stehen.

„Ich wurde sechzig Tage lang ständig geschlagen und gedemütigt“, sagt er. „Sie haben mich gerade entlassen, und ich muss einfach nur meine Medizin bekommen. Bitte lassen Sie mich sie nehmen, ohne dass ich noch länger warten muss.“

Alle lassen ihn durch, so dass er seine Medikamente aus der Kabine holen und gehen kann.

Ich stehe neben ihm im Innenhof des Krankenhauses und frage ihn, wie es dazu kam, dass er von der israelischen Armee verhaftet wurde – und wie er schließlich freigelassen wurde.

Haytham al-Hilou im Innenhof des Kuwaitischen Krankenhauses in Rafah, Januar 2024. (Foto: Tareq Hajjaj/Mondoweiss)

Haytham al-Hilou, 56, wurde am 27. Oktober letzten Jahres aus Beit Hanoun in den südlichen Gazastreifen vertrieben. Er sagt, dass er auf seiner Reise in den Süden einen mechanisierten Kontrollpunkt passieren musste, den die israelische Armee an der Netzarim-Kreuzung an der Salah al-Din-Straße eingerichtet hatte. Als er die Metalltüren passierte und die israelischen Kameras sein Bild aufnahmen, riefen die israelischen Soldaten seinen Namen durch ein Mikrofon und forderten ihn auf, zur Seite zu gehen. Al-Hilou wurde in ein israelisches Gefangenenlager gebracht, wo er sechzig Tage lang gefoltert und gedemütigt wurde, unterbrochen von Verhören, bei denen es um jede Information ging, die der Armee bei der Identifizierung und Erreichung bestimmter Ziele von Nutzen sein könnte.

„Als ich den Verhaftungspunkt erreichte, befahlen mir die Soldaten, alle meine Kleider auszuziehen“, sagt er. „Sie sagten uns, wir sollten in einem Graben warten, den die Armee in einiger Entfernung vom Kontrollpunkt ausgehoben hatte.“

Als er in den Graben hinunterrutschte, stellte er fest, dass dieser bereits von Dutzenden Palästinensern besetzt war, die ebenfalls festgenommen worden waren, alle nackt und mit verbundenen Augen. Es dauerte nicht lange, bis Soldaten kamen und ihm ebenfalls die Augen verbanden.

Haytham war mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in den Süden geflohen, und als er verhaftet wurde, gab es niemanden mehr, der sich um sie kümmern konnte. Al-Hilou berichtet, dass seine Familie während seiner Haftzeit sehr gelitten hat und kaum eine Unterkunft finden konnte, die sie aufnahm.

„Als ich entlassen wurde, fand ich meine Familie obdachlos und auf der Straße vor“, fährt er fort. „Keine Unterkunft, kein Essen, kein Trinken. Jeden Tropfen Wasser und jedes Stück Brot, das sie finden konnten, haben sie nach einer langen Zeit des Leidens bekommen.

Er sagt, es sei ein Wunder gewesen, dass er seine Familie überhaupt lebend gefunden habe, zumal alle seine Kinder noch sehr jung waren, darunter seine drei Töchter und zwei Jungen.

Als er das erste Mal verhaftet wurde, wusste er nicht, wohin man ihn brachte. Nach einer langen Reise fand er sich im Ofer-Gefängnis in der Nähe von Ramallah im Westjordanland wieder.

In Ofer wurde er verhört und physisch und psychisch gefoltert. Israelische Geheimdienstoffiziere verweigerten ihm über lange Zeiträume die Nahrung und hielten stundenlange Verhöre ab. Sie fragten ihn nach den Verstecken von Hamas-Führern wie Yahya Sinwar und wollten wissen, ob sich in seinem Haus Öffnungen zu Tunneln befänden. Er wiederholte immer wieder die gleiche Antwort.

Ich bin ein normaler Zivilist. Ich bin in keine militärischen Aktivitäten verwickelt.

Die Vernehmungsbeamten schlugen ihn oft und heftig. Als älterer Mann mit grauem Haar, einer kurzen Statur und einem zerbrechlichen Körperbau war er nicht in der Lage, das zu ertragen, was zur Standardbehandlung durch den Shin Bet geworden war.

Und die Fragen gingen weiter. Wo sind die Hamas-Führer? Wo verstecken sie sich?

Seine Antworten gingen irgendwann in Schreie über. Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht! Ich bin kein Hamas-Mitglied! Ich habe nichts mit dem Widerstand zu tun. Ich habe nichts mit militärischen Aktivitäten zu tun. Ich weiß nicht, wo die Hamas-Führer sind, ich weiß nichts über sie. Zivilisten wissen diese Dinge nicht, nur die Anführer wissen sie. Normale Menschen wissen nicht, wer sie sind. Sie sind immer im Verborgenen.

Trotz alledem ist al-Hilou dankbar, dass er schließlich freigelassen wurde und nach Hause zurückkehren durfte, wo er jetzt in den Armen seiner Familie ist.

Er sagt, dass das Gefängnis während des Krieges anders ist als in jeder anderen Zeit. Die Gefangenen aus dem Gazastreifen machen sich Sorgen um ihre Familien und fragen sich, ob sie eine Unterkunft finden konnten, ob sie etwas zu essen bekommen haben oder ob sie tot oder lebendig sind.

Haytham behauptet, es habe keinen Grund für seine Verhaftung gegeben, und es gebe keine Beweise für seine Beteiligung am Widerstand oder an militärischen Aktivitäten. Er erwähnt, dass er im Alter von 17 bis 20 Jahren an öffentlichen Aktivitäten teilgenommen hat, die den Widerstand unterstützten, aber keineswegs militärischer Natur waren.

„Vielleicht wollte Israel mich für meine Jugend bestrafen, für Jahre, die hinter mir liegen und längst Vergangenheit sind“, spekuliert er.

In jenen Jugendjahren waren die Aktivitäten zur Unterstützung des Widerstands, an denen er und seine Freunde teilgenommen hatten, keineswegs ungewöhnlich. Denn wer in ganz Palästina unterstützt nicht den Widerstand gegen die Besatzung?

Zweimal am selben Tag verhaftet

Es gibt endlose Geschichten über willkürliche Verhaftungen an den zahlreichen israelischen Militärkontrollpunkten im gesamten Gazastreifen, wo die Armee die Kontrolle ausübt. Einige Menschen wurden während ihres Aufenthalts in Gaza-Stadt ein-, zwei- und sogar dreimal verhaftet, weil sie sich geweigert hatten, die Stadt im Rahmen der ethnischen Säuberung des nördlichen Gazastreifens durch Israel zu verlassen. Eyad Eleywa ist einer dieser Bewohner. Er befindet sich immer noch in Gaza-Stadt, während mehrere seiner Kinder beschlossen haben, nach Süden zu fliehen. Sie befinden sich jetzt in Rafah.

Eleywa wohnt zusammen mit seiner Frau, drei seiner Kinder, seiner Schwiegertochter und einer Reihe anderer Verwandter, die aus den Gebieten nördlich von Gaza-Stadt in die Stadt selbst geflohen sind, im Viertel Sheikh Radwan. Sein Sohn Muhammad lebt in einem Zelt in der Nachbarschaft von Tal al-Sultan in Rafah. Ich treffe ihn ab und zu. Er erzählt, wie sein Vater zuletzt im nördlichen Gazastreifen verhaftet wurde.

Muhammads Vater ist bereits dreimal verhaftet worden, und zwei dieser Verhaftungen erfolgten am selben Tag. Muhammad erzählt, dass zu Beginn der Bodenoperation in Gaza-Stadt Soldaten seinen Vater aus seinem Haus in Sheikh Radwan abholten und ihm befahlen, alle seine Kleider auszuziehen, bevor sie ihm die Augen verbanden und ihn in der Kälte stehen ließen, während sie ihn vor Ort verhörten.

Wo sind die Tunnelöffnungen? Wo sind die Hamas-Kämpfer? Wen kennst du, der Waffen in der Stadt besitzt? Die Fragen wurden nicht nur einmal gestellt, und er wurde vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag festgehalten. Als die Soldaten mit ihm fertig waren, setzten sie ihn in al-Tuwan ab, weit weg von seinem Haus in Sheikh Radwan. Sie befahlen dem nackten und geschlagenen älteren Mann, der während der gesamten Zeit weder zu essen noch zu trinken bekommen hatte, den Rückweg anzutreten.

Als er am selben Abend zu Fuß nach Hause zurückkehrte, wurde er an einem anderen Kontrollpunkt in dem Gebiet, das al-Tuwan vom Stadtteil al-Nasr trennt, ein zweites Mal festgenommen. Er verbrachte die ganze Nacht in israelischem Gewahrsam und wurde am nächsten Tag wieder freigelassen.

„Wenn sie die Gefangenen an einem Ort versammeln, stellen sie sie einen nach dem anderen auf und terrorisieren sie“, sagt Muhammad und gibt den Bericht seines Vaters über seine Behandlung während der Verhaftung wieder. „Sie gehen von einer Person zur nächsten und sagen jeder von ihnen: ‚Wir werden dich zu deinem Gott schicken‘ und ‚Wir werden dich in den Himmel schicken, um die Jungfrauen zu heiraten‘.“

Vor der Welt verborgenes Grauen

Diejenigen, die diese Torturen überlebt haben, können sich glücklich schätzen, weil sie schließlich freigelassen wurden und zu ihren Familien zurückkehren konnten. Unzählige andere sind tatsächlich verschwunden, wurden eines Tages an einem Armeekontrollpunkt entführt und haben keine weiteren Nachrichten über ihr Schicksal oder ihren Verbleib.

Jedes Mal, wenn ich durch die sozialen Medien scrolle, stoße ich auf Menschen, die über ihre vermissten Familienmitglieder berichten, und alle sagen, dass ihre Angehörigen an einem israelischen Kontrollpunkt verloren gegangen sind. Die israelische Armee gibt nur sehr wenige Informationen darüber heraus, wen sie an diesen Kontrollpunkten verhaftet hat. Zu den Verhafteten gehören Ärzte, Journalisten, Patienten, Väter, Mütter, Brüder, Schwestern und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Ihre Angehörigen geben ständig Mitteilungen heraus und rufen internationale Organisationen und Menschenrechtsorganisationen auf, zu intervenieren und Israel zu zwingen, den Aufenthaltsort ihrer Angehörigen bekannt zu geben.

Augenzeugen, die dem Tod entkommen konnten und Rafah erreichten, erzählen schreckliche Geschichten darüber, wie israelische Soldaten Zivilisten, insbesondere männliche Jugendliche, als menschliche Schutzschilde oder Schlimmeres benutzten. Ein Augenzeuge, der es vorzog, anonym zu bleiben, erzählte eine erschütternde Geschichte darüber, wie israelische Soldaten, nachdem sie eine Tunnelöffnung im nördlichen Gazastreifen entdeckt hatten, einem jungen 17-Jährigen Sprengstoff an Brust, Beine und Arme schnallten und ihn zwangen, in den Tunnel hinabzusteigen, wobei sie ihn mit einem Seil abseilten und eine Kamera an seinem Kopf befestigten. Sie gaben ihm Befehle, nach links, rechts oder vorwärts zu gehen, während sie ihn von einem Bildschirm über der Erde aus beobachteten.

Der Augenzeuge sagt, dass die Soldaten, während sie ihn mit Sprengstoff ausrüsteten, lachten und Witze machten und damit prahlten, dass sie ihn „Stück für Stück zu seinem Gott schicken“ würden und dass er „die Jungfrauen in den Tunneln treffen würde“. Der Augenzeuge sagt, dass diese Praxis in Beit Hanoun üblich war, da die Armee auf schlanke junge Männer zurückgriff, die sich auf engem Raum flink bewegen konnten. Der Augenzeuge sagt, dass die Soldaten, wenn sie durch die an ihren Gefangenen befestigte Kamera verdächtige Bewegungen bemerkten, den Tunnel und damit den jungen Mann in die Luft sprengten. Wenn sich herausstellte, dass der Tunnel in eine Sackgasse führte oder verlassen war, kehrte der junge Mann unversehrt zurück, und die Soldaten entfernten den Sprengstoff von ihm.

Diese erschütternden Details, die immer wieder von Überlebenden bekannt werden, sind so schrecklich, dass sie kaum zu glauben sind, aber die Realität ist, dass es der Besatzung gelungen ist, den Gazastreifen vom Rest der Welt zu isolieren und die meisten Verbrechen ihrer Truppen vor Ort unsichtbar zu machen. Israel hindert ausländische Journalisten systematisch daran, den Gazastreifen zu erreichen, ermordet palästinensische Journalisten und erzwingt eine totale Informationssperre durch die Unterbrechung der Strom-, Internet- und Telekommunikationsverbindungen.

Mit anderen Worten: Israels Verdunkelungsstrategie ist aufgegangen, trotz all der blutigen Bilder, die immer noch ihren Weg auf die Bildschirme finden. Das relative Ausmaß des Mordens hat die Welt dazu veranlasst, zu erkennen, dass ein Völkermord im Gange ist, aber der schreckliche Charakter der israelischen Verbrechen und die abgrundtiefe Unmenschlichkeit des Verhaltens der Armee sind den meisten Menschen in der Welt immer noch weitgehend unbekannt.

